Jedes Zucken, Jahr für Jahr, jedes Zittern, jede Träne” – Roger Waters’ Appelle an Musiker, nicht in Israel zu spielen

Roger Waters teilt die Briefe mit, die er an Musiker geschickt hat und in denen er sie auffordert, nicht in Israel zu spielen.

2022 Konferenz “Transcending the Israel lobby at Home & Abroad

4. März im National Press Club

Roger Waters ist ein englischer Rockmusiker, Singer-Songwriter und Komponist, der vor allem durch seine Arbeit mit der legendären Rockband Pink Floyd bekannt wurde. In den letzten Jahren hat er sich zu einem der weltweit prominentesten Befürworter der palästinensischen Menschenrechte und eines kulturellen Boykotts gegen Israel entwickelt.

Im Juni 2009 sprach sich Waters gegen die von Israel auf palästinensischem Land errichtete Mauer aus. Später im selben Jahr sagte er dem Gaza Freedom March seine Unterstützung zu. Im Jahr 2011 gab Waters bekannt, dass er sich aus Solidarität mit den Palästinensern der Bewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) angeschlossen hat. Er sagte, er sei von der britischen Außenpolitik gegenüber Israel desillusioniert.



Auf die Vorwürfe der Anti-Defamation League und anderer israelischer Organisationen reagierte Waters mit den Worten: “Ich missbillige die Politik der israelischen Regierung in den besetzten Gebieten und Gaza. Sie ist unmoralisch, unmenschlich und illegal. Ich werde meine gewaltfreien Proteste fortsetzen, solange die israelische Regierung mit dieser Politik fortfährt. …Es ist schwierig, die Politik der israelischen Regierung mit Argumenten zu verteidigen, deshalb greifen Möchtegern-Verteidiger oft zu einem Ablenkungsmanöver: Sie zerren den Kritiker routinemäßig in eine öffentliche Arena und beschuldigen ihn, ein Antisemit zu sein.”

Waters setzt sich auch seit langem für fünf indigene Gruppen und 80 Bauerngemeinschaften in Ecuador ein, die gegen die Umweltzerstörung durch den Energieriesen Chevron kämpfen.

Seit 2015 erforscht die jährliche IsraelLobbyCon-Konferenzreihe im National Press Club die neuesten Forschungen, Innovationen und Taktiken, um der schädlichen Politik der Israel-Lobby in den USA und auf der ganzen Welt zu begegnen. Siehe https://www.IsraelLobbyCon.org für weitere Informationen.

Von Philip Weiss

7. März 2022

Ein Höhepunkt der Israel-Lobby-Konferenz, die der Washington Report on Middle East Affairs letzten Freitag im National Press Club abhielt, war eine Rede des Sängers/Songwriters Roger Waters, in der er aus Briefen an Musiker vorlas, in denen er sie aufforderte, nicht in Übereinstimmung mit dem Aufruf der BDS-Kampagne in Israel zu spielen.

Waters wies auf den finanziellen Anreiz hin, in Israel zu singen: “Die Israelis bezahlen Wandermusiker überdurchschnittlich gut… In Israel aufzutreten ist ein lukrativer Gig, aber es dient dazu, die Besatzung, die Apartheid, die ethnischen Säuberungen, die Inhaftierung von Kindern, das routinemäßige Abschlachten von unbewaffneten Demonstranten, all diese schlimmen Dinge zu normalisieren.”



Hier ist ein Teil eines Briefes, den Waters 2019 an Madonna und andere schrieb, in dem er sich gegen ihre Entscheidung aussprach, beim Eurovisionswettbewerb in Israel aufzutreten. Er flehte sie an:



Sie sollen sich auf die Fähigkeit konzentrieren, sich in ihre palästinensischen Brüder und Schwestern einzufühlen. Versuchen Sie, sich in diese Lage zu versetzen. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie 70 Jahre lang, Generation für Generation, jeden Morgen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, mit der systematischen, schleichenden Ausplünderung des Lebens Ihres Volkes aufwachen.

Langsam, langsam – jede Stadt, jedes Dorf, jedes Haus, jeder Olivenbaum, jeder Stein, jede Blume, jedes Lächeln, jede müde Meile, jede Tochter, jeder Sohn, jede überlieferte Erinnerung, jedes Zucken Jahr für Jahr, jedes Zittern, jede Träne. Jede Hand, jede zerfurchte Stirn – langsam, langsam niedergetreten.

Und sie, die ihr Haupt erhoben und mit großem Mut, Tapferkeit und Anmut Widerstand geleistet haben, haben uns, die blutenden Herzen und Künstler, um unsere Hilfe gebeten. Wir alle haben meiner Meinung nach als Mitmenschen eine absolute moralische und menschliche Verpflichtung, ihrem Ruf zu folgen.



Hier ist ein Teil eines Briefes, den Waters an die neuseeländische Künstlerin Lorde und an die palästinensische Aktivistin Ahed Tamimi schrieb, nachdem Lorde 2017 ein Konzert in Israel nach Aufrufen der BDS-Kampagne abgesagt hatte.



Man wird sich an dich, Lorde, für deine maßvolle, prinzipientreue Haltung zur Unterstützung der palästinensischen Rechte erinnern. Danke, dass du dein Licht in einen dunklen Ort leuchtest. Und an die 16-jährige Ahed Tamimi wird man sich erinnern, weil sie einen schwer bewaffneten Soldaten geohrfeigt hat, der zu der Armee gehörte, die das Land ihres Volkes in den letzten 70 Jahren brutal besetzt hat. Der Soldat lehnte im Hof ihrer Familie an der Mauer, zwei Tage nachdem einer seiner Einheit ihrem unbewaffneten jüngeren Bruder mit einem Gummigeschoss in den Kopf geschossen hatte. Ihr Bruder liegt in einem künstlichen Koma. Sie befindet sich im Gefängnis. Ich schreibe Ihnen beiden mit großer Bewunderung.

Nick Cave war trotzig über seine Entscheidung, 2018 in Israel zu spielen. Waters sagte, dass Cave, “ein ziemlich ungehobelter australischer Singer-Songwriter, der von Teenager-Mädchen auf der ganzen Welt geliebt wird, mich und Brian Eno beschuldigte, ‘feige und beschämend’ zu sein, weil wir die BDS-Bewegung unterstützen.”

Kein Wunder, dass er ein Gespräch mit jemandem von BDS vermieden hat, bevor er in Tel Aviv auftrat.”

Waters schrieb an Cave, dass sein Angriff auf BDS Unglauben, Wut und Trauer hervorgerufen habe.

Unglauben. Nick glaubt, dass es hier um die Zensur seiner Musik geht. Was, Nick? Bei allem Respekt, Ihre Musik ist für diese Diskussion irrelevant. Meine ist es auch, die von Brian Eno ist es auch, die von Beethoven ist es auch. Es geht nicht um Musik, es geht um Menschenrechte.

Nach dem Unglauben die Wut. Es geht um Kinder, wie die kleinen Jungen, die beim Fußballspielen in Gaza in die Luft gesprengt wurden, Jungen, die von Israel ermordet wurden, Jungen, die symbolisch für die Tausende und Abertausende von Kindern stehen, die beim israelischen Rasenmähen geopfert wurden – Israels Terminologie, nicht meine. Wir, Hunderttausende von uns, Unterstützer von BDS und der Menschenrechte in der ganzen Geschichte auf der ganzen Welt, vereinen uns im Gedenken an Sharpeville und Wounded Knee und Lidice und Budapest und Ferguson und Standing Rock und Gaza und erheben unsere Fäuste im Protest. Wir werfen unsere Gläser in das Feuer eurer arroganten Gleichgültigkeit und zerschmettern unsere Armbänder an den Felsen eurer unerbittlichen Gleichgültigkeit.

Und schließlich die Trauer. Was wäre, wenn es dein zerstörtes Zuhause wäre, Nick, dein überfallenes Land, deine Dörfer, die dem Erdboden gleichgemacht wurden, um Stadien zu bauen, in denen die Invasoren Popkonzerte veranstalten können? Ihre entwurzelten Olivenbäume, Ihre toten Kinder, sieben Millionen Ihrer Brüder und Schwestern, die in Flüchtlingslagern leben, Opfer ethnischer Säuberungen? Würde Ihr Kummer Ihre Besessenheit mit der Sorge um die Zensur Ihrer Musik übertrumpfen?

Waters las dann einen Text von Cave vor, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist (aus “Jesus Alone”): “Lasst uns zusammen in der Dunkelheit sitzen, bis der Moment kommt.”

Nick der Moment kam und ging, Bruder, du hast ihn gerade verpasst. Wenn du irgendwann in der Zukunft aus der Dunkelheit aufsteigen willst, musst du nur deine Augen öffnen. Wir von BDS werden hier sein, um dich im Licht willkommen zu heißen.

Ich werde in den kommenden Tagen weitere großartige Momente von der Konferenz berichten. Und um das klarzustellen: Roger Waters war ein großzügiger Unterstützer unserer Website, einschließlich dieser Notiz von unserer letzten Spendenaktion. Übersetzt mit Deepl.com

