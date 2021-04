Roger Waters, Tom Morello und Brian Eno gehören zu den Künstlern, die an “Live for Gaza” teilnehmen, einem Online-Benefizkonzert, dessen Ziel es ist, Spenden für Musiker im Gaza-Streifen, Palästina, zu sammeln. Der Livestream findet am Samstag um 2 p.m. EDT statt. Tickets sind über Eventbrite erhältlich.

Bei der Veranstaltung werden Waters und seine Band “The Bravery of Being Out of Range” spielen, ein Stück von seinem Soloalbum Amused to Death aus dem Jahr 1992. Eno hat mit seinem Bruder Roger ein neues audiovisuelles Stück mit dem Titel “Celeste” geschaffen. Neben Morello, der noch nicht verraten hat, was er aufführen wird, gehören zu den anderen Interpreten Mohammed Assaf, Adnan Joubran vom Le Trio Joubran, Rola Azar, Lina Sleibi und drei Künstler aus Gaza, die auftreten werden: Wafaa Alnjeili, Badeel Band und Osprey V.

“Seit Jahrzehnten setze ich mich in meinen Bands Rage Against the Machine und Audioslave sowie in meiner Soloarbeit und als Radiomoderator für Freiheit und Gerechtigkeit durch Musik ein”, sagte Morello in einem YouTube-Video. “Ein Weg, um Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden, ein Weg, um eine gemeinsame, gemeinsame Erfahrung zu haben, Musik zu genießen und zusammen Musik zu spielen, so wie wir es tun werden.”

Der Erlös der Veranstaltung geht an das Delia Arts Center, das sich in Gaza befindet. Es bietet Musikern in der Region eine Ausbildung, Proberäume und einen Ort, um andere Musiker zu treffen.

Weitere Neuigkeiten von Waters: Der ehemalige Pink Floyd-Sänger und -Songwriter kündigte neue Termine für seine “This Is Not a Drill”-Tour an, die wegen der Pandemie-Sperren verschoben wurde. Die neuen Termine beginnen im nächsten Sommer. “Die Show beinhaltet ein Dutzend großartiger Songs aus der Goldenen Ära von Pink Floyd neben einigen neuen – Worte und Musik, derselbe Autor, dasselbe Herz, dieselbe Seele, derselbe Mann”, sagte er in einem Statement. “Es könnte sein letztes Hurra sein. Wahnsinn! Meine erste Abschiedstournee! Verpassen Sie es nicht.” Übersetzt mit Deepl.com