RT DE mit neuem Service: “Artikel des Monats”

Ob “Digital Native” oder doch eher papier-affin: Gelegentlich ist es praktisch, einen Text nicht nur am Bildschirm zu lesen, sondern ihn auch in Papierform in der Hand halten zu können. Hin und wieder ‘hakt’ ja auch das Internet, selbst im besten Deutschland aller Zeiten. Daher wollen wir einen neuen Service anbieten.

Hin und wieder wurde an RT DE der Wunsch herangetragen, ob nicht auf unserem Portal auch Artikel zum Ausdrucken bereitgestellt werden könnten. Denn, wie wir hörten, kommen nicht alle Leser regelmäßig dazu, unser Angebot zu verfolgen und sich einen Überblick über alle hier verhandelten Themen zu verschaffen. Was, zugegeben, im Alltag auch wirklich schwierig sein kann, zumal die Online-Inhalte schnell wechseln. Daher soll es künftig auf RT DE eine Auswahl von Artikeln zum Herunterladen geben. Jeden Monat können Sie von RT DE eine Zusammenstellung von “Artikeln des Monats” im PDF-Format erhalten, die die aktuellen Entwicklungen beleuchten. Hauptsächlich werden Sie hier Analysen und Meinungsbeiträge finden. Wir versuchen, Innen- wie Außenpolitik in unserem “Digest” möglichst gleichmäßig abzubilden (was in Zeiten wie diesen nicht immer gelingt), aber auch Soziales, Kultur und nicht zuletzt die “russische Perspektive” sollen nicht zu kurz kommen. RT DE – Der Monat Januar 2023 Zwar wird dieser Extrakt unser Online-Angebot nicht ersetzen können – dazu sind die Möglichkeiten und der Umfang einer noch ‘handhabbaren’ Datei viel zu begrenzt, aber wir hoffen mit diesem Service unseren Lesern eine zusätzliche Komfortfunktion zu bieten. Wer unseren Digest ausdruckt, kann ihn auch in der Familie, an Freunde und Bekannte weitergeben. Natürlich lassen sich die PDF-Dateien archivieren, wie auch der Ausdruck selbst. Gerne können Sie auch den Link zum Digest weiterverschicken. Kurz: RT DE kann so auf eine zusätzliche Weise gelesen und verbreitet werden. Das ist nicht verboten, sondern bereitet womöglich sogar Vergnügen, ungeachtet der ernsten Zeitläufte. Mehr zum Thema – In eigener Sache: RT DE weiterhin über Alternativen zu erreichen

