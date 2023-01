Die baltischen Partner haben schließlich Tradition in der Wahl ihrer “falschen” Partner. So ist Russlands Reaktion auf die vorangegangenen Provokationen genau richtig. Evelyn Hecht-Galinski

Wegen des Personalabbaus in seiner Botschaft in Tallinn sowie der Zerstörung der bilateralen Beziehungen stuft Russland die diplomatischen Beziehungen zu Estland herab. Estlands Botschafter muss Moskau verlassen.

Russland stuft diplomatische Beziehungen zu Estland herab – Botschafter muss Moskau verlassen

“Estland hat einen neuen unfreundlichen Schritt unternommen, indem es die russische Botschaft in Tallinn drastisch verkleinert und damit seine Politik des Beziehungsabbaus zwischen unseren Ländern bestätigt hat”, hieß es in der Erklärung des russischen Außenministeriums am Montag. Demnach haben die estnischen Behörden in den letzten Jahren die Beziehungen zu Russland “vorsätzlich zerstört”. “Die totale Russophobie, die Kultivierung von Feindseligkeit gegenüber unserem Land, ist von Tallinn zur Staatspolitik erhoben worden”, hieß es weiter.

Als Reaktion beschloss die Behörde, die Beziehungen auf die Geschäftsträger-Ebene herunterzufahren. Der estnische Botschafter in Moskau, Margus Laidre, wurde am Montag in das russische Außenministerium einbestellt. Er muss das Land bis zum 7. Februar 2023 verlassen. Die Verantwortung dafür liege auf estnischer Seite, hieß es weiter in der Erklärung.

Nach Kriegsbeginn in der Ukraine hatte Estland sein Generalkonsulat in Sankt Petersburg und eine Vertretung in Pskow geschlossen. Dabei war Estland das einzige baltische Land, das seine diplomatischen Beziehungen zu Russland nicht abgebrochen hatte. Litauen und Lettland taten dies im April 2022.

Anfang dieses Jahres forderte Estland, die Zahl der Diplomaten in der russischen Botschaft zu reduzieren, um “Parität” zu erreichen. Daraufhin stellte die russische Botschaft in Estland die Annahme von Anträgen auf Verzicht auf die russische Staatsbürgerschaft vorübergehend ein. Die Unterbrechung wurde mit den Handlungen Tallinns begründet, “die den Betrieb der russischen diplomatischen Vertretung absichtlich behindern”.

