2021 in review: A year of struggle and victories for the Palestinian cause 2021 was a watershed year for Palestinians. The struggle for Palestinian freedom and liberation saw unprecedented levels of global solidarity. From Jerusalem, to the West Bank, Gaza, and Palestinian communities inside Israel, Palestinians rose up together in defiance of the Israeli occupation, and demanded a better future.

Bild: Palestinians take part in a protest against the Israeli decision to declare six Palestinian human rights groups as “terror organizations”, in Gaza City on November 10, 2021. (Photo: Mahmoud Nasser/APA Images)

Rückblick auf das Jahr 2021: Ein Jahr des Kampfes und der Siege für die palästinensische Sache

Von Yumna Patel



28. 12. 2021

Das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für die Palästinenser. Der Kampf für die Freiheit und Befreiung der Palästinenser führte trotz der erzwungenen Zersplitterung zu einer noch nie dagewesenen weltweiten Solidarität und Einheit unter den Palästinensern. Das Jahr war jedoch auch nicht ohne Herausforderungen.

2021 war ein entscheidendes Jahr für die Palästinenser. Der Kampf für die Freiheit und Befreiung der Palästinenser erfuhr eine noch nie dagewesene weltweite Solidarität. Von Jerusalem über das Westjordanland und den Gazastreifen bis hin zu palästinensischen Gemeinden in Israel erhoben sich die Palästinenser gemeinsam gegen die israelische Besatzung und forderten eine bessere Zukunft. Der Kampf gegen die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser in Sheikh Jarrah und Silwan erreichte die Weltbühne, und immer mehr Menschenrechtsgruppen schlossen sich den Forderungen nach einem Ende der israelischen Apartheid an.

Trotz der in diesem Jahr erzielten Fortschritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Gleichheit war das Jahr 2021 für die Palästinenser nicht ohne Herausforderungen. Die Palästinenser traten in das zweite Jahr der Coronavirus-Pandemie ein und hatten, wie ein Großteil des globalen Südens, Schwierigkeiten, an die lebensrettenden Impfstoffe zu gelangen, die von den reichsten Ländern der Welt gehortet wurden.

Die Palästinenser sahen sich mit der gewaltsamen Niederschlagung ihrer Proteste konfrontiert, und zwar nicht nur durch die israelische Besatzung, sondern auch durch die Behörden, die behaupten, sie als Volk zu vertreten. Die palästinensischen Führer hielten ihre Versprechen freier Wahlen wieder einmal nicht ein, und die Hoffnungen auf eine neue Zukunft für die palästinensische Jugend wurden enttäuscht. Die Bewohner des Gazastreifens sahen sich mit der schlimmsten israelischen Offensive seit Jahren konfrontiert, bei der Hunderte von Menschen ums Leben kamen und die ohnehin schon brüchige Infrastruktur noch weiter beschädigt wurde.

Von der Straße bis zur digitalen Sphäre wurden die Palästinenser auf Schritt und Tritt unterdrückt und zensiert. Und doch wurden ihre Stimmen in der ganzen Welt gehört, mehr als je zuvor.



Menschenrechtsgruppen erklären Israel zum Apartheidstaat

Seit Jahren vergleichen Palästinenser die rassistische und diskriminierende Politik Israels mit einem Apartheidsystem, in dem die Gesetze innerhalb Israels und in den besetzten palästinensischen Gebieten für Juden und Palästinenser konzipiert und angewendet werden. Im Jahr 2021 setzte sich der Begriff “israelische Apartheid” durch, als Rechtsgruppen erklärten, dass Israel in der Tat ein Apartheidstaat ist.

B’Tselem, die führende Menschenrechtsgruppe in Israel, v eröffentlichte im Januar 2021 einen wegweisenden Bericht , in dem sie feststellte, dass Israel ein Apartheidstaat ist, weil Millionen von Palästinensern und Israelis unter der Kontrolle eines einzigen Regimes leben, jedoch mit sehr ungleichen Rechten.

Im gesamten Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan wendet das israelische Regime Gesetze, Praktiken und staatliche Gewalt an, die die Vorherrschaft einer Gruppe – der Juden – über eine andere – die Palästinenser – festigen sollen.”

Monate später veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Bericht , in dem sie feststellte, dass Israel durch eine diskriminierende Politik israelische Juden gegenüber Palästinensern “methodisch privilegiert” und sich damit des Verbrechens der Apartheid schuldig macht.

Die Berichte wurden von den Befürwortern der palästinensischen Menschenrechte allgemein begrüßt, stießen jedoch auf heftigen Widerstand seitens der israelischen Führung, die die Berichte als “Propaganda” abtat und die Gruppen beschuldigte, “Israel zu dämonisieren”.

Trotz dieses Rückschlags wird erwartet, dass andere Gruppen im neuen Jahr diesem Beispiel folgen werden, da die israelische Apartheid weiterhin ihren Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch findet.



Diskriminierung durch den Impfstoff COVID-19

Zu Beginn des zweiten Jahres der Coronavirus-Pandemie war Israel weltweit führend bei der Verteilung des Impfstoffs COVID-19 an seine Bürger. Israel war das erste Land der Welt, das den größten Teil seiner Bevölkerung mit dem Impfstoff geimpft hat, und schloss einen Vertrag mit Pfizer ab, in dem es sich bereit erklärte, dem Unternehmen einen Schatz an medizinischen Daten zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug jede Woche Hunderttausende neuer Impfstoffdosen nach Israel zu schicken.

Doch während Israel seine Bürger impfte, stieg die Zahl der Covid-Fälle bei den unter israelischer Besatzung lebenden Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen weiter an, ohne dass ein Impfstoff in Sicht war. Israel leugnete weiterhin seine völkerrechtlichen Verpflichtungen, den Palästinensern die lebensrettenden Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, was nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen “Teil seiner Politik zur Aufrechterhaltung seines Apartheidregimes der institutionalisierten Herrschaft” ist.

Israelische Beamte erklärten öffentlich ihre Absicht, keine israelischen Impfstoffe in den Gazastreifen zu lassen, während die Palästinensische Autonomiebehörde Israel beschuldigte, die Impfstofflieferungen in das belagerte Gebiet zu verzögern.

Während die israelische Führung darauf beharrte, alle israelischen Bürger unabhängig von ihrer Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit gleichermaßen und fair zu impfen, einschließlich der 2 Millionen palästinensischen Bürger des Landes, wiesen Menschenrechtsaktivisten darauf hin, dass dies nicht der Fall sei.

Zwar hatten palästinensische Bürger Israels ebenso wie jüdische Israelis Anspruch auf den Impfstoff, doch behaupteten Menschenrechtsgruppen, dass Israel bei der Verteilung des Impfstoffs andere Diskriminierungsmechanismen anwandte und es unter anderem versäumte, wichtige COVID-19-Informationen, einschließlich Fakten über den Impfstoff, auf Arabisch zur Verfügung zu stellen.



Palästinensische Wahlen kommen erneut nicht zustande

– Zu Beginn des Jahres 2021 wurde auf den palästinensischen Straßen über etwas gesprochen, von dem viele Palästinenser dachten, es würde nie wieder stattfinden: Wahlen. Am 15. Januar kündigte der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas an, dass in diesem Frühjahr und Sommer Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden würden, 15 Jahre nachdem er zum ersten Mal für eine eigentlich vierjährige Amtszeit gewählt worden war. Damals wurde die Ankündigung der Wahlen weitgehend als Versuch gewertet, die diplomatischen Beziehungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden wieder aufzunehmen.

Viele Palästinenser blieben skeptisch, dass die Wahlen stattfinden würden; schließlich war es nicht das erste Mal, dass Abbas seine Absicht erklärt hatte, Wahlen abzuhalten – Wahlen, die nie zustande kamen. Trotzdem hofften viele Palästinenser, vor allem die Jugend, dass sie zum ersten Mal an Wahlen teilnehmen und eine neue Regierung wählen könnten. Diese Hoffnungen wurden schließlich enttäuscht, als Abbas’ Machtposition durch Herausforderer aus seiner eigenen Fatah-Partei bedroht wurde, was ihn dazu veranlasste, die Wahlen abzusagen, nur wenige Tage bevor sie im Mai stattfinden sollten. Bis Ende des Jahres muss noch ein Termin für die nächsten Wahlen festgelegt werden.

Im Jahr 2021 fand die Geschichte eines kleinen palästinensischen Viertels im besetzten Ost-Jerusalem ihren Weg in die Häuser von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, als die Bewohner von Sheikh Jarrah mit aller Kraft gegen ihre gewaltsame Vertreibung aus ihren Häusern kämpften. Unter dem Hashtag #SaveSheikhJarrah schlugen Palästinenserinnen und Palästinenser in den sozialen Medien Alarm wegen der drohenden Zwangsräumung der Familien des Viertels.

Seit Jahrzehnten kämpfen die Familien gegen die Bemühungen von Siedlerorganisationen, sie gewaltsam zu vertreiben und ihre Häuser zu übernehmen. Im Mai dieses Jahres wurde die Räumungsklage gegen die Sheikh Jarrah-Familien vor den Obersten Gerichtshof gebracht, der sich seither weigert, eine Entscheidung zu treffen, und stattdessen die palästinensischen Familien zwingt, sich mit den Siedlern, die sie vertreiben wollen, “zu einigen”. Die Familien lehnten schließlich einen Vorschlag des israelischen Obersten Gerichtshofs ab, der sie zu “geschützten Mietern” in ihren eigenen Häusern gemacht hätte und damit den Weg für die künftige Vertreibung ihrer Familien durch israelische Siedler geebnet hätte.

Im Jahr 2021, als ihnen die Zwangsräumung drohte, mobilisierten die Bewohner von Sheikh Jarrah ihre Gemeinschaft und die Welt, um gegen ihre Vertreibung zu kämpfen. Um internationale Aufmerksamkeit auf ihren Fall zu lenken, starteten sie die Kampagne #SaveSheikhJarrah, die die sozialen Medien im Sturm eroberte.

Figuren wie Mohammed und Muna El-Kurd, die in Sheikh Jarrah geboren und aufgewachsen sind, wurden auf die Weltbühne katapultiert und gewannen auf dem Weg Millionen von Anhängern in den sozialen Medien, als sie ihre Stimme in der Welt erhoben und Maßnahmen gegen Israel wegen der ethnischen Säuberung, die sie als solche bezeichneten, forderten. Die täglichen Sitzstreiks und Proteste in Sheikh Jarrah weiteten sich schließlich auf den Rest Jerusalems und auf ganz Palästina aus und lösten schließlich die größten kollektiven Aufstände aus, die die Palästinenser seit Jahren erlebt hatten.

In den ersten Maitagen, als sich der muslimische heilige Monat Ramadan dem Ende zuneigte, nahm die Aufmerksamkeit rund um Sheikh Jarrah zu, und damit auch das harte Durchgreifen Israels gegen die friedlichen Proteste und Sitzstreiks in diesem Viertel. Gleichzeitig nahmen die Spannungen in der Jerusalemer Altstadt zu, da die israelischen Behörden weiterhin gegen die palästinensische Präsenz in der Stadt vorgingen und im Laufe des Ramadan Dutzende von palästinensischen Jugendlichen festnahmen.

Die Gewalt der israelischen Polizei gegen die Stadt löste immer mehr Proteste aus, und am 10. Mai stürmten israelische Streitkräfte das Al-Aqsa-Gelände, die drittheiligste Stätte des Islams, und griffen Tausende von Gläubigen an, als sie in der heiligen Stätte beteten. Hunderte von Palästinensern wurden durch Gummigeschosse und Tränengas verletzt.

Die Hamas-Behörden im Gazastreifen schworen Vergeltung und stellten Israel ein Ultimatum: Rückzug aus Al-Aqsa und Sheikh Jarrah bis zum 10. Mai um 18.00 Uhr Ortszeit. Als die israelischen Behörden dem nicht nach kamen, begann die Hamas mit dem Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen, und Israel begann seine verheerende Offensive auf den Gazastreifen, die 11 Tage andauern und Hunderte von Toten fordern sollte.

Die Gewalt in Jerusalem und Gaza löste massive Proteste in Palästina und in der ganzen Welt aus. Als rechtsgerichtete israelische Mobs Angriffe auf palästinensische Gemeinden in ganz Israel starteten, erhoben sich die Palästinenser und forderten die Menschen in aller Welt auf, sich mit ihnen zu solidarisieren.

Palästinenser, die im Westjordanland, in Jerusalem und innerhalb Israels lebten, beteiligten sich an massiven Protesten und Boykotts im Rahmen der so genannten “Einheitsaufstände”. In ganz Palästina wurde ein Generalstreik ausgerufen, der eine noch nie dagewesene Beteiligung verzeichnete. Für viele Palästinenser war es die größte Demonstration der Einheit zwischen dem Westjordanland, dem Gazastreifen und dem 48er Palästina seit Jahren.



Israels verheerende Offensive auf Gaza

– Die Mai-Offensive auf Gaza war Israels vierte verheerende Offensive auf den belagerten Gazastreifen seit 2009. Im Laufe von 11 Tagen wurden mindestens 259 Palästinenser getötet, darunter schätzungsweise 66 Kinder. Nach Angaben der Behörden im Gazastreifen wurden im Laufe der Offensive ganze Familien aus dem Bevölkerungsregister gestrichen. Die israelischen Luftangriffe richteten sich gegen Wohnviertel, Medienbüros und wichtige Infrastrukturen im Gazastreifen, der sich ohnehin nur schwer von den drei vorangegangenen Offensiven erholen konnte.

Unmittelbar nach dem Waffenstillstand wurden nach Schätzungen des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau in Gaza mindestens 258 Gebäude zerstört, darunter 1.042 Wohn- und Gewerbeeinheiten. 769 Einheiten wurden schwer beschädigt und unbewohnbar gemacht, während schätzungsweise 14.536 weitere Einheiten geringfügig beschädigt wurden.

Human Rights Watch (HRW) erklärte, es gebe Beweise dafür, dass Israel während der Offensive Kriegsverbrechen begangen habe. Bei der Untersuchung von drei israelischen Angriffen, bei denen 62 palästinensische Zivilisten getötet wurden, stellte HRW fest, dass es “keine offensichtlichen militärischen Ziele in der Nähe gab”.

Die in Großbritannien ansässige gemeinnützige Organisation Airwars stellte fest, dass unter den schätzungsweise 1.500 Luftangriffen der israelischen Streitkräfte, die angeblich nur militante und militärische Außenposten der Palästinenser angriffen, “regelmäßig Militante in nicht-militärischen Umgebungen” von Israel angegriffen wurden, was zu einem hohen Maß an zivilen Schäden führte.

Laut Airwars wurden bei mehr als 70 % der Vorfälle, bei denen Zivilisten im Mai 2021 im Gazastreifen verletzt wurden, “keine lokalen oder offiziellen Berichte darüber gefunden, dass auch Militante bei den Angriffen getötet oder verletzt wurden. Das heißt, Zivilisten waren die einzigen bekannten Opfer”.

Der Bericht stellt fest, dass wie bei den drei vorangegangenen israelischen Offensiven auf den Gazastreifen palästinensische Kinder einen besonders hohen Preis während der Offensive zahlten, da mehr als ein Drittel aller gemeldeten zivilen Todesfälle auf Kinder entfielen.



Ein tödliches Jahr für palästinensische Kinder

2021 war ein tödliches Jahr für palästinensische Kinder, nicht nur im Gaza-Streifen, sondern auch im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Nach Angaben von Defense for Children International – Palestine (DCIP) war 2021 das tödlichste Jahr für palästinensische Kinder seit 2014.

Bis zum 10. Dezember wurden 86 palästinensische Kinder in den besetzten palästinensischen Gebieten getötet. Nach den Zahlen von DCIP tötete Israel 61 Kinder im Gazastreifen und 15 im Westjordanland und in Ostjerusalem. Mindestens zwei der 15 wurden von israelischen Zivilisten getötet, die übrigen von israelischen Streitkräften.

In Gaza wurden laut DCIP sieben palästinensische Kinder durch Raketen getötet, die von bewaffneten palästinensischen Gruppen abgefeuert wurden, und ein Kind wurde durch einen nicht explodierten Sprengsatz getötet.

Die israelischen Streitkräfte haben in diesem Jahr 17 palästinensische Kinder mit scharfer Munition erschossen, 15 im Westjordanland und in Ostjerusalem und zwei im Gazastreifen. Mindestens neun palästinensische Kinder wurden im Rahmen von Demonstrationen erschossen und stellten keine unmittelbare Bedrohung für das Leben oder schwere Verletzungen dar, als sie erschossen wurden”, so DCIP.



Hier sind die Namen einiger der getöteten Kinder und ihre Geschichten, über die wir in diesem Jahr berichtet haben:



Ahmad Bani Shamsa, 16, und Mohammed Hamayel, 15 – Beita

Yousef Nawaf Mhareb, 17, und Munir al-Tamimi, 17 – Ramallah

Imad Khaled Saleh Hashash, 15 – Nablus

Mohammed al-Alami, 11 – Hebron

Mohammad Nidal Younis Mousa, 15 – Nablus

Nach Angaben des DCIP wurden seit dem Jahr 2000 2.198 palästinensische Kinder infolge der israelischen Militär- und Siedlerpräsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten getötet.

In den frühen Morgenstunden des 24. Juni durchsuchten Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde das Haus des prominenten palästinensischen Aktivisten und Dissidenten Nizar Banat. Nach Angaben seiner Familie wurde er mit Pfefferspray besprüht und brutal mit Metallknüppeln und Gewehrkolben geschlagen, bevor er in Gewahrsam genommen wurde. Nur wenige Stunden später wurde Banat für tot erklärt.

Die Ermordung von Banat löste sofort Empörung in den sozialen Medien und Demonstrationen im besetzten Westjordanland aus, vor allem in der Stadt Ramallah, der De-facto-Hauptstadt der Palästinensischen Autonomiebehörde und einer Hochburg von Präsident Mahmoud Abbas und seiner Fatah-Partei. Die Palästinensische Autonomiebehörde ging brutal gegen die Demonstranten vor. Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde feuerten Tränengas und Schallbomben auf die Menge, während Beamte des Geheimdienstes und der präventiven Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde in Zivil zusammen mit Fatah-Anhängern die Demonstranten mit Steinen und Holzknüppeln angriffen.

Viele Demonstranten wurden von den Beamten in Zivil körperlich angegriffen und durch die Straßen geschleift, bevor sie von uniformierten Beamten festgenommen wurden. Journalisten berichteten, dass sie angegriffen und ihre Kameras und Ausrüstung zerstört wurden, während palästinensische Frauen berichteten, dass sie sexuell belästigt und angegriffen wurden. Im Anschluss an die Proteste wurden Aktivisten massenhaft von der Palästinensischen Autonomiebehörde verhaftet und verhört, was zu noch mehr internationaler Verurteilung führte.

Die brutale Behandlung der Demonstranten löste in den sozialen Medien noch mehr Empörung aus und führte zu größeren und häufigeren Protesten, die sich auch auf andere Gebiete im Westjordanland ausweiteten. Obwohl Demonstranten und Banats Familien forderten, dass die Verantwortlichen für seine Ermordung öffentlich vor Gericht gestellt werden sollten, fand nie ein öffentlicher Prozess gegen Banats Mörder statt.

Sechs palästinensische Gefangene schockierten im September die Welt, als sie aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis durch einen Tunnel entkamen, den sie unter ihren Zellen gegraben hatten und der wochenlang von den Sicherheitskräften des Gefängnisses unentdeckt blieb.

Die politischen Gefangenen, von denen vier eine lebenslange Haftstrafe verbüßten, entkamen aus dem Gilboa-Gefängnis im Norden Israels, das als eines der am stärksten militarisierten und bewachten Gefängnisse Israels berüchtigt ist. Es war der erste Gefängnisausbruch seit 1987 und nur einer von wenigen in der Geschichte der Palästinenser.

Die sechs Gefangenen, Mahmoud Abdullah Ardah, Muhammad Qassem Ardah, Yacoub Mahmoud Qadri, Ayham Nayef Kammaji, Zakaria Zubeidi und Munadil Yaqoub Infaat, wurden in Palästina sofort zu Helden und symbolisierten einen der größten kollektiven “Siege” seit langem, denn schätzungsweise 20 % der palästinensischen Bevölkerung und 40 % der männlichen palästinensischen Bevölkerung waren irgendwann in ihrem Leben von Israel inhaftiert worden.

Alle sechs Gefangenen wurden schließlich vom israelischen Sicherheitsapparat wieder eingefangen, der eine wochenlange Fahndung einleitete, um sich von dem zu erholen, was Sicherheitsbeamte als großen Misserfolg und Blamage bezeichneten. Trotz der Wiedereroberung der Gefangenen wird die “große Tunnelflucht” als ein bedeutender Moment in die palästinensische Geschichte eingehen.

Seit Jahren spielen die sozialen Medien eine entscheidende Rolle dabei, die Botschaft der unter Besatzung lebenden Palästinenser in die Welt zu tragen. In diesem Jahr haben wir gesehen, welche weitreichenden Auswirkungen die sozialen Medien auf die Unterstützung verschiedener Basisbewegungen in Palästina hatten, wie die Bemühungen um #SaveSheikhJarrah. Obwohl der Kampf zur Rettung von Sheikh Jarrah vor der Übernahme durch die Siedler schon seit Jahrzehnten andauert, erlebten wir in diesem Jahr eine noch nie dagewesene weltweite Unterstützung für die Bewegung, was zum großen Teil auf die sozialen Medien zurückzuführen ist.

Doch mit der beispiellosen Solidarität mit den Palästinensern in den sozialen Medien ging eine stärkere Einschränkung der palästinensischen Redefreiheit auf den Plattformen der sozialen Medien einher. Unternehmen wie Facebook zensieren seit Jahren palästinensische Inhalte auf ihrer Plattform und arbeiten mit der israelischen Regierung zusammen, um palästinensische Konten, die der “Aufwiegelung” beschuldigt werden, zu schließen und einzuschränken.

Im Jahr 2021 wurde die Zensur auf eine neue Stufe gehoben. Auf Druck zionistischer Organisationen wog Facebook die Entscheidung ab, “Zionismus” oder “zionistisch” mit “Judentum” oder “jüdisch” gleichzusetzen, was bedeutet, dass jegliche Kritik an der zionistischen Politik auf der Plattform bestraft werden würde, ein Schritt, der Palästinenser, die Israels Politik in den besetzten Gebieten kritisieren, unverhältnismäßig hart treffen würde.

Während der Welle der Volksaufstände im Mai wurde Facebook und Instagram vorgeworfen, die Konten palästinensischer Aktivisten willkürlich einzuschränken und populäre Autoren, die über israelische Übergriffe auf Palästinenser berichteten, mit einem “Schattenverbot” zu belegen.

Die palästinensische Gruppe für digitale Rechte 7amleh registrierte im Jahr 2021 mindestens 990 Vorfälle von digitalen Rechtsverletzungen gegen Palästinenser. Die größten Übeltäter waren Facebook und Instagram, die zusammen 837 Maßnahmen gegen palästinensische Inhalte auf ihren Plattformen in Form von Kontosperrungen, Einschränkungen und Sperren ergriffen. Unter den Betroffenen befanden sich palästinensische Journalisten, Aktivisten und einfache Bürger.

“Die israelische Regierung und halbstaatliche Gruppen melden Facebook viele Inhalte zur Löschung, wobei der Schwerpunkt auf Dingen liegt, die politischer Natur sind oder sich um Palästina, Palästinenser, Widerstand usw. drehen. Israelische Akteure sind diejenigen, die viele Inhalte rund um die Besatzung und Kritik an der Besatzung melden”, sagte Nadim Nashif, der Direktor von 7amleh, gegenüber Mondoweiss.

Trotz der zunehmenden Zensur ermutigte Nashif die Palästinenser und ihre Unterstützer, soziale Medien weiterhin als Plattform für ihren Aktivismus zu nutzen und den Kampf gegen die digitale Zensur zu unterstützen: “Es ist wichtig, weiter für digitale Rechte und für die Menschenrechte im Allgemeinen zu kämpfen. Das ist nichts, was man wirklich aufgeben kann. Unser ganzes Leben wird Teil des digitalen Raums, und wir sollten weiter für unsere Rechte in diesem Raum kämpfen.”



Die Gewalt der Siedler erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß

Im Jahr 2021 kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Siedlergewalt, und UN OCHA meldete bis zum 20. Dezember mindestens 450 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und deren Eigentum. Nach den OCHA-Unterlagen führten 118 dieser Angriffe zum Tod oder zur Verletzung von Palästinensern.

Die Times of Israel zitierte israelische Sicherheitsbeamte, die von einem “drastischen Anstieg” der Siedlergewalt in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 berichteten, wobei der Shin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst, von 397 Angriffen in diesem Jahr im Vergleich zu 272 im Jahr 2020 berichtete. Nach Angaben von B’Tselem stieg die Gewalt der Siedler im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 28,6 Prozent.

Im Laufe des Jahres wurden wir Zeugen von Angriffen der Siedler auf Palästinenser und deren Eigentum, die manchmal tödlich endeten. Die Siedler griffen das ganze Jahr über palästinensisches Ackerland an und verstärkten ihre Angriffe während der Olivenerntezeit.

In den letzten beiden Dezemberwochen kam es nach der Ermordung eines israelischen Siedlers zu einem starken Anstieg der Siedlergewalt. Die Siedler starteten koordinierte Angriffe auf palästinensische Häuser und palästinensische Fahrzeuge, die auf den Hauptverkehrsstraßen unterwegs waren, was dazu führte, dass Dutzende von Palästinensern verletzt und ihr Eigentum beschädigt wurde.

Wie bei den meisten Fällen von Siedlergewalt haben Rechtsgruppen wie B’Tselem festgestellt, dass die Angriffe oft mit vollem Wissen des Staates und des Sicherheitsapparats und oft in Abstimmung mit der Armee selbst verübt werden.

“Die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser ist Teil der Strategie des israelischen Apartheidregimes, das sich immer mehr Land im Westjordanland aneignen will. Der Staat unterstützt und fördert diese Gewaltakte in vollem Umfang, und seine Vertreter sind manchmal direkt daran beteiligt. Die Gewalt der Siedler ist somit eine Form der Regierungspolitik, die von den offiziellen staatlichen Behörden mit ihrer aktiven Beteiligung unterstützt und gefördert wird”, so B’Tselem.



Angriff auf palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft

Menschenrechtsgruppen in aller Welt haben die Entscheidung Israels verurteilt, sechs Zivil-gesellschaftliche Gruppen als “terroristische Organisationen” zu bezeichnen.

Im größten Angriff auf die palästinensische Zivilgesellschaft seit Jahren bezeichnete Israel im Oktober sechs palästinensische Menschenrechtsgruppen als “terroristische Organisationen” und behauptete, die Organisationen hätten Verbindungen zur Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), einer marxistisch-leninistischen Widerstandsgruppe, die Israel, wie mehrere andere palästinensische politische Gruppierungen, als “terroristische Organisation” betrachtet.

Auf der Liste standen prominente Einrichtungen wie Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, das Bisan Centre for Research and Development, die Union of Palestinian Women’s Committees und die Union of Agricultural Work Committees.

Obwohl Israel keine wirklichen Beweise für seine Behauptungen vorlegen konnte, verbot es die Arbeit der Organisationen in Israel und im besetzten Westjordanland und gab grünes Licht für die bevorstehende Schließung der Büros der Organisationen im Westjordanland, die Beschlagnahmung ihrer Inhalte, das Einfrieren ihrer Bankkonten und die Verhaftung und Inhaftierung ihrer Mitarbeiter.

Einige Mitarbeiter der sechs Organisationen waren auch Ziel eines NSO-Hacks, bei dem ihre Telefone von der militärischen Spionagesoftware Pegasus ausgespäht wurden.

Als Reaktion auf die Kriminalisierung ihrer Organisationen erklärten die sechs Gruppen: “Dies stellt einen alarmierenden Versuch dar, ihre Bemühungen um die Verwirklichung der palästinensischen Menschenrechte und das Streben nach Verantwortlichkeit durch internationale Mechanismen zu kriminalisieren und zu untergraben, indem ihre wichtige Arbeit diskreditiert, sie von der internationalen Gemeinschaft isoliert und schließlich ihre Finanzierungsquellen abgeschnitten werden.”



Blick nach vorn ins Jahr 2022

Im Jahr 2022 werden die Palästinenser in ihr 55. Jahr der Besatzung und 74 Jahre seit Beginn der ethnischen Säuberung gehen. Die Welt wird in das dritte Jahr der Coronavirus-Pandemie eintreten, was weitere Herausforderungen für die Palästinenser unter der Besatzung mit sich bringt. In dem Maße, in dem gewöhnliche Palästinenser ihre Sache weiterhin vor die Welt bringen, werden sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt dem Aufruf zur Beendigung der israelischen Apartheid anschließen. Mit dem Wachstum von Basisbewegungen wie BDS wird Israel seine Angriffe auf palästinensische Rechtsgruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft verstärken.

Mit Blick auf die Zukunft forderte Nadim Nashif, der Direktor von 7amleh, die Palästinenser und ihre Unterstützer auf, weiterhin Instrumente wie die sozialen Medien zu nutzen, um der palästinensischen Sache mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen: “Die Menschen sollten die sozialen Medien weiterhin nutzen. Sie haben eine große Macht, besonders für Palästinenser. Sie geben uns die Möglichkeit, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, unsere Stimme zu erheben und bieten uns trotz aller Probleme eine gute Gelegenheit, uns Gehör zu verschaffen.”Übersetzt mit Deepl.com

