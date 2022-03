“Das Soufan Center hat die internationale Vernetzungsstrategie des Asow-Bataillons mit der von Al-Qaida und der Gruppe Islamischer Staat verglichen. Die Unterstützung der USA und der NATO für das Asow-Bataillon birgt ähnliche Risiken wie ihre Unterstützung für Al-Qaida-nahe Gruppen in Syrien vor 10 Jahren. Diese Hühner kamen natürlich schnell nach Hause, um sich zu rächen.”

Russland nutzt die Anwesenheit von Neonazis in der Ukraine als Vorwand für einen Krieg, aber der Westen kehrt es unter den Teppich.

Von Medea Benjamin & Nicolas J.S. Davies



11. März 2022

Präsident Wladimir Putin hat behauptet, er habe die russische Invasion in der Ukraine angeordnet, um die ukrainische Regierung zu “entnazifizieren”. Westliche Vertreter, wie der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, haben dies als reine Propaganda bezeichnet und betont: “Es gibt keine Nazis in der Ukraine.

Im Zusammenhang mit der russischen Invasion sind die problematischen Beziehungen der ukrainischen Regierung zu rechtsextremen Parteien und Neonazi-Gruppen nach 2014 auf beiden Seiten des Propagandakriegs zu einem Brandherd geworden, den Russland als Vorwand für einen Krieg hochstilisiert und der Westen unter den Teppich zu kehren versucht.

Die Realität hinter der Propaganda ist, dass der Westen und seine ukrainischen Verbündeten die extreme Rechte in der Ukraine opportunistisch ausgenutzt und gestärkt haben, zunächst für einen Staatsstreich inmitten von Anti-Regierungsprotesten im Jahr 2014 und dann, indem sie sie zum Kampf gegen Separatisten in der Ostukraine umleiteten. Und weit davon entfernt, die Ukraine zu “entnazifizieren”, wird die russische Invasion wahrscheinlich ukrainische und internationale Neonazis weiter stärken, da der Konflikt Kämpfer aus der ganzen Welt anzieht und sie mit Waffen, militärischer Ausbildung und Kampferfahrung versorgt, nach der viele von ihnen hungern.

Die extreme Rechte in der Ukraine

Die rechtsextreme Svoboda-Partei in der Ukraine und ihre Gründer Oleh Tyahnybok und Andriy Parubiy spielten eine führende Rolle bei dem von den USA unterstützten Putsch im Februar 2014. In einem berüchtigten Telefongespräch vor dem Sturz der ukrainischen Regierung erwähnten die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland und Botschafter Geoffrey Pyatt Tjahnybok als einen der Anführer, mit denen sie zusammenarbeiteten, obwohl sie versuchten, ihn von einem offiziellen Posten in der neuen Regierung auszuschließen.

Zu dieser Zeit gingen die zuvor friedlichen Proteste in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in heftige Kämpfe mit der Polizei und bewaffnete Aufmärsche über, die versuchten, Barrikaden zu durchbrechen und zum Parlament zu gelangen. Mitglieder von Swoboda und der neu gegründeten Miliz Rechter Sektor unter der Führung von Dmytro Jarosch kämpften gegen Polizisten, führten Märsche an und plünderten ein Waffenlager der Polizei. Mitte Februar 2014 waren diese bewaffneten Männer de facto die Anführer der Maidan-Proteste.

Wir werden nie erfahren, zu welcher Art von politischem Wandel friedliche Proteste allein in der Ukraine geführt hätten oder wie anders die neue Regierung ausgefallen wäre, wenn man einem friedlichen Prozess ohne Einmischung der USA oder gewalttätiger Rechtsextremisten seinen Lauf gelassen hätte. Doch es war Jarosch, der auf dem Maidan die Bühne betrat und das von den europäischen Außenministern ausgehandelte Abkommen vom 21. Februar ablehnte, in dem sich der damalige Präsident Viktor Janukowitsch und die politischen Führer der Opposition auf Neuwahlen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr einigten. Stattdessen weigerten sich Jarosch und der Rechte Sektor, ihre Waffen abzulegen, und führten den Höhepunkt des Marsches auf das Parlament an, durch den die Regierung gestürzt wurde.

Ukrainische Staatsoberhäupter

Seit 1991 wechselten die ukrainischen Wahlen hin und her zwischen Führern wie Janukowitsch, der aus Donezk stammt und enge Beziehungen zu Russland unterhält, und vom Westen unterstützten Führern wie Viktor Juschtschenko, der 2005 nach der Orangenen Revolution, die auf eine umstrittene Wahl folgte, gewählt wurde. Die endemische Korruption in der Ukraine beeinträchtigte jede Regierung, und die Enttäuschung der Öffentlichkeit darüber, welcher Führer und welche Partei die Macht erlangte, führte zu einem Hin und Her zwischen den westlichen und den mit Russland verbündeten Fraktionen.

2014 setzten Nuland und das US-Außenministerium ihren Favoriten, Arsenij Jazenjuk, als Premierminister der neuen Regierung ein. Er hielt sich zwei Jahre, bis auch er aufgrund endloser Korruptionsskandale seinen Posten verlor. Petro Poroschenko, der neue Präsident, hielt sich etwas länger, bis 2019, selbst nachdem seine persönlichen Steuerhinterziehungspläne in den Panama Papers 2016 und den Paradise Papers 2017 aufgedeckt wurden.

Als Jazenjuk Premierminister wurde, belohnte er die Rolle von Swoboda beim Staatsstreich mit drei Kabinettsposten, darunter Oleksander Sych als stellvertretender Premierminister, und mit Gouverneursposten in drei der 25 ukrainischen Provinzen. Andriy Parubiy – Gründer der faschistischen Sozialen Nationalpartei, aus der später Svoboda hervorging – wurde zum Vorsitzenden des Parlaments ernannt, ein Amt, das er die nächsten fünf Jahre innehatte. Tjahnybok kandidierte 2014 für das Präsidentenamt, erhielt aber nur 1,2 % der Stimmen und wurde nicht wieder ins Parlament gewählt.

Die ukrainischen Wähler kehrten der extremen Rechten bei den Wahlen 2014 den Rücken und ließen Swobodas Anteil an den landesweiten Stimmen von 10,4 % im Jahr 2012 auf 4,7 % sinken. Swoboda verlor Unterstützung in Gebieten, in denen sie die Kontrolle über lokale Regierungen innehatte, aber ihre Versprechen nicht erfüllt hatte, und ihre Unterstützung war gespalten, da sie nun nicht mehr die einzige Partei war, die mit explizit russlandfeindlichen Slogans und Rhetorik antrat.

Asowsches Bataillon

Nach dem Sturz Janukowitschs trug der Rechte Sektor zur Konsolidierung der neuen Ordnung bei, indem er Proteste gegen den Putsch angriff und auflöste, was Yarosh gegenüber Newsweek als einen Krieg zur “Säuberung des Landes” von prorussischen Demonstranten bezeichnete. Diese Kampagne gipfelte am 2. Mai 2014 in einem Massaker, bei dem 42 Demonstranten in einem Feuerinferno getötet wurden, nachdem sie im Gewerkschaftshaus in Odessa Schutz vor Angreifern des Rechten Sektors gesucht hatten.

Nachdem sich die Proteste zu Unabhängigkeitserklärungen in den Regionen Donezk und Luhansk im Osten des Donbass entwickelt hatten, schaltete die extreme Rechte in der Ukraine einen Gang höher und ging zum bewaffneten Kampf über. Das ukrainische Militär war wenig begeistert davon, gegen das eigene Volk zu kämpfen, also bildete die Regierung neue Einheiten der Nationalgarde, um dies zu tun. Der Rechte Sektor bildete eine Einheit, und Neonazis dominierten auch das Asow-Bataillon, das von Andriy Biletsky gegründet wurde, einem bekennenden weißen Rassisten, der behauptete, das nationale Ziel der Ukraine sei es, das Land von Juden und anderen minderwertigen Rassen zu befreien. Das Asow-Bataillon, das 2014 in die Nationalgarde eingegliedert wurde, führte den Angriff der neuen Regierung auf die selbsterklärten Republiken in der Ostukraine an und eroberte die Stadt Mariupol von den separatistischen Kräften zurück.

Das Minsk-II-Abkommen von 2015 beendete die schlimmsten Kämpfe und richtete eine Pufferzone um die abtrünnigen Donbass-Republiken ein, aber der Bürgerkrieg mit geringer Intensität ging weiter. Seit 2014 sind schätzungsweise 14.000 Menschen getötet worden.

Der US-Abgeordnete Ro Khanna und fortschrittliche Mitglieder des Kongresses versuchten mehrere Jahre lang, die Militärhilfe für das Asow-Bataillon zu beenden. Im September 2017 änderte das Repräsentantenhaus den Defense Appropriations Act, um die Militärhilfe für die Miliz zu verbieten, aber es ist nicht klar, wie wirksam dieses Verbot war. Da das Asow-Bataillon vollständig in die ukrainischen Streitkräfte integriert ist, müssten die US-Streitkräfte in der Ukraine gezielte Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass es nicht die gleichen Waffen und die gleiche Unterstützung erhält wie andere Einheiten. Heute, inmitten eines Krieges und eines enormen Zustroms von US-Militärhilfe, scheint das fast unmöglich zu sein.

Im Jahr 2019 warnte das Soufan Center, das terroristische und extremistische Gruppen auf der ganzen Welt verfolgt: “Das Asow-Bataillon entwickelt sich zu einem kritischen Knotenpunkt im transnationalen gewalttätigen rechtsextremen Netzwerk… [Sein] aggressives Vorgehen bei der Vernetzung dient einem der übergeordneten Ziele des Asow-Bataillons, nämlich die von ihm kontrollierten Gebiete in der Ukraine in die Hauptdrehscheibe der transnationalen weißen Vorherrschaft zu verwandeln.” Das Zentrum beschrieb, wie das “aggressive Networking” des Asowschen Bataillons die ganze Welt erreicht, um Kämpfer zu rekrutieren und die Ideologie der weißen Vorherrschaft zu verbreiten. Ausländische Kämpfer, die mit dem Asowschen Bataillon trainieren und kämpfen, kehren dann in ihre eigenen Länder zurück, um das Gelernte anzuwenden und andere zu rekrutieren.

Zu den gewalttätigen ausländischen Extremisten mit Verbindungen zum Asow-Bataillon gehören Brenton Tarrant, der 2019 51 Gläubige in einer Moschee in Christchurch in Neuseeland massakrierte, und mehrere Mitglieder der US-amerikanischen Rise Above-Bewegung, die für Angriffe auf Gegendemonstranten bei der Unite the Right-Kundgebung in Charlottesville 2017 strafrechtlich verfolgt wurden. Andere Asow-Veteranen sind nach Angaben des Soufan-Zentrums nach Australien, Brasilien, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern zurückgekehrt.

Trotz des abnehmenden Erfolgs von Swoboda bei nationalen Wahlen haben neonazistische und extrem nationalistische Gruppen, die mit dem Asow-Bataillon verbunden sind, die Macht auf der Straße in der Ukraine und in der lokalen Politik im nationalistischen Kernland um Lemberg, einer Stadt im Westen des Landes, behalten. Nach der Wahl von Präsident Wolodymyr Selenskij im Jahr 2019 drohten ihm die Rechtsextremen angeblich mit seiner Amtsenthebung oder sogar mit dem Tod, falls er mit den Separatistenführern aus dem Donbass verhandeln und das Minsker Protokoll einhalten würde. Selensky kandidierte als Friedenskandidat, weigerte sich aber unter der Drohung der Rechten, auch nur mit Vertretern des Donbass zu sprechen, die er als Terroristen abtat.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump hoben die Vereinigten Staaten das von Barack Obama verhängte Verbot von Waffenverkäufen an die Ukraine auf. Selenskys aggressive Rhetorik weckte im Donbass und in Russland neue Befürchtungen, dass er die ukrainischen Streitkräfte für eine neue Offensive zur Rückeroberung von Donezk und Luhansk von den Separatisten aufrüstet.



Neoliberalismus in der Ukraine

Der Bürgerkrieg in der Ostukraine in Verbindung mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik der Regierung schuf einen fruchtbaren Boden für die extreme Rechte. Die neue Regierung führte mehr von derselben neoliberalen “Schocktherapie” ein, die in den 1990er Jahren in ganz Osteuropa eingeführt wurde. Im Jahr 2015 erhielt die Ukraine ein 40-Milliarden-Dollar-Rettungspaket des IWF. Tony Wood erklärt in einem Artikel für die N+1-Website, dass ein Teil der Vereinbarung die Privatisierung staatlicher Unternehmen, den Abbau der Beschäftigung im öffentlichen Sektor um 20 %, die Kürzung von Leistungen im Gesundheitswesen und die Kürzung von Investitionen in die öffentliche Bildung vorsieht.

In Verbindung mit der endemischen Korruption in der Ukraine führte diese Politik zu einer profitablen Plünderung des Staatsvermögens durch die korrupte herrschende Klasse und zu einem sinkenden Lebensstandard und Sparmaßnahmen für alle anderen. Die Regierung nach 2014 hat Polen als Modell hochgehalten, aber die Realität ähnelt eher Boris Jelzins Russland in den 1990er Jahren. Das ukrainische BIP ist zwischen 2012 und 2016 drastisch gesunken und hat die Ukraine zum ärmsten Land in Europa gemacht.

Wie auch anderswo haben die Misserfolge des Neoliberalismus den Aufstieg von Rechtsextremismus und Rassismus begünstigt. Jetzt verspricht der Krieg mit Russland Tausenden von entfremdeten jungen Männern aus der ganzen Welt eine militärische Ausbildung und Kampferfahrung zu verschaffen, die sie dann mit nach Hause nehmen können, um ihre eigenen Länder zu terrorisieren.

Das Soufan Center hat die internationale Vernetzungsstrategie des Asow-Bataillons mit der von Al-Qaida und der Gruppe Islamischer Staat verglichen. Die Unterstützung der USA und der NATO für das Asow-Bataillon birgt ähnliche Risiken wie ihre Unterstützung für Al-Qaida-nahe Gruppen in Syrien vor 10 Jahren. Diese Hühner kamen natürlich schnell nach Hause, um sich zu rächen.

Im Moment sind die Ukrainer in ihrem Widerstand gegen die russische Invasion geeint. Aber wir sollten nicht überrascht sein, wenn die westliche Allianz mit rechtsextremen Stellvertreterkräften in der Ukraine, einschließlich der Infusion von Milliarden von Dollar in hochentwickelte Waffen, zu ähnlich gewalttätigen und zerstörerischen Rückschlägen führt. Übersetzt mit Deepl.com

