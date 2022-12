Russland: Vize-Premier kündigt Lieferverbot gegenüber Ländern an, die den Ölpreisdeckel akzeptieren

Russland werde die Lieferung von Öl und Erdölprodukten in Länder, aber auch an juristischen Personen verbieten, die die Einhaltung des vom Westen auferlegten Preisdeckels verlangen, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak am Freitag gegenüber dem Sender Rossija 1. Daher sei man bereit, die Ölforderung teilweise zu reduzieren. Es sei möglich, dass es zu Beginn 2023 eine Kürzung um etwa fünf bis sieben Prozent geben werde, was etwa 500.000 bis 700.000 Barrel pro Tag ausmachen würde, sagte Nowak. An dem entsprechenden Erlass werde derzeit gearbeitet.