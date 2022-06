Größenwahn und Hochmut kommt vor dem Fall

Russland-Ukraine-Krieg: Das Streben der USA nach globaler Hegemonie könnte ihr Untergang sein



Von Marco Carnelos

3. Juni 2022

Wenn der Doyen der außenpolitischen Gurus, Henry Kissinger, andeutet, dass die Ukraine Territorium an Russland abtreten sollte, um die Invasion zu beenden, weiß man im Bauch, dass der Westen im Begriff ist, einen weiteren großen Fehler zu begehen.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos forderte Kissinger die westlichen Länder auf, keine peinliche Niederlage Russlands in der Ukraine anzustreben und warnte davor, dass dies die langfristige Stabilität Europas gefährden könnte. Er scheint sich auf die längerfristigen Beziehungen zwischen Europa und Russland zu konzentrieren, wenn man bedenkt, dass Russland seit vier Jahrhunderten ein wesentlicher Bestandteil Europas und ein Faktor bei der Wiederherstellung seines Gleichgewichts ist.

Nur 50 Jahre nach der historischen China-Reise des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon geht es Kissinger letztlich darum, Moskau nicht in ein dauerhaftes Bündnis mit Peking zu treiben. Dafür ist es nun zu spät.

Was die russische Wirtschaft betrifft, so leidet sie zwar, ist aber – anders als noch vor Monaten zuversichtlich prognostiziert – nicht zusammengebrochen.

In einer idealen Welt würden Kissingers ernste Warnungen die Alarmglocken läuten lassen und die europäischen Kanzleien – die einem in Washington und London eilig verfassten Drehbuch zum Russland-Ukraine-Krieg gefolgt sind – dazu veranlassen, zumindest ihre Gesamtstrategie zu überprüfen. Sie könnten sich fragen, wie ein “Sieg” für die Ukraine aussehen könnte, anstatt einfach die Behauptung der Ukraine zu akzeptieren, dass alle russischen Streitkräfte auf die Linien vom 24. Februar zurückgedrängt werden müssen, was immer unwahrscheinlicher erscheint.

Stattdessen hat die EU soeben ihr sechstes Sanktionspaket verabschiedet und sich in letzter Minute auf eine Reduzierung der russischen Öllieferungen geeinigt, was die Risse in der europäischen Entschlossenheit kaum verbergen kann.

Nichtsdestotrotz glaubt die Nato-EU-G7-Triade offiziell weiterhin, dass der unerwartete Widerstand der Ukraine und die Einigkeit des Westens, ihr zu helfen, zusammen mit noch nie dagewesenen Sanktionen gegen Russland über den Sieg Kiews und den wirtschaftlichen Zusammenbruch Moskaus entscheiden werden. Ihre “Strategen” sagen, man brauche mehr Zeit, und der Westen solle die Nerven behalten. Der italienische Ministerpräsident hat erklärt, dass die Sanktionen diesen Sommer wirklich greifen werden. Wir werden sehen.



Großer wirtschaftlicher Test

In der Zwischenzeit zeigen die Fakten vor Ort, dass Russland nach anfänglichen schweren militärischen Fehlern langsam die Oberhand im Donbass gewinnt, und selbst die westlichen Medien beginnen zuzugeben, dass die Situation kompliziert wird. Die Ukrainer verlieren jeden Tag bis zu 100 Soldaten.

Die russische Wirtschaft leidet zwar, aber sie ist – anders als noch vor Monaten zuversichtlich prognostiziert – nicht zusammengebrochen. Nach den Worten des geschäftsführenden Direktors des Internationalen Währungsfonds stellt der Konflikt in der Ukraine die Weltwirtschaft vor die vielleicht “größte Bewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg”.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurden die Weichen sorgfältig gestellt, um die ukrainische Botschaft zu untermauern, die im Wesentlichen den Ausschluss Russlands aus der “zivilisierten Welt” vorsieht. Dennoch bleibt unklar, wie diese Perspektive von den führenden Wirtschaftsvertretern der Welt aufgenommen wurde, die sich seit Jahrzehnten unter dem Motto “Geld verdienen, nicht Krieg” in dem Schweizer Luxusresort versammeln.

Davos ist der Tempel, in dem Globalisierung und Vernetzung gepredigt und gefeiert werden. Sollen wir nun glauben, dass die Teilnehmer des Forums sich einig sind, dass es richtig ist, ein globales Rohstoffzentrum vom Rest der Weltwirtschaft abzuschneiden?

Wurde irgendeine zuverlässige Wirtschaftssimulation durchgeführt, um die globalen Auswirkungen einer solchen Entscheidung abzuschätzen? Wahrscheinlich nicht. Beobachten wir also wieder einmal, wie der von den USA geführte Block westlicher Demokratien schlafwandlerisch auf eine weitere Fehlkalkulation unbekannten Ausmaßes zusteuert – ähnlich dem, was wir in den letzten zwei Jahrzehnten in West- und Zentralasien erlebt haben?

Nur einen Monat nach Beginn des Konflikts und den Kollateralschäden der Sanktionen fragte ich mich, wer wohl zuerst zusammenbrechen würde: Russland oder die Weltwirtschaft, weil die Auswirkungen unterschätzt wurden. Auch wenn die Entscheidung darüber noch aussteht, scheinen die Wirtschaftsdaten besorgniserregend.



Globaler Handelskrieg

Unterbrechungen der Versorgungsketten, Nahrungsmittel- und Energieunsicherheit, eine noch nie dagewesene Inflation und ein Zusammenbruch der Aktienmärkte: Das ist das Menü, das nach zwei dramatischen Jahren der Covid-19-Pandemie angeboten wird. Eine Hungersnot könnte neue Flüchtlingsströme aus Afrika und dem Nahen Osten auslösen, eine Aussicht, die der EU große Sorgen bereitet.

Die BRICS-Staaten und der so genannte Globale Süden haben nicht den Wunsch gezeigt, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Könnten sekundäre Sanktionen gegen sie beschlossen werden, um sie zum Umdenken zu bewegen? Will die Nato-EU-G7-Triade wirklich der ganzen Welt das bankrotte Schema aufzwingen, das sie in den letzten vier Jahrzehnten erfolglos auf den Iran angewandt hat?

Wollen die Davoser von einer globalisierten und vernetzten Welt zu widerstreitenden Handelsblöcken oder gar zu einem globalen Handelskrieg übergehen? Was würde passieren, wenn die USA nach Russland auch China ins Visier nehmen, wie Außenminister Antony Blinken kürzlich in einer umfassenden Rede vor der Asia Society darlegte?

Die amerikanischen Wähler könnten sich bald fragen, warum die Regierung Biden den Kongress dazu gedrängt hat, innerhalb weniger Monate 54 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine zu bewilligen, während die USA inmitten einer rasant steigenden Inflation darum kämpfen, ihre Neugeborenen mit Muttermilch zu versorgen. Die Demokratische Partei läuft Gefahr, bei den Zwischenwahlen im November dezimiert zu werden.

Niemand weiß wirklich, was Washingtons Endspiel in der Ukraine ist. Wenn es die Niederlage Russlands ist, klingt das unrealistisch. Wenn es darum geht, Präsident Wladimir Putin einen sicheren Sieg zu verwehren, ist dies schwer zu definieren. Wenn es darum geht, Fakten vor Ort zu schaffen, um Kiews Verhandlungsposition zu verbessern – wie kürzlich durchgesickerte Dokumente des Nationalen Sicherheitsrats der USA zeigen – ist dies möglich, aber mit hohen Kosten und unvorhersehbaren Ergebnissen verbunden.



Westliche Doppelmoral

Das Hauptproblem besteht darin, dass die Nato-EU-G7-Triade in einem weiteren Moment der kognitiven Dissonanz den Krieg als apokalyptischen und existenziellen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie dargestellt hat.

Die BRICS-Staaten und der Globale Süden glauben das nicht, und auch in der westlichen Öffentlichkeit wird diese Darstellung nicht uneingeschränkt geteilt. Im Gegensatz zu den Propagandabemühungen der Triade wächst das Gefühl, dass die größten Bedrohungen für die Demokratie nicht China und Russland sind, sondern das Versagen des westlichen neoliberalen Modells in Bezug auf die Regierungsführung und die tiefen Ungleichheiten. Einfach ausgedrückt: Die Worte der westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten und die Taten, die sie ergriffen haben, widersprechen sich weitgehend.

Sie sollten sich fragen, wofür die USA heute stehen; worauf setzen sie noch ihre Hoffnungen?

Russland und China sind sicherlich ein Problem für die auf Regeln basierende Weltordnung unter Führung der USA. Aber dieselbe Ordnung hat durch endlose Kriege und doppelte Standards und durch die Vermittlung des eindeutigen Gefühls, dass diese Regeln schon immer für alle außer den USA und ihren engsten Verbündeten gegolten haben, nach und nach ihre Glaubwürdigkeit verloren. Der Diskurs über Freiheit und Menschenrechte klingt immer weniger überzeugend, wenn westliche Verbündete ihn nach Belieben verletzen.

Die BRICS-Staaten und der Globale Süden akzeptieren nur ungern, dass die Regeln, auf denen eine neue Weltordnung basiert, ausschließlich vom Westen aufgestellt werden. Leider glauben US-Präsident Joe Biden und seine engen Verbündeten wirklich, dass dies der Fall sein muss. Im März sagte Biden: “Jetzt ist eine Zeit, in der sich die Dinge ändern. Wir werden – es wird eine neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen”.

Die nackte Wahrheit ist, dass Washington, ungeachtet seiner offiziellen Rhetorik, eine multipolare Welt ablehnt. Es klammert sich an seine globale Hegemonie, die durch die so genannte Wolfowitz-Doktrin Anfang der 1990er Jahre schamlos begründet wurde. Doch in den letzten 30 Jahren hat sich die Welt verändert.

Die Erweiterung der Nato

Nach der Ära Trump atmeten die europäischen Länder erleichtert auf, als Biden den Slogan “America is back” verkündete. Sie sollten sich fragen, wofür die USA heute stehen; worauf setzen sie noch ihre Hoffnungen?

Einer der weisesten amerikanischen Diplomaten, Chas Freeman, stellte kürzlich fest: “[Die amerikanische] Politik ist polarisiert und dysfunktional, wir haben ein chronisches Haushaltsdefizit, unsere Infrastruktur bricht zusammen, unser Bildungssystem ist zunehmend mittelmäßig, unser soziales Gefüge franst aus, unser internationales Ansehen sinkt, und wir sind innerlich gespaltener als je zuvor seit unserem Bürgerkrieg. Wir scheinen eine Herdenimmunität gegen strategisches Denken erreicht zu haben.”

Das Thema eines möglichen neuen amerikanischen Bürgerkriegs ist kein Tabu mehr. Nach seinen angeblichen Absichten, sein Land zu reformieren, zu urteilen, mag Biden gut für die USA sein; weniger gut für den Rest der Welt. Die Fakten sprechen leider für sich.

Nachdem sie die Vorsicht ignoriert und die Nato-Osterweiterung vorangetrieben hatten, haben die USA in einem Prozess, der offenbar seit acht Jahren andauert, die ukrainischen Streitkräfte ermutigt, versorgt und effektiv ausgebildet. Das Endergebnis war das Scheitern des Minsk-II-Abkommens, das den Weg für die unselige und blutige russische Invasion ebnete.

Es entsteht der unangenehme Eindruck, dass Washington, London und einige osteuropäische Hauptstädte entschlossen zu sein scheinen, für den Zusammenbruch Russlands zu kämpfen, bis hin zum letzten ukrainischen Soldaten und europäischen Verbraucher. Washington hat jetzt sogar die Eskalations Maßnahme ergriffen, Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern, mit denen sie möglicherweise russisches Territorium angreifen könnte. Entspricht diese Strategie wirklich den Interessen Europas?



Macht um jeden Preis

Auch mit China scheint Washington auf Konfrontationskurs zu gehen. Bei einem kürzlichen Besuch in Japan versprach Biden, Taiwan im Falle einer chinesischen Bedrohung militärisch zu verteidigen. Dies ist eine Garantie, die noch nie ein US-Präsident abgegeben hat und die vier Jahrzehnte des amerikanisch-chinesischen Diskurses über dieses heikle Thema untergräbt.

Bei der Vorstellung der China-Strategie der Biden-Administration versicherte Blinken: “Auch wenn Präsident Putins Krieg weitergeht, werden wir uns weiterhin auf die ernsthafteste langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung konzentrieren – und das ist die Volksrepublik China”.

Gleichzeitig scheinen die Chancen für ein erneutes Atomabkommen mit dem Iran fast verschwunden zu sein. Die USA werden die symbolische Streichung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden von der Liste der terroristischen Vereinigungen des Außenministeriums nicht aufheben, wie von Teheran gefordert, obwohl die Organisation trotzdem weiterhin vom US-Finanzministerium sanktioniert würde. Infolgedessen könnte der Iran bald die nukleare Schwelle erreichen, mit allen vorstellbaren Konsequenzen.

Die USA scheinen entschlossen zu sein, ihre globale Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten und die auf Regeln basierende Weltordnung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen – ganz allein. Dieser Ehrgeiz könnte ihnen letztlich den Gnadenstoß versetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

