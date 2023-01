Ein CDU Ministerpräsident mit Realitätssinn, der seine Bürger, die ihn schließlich gewählt haben, nicht ganz vergisst Evelyn Hecht-Galinski

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert Reparatur der Nord- Stream-Gaspipelines

Der sächsische Ministerpräsident und stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU Michael Kretschmer hat in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe die schnellstmögliche Reparatur der bei einem Sabotageakt Ende September letzten Jahres beschädigten Stränge der Nord-Stream-Gaspipelines gefordert. Deutschland müsse sich, so der Politiker, für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg die Option erhalten, Erdgas zu günstigeren Preisen zu beschaffen, als es beim aufwändigen Transport von Flüssiggas möglich ist.