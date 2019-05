Reporter ohne Grenzen nehmen Preis von einem mörderischen Killer-Regime an Von Ali Abunimah

Reporters Without Borders accepts prize from journalist-killing regime Reporters Without Borders is facing sharp criticism for accepting a prize from a regime that murders journalists. The group, often known by its French initials RSF, received the Dan David Prize for “ defending democracy “ earlier this month at a Tel Aviv University ceremony attended by Israeli President Reuven Rivlin.

Unfassbar, hat die Hasbara Lobbyarbeit auch schon die Reporter ohne Grenzen erfolgreich unterwandert?

Reporter ohne Grenzen nehmen Preis vom Journalismus-Killerregime entgegen

Ali Abunimah Power Suits 28. Mai 2019

Reporter ohne Grenzen wird scharf kritisiert, weil sie einen Preis von einem Regime entgegennehmen, dass Journalisten ermordet.

Die Gruppe, die oft durch ihre französischen Initialen RSF bekannt ist, erhielt Anfang des Monats bei einer Zeremonie an der Universität Tel Aviv in Anwesenheit des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin den Dan-David-Preis für „die Verteidigung der Demokratie“.

RSF-Direktor Christophe Deloire nahm die Auszeichnung im Namen der Gruppe entgegen.

Hélène Le Gal, die französische Botschafterin in Tel Aviv, nannte die Preisverleihung einen „schönen Abend“:

Elsa Lefort, eine französische Menschenrechtsaktivistin, sagte, sie sei „sprachlos angesichts eines solchen Zynismus“.

Lefort, die Frau von Salah Hamouri, einem palästinensisch-französischen Anwalt, der kürzlich von Israel für mehr als ein Jahr ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert wurde, fügte hinzu, dass ihre Gedanken an „palästinensische Journalisten gingen, die in Gaza getötet wurden, und an diejenigen, die in den Gefängnissen der Besatzer schmachten“.

Ansprache von Journalisten

Im Februar stellte eine unabhängige UN-Untersuchungskommission fest, dass israelische Scharfschützen palästinensische Journalisten, die über die Proteste gegen den Großen Rückkehrmarsch in Gaza im vergangenen Jahr berichteten, „absichtlich erschossen“ haben.

Zwei wurden getötet – Yaser Murtaja und Ahmed Abu Hussein.

Anfang dieses Monats appellierte Murtajas Mutter Khairiya an Popstar Madonna, nicht am Eurovision Song Contest teilzunehmen.

„Yaser war ein bescheidener junger Mann, friedlich, unbewaffnet, der seine Kamera trug, um der Welt das wahre Bild Israels an den Grenzen des Gazastreifens zu vermitteln, das die Träume von Kindern und Jugendlichen ermordet“, schrieb sie.

„Mein Sohn wollte einfach nicht sterben, er suchte das Leben, er liebte seinen Job, er wollte seinen Sohn mit Würde und Freiheit großziehen. Yaser liebte sein Land, und er wollte mich nicht verlassen.“

Der Ausschuss zum Schutz von Journalisten hat die Morde an Murtaja und Abu Hussein als „Teil eines Musters“ bezeichnet und festgestellt, dass niemand jemals für diese und andere israelische Morde an Medienarbeitern verantwortlich gemacht wurde.

Die in Gaza ansässige Menschenrechtsorganisation Al Mezan hat während des Großen Rückkehrmarsches mehr als 230 Angriffe auf Journalisten dokumentiert, 100 davon mit scharfer Munition und eine ähnliche Zahl durch Tränengaskanister.

Hamza Abu Eltarabesh, ein häufiger Mitwirkender an dieser Publikation, sagte kürzlich The Electronic Intifada Podcast, dass er aufhörte, eine mit einer Weste gekennzeichnete PRESSE zu tragen, wenn er über die Gaza-Proteste berichtete, und nur versuchte, sich in die Menge einzufügen, weil die israelische Armee bewusst so viele Journalisten ins Visier nahm.

Anfang dieses Monats haben israelische Kampfflugzeuge die Büros der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu in Gaza City angegriffen und zerstört.

Selbst Reporter ohne Grenzen erkennen an, dass „israelische Streitkräfte palästinensische Journalisten weiterhin verhaftet, verhört und in administrativer Haft gehalten haben, oft ohne klare Gründe“, und dass die israelischen Besatzungsbehörden in den letzten Jahren wiederholt palästinensische Medien geschlossen haben.

Am Tag nach der Preisverleihung beschuldigte Reporter ohne Grenzen Direktor Deloire selbst Israel wegen „Kriegsverbrechen“ gegen Journalisten.

Beeinträchtigte Glaubwürdigkeit

„Die Tatsache, dass Reporter ohne Grenzen diesen Preis erhalten haben, schadet leider ihrer Glaubwürdigkeit“, bemerkte die französische Publikation Agence Média Palestine.

„In der Tat hilft es der Demokratie nicht, einen Preis für Demokratie in Anwesenheit von Reuven Rivlin, dem Präsidenten des israelischen Regimes, das im Juli letzten Jahres das nationalstaatliche Gesetz zur offiziellen Einführung der Apartheid verabschiedet hat, zu erhalten, ganz im Gegenteil.“

Die Agence Média Palestine beschuldigte Reporter ohne Grenzen, an einer Propaganda-Übung teilgenommen zu haben, die darauf abzielte, das Image Israels zu zerstören.

Palästinensische Aktivisten haben frühere Preisträger aufgefordert, die Annahme des Dan-David-Preises abzulehnen.

Im Jahr 2010 sagte PACBI, die Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels, der gefeierten kanadischen Autorin Margaret Atwood, dass ihre Annahme des Preises eine „gut geölte Kampagne unterstützen würde, um Israels schwere Verletzungen des Völkerrechts und der grundlegenden Menschenrechte zu beschönigen“.

Der Autor von The Handmaid’s Tale widersetzte sich palästinensischen Appellen und akzeptierte die 1 Million Dollar Dan David-Auszahlung.

Der Dan-David-Preis wird von der Universität Tel Aviv verwaltet, die selbst tief in Israels Besatzungssystem, Siedler-Kolonialismus und Apartheid verwickelt ist.

Zum Dan-David-Preis gehört Henry Kissinger, der amerikanische Staatsmann, der für eine Reihe schrecklicher Verbrechen bekannt ist, darunter die Leitung des Militärputsches von 1973 in Chile und die völkermörderische Bombardierung Kambodschas, bei der 1,7 Millionen Menschen getötet wurden.

