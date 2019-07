Rückforderung des Judentums vom Zionismus Herausgeberin Carolyn Karcher

From Ella Shohat to the founders of IfNotNow, 40 Jews describe their path away from Zionism Reclaiming Judaism from Zionism: Stories of Personal Transformation, is a collection of autobiographical essays from 40 Jewish activists and scholars. These voices must contend with being called anti-Semitic and self-hating Jews by strangers as well as by family members, Eleanor Roffman writes.

Dieses Buch lässt hoffen und sollte unbedingt in alle Sprachen, besonders auch in deutsch übersetzt werden.

Der jüdische Weg aus der zionistischen Ideologie

Von Ella Shohat bis zu den Gründern von IfNotNow beschreiben 40 Juden ihren Weg weg vom Zionismus.



Eleanor Roffman am 4. Juli 2019 – Anmerkung der Redaktion: „Rückforderung des Judentums vom Zionismus: Stories of Personal Transformation“ ist eine Sammlung von autobiographischen Essays von 40 jüdischen Aktivisten und Wissenschaftlern, darunter Joel Beinin, Sami Shalom Chetri, Ella Shohat und Alice Rothchild. Andere Beiträge stammen von Organisatoren, die eine aufstrebende Generation geführt haben, die ein jüdisches Gemeinschaftsleben geschaffen hat, das sich vom Zionismus unterscheidet, von den Gründern der Jewish Voice for Peace, zu IfNotNow, zu Open Hillel.

RÜCKFORDERUNG DES JUDENTUMS VOM ZIONISMUS

Geschichten der persönlichen Transformation

Herausgegeben von Carolyn L. Karcher

400 Seiten,Olive Branch Press, $20

Carolyn Karcher, Herausgeberin von „Reclaiming Judaism from Zionism: Stories of Personal Transformation“ hat eine Anthologie erstellt, die sich mit der Abkehr von der zionistischen Ideologie einer Vielfalt von Juden aus den USA und Israel befasst. Jeder Abschnitt gibt einem bestimmten Segment von Juden eine Stimme, die sich kritisch mit den Auswirkungen des Zionismus auf ihr Leben und ihre Entscheidungen und vor allem mit den lebensbedrohlichen Folgen dieser Ideologie für die palästinensischen Bewohner Israels und für diejenigen, die im besetzten Westjordanland und Gaza leben, auseinandersetzen. Die Mitwirkenden sind eine Vielzahl von Personen, die durch ihre Erfahrungen aus erster Hand in Israel und dem besetzten Gebiet verändert wurden. Einige konzentrieren sich direkt auf ihr fortschrittliches politisches Bewusstsein, das den Zionismus in Frage stellt, und andere haben ihr Bewusstsein als einen Weckruf zum Handeln angesprochen. Die Artikel kontextualisieren den Schaden von ethnischer Exklusivität, Kolonialismus und Imperialismus, alles Merkmale des Zionismus nach 1948. Ich habe diesen Text mit dem Gefühl eingegeben, dass dieses Buch einige meiner Bedenken aufgreifen würde, einschließlich der anhaltenden Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Gebiet.

Obwohl die fünf Kapitel um die Positionalität und die Einflüsse der Mitwirkenden in Bezug auf ihre transformative Erfahrung bei der Identifizierung als Antizionist organisiert sind, teilen sie viele Gemeinsamkeiten. Am auffälligsten sind die Reaktionen von nicht-israelischen Mitwirkenden auf ihre Erfahrungen in Israel und dem besetzten Gebiet. Viele waren nicht auf die israelische Version von Jim Crow vorbereitet, denen sie bei ihren Besuchen begegnet sind. Die Mitwirkenden kommen aus verschiedenen Positionen in der US-Gesellschaft, ihre Berichte behandeln ihre Ergebnisse über die Privilegien der weißen europäischen Juden und die Werte und Praktiken, die diese rassische Überlegenheit und Präferenz in Israel begleiten. Es gibt auch Einträge von Israelis, die sich ebenfalls mit diesen Ungerechtigkeiten in ihrem Land befassen.

Es überrascht nicht, dass Hautfarbe und Rasse eine zentrale Rolle in ihrer kollektiven Kritik am Zionismus und an der israelischen Praxis spielen. Neben der palästinensischen Unterdrückung erfahren auch Mizrahi (Nahost-Juden) und Sephardisch (Nachkommen von Juden von der iberischen Halbinsel) in Israel eine erhebliche Diskriminierung. Überraschenderweise erwähnen keine Teilnehmer den Rassismus und die Diskriminierung äthiopischer Juden in Israel.

Im Laufe des Buches erfahren wir mehr über die Diskrepanz, die für viele Mitwirkende zwischen ihrer unkritischen Kindheitsbeziehung zu Israel und ihrer Erwachsenenanalyse besteht, die die palästinensische Vertreibung neben der jüdischen Geschichte der Verfolgung anerkennt. Bei der Beschreibung ihrer Reisen der Selbstfindung fanden viele einen Sinn in der politischen Arbeit, indem sie sich fortschrittlichen politischen Gruppen anschlossen oder diese gründeten, darunter der palästinensisch initiierte Boykott, die Entblößungskampagne, die Sanktionskampagne, die Jewish Voice for Peace und die Students for Justice in Palestine.

Das letzte Kapitel versucht, das Buch durch eine Diskussion über Gemeinschaftsbildung und die Rolle des Aktivismus abzuschließen. Die Referenten beschreiben ihr politisches Engagement, insbesondere mit der Jewish Voice for Peace, die Bedeutung der Sichtbarkeit und die Bedeutung der Unterstützung des BDS. Sie sprechen die Notwendigkeit an, dass sich mehr Amerikaner weigern, eine diskriminierende israelische Politik zu unterstützen, und die Rolle der Basisorganisation bei der Zerstörung der Strukturmacht, die Israel traditionell unterstützt hat.

Im Anschluss berichtet Karcher über die Arbeit von Ilan Pappe, einem israelischen Wissenschaftler, dessen Forschungen die Zerstörung palästinensischer Dörfer und die frühen Pläne aus den 1930er Jahren, als Zionisten begannen, Informationen über arabische Dörfer zu sammeln, aufzeigten. Karcher hätte diese Informationen in ihre Einführung aufnehmen sollen, nicht das Nachwort. Pappe’s Forschung bestätigt, dass Israel, wie Jim Crow America und Apartheid-Ära Südafrika, Nationen waren und sind, die Rechte und Bürgerrechte auf Mitglieder einer dominanten Kultur begrenzten, die auf Ethnizität und Hautfarbe basiert.

Ich kann mich auf einige der Erzählungen der enthaltenen Autoren beziehen. Feministische Organisation und Anti-Kriegsaktivismus während der Vietnam-Ära haben meinen Einstieg in eine Kritik am Zionismus ermöglicht. Obwohl mein Haus nicht besonders zionistisch war, war es eines mit einem starken Sinn für jüdische Identität und die Erinnerungen meiner beiden Eltern an antijüdische Übergriffe, die ihre europäische Kindheit prägten. Diese Traumata machten sie nicht zu Zionisten. Meine zionistische Indoktrination kam von meiner hebräischen Schulbildung, sowohl in der Grund- als auch in der Sekundarschule. Die organisierte jüdische Gemeinschaft förderte und stärkte den Zionismus in den USA. Sie förderte auch Propaganda, die die Verweigerung der Rechte der Palästinenser auf ihr Heimatland unterstützt. Die USA haben die Gründung des Staates Israel mit mehreren Millionen Dollar pro Tag konsequent unterstützt. Die Obama-Administration vermittelte ein Abkommen, um Israel 38 Milliarden Dollar an Hilfe über einen Zeitraum von 10 Jahren zu geben. Karcher hätte dieses Maß an Unterstützung der USA für Israel deutlicher hervorheben können und wie diese Unterstützung den Status quo aufrechterhält und mehr Diskriminierung und Missbrauch der palästinensischen Bevölkerung fördert.

Dieses Buch ist insofern wertvoll, als es die Herausforderung beschreibt und Stimme gibt, sich von einer Ideologie zu distanzieren, die als Befreiungsbewegung dargestellt wird. Diese Stimmen müssen damit kämpfen, von Fremden und Familienmitgliedern als antisemitische und selbsthassende Juden bezeichnet zu werden. Jüdischer Nationalismus, wie auch in anderen Formen des Nationalismus, der sich über den Globus ausbreitet, ist von Natur aus diskriminierend und erzeugt Uns- und Sie-Polaritäten, die die dominante Kultur gegenüber allen anderen bevorzugen. Israel war in der Lage, dies zu tun, weil das amerikanische Steuerzahlergeld im Laufe der Jahrzehnte Milliarden von Dollar betrug. Dieses Buch wäre stärker gewesen, wenn der Herausgeber mehr Informationen über die Rolle der USA bei der Unterstützung Israels und seiner missbräuchlichen Behandlung von Palästinensern und Israelis der Farbe gegeben hätte. Das Buch geht jedoch auf seinen Schwerpunkt ein, wie jüdische Menschen sich dem Zionismus widersetzen können und wie man dorthin gelangt. Übersetzt mit DeepL.com

