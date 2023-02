Russland gibt die richtige Antwort! Evelyn Hecht-Galinski

https://www.palestinechronicle.com/russia-threatens-to-target-israeli-shipments-of-weapons-to-ukraine-following-netanyahus-comment/



Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova. (Foto: MFA Russland, via Twitter)

Russland droht nach Netanjahus Äußerungen damit, israelische Waffenlieferungen an die Ukraine ins Visier zu nehmen

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

1. Februar 2023



Die russische Regierung hat am Mittwoch mit militärischen Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte Israel Waffen an die Ukraine liefern.

Die unverhohlene Drohung folgte auf Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass er die Frage der Waffenlieferung an die Ukraine prüfe.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, sagte am Mittwoch, dass Moskau bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine keine geografische Klassifizierung vornehme und bekräftigte, dass alle Länder, die Waffen an die Ukraine liefern, verstehen müssten, dass diese Waffen legitime Ziele der russischen Streitkräfte seien.

In seinem CNN-Interview erklärte der rechtsgerichtete israelische Ministerpräsident, dass er die Möglichkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine prüfe, und bot gleichzeitig an, die Rolle eines Vermittlers in dem Konflikt zu übernehmen.

Auf die Frage, ob Israel in der Lage sei, Kiew die Iron-Dome-Technologie zur Verfügung zu stellen, antwortete Netanjahu, dass er diese Frage sicherlich prüfen werde. Übersetzen mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …