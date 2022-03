Die Weigerung des Obersten Gerichtshofs, der Berufung von Julian stattzugeben, ist ungeheuerlich. Wie kann es nicht eine strittige Rechtsfrage sein, dass der Oberste Gerichtshof seine Ablehnung auf ein wertloses Papier namens “Zusicherungen” der USA stützt? – Man sagt uns, unsere Grundwerte würden angegriffen. Nun, verteidigen Sie sie und hören Sie mit diesem Unsinn auf.

Roger Waters — Wish You Were Here

Gestern hat der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs den Einspruch von Julian Assange gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten abgelehnt. Beim Belmarsh-Tribunal in New York City am 25. Februar 2022 spielte Roger Waters eine atemberaubende Interpretation von Wish You Were Here für Assange.

Premiere am 15.03.2022

