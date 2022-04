Russland warnt Israel vor der Lieferung von Verteidigungsgütern an die Ukraine

Gut so!

“Der russische Botschafter in Israel, Anatoli Wiktorow, warnte gestern, dass Moskau “entsprechend” reagieren werde, wenn Tel Aviv Kiew im Zuge des Einmarsches seines Landes in der Ukraine mit Verteidigungsausrüstung beliefert, wie israelische Medien berichteten.”

Russia’s Ambassador to Israel, Anatoly Viktorov, yesterday warned that Moscow will respond “accordingly” if Tel Aviv supplies Kyiv with defensive gear amid his country’s invasion of Ukraine, Israeli media outlets reported. “We are carefully checking this information and will respond accordingly if it is confirmed,” Viktorov told Russian state television.