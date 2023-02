Geschah das “freiwillig”oder wurde Telegram die Pistole auf die Brust gesetzt? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/russland-staatsmedien-eu-sanktionen-101.html



Faktenfinder

Russischer Staatssender Telegram geht gegen RT-Inhalte vor

Stand: 06.02.2023 10:13 Uhr

RT steht, wie andere russische Staatsmedien, auf der Sanktionsliste der EU. So dürfen RT-Inhalte nicht verbreitet werden. Dennoch können diese in Deutschland recht einfach abgerufen werden. Telegram schränkt dies nun ein.

Von Carla Reveland, Pascal Siggelkow, Redaktion ARD-faktenfinder

RT DE, der deutsche Ableger des russischen Staasmediums RT, schreibt in einem aktuellen Artikel, dass “eigentlich niemand in Russland gegen die Ukraine kämpfen will, sondern Russland tatsächlich dazu gezwungen wurde”. In einem weiteren Artikel heißt es, die USA hätten die Ukraine in ein riesiges Biolabor für ihre militärischen Experimente verwandelt. Und RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan sprach kürzlich im russischen Staatssender Rossija 1 davon, dass “das Deutsche Volk wieder einmal in die Fänge von Faschisten geraten ist” und sieht Russland in der Pflicht, es zu befreien.

Diese Inhalte sollten in Deutschland eigentlich nicht abrufbar sein, denn aufgrund der EU-Sanktionen dürfen die Angebote von RT und weiteren russischen Staatsmedien in der EU nicht mehr über Kabel, Satellit oder das Internet verbreitet werden. Dennoch ist es auf verschiedenen Wegen weiterhin möglich, die Inhalte von RT DE abzurufen. Weiterlesen in tagesschau.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …