ROBERT PARRY: Das Chaos, das Nuland angerichtet hat



26. Februar 2022

Victoria Nuland hat den “Regimewechsel” in der Ukraine Anfang 2014 eingefädelt, ohne das wahrscheinliche Chaos und die Folgen abzuwägen, schrieb Robert Parry am 13. Juli 2015.

Eine Version dieses Artikels erschien erstmals am 13. Juli 2015.

Von Robert Parry

Speziell für Consortium News

Während die ukrainische Armee gegen ultrarechte und neonazistische Milizen im Westen vorgeht und die Gewalt gegen ethnische Russen im Osten weitergeht, ist die offensichtliche Torheit der Ukraine-Politik der Obama-Regierung selbst für viele ins Blickfeld gerückt, die versucht haben, die Tatsachen zu ignorieren, oder wie man es nennen könnte “das Chaos, das Victoria Nuland angerichtet hat”.

Die stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten “Toria” Nuland war das “Superhirn” hinter dem “Regimewechsel” vom 22. Februar 2014 in der Ukraine. Sie plante den Sturz der demokratisch gewählten Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch und überzeugte die stets leichtgläubigen US-Mainstream-Medien davon, dass der Staatsstreich in Wirklichkeit kein Staatsstreich, sondern ein Sieg der “Demokratie” war.

Um dem amerikanischen Volk diesen jüngsten neokonservativen “Regimewechsel” zu verkaufen, musste die Hässlichkeit der Putschisten systematisch übertüncht werden, insbesondere die Schlüsselrolle von Neonazis und anderen Ultranationalisten aus dem Rechten Sektor. Damit die von den USA organisierte Propagandakampagne funktionieren konnte, mussten die Putschisten weiße Hüte tragen, keine braunen Hemden.

Fast anderthalb Jahre lang verdrehten die westlichen Mainstream-Medien, insbesondere die New York Times und die Washington Post, ihre Berichterstattung in alle möglichen Richtungen, um zu verhindern, dass ihre Leser erfuhren, dass das neue Regime in Kiew von Neonazi-Kämpfern und ukrainischen Ultranationalisten durchdrungen und abhängig war, die eine reinrassige Ukraine ohne ethnische Russen wollten.

Mitglieder des Asow-Bataillons. (Gianluca Agostini/Wikimedia Commons)

Jede Erwähnung dieser schmutzigen Realität wurde als “russische Propaganda” bezeichnet, und jeder, der diese unbequeme Wahrheit aussprach, war ein “Handlanger Moskaus”. Erst am 7. Juli räumte die Times ein, wie wichtig die Neonazis und andere Ultranationalisten für den Krieg gegen russischstämmige Rebellen im Osten sind. Die Times berichtete auch, dass sich diesen rechtsextremen Kräften islamische Kämpfer angeschlossen hätten. Einige dieser Dschihadisten wurden als “Brüder” des hyperbrutalen Islamischen Staates bezeichnet.

Obwohl die Times versuchte, dieses bemerkenswerte militärische Bündnis zwischen Neonazi-Milizen und islamischen Dschihadisten als etwas Positives darzustellen, musste die Realität für Leser, die der westlichen Propaganda über edle “pro-demokratische” Kräfte, die sich gegen die böse “russische Aggression” wehren, Glauben geschenkt hatten, erschreckend sein.

Vielleicht spürte die Times, dass sie die beunruhigende Wahrheit in der Ukraine nicht länger verschweigen konnte. Seit Wochen warnen die Milizen des Rechten Sektors und das neonazistische Asow-Bataillon die zivile Regierung in Kiew davor, dass sie sich gegen sie wenden und eine neue, ihnen genehme Ordnung schaffen könnten.

Zusammenstöße im Westen

8. Oktober 2014: Die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland in einem Stützpunkt des ukrainischen Grenzschutzes in Kiew. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr)

Am Samstag kam es dann in der westukrainischen Stadt Mukatschewo zu gewaltsamen Zusammenstößen, bei denen es angeblich um die Kontrolle von Zigarettenschmuggelrouten ging. Paramilitärs des Rechten Sektors beschossen Polizeibeamte mit Kugeln aus einem Maschinengewehr, und die von ukrainischen Regierungstruppen unterstützte Polizei erwiderte das Feuer. Es wurden mehrere Todesopfer und zahlreiche Verletzte gemeldet.

Die Spannungen eskalierten am Montag, als Präsident Petro Poroschenko die nationalen Sicherheitskräfte anwies, “bewaffnete Zellen” der politischen Bewegungen zu entwaffnen. Unterdessen schickte der Rechte Sektor Verstärkung in die Region, während andere Milizionäre auf die Hauptstadt Kiew zusteuerten.

Auch wenn es Präsident Poroschenko und dem Anführer des Rechten Sektors, Dmitri Jarosch, gelingen mag, dieses jüngste Aufflackern der Feindseligkeiten einzudämmen, so verschieben sie damit möglicherweise nur das Unvermeidliche: einen Konflikt zwischen den von den USA unterstützten Behörden in Kiew und den Neonazis und anderen rechten Kämpfern, die den Staatsstreich im letzten Jahr angeführt haben und bei den Kämpfen gegen ethnische russische Rebellen im Osten an vorderster Front stehen.

Die ukrainischen Rechtsextremisten sind der Meinung, dass sie die schwerste Last im Krieg gegen die ethnischen Russen zu tragen haben, und nehmen es den Politikern übel, die in der relativen Sicherheit und Bequemlichkeit Kiews leben. Im März entließ Poroschenko auch den kriminellen Oligarchen Igor Kolomoisky als Gouverneur der südöstlichen Provinz Dnipropetrowsk. Kolomoisky war der wichtigste Gönner der Milizen des Rechten Sektors.

Wie in ganz Europa und sogar in Washington deutlich geworden ist, gerät die Ukraine-Krise außer Kontrolle, so dass die vom Außenministerium bevorzugte Darstellung des Konflikts, wonach der russische Präsident Wladimir Putin an allem schuld sei, immer schwerer zu verkaufen ist.

Wie sich die Ukraine aus der Todesspirale eines möglichen Zweifrontenkriegs im Osten und Westen und einer abstürzenden Wirtschaft befreien soll, ist schwer zu begreifen. Die Europäische Union, die mit Haushaltskrisen wegen Griechenland und anderen EU-Mitgliedern zu kämpfen hat, hat wenig Geld oder Geduld für die Ukraine, ihre Neonazis und ihr soziopolitisches Chaos.

Amerikas Neocons in der Washington Post und anderswo schimpfen immer noch über die Notwendigkeit, dass die Obama-Regierung weitere Milliarden und Abermilliarden von Dollar in die Ukraine nach dem Putsch versenkt, weil sie “unsere Werte teilt”. Aber auch dieses Argument bricht in sich zusammen, wenn die Amerikaner sehen, wie das Herz eines rassistischen Nationalismus in der neuen ukrainischen Ordnung schlägt.

Ein weiterer “Regimewechsel” der Neokonservativen

Vieles von dem, was geschehen ist, war natürlich vorhersehbar und wurde sogar vorhergesagt, aber die Neocon Nuland konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen “Regimewechsel” zu vollziehen, den sie ihr Eigen nennen konnte.

Ihr Ehemann (und Erzneokonservativer) Robert Kagan hatte 1998 das Project for the New American Century mitbegründet, um einen “Regimewechsel” im Irak zu fordern, ein Projekt, das 2003 mit der Invasion durch Präsident George W. Bush verwirklicht wurde.

Wie Nuland in der Ukraine dachten auch Kagan und seine Mitstreiter, sie könnten eine einfache Invasion des Irak durchführen, Saddam Hussein stürzen und einen handverlesenen Klienten im Irak installieren, Ahmed Chalabi sollte “der Mann” sein. Aber sie haben die harten Realitäten im Irak nicht berücksichtigt, wie z. B. die Risse zwischen Sunniten und Schiiten, die durch die von den USA angeführte Invasion und Besatzung zutage traten.

In der Ukraine sahen Nuland und ihre neokonservativen und liberal-interventionistischen Freunde die Chance, Putin vor den Kopf zu stoßen, indem sie gewaltsame Proteste anregten, um den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch zu stürzen und ein neues, Moskau feindlich gesinntes Regime zu installieren.

Carl Gershman, der neokonservative Präsident der vom US-Steuerzahler finanzierten National Endowment for Democracy, erläuterte den Plan in einem Kommentar in der Post vom 26. September 2013. Gershman nannte die Ukraine “den größten Preis” und einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zum Sturz Putins, der “nicht nur im nahen Ausland, sondern auch innerhalb Russlands selbst auf verlorenem Posten stehen könnte.”

Der damalige ukrainische Premierminister Arsenij Jazenjuk. (Ybilyk)

Nuland verteilte ihrerseits Kekse an die Janukowitsch-Gegner auf dem Maidan-Platz, erinnerte ukrainische Wirtschaftsführer daran, dass die USA 5 Milliarden Dollar in ihre “europäischen Bestrebungen” investiert hatten, erklärte, die EU könne sich für ihr weniger aggressives Vorgehen “ficken”, und diskutierte mit dem US-Botschafter Geoffrey Pyatt, wer die neue Führung der Ukraine sein sollte. “Yats ist der Richtige”, sagte sie in Anspielung auf Arseniy Yatsenyuk.

Nuland sah ihre große Chance am 20. Februar 2014, als ein mysteriöser Scharfschütze, der offenbar aus einem vom Rechten Sektor kontrollierten Gebäude schoss, sowohl Polizisten als auch Demonstranten tötete und die Krise eskalierte. Am 21. Februar stimmte Janukowitsch in einem verzweifelten Versuch, weitere Gewalt zu verhindern, einem von der EU garantierten Plan zu, in dem er eine Einschränkung seiner Befugnisse akzeptierte und vorgezogene Wahlen forderte, damit er abgewählt werden konnte.

Doch das reichte den Janukowitsch-Gegnern nicht, die unter der Führung des Rechten Sektors und neonazistischer Milizen am 22. Februar die Regierungsgebäude stürmten und Janukowitsch und viele seiner Beamten zur Flucht zwangen, um ihr Leben zu retten. Mit bewaffneten Schlägern, die in den Korridoren der Macht patrouillierten, war der endgültige Weg zum “Regimewechsel” klar.

Anstatt zu versuchen, das Abkommen vom 21. Februar zu retten, arrangierten Nuland und europäische Beamte ein verfassungswidriges Verfahren, um Janukowitsch die Präsidentschaft zu entziehen, und erklärten das neue Regime für “legitim”. Nulands “Mann” Jazenjuk wurde Premierminister.

Während Nuland und ihre Neokonservativen feierten, löste ihr “Regimewechsel” eine eindeutige Reaktion Putins aus, der die strategische Bedrohung erkannte, die dieses feindselige neue Regime für den historischen russischen Marinestützpunkt in Sewastopol auf der Krim darstellte. Am 23. Februar begann er, Maßnahmen zum Schutz dieser russischen Interessen zu ergreifen.

Ethnischer Hass

Lviv (Westukraine) während des Zweiten Weltkriegs. Auf einem sowjetischen Plakat steht geschrieben: Zerstört das deutsche Monster. (Unbekannt/Wikimedia Commons)

Der Staatsstreich führte auch dazu, dass lange aufgestaute Feindseligkeiten zwischen den ethnischen Ukrainern im Westen, einschließlich derjenigen, die Adolf Hitlers Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg unterstützt hatten, und den ethnischen Russen im Süden und Osten, die die von Kiew ausgehende antirussische Stimmung fürchteten, wieder auflebten.

Zunächst auf der Krim und dann in der so genannten Donbass-Region leisteten diese ethnischen Russen, die Janukowitschs politische Basis bildeten, Widerstand gegen den ihrer Ansicht nach unrechtmäßigen Sturz ihres gewählten Präsidenten. In beiden Gebieten wurden Referenden abgehalten, in denen die Abspaltung von der Ukraine gefordert wurde – ein Schritt, den Russland auf der Krim akzeptierte, im Donbass jedoch ablehnte.

Als das Kiewer Regime jedoch eine “Anti-Terror-Operation” gegen den Donbass ankündigte und neonazistische und andere extremistische Milizen als Speerspitze entsandte, begann Moskau, die umkämpften ethnisch russischen Rebellen im Stillen zu unterstützen – ein Schritt, den Nuland, die Obama-Regierung und die Mainstream-Medien als “russische Aggression” bezeichneten.

Inmitten der westlichen Hysterie über Russlands angeblich “imperiale Pläne” und der gründlichen Dämonisierung Putins hat Präsident Barack Obama im Wesentlichen einen neuen Kalten Krieg gegen Russland genehmigt, der sich jetzt in einer neuen strategischen Planung der USA widerspiegelt, die die US-Steuerzahler Billionen von Dollar kosten und eine mögliche nukleare Konfrontation riskieren könnte.

Doch trotz der außerordentlichen Kosten und Gefahren hat Nuland die praktischen Realitäten vor Ort nicht erkannt, ähnlich wie ihr Mann und andere Neocons im Irak. Nuland setzte zwar ihren handverlesenen Klienten Jazenjuk ein und überwachte einen von den USA geforderten “neoliberalen” Wirtschaftsplan, der Renten, Heizungsunterstützung und andere Sozialprogramme kürzt, doch das Chaos, das ihr “Regimewechsel” auslöste, verwandelte die Ukraine in ein finanzielles schwarzes Loch.

Da es kaum Aussichten auf einen klaren Sieg über den ethnisch-russischen Widerstand im Osten gibt und die neonazistisch-islamistischen Milizen angesichts der Pattsituation zunehmend unruhig werden, scheinen die Chancen auf die Wiederherstellung einer sinnvollen Ordnung im Land gering. Die Arbeitslosigkeit steigt rasant an, und die Regierung ist praktisch bankrott.

Die letzte Hoffnung auf etwas Stabilität war vielleicht das Minsk-2-Abkommen vom Februar 2015, das ein föderales System vorsah, um dem Donbass mehr Autonomie zu geben, aber Nulands Ministerpräsident Jazenjuk sabotierte das Abkommen im März, indem er eine giftige Pille einfügte, die im Wesentlichen verlangte, dass sich die ethnisch russischen Rebellen zuerst ergeben.

Jetzt droht das ukrainische Chaos noch weiter außer Kontrolle zu geraten, da die Neonazis und andere rechte Milizen, die mit einem Kopfgeld von Waffen versorgt werden, um ethnische Russen im Osten zu töten, sich gegen die politische Führung in Kiew wenden.

Mit anderen Worten: Die Neocons haben wieder zugeschlagen und sich einen “Regimewechsel” ausgedacht, der die praktischen Realitäten wie ethnische und religiöse Spaltungen ignoriert. Als dann das Blut in Strömen floss und sich das Leid verschlimmerte, suchten die Neokonservativen einfach nach einem anderen Schuldigen.

Daher scheint es unwahrscheinlich, dass Nuland, die von einigen in Washington als der neue “Star” in der US-Außenpolitik angesehen wird, wegen ihrer gefährlichen Inkompetenz entlassen wird, so wie die meisten Neocons, die das Irak-Desaster verursacht haben, weiterhin “angesehene” Experten sind, die von großen Denkfabriken beschäftigt werden, auf Meinungsseiten einen geschätzten Platz erhalten und auf höchster Ebene der US-Regierung konsultiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

[Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in Consortium News’s “Obama’s True Foreign Policy Weakness” und “A Family Business of Perpetual War”].

Der verstorbene investigative Reporter Robert Parry hat in den 1980er Jahren viele der Iran-Contra-Geschichten für Associated Press und Newsweek aufgedeckt. Er gründete Consortium News im Jahr 1995.

Stichworte: Arseniy Yatsenyuk Carl Gershman Donbass Neocons Petro Poroshenko Right Sektor Robert Parry The New York Times The Washington Post Victoria Nuland Viktor Yanukovych

