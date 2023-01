Roger Köppel von der „Weltwoche“ über den Zustand der deutschen Politik und Medien Nachdenkseiten

Dank an die Nachdenkseiten für diesen Beitrag, sehenswert das Video! Evelyn Hecht-Galinski

.. Immer dann, wenn man glaubt, dass der Wahnsinn nicht mehr getoppt werden kann in der Politik, legt die deutsche Außenministerin A Bärbock noch einen drauf.

Ihr Aufritt vor dem Eurparat in dieser Woche hat weltweit Schlagzeilen gemacht, erstaunlich zahme und zurückhaltende in Deutschland. In anderen Ländern allerdings

hat das eingeschlagen wie eine Bombe (…) “Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland”. Die Aussage einer deutschen Politikerin ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als

sich der 80. Jahrestag der Kapitulation der 6. Armee von Friedrich Paulus Generalfeldmarschall in Stalingrad nähert. … Deutschland, dass Russland schon einmal mit

einem Vernichtungsfeldzug überzogen hat. Auch vor diesem Hintergrund müssen Sie sich einmal die Instinktlosigkeit, die Geschichtsvergessenheit dieser Person

überlegen (…) Diese Frau ist ganz klar ein Sicherheitsrisiko für Deutschland…für Europa (…) Bei aller Verzweiflung, bei aller Empörung die ich spüre, auch aus

den Zuschriften, die ich von Ihnen bekommen habe, kann ich Ihnen eine tröstliche Botschaft spenden: Eine deutsche Außenministerin, die sich so ausdrückt,

die hat schon wieder eine fast bewundernswerte Offenheit und Transparenz, ihre Inkompetenz zur Schau zu stellen.

Sie zeigt hier vor aller Augen, dass sie das diplomatische Handwerk, nämlich die Beherrschung der Sprache und der Wörter nicht beherrscht und dass sie Sätze sagt,

die selbst bei den treuherzgsten Verbündeten nur noch Bestürzung und Fassungslosigkeit auslöst – nur nicht bei den deutschen Medien… Die machen da mit und

scheinen zuzustimmen… (ck)

https://www.nachdenkseiten.de/?p=93190



Roger Köppel von der „Weltwoche“ über den Zustand der deutschen Politik und Medien

Ein Artikel von: Redaktion

Am 27. Januar erschien ein bemerkenswertes Daily Spezial des Schweizer Publizisten, ein Video mit dem Titel „Annalena Baerbock entlarvt den Wahnsinn“. Wahnsinn – leider ein treffendes Urteil über die deutschen Medien und über die jetzige Bundesregierung. Das Video ist etwas über 30 Minuten lang. Es lohnt sich trotzdem, es anzuschauen und anzuhören, jedenfalls mal reinzuschauen. So sieht uns die Welt. Und sie sieht uns richtig. Auf die notwendige Medienbeobachtung und wie die NachDenkSeiten dabei noch besser helfen können, komme ich im nächsten Beitrag zurück. Albrecht Müller.

