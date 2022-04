Und dieses “Vorbild” und die Verwirklichung dieses Plans, kann nur Russland und Putin verhindern. Keine “Groß-Ukraine” nach zionistischem Apartheidstaat Vorbild. Jetzt da der jüdische Präsident Selenskyj sein wahres “Asow-Gesicht zeigt”, muss die EU endlich aufwachen und die einseitige Unterstützung der Ukraine stoppen.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/ukraine-zelensky-says-israel-model-post-russia-war

Bild: Demonstranten versammeln sich am 20. März auf dem Habima-Platz in Tel Aviv, um einer im Fernsehen übertragenen Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj vor der israelischen Knesset beizuwohnen (AFP)

Der ukrainische Präsident warnt davor, dass es für sein Land keine “absolut liberale” Zukunft gebe und nennt Israel als Vorbild

Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt Groß-Israel” als Modell für die Nachkriegs-Ukraine

Von MEE und Agenturen

5. April 2022

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskij hat das Konzept eines “großen Israels” als Modell für die Nachkriegs-Ukraine angeführt, da das Land weiterhin mit der russischen Invasion zu kämpfen hat.

Während einer Pressekonferenz am Dienstag warnte der ukrainische Präsident, dass sich die ukrainische Gesellschaft auch nach dem Ende des Konflikts mit Russland in einem Belagerungszustand befinden werde.

Wir werden ein ‘großes Israel’ mit eigenem Gesicht werden. Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir Vertreter der Streitkräfte oder der Nationalgarde in Kinos, Supermärkten und Menschen mit Waffen haben”.

– Volodymyr Selenskij

“Die Ukraine wird definitiv nicht so sein, wie wir sie von Anfang an wollten. Das ist unmöglich. Absolut liberal, europäisch – so wird sie nicht sein”, sagte er.

“Wir werden ein ‘großes Israel’ mit eigenem Gesicht werden. Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir Vertreter der Streitkräfte oder der Nationalgarde in Kinos, Supermärkten und Menschen mit Waffen haben. Ich bin zuversichtlich, dass die Frage der Sicherheit in den nächsten zehn Jahren das Thema Nummer eins sein wird. Da bin ich mir sicher.”

Trotzdem werde das Land nicht zu einem “autoritären Staat” werden, was in der Ukraine “unmöglich” sei, sagte er.

“Ein autoritärer Staat würde gegen Russland verlieren. Die Menschen wissen, wofür sie kämpfen”, sagte er.

Selenskyj, der Jude ist, hat Israel lange als Vorbild für sein Land gepriesen, obwohl er auch die Entscheidung der israelischen Regierung kritisiert hat, in dem Konflikt eine relativ neutrale Haltung einzunehmen.

Millionen Menschen vertrieben

Die Vereinten Nationen gaben am Dienstag bekannt, dass schätzungsweise mehr als 7,1 Millionen Menschen durch den russischen Krieg in der Ukraine vertrieben wurden, da sie aus ihren Häusern geflohen, aber im Land geblieben sind,

Die von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen veröffentlichte Zahl liegt über den 6,48 Millionen Binnenflüchtlingen, die in einer ersten Studie der IOM vom 16. März geschätzt wurden.

“Die Menschen sind weiterhin auf der Flucht vor dem Krieg, und die humanitären Bedürfnisse vor Ort steigen weiter an”, sagte IOM-Generaldirektor Antonio Vitorino.

“Humanitäre Korridore werden dringend benötigt, um die sichere Evakuierung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen und den sicheren Transport und die Lieferung der dringend benötigten humanitären Hilfe zu gewährleisten, damit den Binnenvertriebenen schnell geholfen werden kann.”

Russland marschierte am 24. Februar in die Ukraine ein und zwang Millionen von Menschen zur Flucht – darunter mehr als 4,2 Millionen Ukrainer, die das Land vollständig verlassen haben.

Die IOM führte ihre zweite Erhebung zwischen dem 24. März und dem 1. April durch und schätzte, dass am Freitag 7.138.715 Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben waren.

Neunundfünfzig Prozent der Binnenflüchtlinge waren Schätzungen zufolge Frauen.

Es wurde geschätzt, dass fast 2,4 Millionen Menschen aus der Region Kiew, 2,4 Millionen aus dem Osten und 1,7 Millionen aus dem Norden geflohen sind.

Die Erhebung ergab, dass sich 41 Prozent der Binnenvertriebenen – 2,9 Millionen Menschen – jetzt im Westen des Landes aufhalten.

In mehr als 60 Prozent der vertriebenen Haushalte lebten Kinder, 57 Prozent hatten ältere Mitglieder und 30 Prozent Menschen mit chronischen Krankheiten.

Mehr als ein Drittel der vertriebenen Haushalte gab an, im letzten Monat kein Einkommen gehabt zu haben. Übersetzt mit Deepl.com

