Russland-Ukraine-Krieg: “Bennett will, dass wir kapitulieren”, sagt ein hoher Kiewer Beamter

Präsident Selenskyj glaubt, Israel habe die Vermittlerrolle nur übernommen, um die Beziehungen zwischen Tel Aviv und Russland nicht zu beschädigen, so eine hochrangige ukrainische RegierungsquelleDem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett (L) wird vorgeworfen, ein “Briefkasten” zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski (C) und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein (AFP)Von MEE-Mitarbeitern11. März 2022Ein ukrainischer Regierungsbeamter hat die Vermittlungsbemühungen des israelischen Premierministers Naftali Bennett in der Krise mit Russland scharf kritisiert und behauptet, er habe Präsident Wolodymyr Selenskij gedrängt, die Forderungen von Wladimir Putin zu akzeptieren.

Der hochrangige Beamte, der mit den Nachrichtenseiten Walla und Haaretz unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte am Freitag, dass Bennett “die Vermittlung als Vorwand benutzt, um die Tatsache zu rechtfertigen, dass Israel es vermeidet, Militärhilfe an die Ukraine zu übermitteln oder sich den gegen Russland verhängten Sanktionen anzuschließen”.

Bennett diene als Briefkasten zwischen der Ukraine und Russland, fügte der Beamte hinzu und beschuldigte Israel, lediglich Nachrichten zwischen den beiden Seiten zu übermitteln.

Wir brauchen keinen Briefkasten. Davon haben wir genug. Das Büro von Präsident Selenskyj glaubt nicht, dass dies der richtige Weg ist, um zu vermitteln”.

– Hoher ukrainischer Beamter

“Andere Länder können Postdienste anbieten und Israels natürlicher Status hat unter diesen Umständen keinen Vorteil”, sagte der Beamte.

“Wir brauchen keinen Briefkasten. Wir haben genug davon”, so der Beamte weiter. “Das Büro von Präsident Selenskyj glaubt nicht, dass dies der richtige Weg ist, um zu vermitteln. Wenn Bennett neutral sein und vermitteln will, würden wir gerne sehen, dass er jemanden ernennt, der sich Tag und Nacht mit der Angelegenheit befasst, um einen Kompromiss zu finden.”

Selenskyj glaubt, dass Bennett die Rolle des Vermittlers übernommen hat, um zu vermeiden, dass er in einem Krieg, der die Beziehungen Israels zu Russland beschädigen könnte, Partei ergreift, so der Beamte.

Letzte Woche traf Bennett mit Putin in Moskau zusammen, um die Ukraine-Krise zu besprechen, und telefonierte anschließend mit Selenskyj. In seinem letzten Telefonat mit Selenskyj habe Bennett versucht, den ukrainischen Präsidenten davon zu überzeugen, Putins Angebot anzunehmen, so der Beamte laut den Berichten von Walla und Haaretz.

Putins Forderungen

Walla gibt keine Einzelheiten des Angebots des russischen Präsidenten preis, aber frühere Berichte der Nachrichtenseite besagen, dass Putin eine unabhängige Donbass-Region fordert, aber keinen Regimewechsel in der Ukraine anstrebt.

“Als Bennett ihm sagte, er solle die russische Haltung akzeptieren, antwortete Selenskyj: ‘Ich habe Sie verstanden, danke'”, sagte der Beamte und fügte hinzu, Bennett wolle, dass sich die Ukraine ergebe.

“Bennett hat vorgeschlagen, dass wir uns ergeben”, sagte der Beamte den israelischen Nachrichtenseiten.

Ukraine-Konflikt:

“Wir haben nicht die Absicht, dies zu tun. Wir wissen, dass Putins Vorschlag nur der Anfang ist.”

In den Berichten heißt es, Israel habe die Ukraine auch aufgefordert, ihre Anfragen nach militärischer oder verteidigungspolitischer Unterstützung einzustellen, da dies die Bemühungen Jerusalems um Vermittlung und Neutralität behindern könnte.

Selenskyj hatte gehofft, nächste Woche eine Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, zu halten, wie er es auch vor anderen Parlamenten in der ganzen Welt getan hat. Israel hat jedoch stattdessen vorgeschlagen, dass er eine weniger formelle Zoom-Sitzung abhält, zu der alle Abgeordneten eingeladen sind, berichtet Walla.

Israelische Beamte haben Selenskyjs Büro eine Reihe von Gründen genannt, warum er keine Rede im Plenum der Knesset halten kann – von der Tatsache, dass das Parlament in der Pause ist, bis hin zu der Tatsache, dass sich das Gebäude im Bau befindet. Wie Walla berichtet, handelt es sich dabei jedoch um bloße Ausreden, da Bennett und Yair Lapid Russland mit einem solch hochkarätigen Auftritt nicht verärgern wollen.

Selenskyjs Büro hat das Gefühl, dass es eine große Kluft zwischen Bennetts Position und der der israelischen Öffentlichkeit gibt, die die Ukraine weitaus mehr unterstützt, so der Beamte.

Selenskyj erschöpft

Sollte Selenskyj nicht vor der Knesset sprechen können, plant er, vor der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu sprechen oder seine Rede für die israelische Öffentlichkeit auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv zu übertragen.

“Zelensky ist erschöpft von Gesprächen mit führenden Politikern, er möchte zur Öffentlichkeit sprechen”, erklärte der Beamte.

Eine Quelle im Büro des israelischen Premierministers bestritt, dass Bennett Selenskyj aufgefordert habe, Putins Angebot anzunehmen, “da Israel ein solches Angebot nicht hat”.

“Der Premierminister hat jedenfalls nicht die Absicht, Selenskyj Empfehlungen oder Ratschläge zu geben, wie er sich in irgendeiner Phase verhalten soll”, so die Quelle gegenüber Walla. “Das Gespräch zwischen den beiden war lang und positiv und beinhaltete auch die Möglichkeit eines Treffens [zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern] in Jerusalem.”