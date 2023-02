Russia’s Strategic Aims – In Consequence to a Collapsing U.S. Empire © Photo: REUTERS/Stringer Weak leadership has lifted the lid on the European Pandora’s box, Alastair Crooke writes. Things are getting psychotic.

Russlands strategische Ziele – als Konsequenz aus dem Zusammenbruch des US-Imperiums

von Alastair Crooke

6. Februar 2023

Schwache Führung hat den Deckel der europäischen Büchse der Pandora geöffnet, schreibt Alastair Crooke.

Die Dinge werden langsam psychotisch. Wenn man den Staats- und Regierungschefs der EU zuhört, die alle die gleichen “guten Nachrichten” nachplappern, strahlen sie dennoch eine grundlegende Unruhe aus – vermutlich ein Ausdruck des psychischen Stresses, der entsteht, wenn man einerseits wiederholt “Die Ukraine gewinnt: Russland wird besiegt”, während sie andererseits wissen, dass genau das Gegenteil der Fall ist: dass Europa “auf keinen Fall” eine große russische Armee auf der eurasischen Landmasse besiegen kann.

Selbst der Koloss von Washington beschränkt den Einsatz amerikanischer Militärmacht auf Konflikte, bei denen es sich die Amerikaner leisten können, sie zu verlieren – Kriege, die gegen schwache Gegner verloren werden und bei denen niemand bestreiten kann, dass es sich nicht um eine Niederlage, sondern um einen “Sieg” handelt.

Ein Krieg mit Russland (ob finanziell oder militärisch) unterscheidet sich jedoch wesentlich von der Bekämpfung kleiner, schlecht ausgerüsteter und verstreuter aufständischer Bewegungen oder dem Zusammenbruch der Wirtschaft fragiler Staaten wie dem Libanon.

Die anfängliche Prahlerei der USA hat sich in Luft aufgelöst. Russland ist weder intern unter dem finanziellen Druck Washingtons zusammengebrochen, noch ist es in einen chaotischen Regimewechsel verwickelt, wie von westlichen Beamten vorhergesagt. Washington unterschätzte den gesellschaftlichen Zusammenhalt Russlands, sein latentes militärisches Potenzial und seine relative Immunität gegenüber westlichen Wirtschaftssanktionen.

Die Frage, die den Westen beunruhigt, ist, was die Russen nun als Nächstes tun werden: Die ukrainische Armee weiter zermürben und gleichzeitig das Waffenarsenal der NATO abbauen? Oder werden die sich sammelnden russischen Offensivkräfte in der gesamten Ukraine zum Einsatz kommen?

Der Punkt ist einfach gesagt, dass gerade die Unklarheit zwischen der Androhung der Offensive und ihrer Durchführung Teil der russischen Strategie ist, den Westen aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu verunsichern. Dies sind die Taktiken der psychologischen Kriegsführung, für die General Gerassimow bekannt ist. Wird sie kommen, woher und wohin wird sie gehen? Wir wissen es nicht.

Russlands Zeitplan wird sich nicht nach dem politischen Kalender des Westens richten, sondern danach, wann und ob eine Offensive den russischen Interessen entgegenkommt. Darüber hinaus hat Moskau zwei Fronten im Auge: den Finanzkrieg (der für einen langsameren militärischen Einsatz sprechen könnte, damit sich die wirtschaftlichen Probleme verschlimmern können) und die militärische Situation (die für eine langsame, schrittweise Auslöschung der ukrainischen Kampfkraft sprechen könnte). Der ehemalige Berater des US-Verteidigungsministers, Oberst Douglas Macgregor, rechnet mit einem großen Truppenaufmarsch – und zwar schon bald. Er könnte Recht haben.

Die letztgenannte Überlegung muss vor dem Hintergrund des Gesamtbildes gesehen werden: Russland setzt sich in erster Linie dafür ein, die Hegemonie der USA zurückzudrängen und die NATO aus dem asiatischen “Kernland” zu vertreiben. Die Russen wissen seit geraumer Zeit, dass das System der “Weltordnung” nicht zukunftsfähig ist (die Strukturen der Nachkriegszeit sind bereits deutlich im Rückspiegel zu erkennen). Und sowohl Russland als auch China wissen, dass es keinen eleganten Weg – oder eine Abkürzung – gibt, um ein so großes System rückgängig zu machen.

Letztere wissen, dass man dem Westen nicht trauen kann und dass er zum Untergang verurteilt ist. Seit einigen Jahren haben Russland und China ihre Volkswirtschaften umstrukturiert und ihre Streitkräfte aufgebaut, um sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des US-Imperiums vorzubereiten (und gleichzeitig die Daumen zu drücken, dass der “Fall” nicht die Apokalypse nach sich zieht).

In der Praxis haben sich sowohl Russland als auch China darum bemüht, diesen Zusammenbruch so weit wie möglich abzumildern. Niemand profitiert von einer unkontrollierten Implosion der USA. Allerdings gehen die USA mit ihrem Ukraine-Projekt zu weit, und Russland wird diesen Konflikt nutzen, um das Ende des US-Imperiums zu erleichtern – es gibt wirklich keine andere Möglichkeit.

Wie Kelley Beaucar Vlahos im American Conservative unterstreicht, haben die US-Fraktionen Russlands “Beerdigung” seit vielen Jahren vorbereitet. In der Tat ist eine der schädlichsten Tatsachen, die aus Matt Taibbis “Twitter Files”-Enthüllung hervorgingen, die: “wie aggressiv die Gesetzgeber des Kongresses und die Beamten der Bundesbehörden waren, als sie ein zynisches Narrativ vorantrieben, das den Social-Media-Giganten in die Schranken wies und gleichzeitig das russische Schreckgespenst schuf, das heute die US-Außenpolitik und die Haltung im Ukraine-Krieg verfolgt”.

Die erfundene Geschichte, Russland wolle die Demokratie in den USA zerstören, hat die Öffentlichkeit für einen neuen Krieg mit Russland gewonnen.

Dieser existenzielle Kampf kann jetzt nicht aufhören: Man könnte argumentieren, dass die Europäer und die Amerikaner sich in einer Blase befinden, in der alles nur noch Optik ist und “alles” PR und Theater ist – und wir alle müssen dieses Spiel mitspielen. Es kann gut sein, dass sie den gleichen Zeitgeist auf die Russen und Chinesen projizieren und glauben, dass sie ähnlich denken müssen: Keine Werte, kein Glaube an irgendetwas, außer dem, was in den MSM am besten funktioniert.

So gesehen handelt es sich wirklich um einen Kulturkampf, in dem sich die westliche Unfähigkeit zur Empathie widerspiegelt. Der Westen mag wirklich denken, dass Putins Aufmerksamkeit vor allem auf die Einschaltquoten gerichtet ist – genau wie bei Macron, Scholz und Biden – und dass nach dem Ende der Feindseligkeiten alles wie gewohnt weitergeht. Vielleicht verstehen sie wirklich nicht, dass der Rest der Welt nicht so denkt.

In dieser Denkweise heißt es: “Krieg ist ein Geschäft” … Panzer viel, jetzt gebt uns F-16s! Kaum hatten die USA, Deutschland und andere NATO-Mächte die umfangreiche Bereitstellung von Kampfpanzern für die Ukraine angekündigt, forderte Kiew sofort die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen. Der ukrainische Verteidigungsminister Jurij Sak kommentierte sogar dreist, dass die “nächste große Hürde”, nämlich die Beschaffung von F-16-Kampfflugzeugen, relativ leicht zu nehmen sei:

“Sie wollten uns keine schwere Artillerie geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine HIMARS [Raketen] geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine Panzer geben, jetzt geben sie uns Panzer. Abgesehen von Atomwaffen gibt es nichts mehr, was wir nicht bekommen werden.

Dies ist ein Paradebeispiel für das Syndrom “Krieg als Geschäft” – und in der Politik geht es darum, Geld anzuhäufen. Das bedeutet, dass als nächstes F-16-Flugzeuge an der Reihe sind, und das bedeutet Polen – F-16-Flugzeuge würden nicht auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Ukraine stationiert werden. Und die Ausweitung des Kampfgebiets auf Polen würde unweigerlich zu mehr “Krieg als Geschäft” führen: Panzer, APCs und F-16s. Der Militärkomplex wird sich vor Freude die Hände reiben.

Die Frustration der Kriegsfanatiker über das kollektive Versagen des Westens, die ukrainische Niederlage aufzuhalten, wächst und wurde durch den Bericht der Rand Corporation (vom Pentagon finanziert) von letzter Woche noch verstärkt, der eine forensische Widerlegung der Rechtfertigungsgründe für den Krieg in der Ukraine darstellt. Darin wird hervorgehoben, dass die Ukrainer zwar die Kämpfe führen, dass aber ihre zerstörten Städte und ihre dezimierte Wirtschaft nicht mit den ukrainischen Interessen vereinbar sind.

Der Bericht warnt davor, dass die USA einen “langwierigen Konflikt” vermeiden sollten, und erklärt einen ukrainischen Sieg für “unwahrscheinlich” und “unwahrscheinlich”. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die USA Gefahr laufen, wegen verschiedener “Probleme” ungewollt in einen Atomkrieg abzugleiten.

In diesem letzten Punkt ist der Rand-Bericht vorausschauend: Der Leiter der russischen Delegation bei der OSZE hat in dieser Woche öffentlich davor gewarnt, dass Russland einen solchen Einsatz als Einsatz schmutziger Atombomben gegen Russland betrachten würde, falls westliche panzerbrechende Geschosse mit abgereichertem Uran oder Beryllium in der Ukraine eingesetzt würden – wie sie von den USA im Irak und in Jugoslawien mit verheerenden Folgen verwendet wurden -, mit entsprechenden Konsequenzen.

Wenn es irgendwelche Zweifel an den russischen “Roten Linien” und ihrer Lage gab, so kann es jetzt keine mehr geben. Nur um das klarzustellen: “Konsequenzen” ist gleichbedeutend mit einer möglichen russischen nuklearen Antwort. Der Westen ist gewarnt worden.

Wenn die Frustration über das Scheitern des ukrainischen Militärprojekts die “Ursache” ist, dann ist Verzweiflung die Folge.

“Wie Sie bin ich, und ich glaube auch die Regierung, sehr froh darüber, dass Nord Stream 2 nun, wie Sie sagen, ein Haufen Metall auf dem Meeresgrund ist”, meinte Victoria Nuland letzte Woche. Diese Aussage zeugt mehr als alles andere von Ohnmacht (übersetzt heißt das, dass Nuland sagt: OK, Leute, wir sind nicht ohnmächtig, denn – zwinker, zwinker – wir haben es immer noch geschafft, die Gaspipeline für die EU zu zerstören).

Die ganze PR-Kampagne für mehr Panzer sieht eher wie ein Versuch aus, den Ukrainern und ihren Anhängern in Europa zusätzliche Moral zu geben (da die Panzer den Kriegsverlauf nicht ändern werden) – ein “Durchziehen”, das im Grunde nichts weiter bedeutet. Gleiches gilt für die politischen Vorschläge, die Außenminister Blinken und Victoria Nuland letzte Woche vorgelegt haben. Sie wurden offenbar in dem Wissen ausgearbeitet, dass sie in Moskau abgelehnt werden würden – und so war es auch.

Wenn die Neokonservativen auch bei der Durchführung ihrer Kriegsprojekte – die fast immer katastrophal enden – hoffnungslos sind, so sind sie doch brillant darin, Staaten so zu manipulieren, dass sie zu ihren Komplizen werden – entgegen ihren eigenen nationalen Interessen -, so muss man dem Gespann Blinken-Nuland zugutehalten.

Wo die Neocons freie Hand haben, ist bei der Zerstörung Europas, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Die USA selbst (und die ganze Welt) müssen absolut erstaunt sein über das Ausmaß der europäischen Unterwürfigkeit und die absolute Kontrolle der EU-Führung, die diese Neokons ausgeübt haben.

Die NATO-Mitglieder standen nie geschlossen hinter Washingtons Kreuzzug zur fatalen Schwächung Russlands. Die EU-Bevölkerung (insbesondere die französische und die deutsche) hat keinen Bock auf Leichensäcke. Aber die Neokonservativen haben die europäische Achillesferse richtig erkannt: Es waren Polen, Litauen, die anderen baltischen Republiken und die Tschechische Republik. Die amerikanischen Neokonservativen verbündeten sich mit dieser radikalen russophoben Fraktion, die Russland zerstückeln und befrieden und Frankreich und Deutschland die Hebel der EU-Außenpolitik aus der Hand nehmen wollte. Letztere saßen 2008 in Bukarest schweigend und ohnmächtig da, als die “Tür” der NATO für Georgien und die Ukraine geöffnet wurde. Warum haben sie damals nicht ihre Vorbehalte geäußert, die sie angeblich hatten?

Die schwache Führung hat den Deckel der europäischen Büchse der Pandora geöffnet, so dass all die alten europäischen Animositäten, Eifersüchteleien und nackten Ambitionen als dunkle Dämpfe herauswehen. Gibt es jemanden, der die Büchse jetzt wieder schließen kann? Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

