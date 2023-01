Russia Warns Depleted Uranium Will Be Considered a Nuclear Weapon Russia announced it will consider the use of depleted uranium akin to a nuclear attack. Konstantin Gavrilov, head of the Russian delegation to the Vienna Negotiations on Military Security and Arms Control, said during a plenary meeting of the OSCE Forum for Security Cooperation, “We know that Leopard 2 tanks, as well as Bradley and Marder armored fighting vehicles, can use depleted uranium shells, which can contaminate terrain, just like it happened in Yugoslavia and Iraq,” he said.



Auf Bradley-Kampffahrzeugen montierte M242-Kanone, die für die Ukraine bestimmt ist, feuert Geschosse mit abgereichertem Uran ab.

Russland warnt, dass abgereichertes Uran als Atomwaffe betrachtet wird

von Kurt Nimmo

26. Januar 2023

Russland hat angekündigt, dass es den Einsatz von abgereichertem Uran mit einem nuklearen Angriff gleichsetzen wird.

Konstantin Gavrilov, Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Verhandlungen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, sagte während einer Plenarsitzung des OSZE-Forums für Sicherheitskooperation,

“Wir wissen, dass Leopard-2-Panzer sowie gepanzerte Bradley- und Marder-Kampffahrzeuge mit abgereichertem Uran beschossen werden können, das das Gelände verseuchen kann, so wie es in Jugoslawien und im Irak geschehen ist”, sagte er. “Wenn Kiew mit solcher Munition für den Einsatz in westlichem schwerem Militärgerät beliefert würde, würden wir das als Einsatz von ‘schmutzigen Atombomben’ gegen Russland betrachten, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt.”

Die US-Regierung und die NATO haben Munition mit abgereichertem Beryllium und Uran in Europa gelagert. Bradley-Kampffahrzeuge werden nach Angaben des CIA-Propagandasenders Voice of America bald in der Ukraine eintreffen. Die auf den Bradleys montierte M242-Kanone verwendet Munition mit abgereichertem Uran (DU). Die Challenger-Panzer, die das Vereinigte Königreich schickt, verwenden außerdem 120-mm-Geschosse mit Treibladung, die von einem DU-Mantel umgeben sind.

“DU wird in ganz Afghanistan und im Irak verwendet, vor allem in der Munition von Flugzeugen, Panzern und Bradley-Kampffahrzeugen”, berichtet Iraq Veterans Against the War.

Während der Irak-Invasion feuerte die US-Regierung DU-Munition auf zivile Wohngebiete ab. “Koordinaten, die zeigen, wo US-Jets und Panzer während des Krieges 2003 im Irak fast 10.000 DU-Granaten abgefeuert haben, wurden von der niederländischen Friedensgruppe Pax beschafft”, berichtete The Guardian 2014.

Laut dem Bericht [des IKV Pax Christi], der diese Woche veröffentlicht werden soll, zeigen die Daten, dass viele der DU-Granaten in oder in der Nähe von bewohnten Gebieten im Irak abgefeuert wurden, darunter As Samawah, Nasiriyah und Basrah. Mindestens 1.500 Geschosse waren auch auf Truppen gerichtet, so die Gruppe.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Versuch, diese Informationen auf der IKV Pax Christi-Website zu überprüfen, zu einer Seite führt, die davor warnt, dass die Website gefährlich ist und möglicherweise gekapert wurde. Mit anderen Worten, es wurde entschieden, dass Informationen über DU-Vergiftungen im Irak und in Afghanistan, einschließlich schwerer Geburtsschäden, nicht etwas sind, das der unaufmerksame Durchschnittsbürger lesen darf.

Im Jahr 2013 versuchte die Weltgesundheitsorganisation, die DU-Kontamination im Irak herunterzuspielen. Bemerkenswerterweise und im Widerspruch zu zahlreichen Beweisen berichtete die WHO, dass die Ergebnisse zu Spontanabtreibungen, Totgeburten und angeborenen Geburtsfehlern im Irak “mit internationalen Schätzungen übereinstimmen oder sogar niedriger sind als diese. Die Studie liefert keine eindeutigen Beweise für eine ungewöhnlich hohe Rate an angeborenen Geburtsfehlern im Irak.”

Es ist wirklich erstaunlich, dass Webseiten, die diese Informationen veröffentlichen, verschwinden. Stattdessen werde ich auf den Beitrag von The Guardian zu diesem Thema verweisen, der offensichtlich zu kontrovers für den westlichen Durchschnittsbürger ist. Denn wenn solche Informationen, die die Psychopathie der US-Regierung und ihrer vom Staat geschaffenen “Verteidigungs”-Abteilung offenlegen, leicht zugänglich wären, würden sich die Menschen vielleicht in weit größerer Zahl als jetzt gegen die Rolle der US-Regierung in der Ukraine aussprechen.

Der Irak verfügte nicht über Massenvernichtungswaffen, wie Bush und seine Neocons trotz des völligen Fehlens von Beweisen behaupteten, und konnte daher nicht wirksam auf die Invasion seines Landes reagieren. Dies ist bei Russland bei weitem nicht der Fall.

Sowohl Gawrilow als auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, haben gewarnt, dass die Lieferung von Langstreckenraketen an das Zelenski-Regime, wie Wolodin von Sputnik International zitiert wird, “zu einer globalen Katastrophe und zu Vergeltungsmaßnahmen Moskaus mit dem Einsatz von noch stärkeren Waffen führen wird”.

Gawrilow betonte, Moskau werde “harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen”, wenn die USA weiterhin Langstreckenraketen und auch abgereichertes Uran liefern, das Russland mit einer “schmutzigen Bombe” gleichsetzt.

Es ist nun offensichtlich, dass der Westen darauf erpicht ist, russische Städte anzugreifen. Er wird erstklassige Waffen zur Verfügung stellen, um seine Mission zu erfüllen, Russland zu zerstören, Tausende, wenn nicht Millionen Menschen zu töten und das Land in kleine, geschmeidige Diktaturen zu zerschlagen, die pflichtbewusst neoliberale Anweisungen befolgen.

Russland wird dies nicht tun. Es erinnert sich jeden 8. Mai an den “Großen Vaterländischen Krieg”, in dem die Nazi-Wehrmacht besiegt wurde, als die Operation Barbarossa, die größte Invasion der Geschichte, inmitten des brutalen russischen Winters zum Stillstand kam.

Der deutsche Generalplan Ost zur ethnischen Säuberung, zum Völkermord an den “Untermenschen” und zur Kolonisierung Osteuropas (Lebensraum) scheiterte kläglich. Nach vorsichtigen Schätzungen starben 26 Millionen Russen bei der Verteidigung ihres Landes gegen Nazis, die nichts anderes wollten, als sie zu töten.

Ist es möglich, dass die Neocons, die diese selbstmörderischen Bemühungen zur “Schwächung” Russlands vorantreiben, nicht in der Lage sind zu verstehen, dass Russland mit seiner berechtigten Paranoia vor einer Invasion (vor Hitler gab es Napoleon) alles in seiner Macht Stehende tun wird, um zu verhindern, was die Neolibs und Neocons im Sinn haben?

Ich glaube aufrichtig, dass Hybris, Narzissmus und “Exzeptionalismus” den Verstand von Leuten wie Victoria Nuland und dem verachtenswerten Senator Lindsey Graham verdreht haben. Nichts, abgesehen von einem Atomkrieg und seinen schrecklichen Folgen, wird diese Leute dazu bringen, zweimal über die Dummheit ihres eigenen kurzsichtigen Generalplans Ost nachzudenken. Übersetzt mit Deepl.com

