Richard Falk:

USA unterstützen Israel für seine strategischen Interessen in der Region

TEHRAN, 07. Mai (MNA) – Richard Falk glaubt, dass die US-Regierung Israel wegen seiner strategischen Interessen in der Region unterstützt und teilweise als Spiegelbild der gut organisierten pro-israelischen Lobbyarbeit, die im US-Kongress sehr effektiv ist.

Jedes Jahr begehen Millionen von Muslimen den Internationalen Quds-Tag, um die Notlage der Palästinenser zu unterstreichen. Sie folgen damit einem Aufruf des verstorbenen Gründers der Islamischen Republik, Imam Khomeini (RA), der den letzten Freitag jedes Ramadans zum Internationalen Quds-Tag erklärte.

Der Quds-Tag ist eine einzigartige Form einer breit angelegten Kampagne gegen die israelische Besatzung von Palästina.

Der verheißungsvolle Tag ist nicht nur als Unterstützungserklärung für ein unterdrücktes Volk gedacht, das aus seinem Mutterland und seiner Heimat vertrieben wurde, sondern ist zum Symbol des Kampfes gegen Arroganz und globale Hegemonen geworden.

Der Tag ist nicht auf Muslime beschränkt, da alle Freiheitssuchenden der Welt sich jedes Jahr den Kundgebungen anschließen. Auch iranische religiöse Minderheiten, darunter Juden und Christen, schließen sich den Demonstrationen an, um Imam Khomeinis wahrer Absicht bei der Ausrufung des Quds-Tages gerecht zu werden und Einheit und Solidarität mit ihren unterdrückten Brüdern und Schwestern in Palästina zu zeigen.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns mit folgenden Fragen an den amerikanischen emeritierten Professor für internationales Recht an der Princeton University Richard Anderson Falk gewandt:

Waren internationale Organisationen erfolgreich bei der Bewältigung der Menschenrechtssituation in Palästina? Wenn ja, warum gehen die Menschenrechtsverletzungen durch Israel immer noch weiter?

Internationale Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, haben eine gemischte Bilanz, wenn es um den Umgang mit Menschenrechtsverletzungen in Palästina geht

Internationale Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, haben eine gemischte Bilanz, wenn es um den Umgang mit Menschenrechtsverletzungen in Palästina geht. Die UN, insbesondere der Menschenrechtsrat, hat im Allgemeinen eine gute Bilanz, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren und Abhilfe zu empfehlen. Solche Eingrenzungen des israelischen Verhaltens sind wichtig, um palästinensische Beschwerden zu validieren und internationale Solidaritätsbemühungen zu rechtfertigen. Leider wird diese symbolische Überprüfung von Fehlverhalten in Bezug auf die Menschenrechte nicht substantiell umgesetzt. Alle Bemühungen, die Menschenrechte durchzusetzen, werden durch die Geopolitik und insbesondere durch die Vereinigten Staaten blockiert. Diese Einmischung nimmt verschiedene Formen an, einschließlich der Abschirmung Israels vor der Rechenschaftspflicht durch den Gebrauch des Vetorechts, das den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates anvertraut ist.

Darüber hinaus hat sich Israel über die Feststellungen und Empfehlungen internationaler Organisationen hinweggesetzt, die es für schwerwiegende Verstöße gegen internationale Menschenrechtsstandards und die Normen des humanitären Völkerrechts verantwortlich gemacht haben, ohne dass es zu negativen Konsequenzen gekommen wäre. Israel verteidigt sich nicht mit substanziellen Behauptungen, dass es zu Unrecht beschuldigt wurde, sondern mit der falschen Behauptung, dass seine Kritiker sich des Antisemitismus schuldig gemacht haben.

Warum werden die meisten Resolutionen des UN-Sicherheitsrates gegen das israelische Regime von den Vereinigten Staaten mit einem Veto belegt?

Die Vereinigten Staaten haben ihre “besondere Beziehung” so interpretiert, dass sie Israel vor Kritik in der UNO abschirmen und die Umsetzung jeglicher Schritte, die Israel zur Verantwortung ziehen, blockieren müssen. Teilweise nimmt die US-Regierung eine solche Position aufgrund ihrer strategischen Interessen in der Region ein und teilweise als Ausdruck einer gut organisierten pro-israelischen Lobbyarbeit, die im US-Kongress sehr effektiv war. Das Vereinigte Königreich und Frankreich, und die EU im Allgemeinen, haben Israel auf internationaler Ebene ebenfalls unterstützt, wenn auch nicht so stark wie die USA.

Welche Regierungen spielen Ihrer Meinung nach die größte Rolle bei der Verletzung der Rechte der Palästinenser?

Es wird im Westen allgemein geglaubt, dass der Iran die Zerstörung des jüdischen Staates anstrebt, und das erklärt zum Teil die starke Unterstützung Israels als letztes europäisches koloniales Unternehmen

Es scheint offensichtlich, dass die USA und die EU-Länder am meisten verantwortlich sind. Dies spiegelt zum Teil die breiteren Konfliktmuster im Nahen Osten wider, die sich auf den Iran konzentrieren. Es wird im Westen allgemein geglaubt, dass der Iran die Zerstörung des jüdischen Staates anstrebt, und dies erklärt zum Teil die starke Unterstützung Israels als letztes europäisches koloniales Projekt. Nach meinem Verständnis ist der Iran gegen das zionistische Projekt, soweit es die jüdische Vorherrschaft über die nicht-jüdischen Bewohner Israels und der besetzten palästinensischen Gebiete ausweiten will. Diese Vorherrschaft wurde vor kurzem von der einflussreichen und politisch unabhängigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sowie von der führenden Menschenrechts-NGO in Israel, B’Tselem, als ein Fall des internationalen Verbrechens der Apartheid bezeichnet.

Was ist die Aufgabe der Weltöffentlichkeit, insbesondere Europas und der Vereinigten Staaten, im Umgang mit solch unmenschlichem Verhalten?

Es gibt einen ermutigenden Anstieg der solidarischen Unterstützung in Europa und den USA für den palästinensischen Kampf um grundlegende Rechte. Die BDS-Kampagne übt Druck von außen und unten auf Israel aus, ähnlich wie die Anti-Apartheid-Kampagne, die vor mehr als 25 Jahren erfolgreich gegen Südafrika geführt wurde. Israel verliert den Legitimitätskrieg gegen die palästinensische Bewegung, und die Geschichte der antikolonialen Bewegungen hat gezeigt, dass das, was in Bezug auf die Kontrolle des Legitimitätsdiskurses passiert, im Allgemeinen im Laufe der Zeit wichtiger ist als das, was auf dem Schlachtfeld passiert, was den letztendlichen politischen Ausgang der politischen Kämpfe in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg betrifft.

Wie schätzen Sie die interne Situation in Israel ein, angesichts des wachsenden wirtschaftlichen Drucks und der Herausforderungen für die Identität in dieser Gesellschaft?

Ich denke, die ausweglose Situation bei den Wahlen in Israel ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass nicht alles in Ordnung ist. Israel ist politisch immer weiter nach rechts gedriftet, was das Streben nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts mit Palästina angeht, und spürt keinen aktuellen Sicherheitsdruck, die Ambitionen der zionistischen Bewegung zurückzuschrauben. Gleichzeitig gibt es interne Identitätsprobleme, die sich in den Spannungen zwischen dem säkularen Charakter des israelischen Staates und dem zunehmenden Einfluss des extrem orthodoxen Judentums zeigen. Ob die wirtschaftlichen Auswirkungen der Boykott- und Divestment-Bemühungen, die palästinensische Ziele unterstützen, durch die Normalisierungsabkommen mit arabischen Regierungen Ende 2020 ausgeglichen werden, bleibt abzuwarten.

Warum sind Friedensprojekte in der Region, die eher im Interesse Israels liegen, nicht vorangekommen?

Israel war immer der Meinung, dass seine regionale Sicherheit davon abhängt, dass es sich der Konsolidierung eines starken regionalen Akteurs widersetzt, der mit dem palästinensischen Kampf sympathisiert, wie Iran, Türkei und Syrien

Israel verlässt sich auf angebliche Sicherheitsbedrohungen aus dem Iran, um seine Bürger zu mobilisieren und um diese zentrale Herausforderung zu vereinen, obwohl es Israel ist, das Aggressionen gegen den Iran unternimmt und sein Bestes versucht, die Wiederbelebung des JCPOA-Atomabkommens zu verhindern, das die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran zur Folge haben wird. Die Prioritäten der israelischen Außenpolitik haben sich von der palästinensischen/arabischen Bedrohung, die derzeit neutralisiert ist, zum Primat der iranischen Bedrohung verschoben. Der Iran wird als Bedrohung für Israels regionales Atomwaffenmonopol gesehen und als Unterstützer von Gruppen in der gesamten Region, die als feindlich gegenüber Israels Interessen wahrgenommen werden, darunter Hamas, Hisbollah und die Houthis. Israel ist sich bewusst, dass sich das regionale Gleichgewicht durch künftige politische Entwicklungen sowie durch den Einsatz und die Entwicklung von Waffen, die seine Sicherheit im eigenen Land und in der gesamten Region in Frage stellen könnten, schnell gegen es verschieben könnte. Solange die Islamische Republik Iran existiert, wird Israel seine Außenpolitik auf aggressive militärische Aktionen gegenüber dem Iran stützen. Israel war schon immer der Meinung, dass seine regionale Sicherheit davon abhängt, dass es sich der Konsolidierung jedes starken regionalen Akteurs widersetzt, der mit dem palästinensischen Kampf sympathisiert, wie Iran, Türkei und Syrien.

Richard Anderson Falk ist Autor oder Koautor von 20 Büchern und Herausgeber oder Mitherausgeber von weiteren 20 Bänden. Im Jahr 2008 ernannte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) Falk für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für “die Situation der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten.” Übersetzt mit Deepl.com

Interview von Zahra Mirzafarjouyan

--

