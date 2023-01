Der Streit im Repräsentantenhaus war parteipolitisches Theater, mehr nicht.https://kurtnimmo.substack.com/p/republican-warmonger-wins-contest?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=95279473&isFreemail=true&utm_medium=email



Der Streit im Repräsentantenhaus war parteipolitisches Theater, mehr nicht.

Republikanischer Kriegstreiber gewinnt die Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses

Von Kurt Nimmo

7. Januar 2023

Gähn. Ein weiterer kriegstreiberischer Statist wird gewählt, um die “rechte” Seite der korporatistischen Einheitspartei im Repräsentantenhaus anzuführen. Die andere Seite der Unipartei – die “wache” Fraktion, die auf der “linken” Seite des Ganges angesiedelt ist – verurteilte seine Ernennung als einen Sieg für Trump.

Twitter-Avatar für @MusaKutiMalik

Musa موسى @MusaKutiMalik

Das Kevin McCarthy Chaos ist der Höhepunkt des Trumpismus vanityfair.com/news/2023/01/k… via @VanityFair

vanityfair.comThe Kevin McCarthy Mess Is Peak TrumpismDas Versagen der GOP, den 118. Kongress in Gang zu bringen, zeigt, wie die performative Natur der heutigen Trumpifizierten Partei sie unfähig zum Regieren macht.

2:57 PM ∙ Jan 7, 2023

Nun, vielleicht. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was es wirklich ist.

More of the same. Mehr Krieg, mehr Schulden, mehr Leid für das amerikanische Volk und vor allem mehr Tod und Zerstörung in fernen Ländern, dank Leuten wie Kevin McCarthy und den meisten Kongressmitgliedern.

Es war einigermaßen amüsant zu beobachten, wie sich karrieristische Politiker stritten. Mike Rogers, Möchtegern-Vorsitzender des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, musste zurückgehalten werden. Er wurde von Richard Hudson daran gehindert, Matt Gaetz anzugreifen, während verschiedene Millionäre und Wasserträger der K Street zusahen.

Ich erwartete eine Wiederholung der Prügelstrafe für Senator Charles Sumner in den späten 1850er Jahren in der umstrittenen Zeit vor dem Krieg zwischen den Staaten. Doch das war nicht der Fall. Gaetz hatte keinen Rohrstock.

Es war ein irrelevanter, großspuriger Zirkus mit drei Manegen voller Kriegstreiber in Brioni Vanquish-Kleidung. In der Außenpolitik wird sich nichts ändern, auch wenn die republikanische Fraktion der Unipartei versprochen hat, den Transfer von Gratisleistungen an die Ukraine zu “überprüfen”.

Sie wird den Transfer nicht beenden, wohlgemerkt. Der Kongress wird diesen Aspekt des verhängnisvollen neoliberalen Projekts nicht abstellen. Außerdem wird er sich weigern, die Truppen nach Hause zu holen. Er wird die mehr als 750 Militärbasen der US-Regierung in 80 Ländern nicht schließen.

Russland hat drei Dutzend ausländische Stützpunkte. China hat fünf.

Leider gibt es weniger als eine Handvoll Leute im Kongress, die sich dagegen wehren, die Ultranaten in der Ukraine zu finanzieren, die Saudis bei der serienmäßigen Ermordung hilfloser Jemeniten zu unterstützen, das Abschlachten palästinensischer Kinder, Journalisten und Aktivisten zu feiern (und dafür zu bezahlen) und den Osten Syriens illegal zu besetzen und sein Öl zu stehlen, um nur drei seiner Verbrechen zu nennen.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die US-Regierung und ihr Vollstreckungsmilitär in Dutzenden von Ländern interveniert, unter anderem in Griechenland, Italien (Untergrabung von Wahlen), China (Intervention in den Bürgerkrieg, Gründung von Taiwan), Syrien (der erste CIA-Putsch), der Koreakrieg (einer der kostspieligsten Kriege in Bezug auf Tod und Zerstörung pro Kopf), Iran, Guatemala, Indonesien, Libanon, Kuba, der Vietnamkrieg (mehr als 2 Millionen getötete Vietnamesen, eine Million in Laos und Kambodscha), zwei Invasionen im Irak (weit über eine Million Tote), Somalia, Haiti, Panama, Afghanistan, wieder Syrien, Libyen – und so weiter.

Ein kleiner Teil der Unipartei stimmte gegen die Entsendung von Milliarden von Dollar in die Ukraine, die meisten auf der republikanischen Seite der Unipartei des ewigen Krieges.

Das ist kaum mehr als Parteipolitik. Erinnern Sie sich an McCarthy, der mit einem riesigen gelb-blauen Abzeichen an seinem Revers durch den Saal marschierte. Er unterstützt die Tötung von Russen, während er den unverantwortlichen freien Geldfluss “prüft” – nicht um ihn zu beenden, wohlgemerkt, sondern um die Zahlen durchzugehen, weil die Republikaner behaupten, sie wollten die Schulden reduzieren. Wenn Sie das glauben, sind Sie vielleicht auch an einem Wasserrutschenpark in der Kalahari interessiert, der zum Verkauf steht.

Sarkasmus beiseite, es gibt wenig bis gar keine Chance, dass die US-Regierung die Bemühungen aufgibt, russische Soldaten zu töten und, wie der Psychopath Lindsey Graham fordert, Russlands gewählten Führer, Wladimir Putin, zu ermorden.

Nein, dieser schuldengetriebenen Ungeheuerlichkeit wird irgendwann die Luft ausgehen, Russland wird seine SMO beenden, und die US-Regierung wird sich wie in Afghanistan aus dem Staub machen und die offenen Kriegsanstrengungen in der Ukraine aufgeben (während sie einen heimlichen Guerilla-Terrorkrieg intensiviert, eine Ausweitung eines seit dem Fall der Sowjetunion geführten Krieges geringer Intensität).

Die andere Alternative ist der Dritte Weltkrieg – ein ausgewachsener Krieg, Wehrpflicht, die Forderung des Staates nach Unterwerfung und Opferbereitschaft (wie in jedem anderen autokratischen Staat ist keine Opposition erlaubt) und die Möglichkeit eines Atomkriegs, der die Existenz allen Lebens auf dem Planeten bedroht.

Kevin McCarthy wird dies nicht verhindern. Er ist ein treuer Gefolgsmann des bösartigen Narzissten Donald Trump – eines Präsidenten, der, wie die Präsidenten vor ihm, kein Problem mit Krieg und organisiertem Massenmord hatte. Trump hat mit dem Töten von Menschen im Jemen, in Syrien und im Irak gegen das Völkerrecht verstoßen. Er machte sich darüber lustig, indem er behauptete, er sei gegen den Krieg.

Trump wurde nicht wegen seiner wischiwaschihaften angeblichen Opposition gegen den Krieg unterminiert, sondern weil er nicht von der herrschenden Elite ausgewählt wurde, um ihre kontrollsüchtige Agenda der globalen Vorherrschaft auszuführen. Er wurde nicht zur Party (oder Uniparty) eingeladen, also müssen er und die Mehrheit der Amerikaner, die für ihn gestimmt haben (“deplorables”), immer weiter bestraft werden.

McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses ist bedeutungslos. Die Schlägerei im Repräsentantenhaus war parteipolitisches Theater, mehr nicht. Die Kriege werden weitergehen, das neoliberale Projekt wird weiter voranschreiten, und der Staat – sein FBI, die CIA, das DOJ, das DHS und das Pentagon – wird in Absprache mit dem Silicon Valley weiterhin alle Stimmen dämonisieren, ausschalten und anderweitig “neutralisieren” (wie J. Edgar Hoover es charakterisierte), die sich dem entgegenstellen, was ein unumkehrbares Abgleiten in einen nuklearen Flächenbrand sein könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...