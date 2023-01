https://kurtnimmo.substack.com/p/russia-allegedly-warns-ukraine-plans?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=95736434&isFreemail=true&utm_medium=email





Russland warnt angeblich die Ukraine und plant grausame Kriegsverbrechen unter falscher Flagge

von Kurt Nimmo

10. Januar 2023

Ich habe keine Ahnung, ob das wahr ist. Im Nebel des Krieges ist es ratsam, allen Behauptungen der Kriegsparteien gegenüber skeptisch zu sein, vor allem, wenn es keine ausreichenden Belege und Beweise gibt.

Der ukrainische Sicherheitsdienst öffnet Gräber auf Friedhöfen. Nach der Exhumierung werden die Leichen weiter verstümmelt und in “Gruben” am Rande dieser Siedlungen entsorgt, um falsche “Beweise” für angebliche “Folter” und “Hinrichtungen” zu schaffen.

theinteldrop.orgWarnung: Zelenski-Regime plant Terroranschlag unter falscher Flagge, um Russland die Schuld zuzuschiebenDas russische Verteidigungsministerium hat eine dringende Erklärung der ressortübergreifenden Koordinationszentrale der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe in der Ukraine veröffentlicht, in der vor dem bevorstehenden…

9:28 PM ∙ Jan 8, 2023

Das ukrainische Asow-Militär stiehlt Leichen aus Gräbern, um die Szenen zu filmen und das russische Militär der Gräueltaten zu beschuldigen.

5:06 PM ∙ Apr 7, 2022

Ich habe die Website des russischen Verteidigungsministeriums durchsucht und keinen Hinweis auf eine falsche Flagge gefunden. Auch auf der Website der ressortübergreifenden Koordinierungsstelle der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe in der Ukraine findet sich kein Hinweis darauf. Auch auf dem russischen Telegrammkanal für internationale Angelegenheiten wird nichts erwähnt. Auch auf RT wurde nichts gepostet.

Es wäre hilfreich, wenn ein direkter Link zu den Quellen angegeben würde. Andernfalls scheint die Behauptung, die sich auf angebliche Informationen der Russischen Föderation beruft, zum jetzigen Zeitpunkt kaum mehr als eine Fälschung zu sein.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Kriegsverbrechen von allen Parteien im Verlauf moderner bewaffneter Konflikte begangen werden. Der Stress und oft auch die Psychose, die durch chaotische Kampfhandlungen auf Leben und Tod hervorgerufen werden, führen oft zu sadistischem Verhalten auf dem Schlachtfeld – Mord, Vergewaltigung, Folter von nicht kämpfenden Zivilisten und die Hinrichtung und Misshandlung von Kriegsgefangenen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben. Allerdings kann ich die Behauptungen der US-Regierung und ihrer Konzernmedien über Kriegsverbrechen, die sich fast ausschließlich auf die Aussagen von Selenskyyj und seiner autoritären Regierung stützen, nicht akzeptieren, wenn sie nicht durch entsprechende Beweise untermauert werden.

Im März letzten Jahres veröffentlichte Bidens Staatssekretär Antony Blinken auf der Website des Außenministeriums Folgendes,

Seit er seinen unprovozierten und ungerechten Krieg begonnen hat, hat der russische Präsident Wladimir Putin unerbittliche Gewalt entfesselt, die in der gesamten Ukraine Tod und Zerstörung verursacht hat. Wir haben zahlreiche glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe und Angriffe, die bewusst auf Zivilisten abzielen, sowie über andere Gräueltaten erhalten.

Natürlich liefert Blinken keinerlei Beweise für Gräueltaten – und offen gesagt ist das auch gar nicht nötig, denn die Konzernmedien sind ein stenografischer Apparat für den Staat.

Damit “glaubwürdige Berichte” als Tatsachen akzeptiert werden, sind Beweise nicht nur erforderlich, sondern vorgeschrieben. Der Staat hält uns jedoch für so dumm und pawlowsch, dass wir jeden Unsinn glauben, den er verbreitet. Es ist wirklich bedauerlich, dass so viele von uns alles glauben, was der Staat uns erzählt, ohne zu hinterfragen oder kritisch zu denken.

Russlands Streitkräfte haben Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, kritische Infrastruktur, zivile Fahrzeuge, Einkaufszentren und Krankenwagen zerstört und dabei Tausende unschuldiger Zivilisten getötet oder verwundet. Viele der von Russlands Streitkräften angegriffenen Orte waren eindeutig als von Zivilisten genutzt zu erkennen.

Ist es möglich, dass Herr Blinken sich der Kriegsverbrechen nicht bewusst ist, die die Regierung, der er “dient”, begangen hat, einschließlich der Zerstörung der zivilen Infrastruktur in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, um nur einige der jüngeren humanitären Katastrophen zu nennen, die von der US-Regierung, der NATO, Großbritannien, Frankreich und jetzt Deutschland geplant wurden?

Wie ist es möglich, dass er sich nicht an den Plan der US-Regierung von 1991 erinnert, das irakische Wasserversorgungssystem zu zerstören, eine schwere Verletzung der Genfer Konventionen, ein Verbrechen, das die Strenge der Sanktionen, die dem Land zwischen zwei Invasionen auf der Grundlage von großen Lügen auferlegt wurden, noch weiter beeinflusste?

Oder, etwas näher am aktuellen Konflikt, die gemeinsame Bombardierung des ehemaligen Sowjetstaates Jugoslawien, die von der US-Regierung und der NATO 78 Tage lang durchgeführt wurde.

“In Jugoslawien war die zivile Wirtschaft das Ziel: Krankenhäuser, Flughäfen, Regierungsgebäude, die Industrie, die Infrastruktur, ganz zu schweigen von den Kirchen aus dem 17. Jahrhundert und dem historischen und kulturellen Erbe des Landes”, schreibt Michel Chossudovsky im Vorwort seines Buches “The US-NATO War of Aggression against Yugoslavia”.

Blinken weiß das alles. Schließlich war Blinken während der USG-NATO-Bombardierung historischer Wahrzeichen in Europa Mitglied von Bill Clintons Nationalem Sicherheitsrat. Er war Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für strategische Planung und leitender Direktor des NSC für die Abfassung von Reden, später bekleidete er das Amt des Sonderassistenten des Präsidenten und leitenden Direktors für europäische und kanadische Angelegenheiten.

Sie können also darauf wetten, dass er von der wahllosen Ermordung unschuldiger Zivilisten in Straßenbahnen, in Fernsehstationen und Botschaften, in ihren Häusern, Krankenhausbetten und auf den Straßen von Belgrad wusste und sie billigte.

Für viele wäre die Schuld, die sich aus der Beteiligung an solchen Verbrechen ergibt, kaum zu ertragen. Dies gilt nicht für außenpolitische Beamte der US-Regierung, Diplomaten, CIA-Bürochefs oder karrieristische Vier-Sterne-Generäle.

Die verstorbene Madeleine Albright, Clintons Außenministerin, die unerschütterlich die mittelalterlichen Sanktionen unterstützte, die zum Tod von einer halben Million irakischer Kinder führten, erklärte, dass,

Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind; wir sind die unverzichtbare Nation. Wir stehen aufrecht und sehen weiter als andere Länder in die Zukunft, und wir sehen die Gefahr, die für uns alle besteht. Ich weiß, dass die amerikanischen Männer und Frauen in Uniform immer bereit sind, für die Freiheit, die Demokratie und den American Way of Life Opfer zu bringen.

Es sollte schmerzlich offensichtlich sein, dass der “American Way of Life”, wie er von Soziopathen hoch oben in der Regierung definiert wird, die Fähigkeit einschließt, die Ermordung einer großen Zahl von Menschen im Namen des globalen Klientelkapitalismus, auch bekannt als Neoliberalismus, anzuordnen.

In dem Maße, wie sich Kriege entwickeln und intensivieren, werden auch psychologische Operationen eingesetzt, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und Zustimmung für Massenmorde zu gewinnen. Ich glaube, wir befinden uns in einem Wirbelsturm aus psychologischen Operationen, irreführender Propaganda, falschen Zuschreibungen, Auslassungen und der Wiederholung von großen Lügen. Wenn wir nicht bald aufwachen, wird das zweifellos schwerwiegende Folgen haben. Übersetzt mit Deepl.com

