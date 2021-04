Eine gefährliche Entwicklung, an der Deutschland eine großen Teil Schuld mitzündelt.

Map of the Black Sea region (Wikimedia Commons/NormanEinstein)

Russia conducts nationwide military exercises as Ukraine, NATO prepare for war Against the backdrop of intensifying tensions with Ukraine, the Russian government will proceed with previously planned nationwide military exercises, announced Russian Defense Minister Sergei Shoigu on Wednesday. The test of the country’s fighting capacity and readiness will stretch over the course of April, involve both ground and naval forces, and include more than 4,000 separate events conducted across the country, even in its most remote regions.

Russland führt landesweite Militärübungen durch, während sich die Ukraine und die NATO auf einen Krieg vorbereiten



Von Andrea Peters

7. April 2021

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Spannungen mit der Ukraine wird die russische Regierung mit den zuvor geplanten landesweiten Militärübungen fortfahren, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch an. Der Test der Kampffähigkeit und -bereitschaft des Landes wird sich über den gesamten April erstrecken, sowohl Boden- als auch Seestreitkräfte einbeziehen und mehr als 4.000 separate Veranstaltungen umfassen, die im ganzen Land, auch in den entlegensten Regionen, durchgeführt werden.

Karte der Schwarzmeerregion (Wikimedia Commons/NormanEinstein)

Während die Militärübungen seit einiger Zeit geplant sind, ist Moskaus öffentliche Bekräftigung, dass sie fortgesetzt werden, eindeutig als eine Machtdemonstration angesichts der wachsenden Kriegsdrohungen gegen Russland wegen der Ukraine gedacht. In den letzten Wochen haben diese Drohungen einen Fieberpegel erreicht, wobei die Gefahr eines ausgewachsenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine besteht, hinter dem die Vereinigten Staaten und Deutschland stehen.

In den letzten sieben Tagen forderte die ukrainische Regierung die NATO auf, das Land in das transnationale Militärbündnis aufzunehmen, appellierte an ein verstärktes Eingreifen der NATO im Schwarzen Meer und kündigte an, dass die ukrainischen Streitkräfte noch in diesem Jahr gemeinsame Übungen mit der NATO durchführen werden.

Zuvor hatte Kiew seine Absicht bekundet, die Halbinsel Krim, die sich ins Schwarze Meer erstreckt und 2014 wieder an Russland angeschlossen wurde, mit Gewalt zurückerobern zu wollen. Auch im Donbass haben sich die Kämpfe zwischen ukrainischen und mit Russland verbündeten Kräften verschärft, wo 2014 abtrünnige Republiken entstanden, nachdem ein von Washington und Berlin orchestrierter Putsch eine rechtsextreme, anti-russische Regierung in der Ukraine an die Macht gebracht hatte.

In Gesprächen mit den Staatsoberhäuptern Kanadas und Großbritanniens am Dienstag sicherte Präsident Wolodymyr Zelenskij die Unterstützung dieser Nationen für die Ukraine zu. Sie folgen damit dem Beispiel der US-Regierung, dem Architekten der pro-kiewer, anti-russischen Kampagne, die seit Jahren die Finanzierung, Ausrüstung und Ausbildung des ukrainischen Militärs beinhaltet. In einem Beitrag für den Atlantic Council forderte der amerikanische Politikanalyst Stephen Blank am Dienstag, dass die USA noch weiter gehen und die ukrainische Luftwaffe aufrüsten sollten, um die “harten und greifbaren langfristigen strategischen Kosten deutlich zu machen, die Russland für sein bösartiges Verhalten tragen muss.”

Vorwort zur deutschen Ausgabe von David Norths “Vierteljahrhundert des Krieges

Johannes Stern, 5. Oktober 2020

Nach drei Jahrzehnten US-geführter Kriege ist der Ausbruch eines dritten Weltkriegs, der mit Atomwaffen geführt werden würde, eine unmittelbare und konkrete Gefahr.

Die Ereignisse überschlagen sich, während die NATO die Kriegsvorbereitungen gegen Russland vorantreibt. Sie führt derzeit eine massive militärische Übung durch, die sich über den gesamten europäischen Kontinent erstreckt. DEFENDER-Europe 2021, an dem 27 Nationen und 30.000 Soldaten beteiligt sind und das in 12 Ländern stattfindet, “demonstriert”, so die Abteilung Europa und Afrika der US-Armee, “unsere Fähigkeit, als strategischer Sicherheitspartner auf dem westlichen Balkan und in der Schwarzmeer-Region zu dienen und gleichzeitig unsere Fähigkeiten in Nordeuropa, im Kaukasus, in der Ukraine und in Afrika zu erhalten.”

Mit Boden-, See- und Luftlandeübungen entlang der gesamten russischen Westgrenze und in Gebieten, die für Moskaus geopolitische Interessen von zentraler Bedeutung sind, bereitet DEFENDER-Europe 21 die NATO auf den Dritten Weltkrieg vor. Die Folgen eines solchen Konflikts wären zumindest der Verlust von mehreren zehn Millionen Menschenleben in Europa und Russland und höchstwahrscheinlich die nukleare Vernichtung des Planeten, da das US-Militär wiederholt deutlich gemacht hat, dass es bereit ist, Atomwaffen einzusetzen, um amerikanische Interessen zu sichern.

Nicht ein einziger Mensch in der Ukraine oder sonst wo wird unter diesen Umständen die “Befreiung” von der “russischen Aggression” erreichen. Vielmehr werden sie alle tot sein.

Nichtsdestotrotz, die ukrainische Regierung von Präsident Zelensky ist auf dem Vormarsch. Ihr oberster Unterhändler bei früheren Friedensabkommen, die über den Konflikt im ukrainischen Donbass vermittelt wurden, Leonid Krawtschuk, erster Präsident einer unabhängigen Ukraine, erklärte gerade, dass er keine Gespräche mehr mit dem führenden Vertreter einer der abtrünnigen Republiken führen werde. Er erklärte auch, dass er nicht an Gesprächen teilnehmen würde, wenn diese in Minsk, der Hauptstadt des mit Russland verbündeten Weißrusslands, stattfinden würden.

Das ukrainische Parlament beschließt Maßnahmen, die eine schnellere Einberufung von Wehrpflichtigen ermöglichen sollen. Zelensky schafft zwei neue föderale Agenturen, die mit der Bekämpfung von “Desinformation” beauftragt sind, mit der klaren Absicht, die weit verbreitete Anti-Kriegs-Stimmung in der Bevölkerung auszulöschen.

Die Kriegstreiberei ist zum Teil ein verzweifelter Versuch, die Aufmerksamkeit von der katastrophalen Situation im Land in Bezug auf die COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik abzulenken, die die Kiewer Regierung auf Geheiß der westlichen Mächte durchführt.

Die Bevölkerung der Ukraine wird von den kombinierten Auswirkungen des Coronavirus und der Sparpolitik des Internationalen Währungsfonds heimgesucht. Am Mittwoch meldete das Land weitere 15.415 COVID-19-Fälle, gegenüber 13.276 am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle durch das Virus hat einen neuen Rekord erreicht. Die Krankenhäuser stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nur 0,005 Prozent der Bevölkerung sind geimpft, weniger als in den verarmten Ländern Ruanda oder Mongolei.

Anfang des Jahres wurden die Tarife für eine ganze Reihe von Dienstleistungen erhöht, was zu breiten Protesten bis hin zu Straßendemonstrationen und Straßenblockaden führte. Vor allem die “Brennstoffarmut” ist ein drängendes Problem, da die Haushalte es sich nicht mehr leisten können, ihre Wohnungen zu heizen oder Essen zu kochen. Aufgrund der steigenden Kosten haben 11 Millionen – 70 Prozent – der ukrainischen Rentner ein Einkommen, das unter den offiziellen Lebenshaltungskosten liegt.

Wie die Ukraine befindet sich auch Russland in einer innenpolitischen Krise. Zusätzlich zum physischen Tribut der COVID-19-Pandemie, die offiziell 4,4 Millionen Menschen infiziert und fast 100.000 getötet hat, trifft das Virus die Arbeiterklasse auch wirtschaftlich hart. Es gibt weit verbreitete Arbeitsplatzverluste und Lohnkürzungen. Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen, ebenso wie die Verschuldung der Haushalte.

Die Enttäuschung über die Putin-Regierung wächst, und im Vorfeld der Duma-Wahlen im September dieses Jahres versucht der Kreml, den Konflikt mit der Ukraine zu nutzen, um seine Position zu stärken, indem er an nationalistische Gefühle und die begründeten Ängste der Bevölkerung appelliert, dass der Westen auf ihre Vernichtung aus ist.

Die Arbeiterklasse Russlands und der Ukraine wird keinen Ausweg aus dieser Situation finden, weder indem sie sich an die kriegslüsternen Mächte in Washington, Berlin und anderswo wendet, noch an den Kreml. Die amerikanische herrschende Klasse, die auf einem verrottenden Leichnam einer Wirtschaft thront, hat allein seit dem Jahr 2001 eine Gesellschaft nach der anderen in ihrem verzweifelten Bemühen, die globale Hegemonie zu sichern und ihren wirtschaftlichen Niedergang aufzuhalten, in den Schmutz gezogen.

Die russische herrschende Klasse, die alle Errungenschaften zerstört hat, die die sowjetische Arbeiterklasse über Jahrzehnte hinweg unter großen Kosten erkämpft hat, hat nicht viel mehr als massive Ölreserven und einen riesigen Atomapparat, auf den sie bei ihren Versuchen, die Menschen und Ressourcen Eurasiens im Griff zu behalten, zurückgreifen kann. Sie kümmert sich nicht um das Leben der russischen Arbeiterklasse und kann es nicht verteidigen. Die Zukunft der Massen der Ukraine und Russlands liegt in einem vereinten Kampf gegen Imperialismus, Kapitalismus und ihre blutigen Kriege – und für den internationalen Sozialismus. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...