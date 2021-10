Was für ein Mann, ein Leben und ein Einsatz für die Menschenrechte und die Freiheit Palästinas, Richard Falk

Richard Falk’s passage to “positive public notoriety” Richard Falk is universally regarded as one of the top minds when it comes to international law. Yet his views 1 are not only not welcome in establishment circles, but even among most left-leaning liberals.

Richard Falks Weg zur “positiven öffentlichen Bekanntheit”

Das Leben eines Bürgerpilgers

Von Walden Bello



7. Oktober 2021



Richard Falk gilt allgemein als einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet des Völkerrechts. Dennoch sind seine Ansichten1 nicht nur in den Kreisen des Establishments, sondern sogar bei den meisten Linksliberalen nicht willkommen. Einst war er der Liebling der Liberalen, jemand, dessen Ansichten links der Mitte als wichtig angesehen wurden, um in Debatten, Seminaren und Fernsehsendungen ein “Gleichgewicht” zwischen konservativen und zentristischen Ansichten herzustellen. Er war, kurz gesagt, einer der beliebtesten Kritiker des Establishments an der amerikanischen Außenpolitik. Das heißt, bis er mehrere rote Linien überschritt. Die folgenreichste dieser roten Linien war der Wechsel von einer abstrakten juristischen Kritik an Israels Politik im Nahen Osten zu einer aktiven Sympathie für den Kampf des palästinensischen Volkes, insbesondere als er die Frechheit besaß, Israels grundlegende Strategie der Staatsführung beim Namen zu nennen: “Apartheid”.



Die Bête Noire der zionistischen Lobby – Dann ging die zionistische Lobby mit aller Härte gegen ihn vor und versuchte, seinen Ruf systematisch zu zerstören, indem sie ihn als “selbsthassenden Juden” und als ideologischen, wenn nicht gar klinischen Ausreißer darstellte, indem sie seine Standpunkte zu Ereignissen wie der iranischen Revolution verdrehte, die sie böswillig als Unterstützung für eine islamische Theokratie darzustellen versuchte. Als das nicht funktionierte, führten sie eine stille, aber wirksame Kampagne unter den politischen und ideologischen Machthabern, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, seine Ansichten in den liberalen Medien zu verbreiten. Die bissige Flüsterkampagne gegen Falk war ein Lehrstück dafür, wie die Macht Herausforderungen an ihre Hegemonie durch Vernunft im Dienste einer gerechten Sache zum Entgleisen bringen kann.

Und doch hat gerade der Einsatz politischer und ideologischer Macht, um den Zugang zur Öffentlichkeit zu beschränken, die Attraktivität von Falks Ansichten gezeigt. Wie die meisten Zensurbemühungen hat die zionistische Kampagne letztlich die Ideen popularisiert, die sie zu diskreditieren versuchte. Heute ist die Charakterisierung Israels als Apartheidstaat verbreiteter denn je, was Israels Legitimität in der Völkergemeinschaft weiter untergräbt und es mehr denn je von der militärischen Unterstützung seines Schutzherrn, der Vereinigten Staaten, abhängig macht, vom Einsatz wahlloser brutaler Gewalt, auch gegen Kinder, und vom Rückgriff auf die Ermordung islamischer Führer und Wissenschaftler als wichtigstes Mittel der Außenpolitik. Der Versuch, Falk und andere pro-palästinensische Stimmen, wie Phyllis Bennis, die brillante Kollegin, mit der er eng zusammengearbeitet hat, zum Schweigen zu bringen, hat seiner Charakterisierung Israels als Schurkenstaat nur noch mehr Glaubwürdigkeit verliehen.

Das Gleichgewicht des Kampfes zwischen brutaler Macht und Vernunft im Dienste der Gerechtigkeit bewertet Falk in seinem Resümee über seine Tätigkeit als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete:

Während dieser sechs Jahre habe ich mich oft gefragt: “War es das wert?”, und meine Antwort lautete: “Ja, aber…” Ich interessierte mich weniger für die persönlichen Kosten, die mit der Karriere und einigen Freundschaften verbunden waren, als für die Frage, ob ich tatsächlich irgendeinen Beitrag zum Kampf der Palästinenser für ihre völkerrechtlichen Rechte und, was noch existenzieller ist, zur Ermächtigung und Emanzipation Palästinas von einer langen Periode kollektiver Viktimisierung geleistet habe. In dieser Frage fiel mein Fazit gemischt aus. Ich hatte den Eindruck, dass sich die palästinensische Realität vor Ort im Laufe meiner Amtszeit verschlechtert hatte und die Chancen auf einen gerechten und dauerhaften Frieden auf dem Verhandlungswege fast verschwunden waren. In dieser Hinsicht scheinen meine Bemühungen als Sonderberichterstatter nichts dazu beigetragen zu haben, diese israelischen Verhaltenstendenzen zum Nachteil der palästinensischen Perspektiven umzukehren.

Doch auf der Ebene des öffentlichen Diskurses, der zur Meinungsbildung in der Welt beiträgt, hatten meine Bemühungen meines Erachtens eine gewisse Wirkung, indem sie die wahre Natur dessen, was in diesen äußerst umstrittenen Umständen auf dem Spiel stand, wo die Geopolitik die elementare Gerechtigkeit auf grausame Weise vereitelte, deutlich machten. Der öffentliche Diskurs ist in einer solchen Situation ein entscheidender Ort des Kampfes, an dem Ideen, Bilder und Sprache Einfluss ausüben und schließlich das Kräftegleichgewicht in einer Weise verändern, die schwer zu messen und zu erkennen ist, aber oft entscheidend für die politischen Ergebnisse zu sein scheint… Ich hatte das Gefühl, dass ich gute Arbeit geleistet hatte, als das Weizmann-Institut in Los Angeles mich 2013 auf seiner Liste der zehn gefährlichsten Antisemiten der Welt an dritter Stelle aufführte. Ich lag nur hinter dem Obersten Führer des Iran und dem türkischen Premierminister Erdogan.



Die Listen des “Simon Wiesenthal Center” mit den angeblichen jeweils zehn gefährlichsten “Antisemiten”

Um den Text zu vergrößern auf das Bild klicken

Falks Kampf mit der zionistischen Lobby steht im Mittelpunkt dieser bemerkenswerten Memoiren eines der renommiertesten zivilgesellschaftlichen Aktivisten unserer Zeit, dessen Karriere den Vietnamkrieg, den Aufstieg der Umweltbewegung, den Kampf gegen Diktatoren wie Marcos, die islamische Revolution im Iran, die massive US-Intervention im Nahen Osten unter G.W. Bush, den Aufstieg der Rechtsextremen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden und die Klimakrise umfasste. Wie eine Motte, die vom Licht angezogen wird, war Falk an den meisten brennenden Fragen der letzten sechzig Jahre beteiligt, als gefragter engagierter Wissenschaftler und engagierter Aktivist, der der Macht die Wahrheit sagt. Man kann fast sagen, dass Falk immer dann, wenn es Ungerechtigkeit gab, nur schwer widerstehen konnte, sie zu bekämpfen. Oder wie er es ausdrückt: Die Kontroverse suchte ihn und er konnte ihre Einladung nicht ausschlagen: “In gewissem Maße habe ich darauf gewartet, gefragt zu werden, bevor ich mich in diese kontroversen Themen der Zeit, insbesondere Israel/Palästina, vertieft habe. Ich war nicht auf der Suche nach Kontroversen und mochte es generell nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Gleichzeitig hatte ich Angst, Angst zu haben, und wenn ich gefragt oder eingeladen wurde, habe ich fast immer zugestimmt.



Aufwachsen in der oberen Mittelschicht – Wie kam es, dass ein Akademiker aus Princeton, der innerhalb des liberalen Establishments erfolgreich sein sollte, zum Außenseiter wurde? Falk geht zurück in seine Kindheit, um nach psychologischen und soziologischen Gründen zu suchen, die ihn für die Situation der Unterdrückten und Verdrängten empfänglich gemacht haben könnten. Das Fehlen einer fürsorglichen Mutter, so spekuliert er, könnte ein Faktor gewesen sein, zusammen mit einer pubertären Unzufriedenheit mit den konventionellen antikommunistischen Vorurteilen, die mit der Zuneigung einhergingen, die ihm von einem fürsorglichen Vater entgegengebracht wurde. Ein weiterer wichtiger Faktor war seine Freundschaft mit einem talentierten schwulen schwarzen Diener in einem Haushalt der oberen Mittelschicht in der Upper West Side von Manhattan, in dem er aufwuchs, die es ihm ermöglichte, die Einstellungen der Weißen der oberen und oberen Mittelschicht als die Vorurteile zu erkennen, die sie waren. Die geisteswissenschaftliche Ausbildung an der University of Pennsylvania vermittelte ihm eine liberale Sensibilität, die durch ein werteorientiertes Rechtsverständnis verstärkt wurde, das er als Student an der Yale Law School in den frühen 1950er Jahren unter dem berühmten Myres McDougall verinnerlichte. Als er Yale verließ, schien es, als sei er dazu bestimmt, in das angenehme Gefängnis eines milden Linksliberalismus eingesperrt zu werden, der zwar die private Äußerung eher linker Ansichten zuließ, aber öffentliche Abweichungen von der herrschenden Ideologie ablehnte, als er zunächst an der Ohio State University und dann in Princeton lehrte.



Vietnam – In Princeton brach Mitte der sechziger Jahre der Vietnamkrieg in sein Leben ein, wie bei vielen anderen auch, und machte ihn zunächst zu einem akademischen Kritiker des Krieges, der sich auf die völkerrechtliche Kritik an der US-Aggression spezialisierte, und dann zu einem Aktivisten, der über die liberale Position hinausging, den Krieg aus der Perspektive der “wahren” geopolitischen Interessen Washingtons als grundsätzlich falschen Krieg zu betrachten, und zu einem aktiven Sympathisanten der Sache der nationalen Befreiung wurde, für die die Vietnamesen kämpften. Kriegsbesuche in Hanoi, wo er sowohl das Leid als auch die Entschlossenheit der Vietnamesen aus erster Hand miterlebte, ließen ihn die Vietnamesen als Menschen sehen und den Krieg aufgrund dessen, was er diesen Menschen antat, als falsch ansehen und nicht nur als einen “Fehler”, von dem die USA unter Inkaufnahme weiterer amerikanischer Todesopfer befreit werden mussten.



Geist, Herz, Seele, Freunde und Rivalen – Falk schildert seinen Weg von einem linksliberalen Kritiker der US-Politik zu einem progressiven Menschen, der sich mit den Anliegen der Opfer identifiziert, als eine Wandlung, die nicht nur durch den Verstand, sondern auch durch Herz und Seele erfolgte, als er sich einer Sache nach der anderen annahm, zu der er eingeladen wurde. Hinzu kam natürlich der Einfluss von Persönlichkeiten, mit denen er zusammenarbeitete oder denen er auf seinem Weg begegnete. In seinen Memoiren findet sich ein wahres “Who is Who” von Aktivisten der Zivilgesellschaft, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Spuren hinterlassen haben, darunter Edward Said, Eqbal Ahmad, William Sloan Coffin, Yoshikazu Sakamoto, Daniel Ellsberg, Cora Weiss, Saul Mendlovitz, Noam Chomsky und Ramsey Clark. Bezeichnend ist der Mangel an politischen Führungspersönlichkeiten, zu denen er gute Beziehungen aufgebaut hat. Eine der Ausnahmen ist Ahmet Davutoglu, ein umstrittener ehemaliger Premierminister der Türkei. Berühmte Persönlichkeiten, die er wirklich bewundert, gibt es ebenso wenige, eine davon ist Nelson Mandela, der bei Falks kurzer Begegnung mit ihm eine “moralische Ausstrahlung” ausstrahlte.

Als Verfechter von Ansichten, die als ultra-progressiv galten, geriet Falk in Talkshows mit Leuten aneinander, die er abschätzig als die “Trapezkünstler” der Rechten bezeichnet, wie Megyn Kelly, Alan Dershowitz und Bill O’Reilly, Erfahrungen, die er als nahezu nutzlose Fechtkämpfe mit Neandertalern ansieht. Falks Seiten sind auch von Persönlichkeiten bevölkert, mit denen er heftige Meinungsverschiedenheiten hatte, wie z. B. dem ehemaligen JFK- und LBJ-Berater William Bundy, der versuchte, seinen Widerstand gegen seine Ernennung zum Herausgeber von Foreign Affairs, dem außenpolitischen Organ des Establishments, mit der Aussage zu erkaufen, Falks Artikel würden auf den Seiten dieser Zeitschrift weiterhin willkommen sein.

Falk ist instinktiv ein fairer und großzügiger Mensch, der darauf achtet, seine Gegner nicht in Schwarz-Weiß-Malerei darzustellen. Sogar Donald Trump, den er sonst verteufelt, wird zugestanden, dass er zu einer leichten Verringerung der Spannungen im Kalten Krieg beigetragen hat, indem er beispielsweise Nordkoreas Kim Jong Un die Hand reichte, obwohl Falk sich in diesen Ausnahmefällen fragt, ob Trump wirklich wusste, was er tat. Es gibt eine Ausnahme von seiner Großzügigkeit: eine “reaktionäre” Princeton-Akademikerin, die in soziologischen Kreisen bekannt war, namens Marion Levy. Falk konnte politische und persönliche Angriffe auf seine Person mit einem gewissen Gleichmut ertragen, nicht aber, wenn seine Feinde ihren Groll gegen ihn an Menschen ausließen, die ihm nahe standen. Levy, die Falks bête noire in Princeton war, machte sich ein besonderes Vergnügen daraus, eine brillante Arbeit einer herausragenden studentischen Beraterin mit “F” zu bewerten, nur um Falk zu ärgern und damit wahrscheinlich das Vertrauen dieser jungen Person in ihre Fähigkeiten zu beschädigen. (Falks Erfahrung hat mich nachdenklich gemacht, da dieselbe Marion Levy ihr Bestes tat, um in meinen Dissertationsausschuss zu gelangen, um mich akademisch zu vernichten, weil ich an der Spitze der Anti-Kriegs-Bewegung in Princeton stand und die damalige Woodrow Wilson School of Public and International Affairs besetzte, eine Elite-Institution, auf die Levy als Professor dort großen Einfluss hatte. Zu meinem Glück verhinderten andere in meinem Ausschuss Levys Vorhaben, Rache zu üben).



Liebe und Politik – Eines der reizvollsten Merkmale von Falks Erzählung ist sein Bemühen, seine persönliche Reise mit seiner politischen Reise zu verbinden. Er versucht es, aber dies ist eine der weniger befriedigenden Dimensionen des Buches. Er ist zwar großzügig in der rückblickenden Bewertung einiger seiner Partnerinnen – er war viermal verheiratet und mit einer Reihe von Frauen liiert -, aber das Bild ist, vielleicht nicht überraschend, eher verschwommen, wenn es darum geht, wie seine früheren emotionalen Bindungen zu seiner persönlichen und politischen Transformation beigetragen oder sie blockiert haben. Doch in seiner letzten Beziehung zu Hilal Elver, einer prominenten türkischen Akademikerin und Aktivistin, mit der er seit 25 Jahren verheiratet ist, kamen das Politische und das Persönliche schließlich auf kreative Weise zusammen. Elver, die auch als UN-Sonderberichterstatterin (für Ernährungssicherheit) tätig war, hat sich eindeutig als die stabilisierende Kraft in Falks Leben erwiesen, als sein Anker, trotz ihrer gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten in politischen Fragen und ihrer Zeiten der persönlichen Belastung aufgrund Falks selbst eingestandener Tendenz, auf Frauen, mit denen er sich persönlich und politisch im Einklang befindet, kokett zu wirken. Man hat das Gefühl, dass die Teile über seine Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben für Falk viel schwieriger zu schreiben waren als die meisten Abschnitte über sein politisches Engagement. Aber man muss ihm ein B+ für seine Bemühungen geben, im Gegensatz zu anderen, die die persönlichen Teile ihrer Memoiren entweder auf ein paar Absätze beschränken oder sie einem steinernen Schweigen unterwerfen und es den Biographen überlassen, wie Archäologen die Edelsteine von Skandalen und Verbitterung auszugraben, die Biographien funkeln lassen und verkaufen.



Einige Lektionen – Jetzt, da er auf die Neunzig zugeht, zieht Falk einige wichtige Lehren aus seinem Leben. – Eine davon ist, dass er das Glück hatte, zu einer Schicht zu gehören, der es materiell relativ gut ging (obwohl sein Vater relativ arm war, wenn es um Geld ging, und seine Mutter zwar reich, aber nicht der großzügige Typ war), und dass er sozial privilegiert war, so dass er tun konnte, was er wollte, und den Weg einschlagen konnte, den er unter Missachtung orthodoxer liberaler Überzeugungen einschlug, ohne dass er für die Positionen, die er während seiner langen politischen Reise vertrat, materiell bezahlen musste. Falk ist ehrlich genug, um anzuerkennen, was vielen intellektuellen Radikalen aus der oberen Mittelschicht und der Elite oft gar nicht bewusst ist: dass Zivilcourage und politische Integrität oft durch den relativen materiellen Komfort ermöglicht werden, der mit der Zugehörigkeit zu einer komfortablen Klasse einhergeht.

Eine weitere wichtige Lehre ist, dass eine bessere Welt nicht aufgrund von Entwürfen für eine rationalere Weltordnung entstehen wird. Falks Theorie des Wandels besagt, dass dieser hauptsächlich durch Eruptionen von unten, von den Besitzlosen und den Ausgegrenzten, vorangetrieben wird, mit all der Unvorhersehbarkeit, die solche Ereignisse mit sich bringen. Man muss seinen Beruf – in seinem Fall als Experte für internationales Recht – einsetzen, um diese Ereignisse in die Mitte zu rücken und, sobald sie eingetreten sind, dazu beizutragen, die freigesetzten Energien in die richtige Richtung zu lenken, in seinem Fall, indem man dabei hilft, rechtliche Regelungen zu schmieden, die einen Schritt vorwärts in der Entwicklung des nationalen und internationalen Rechts im Hinblick auf die Förderung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und transnationaler Zusammenarbeit darstellen.

Eine dritte Lektion ist, dass man politische Regime nicht nur nach ihrer Fähigkeit beurteilen sollte, die klassischen politischen Rechte zu schützen, sondern auch nach ihrer Leistung bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen ihrer Bevölkerung, insbesondere bei der Bereitstellung der materiellen Bedingungen, die es den Menschen ermöglichen, sich als menschliche Wesen zu verwirklichen. Hier reiht sich Falk in die lange Liste westlicher Liberaler ein, die in Isaiah Berlins doktrinärem Eintreten für “negative Freiheiten” gefangen sind, während sie die Rolle des Staates bei der Förderung “positiver Freiheiten” mit Argwohn betrachten. Falk nimmt in Kauf, dass er sich dabei in scheinbare Widersprüche verstrickt, die von traditionellen Liberalen nicht toleriert werden können. So preist er beispielsweise die Erfolge der Volksrepublik China bei der spektakulären Armutsbekämpfung als Leuchtturm für den globalen Süden, während er die chinesische Regierung für ihre Politik gegenüber der uigurischen Minderheit kritisiert.



Das türkische Rätsel – Der Fall China verblasst jedoch gegenüber den Widersprüchen, in die Falk sich verstrickt, wenn es um die Türkei geht. Man vermutet, dass der Abschnitt über die Politik des Heimatlandes seiner Frau und seiner zweiten Heimat, der treffend mit “Das türkische Rätsel” betitelt ist, neben der Bewertung seiner persönlichen Beziehungen derjenige ist, den Falk wahrscheinlich am schwersten zu schreiben fand. In seiner Wahlheimat befindet sich Falk in einer einsamen Mittelposition zwischen dem militanten, an Frankreich angelehnten Laizismus der türkischen städtischen Mittelschichten und seiner Wertschätzung für die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile und die kulturelle Aufwertung, die das islamistische Regime von Recep Tayyip Erdogan den religiös orientierten ländlichen Massen in seinem ersten Regierungsjahrzehnt gebracht hat.

Falks anfängliche Offenheit gegenüber Erdogan und seinen Verbündeten, wie dem ehemaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davetoglu, war seinen demokratischen Instinkten geschuldet. Er scheint den Schock nicht überwunden zu haben, als er offensichtlich politisch unkorrekte Äußerungen aus der städtischen Mittelschicht, den Erben der militant säkularen Revolution Kemal Atatürks, hörte, wie die eines Nachbarn, der ihm “ziemlich stolz erklärte, dass die Stimme seines Sohnes siebenmal mehr zählen sollte als die der rückständigen und ungebildeten Menschen in Anatolien. Nur so, so argumentierte er, könne man die Verdummung des türkischen Regierungsstils vermeiden, die seiner Meinung nach daraus resultiert, dass die Stimme jedes Türken gleich gezählt wird.”

Gleichzeitig ist sich Falk bewusst, dass die Demokratie in der Türkei, wie in vielen anderen Teilen der Welt, zu einem zweischneidigen Schwert wird, da demokratische Wahlen zu einem Mittel geworden sind, mit dem charismatische autoritäre Persönlichkeiten an die Macht gekommen und an ihr geblieben sind:

Obwohl ich den türkischen Widerstand gegen die Wahlmehrheiten der AKP [Erdogans Partei] kritisiert habe, weil er Zweifel an den Tugenden der Demokratie aufkommen lässt, stelle ich mir nun dieselbe Frage, wenn ich in den Vereinigten Staaten sehe, wie Trump mehr als 40 % der amerikanischen Wählerschaft in den Schwitzkasten nimmt. Für mich wirft dies Fragen über die Entmündigung der Gesellschaft als Ganzes unter den gegenwärtigen historischen Umständen auf. Und wenn ich mich in der Welt umschaue, stelle ich fest, dass freie Wahlen zu autokratischen und gefährlichen Führern wie Modi, Bolsonaro, Duterte und anderen geführt haben. Kein Wunder, dass die am meisten bewunderten Denker im alten Athen den Glauben an die Demokratie verloren haben.

Falk räumt ein, dass Erdogan in den letzten zehn Jahren immer willkürlicher und autoritärer geworden ist, und ist besorgt über diesen Trend. Dennoch fällt es ihm schwer, offen mit der AKP-Regierung zu brechen, offenbar vor allem deshalb, weil er immer noch das Gefühl hat, dass die Vorteile, die sie der Türkei gebracht hat, ihre Nachteile überwiegen. Ein weiterer Grund ist, dass er sich “nicht wirklich mit der Feindseligkeit gegenüber Erdogan und der AKP identifizieren konnte, die einen gemeinsamen Konsens zwischen den seltsamen Paaren von vertriebenen Kemalisten, der alten (marxistischen) und der neuen (pro-kurdischen; antiautoritären) türkischen Linken sowie den Anhängern und Sympathisanten von Hizmet/FETO darzustellen schien.” Was er nicht erwähnt, ist ein dritter, banalerer Grund: Viele seiner geschätzten Freunde, wie Davutoglu, bleiben im islamistischen Spektrum, auch wenn einige von ihnen Erdogan gegenüber kritisch geworden sind. Mit 90 Jahren ist man verständlicherweise weniger wagemutig, wenn es darum geht, den Abbruch von Freundschaften zu riskieren, als wenn man 40 ist.

Zu solchen Bedenken kann man nur drei Dinge sagen. Erstens: In der Liebe und in der Politik ist es schwer, sich zu trennen, wie es in einem alten Lied von Neil Sedaka heißt. Zweitens hat man selten den Luxus, sich seine Verbündeten aussuchen zu können, und man muss oft alte Widersacher oder seltsame Bettgenossen ertragen (wie ich in meinem politischen Leben auf den Philippinen). Und drittens: Wahre Freundschaften können selbst die schlimmsten Unebenheiten auf dem politischen Weg überstehen. Falk ist für seine Offenheit in Bezug auf sein Dilemma zu loben. Man kann nur hoffen, dass sein Markenzeichen, die Zivilcourage, sich entschieden auf die richtige Seite der Gleichung zu stellen, ihn dieses Mal nicht im Stich lässt, da Erdogans Herrschaft immer autoritärer, intoleranter und repressiver wird.

Einem Leben voller Engagement einen Sinn geben – In einem Versuch, die Perspektive oder Philosophie zu benennen, die sein lebenslanges Engagement, sein “In-der-Welt-Sein”, wie er es in existenzialistischen Begriffen ausdrückt, geprägt hat, beruft sich Falk auf das Konzept eines “Bürgerpilgers”, d. h. eines Bürgers sowohl einer bestimmten Gesellschaft als auch des Planeten, einer Person mit lokalen, nationalen Wurzeln, die gleichzeitig kosmopolitisch ausgerichtet ist, die sich auf einer Pilgerreise befindet, auf der sie immer wieder auf Herausforderungen stößt, die ihr Projekt der Ausweitung des Bereichs der Gerechtigkeit, der sozialen Ermächtigung und des Friedens betreffen, und die sie zu überwinden sucht. Es handelt sich um ein attraktives Konzept, das meines Erachtens leider einen Namen trägt, der falsche Assoziationen hervorruft. Meine Bedenken mögen unangemessen semantisch sein, aber “Pilger” ist ein Wort, das für säkulare Menschen wie mich viel zu religiös ist; es suggeriert jemanden, der auf ein festes Ziel zusteuert, während das, was Falk wirklich vermitteln will, ein ungewisses, ja offenes Ende ist; und es ist ein Wort, das untrennbar mit der Mayflower verbunden ist, mit all den tragischen Konsequenzen, die aus dieser religiösen Expedition resultierten.



Der Durchbruch zur Berühmtheit – Zu Beginn des Buches gibt Falk eine ehrliche Einschätzung seines Platzes in der Gruppe der Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts, die versucht haben, die Welt zu verändern. Jahrhunderts, die versucht haben, die Welt zu verändern. Auf die Frage, was einen intellektuellen oder sozialen “Durchbruch” ermöglicht, schreibt er: “Ich denke an Durchbrüche der Art, wie sie von Freunden wie Noam Chomsky, Edward Said, Dan Ellsberg, Graciela Chichilnisky, Mary Kaldor, Robert Jay Lifton und Howard Zinn erzielt wurden, die alle eine besondere Variante eines widersprüchlichen Temperaments in Verbindung mit einem Gefühl der Gewissheit über die Richtigkeit des von ihnen gewählten Weges besaßen. Dieser Unterschied zwischen akademischer Exzellenz und einem Durchbruch, der auf innovativem Denken und Handeln beruht, hat mich schon lange fasziniert.” Falk fährt fort: “Ich befand mich in der DMZ [demilitarisierte Zone], die intellektuelle Exzellenz von gesellschaftlicher Bedeutung trennte. Ich erntete weder die Belohnungen akademischer Errungenschaften, die in meiner Reichweite lagen, noch erlangte ich den Beifall einer positiven öffentlichen Bekanntheit, aber ich schaffte es, eine respektable akademische, ethische und aktivistische Präsenz unter denen zu haben, die meine progressive politische und ethische Agenda teilten.”



Er könnte nicht falscher liegen, wenn er behauptet, er sei kein Durchbruchstyp gewesen, denn er hat einen atemberaubenden moralischen Durchbruch erzielt, indem er einen Bereich betreten hat, den die meisten seiner Kollegen zu betreten fürchteten, nämlich das am stärksten mit Fallen behaftete Feld der westlichen Politik, die “Israel-Frage”, und etwas getan hat, was nur ein oder zwei andere westliche Intellektuelle seines Formats gewagt haben: das zionistische Projekt öffentlich beim Namen zu nennen, ein Apartheid-Regime, und als öffentlicher Intellektueller hartnäckig Zeugnis von dieser Wahrheit abzulegen. Für diesen Akt der Zivilcourage haben ihn die Wächter des westlichen akademischen, politischen und kulturellen Establishments an den Pranger gestellt, ihn hinausgeworfen, die Tore geschlossen und ihre Kampfhunde auf ihn gehetzt, jahrelang und überall auf der Welt.

Wenn das nicht ein Fall von Durchbruch zu “positiver öffentlicher Bekanntheit” ist, der für diese und spätere Generationen im Westen eine enorme Inspiration darstellt, dann weiß ich nicht, was es is. Übersetzt mit Deepl.com

