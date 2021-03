Bild: The Daily Blog

Sadistische Unmenschlichkeit – schamloses Schweigen

Von Leslie Bravery –

6. März 2021

Am Mittwoch, den 3. März, bestätigte die Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), Fatou Bensouda, die “Einleitung einer Untersuchung bezüglich der Situation in Palästina”. Diese wird nur “Verbrechen innerhalb der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs” über einen sehr kurzen Zeitraum, seit dem 13. Juni 2014, umfassen. Bensouda stellt fest, dass “die Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, auf eine akribische Voruntersuchung meines Büros folgte, die fast fünf Jahre dauerte.” An dieser ICC-Entscheidung ist sicherlich nichts übereilt oder unüberlegt. Es sei daran erinnert, dass es 2017 Fatou Bensouda war, die es ablehnte, eine Untersuchung der Vorwürfe über das Verhalten der israelischen Streitkräfte im Fall des Protestschiffs Mavi Marmara einzuleiten, obwohl es eindeutige Augenzeugenberichte gab. In diesem Fall blieb die Staatsanwaltschaft “bei der Ansicht, dass die verfügbaren Informationen keine vernünftige Grundlage für eine Untersuchung darstellten.” Zweifellos müssen die Beweise für die Ankündigung der Untersuchung in diesem Monat ziemlich zwingend sein.

Eine Bemerkung in der ICC-Erklärung betrifft einen Aspekt, der zu oft übersehen wird: neben dem jahrzehntelangen Leiden des palästinensischen Volkes selbst ist sich die Anklagebehörde auch “der breiteren Sorge um den internationalen Frieden und die Sicherheit in dieser Situation bewusst.” Der ICC erkennt auch an, dass seine Rolle darin besteht, “die dauerhafte Achtung und Durchsetzung der internationalen Justiz zu gewährleisten.”

Die Situation

Letzten Monat, am 24. Februar, berichtete der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten, Lynn Hastings, von seinem Besuch in der al-Buqai’a-Gemeinde am Vortag, um zu sehen, wie die Menschen damit zurechtkommen, dass die israelischen Besatzungstruppen wiederholt ihre Zeltbehausungen, Lebensmittel, Wassertanks und Viehfutter beschlagnahmt haben. Hastings appellierte an Israel und forderte es auf, “sofort alle weiteren Zerstörungen von palästinensischen Häusern und Besitztümern einzustellen, der humanitären Gemeinschaft zu erlauben, diese am meisten gefährdete Gruppe mit Unterkünften, Nahrungsmitteln und Wasser zu versorgen und diesen Menschen zu erlauben, in ihren Häusern zu bleiben.” Eine am 23. Februar von den Vereinten Nationen veröffentlichte Statistik über die Abrisse und Vertreibungen durch die israelische Besatzung, die seit 2009 im Westjordanland durchgeführt werden, zeigt die grausame Unmenschlichkeit, mit der Israel die Bewohner zur Aufgabe und zum Verlassen zwingt. Solche Verbrechen wurden von Menschenrechtsorganisationen verurteilt, darunter B’Tselem, Amnesty, Human Rights Watch und das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen, die alle feststellten, dass es sich dabei um schwere Verstöße gegen die Vierte Genfer Konvention handelt.

Selbst seine Verbündeten können die Verbrechen Israels nicht leugnen. In der Antwort auf eine kürzlich gestellte parlamentarische Anfrage bezüglich der Zerstörung eines von Gebern finanzierten Wassernetzes, das 700 Palästinenser während der Covid-19-Pandemie versorgte, durch die israelische Regierung, gab der britische Staatssekretär für auswärtige, Commonwealth- und Entwicklungsangelegenheiten, James Cleverly, lahm zu, dass die “Praxis den Palästinensern unnötiges Leid zufügt und dem Friedensprozess schadet.” Er sagte auch, dass ein Minister der Regierung “Israel aufgefordert hat, die Abrisse zu stoppen” und sogar “seine Besorgnis über die Abrisse von palästinensischen und humanitären Strukturen gegenüber dem israelischen Botschafter geäußert” habe. Er gab jedoch nicht an, welche Maßnahmen, wenn überhaupt, ergriffen würden, um Israel von weiteren Menschenrechtsverletzungen abzuhalten.

Gestohlene Kleinkinder

Die Mainstream-Medien der Welt (und unsere Politiker) schwiegen über Israels jüngste Grausamkeit gegenüber der al-Buqai’a-Gemeinschaft, genauso wie sie es über einen weiteren zionistischen humanitären Skandal tun. Zweifellos um die wachsende Besorgnis zu beschwichtigen, die selbst die Nachrichtenmedien nicht mehr ignorieren konnten, kündigte Israel am 22. Februar an, dass es jemenitische Familien für die Entführung von Hunderten ihrer Kinder entschädigen wird. Diese verblüffende Ankündigung wurde natürlich ignoriert.

Israel war gezwungen zuzugeben, dass Hunderte von Neugeborenen und kleinen Kindern jüdischer Einwanderer, meist aus dem Jemen, kurz nach ihrer Ankunft im Lande auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Im Jewish American Heritage Month heißt es: “Seit Jahrzehnten berichten Menschenrechtsaktivisten und jüdische Einwandererfamilien, dass in den ersten Jahren nach der Gründung Israels 1948 Tausende von Kindern ihren leiblichen Eltern entführt wurden. Ihrer Meinung nach wurden diese Kinder, von denen viele jemenitischer Abstammung sind, aschkenasischen jüdischen (mittel- und osteuropäischen) Paaren gegeben, die in Israel oder im Ausland lebten. Die Ärzte teilten den biologischen Eltern mit, dass die Kinder bei der Geburt gestorben seien, aber die Leichen wurden nie übergeben.”

Im Juli letzten Jahres veröffentlichte die israelische Zeitung “Haaretz” einen Artikel, der bestätigte, dass israelische “Ärzte die Kinder jemenitischer Einwanderer entführt haben”. Sogar Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Gräueltaten zugegeben und sagte: “Es ist an der Zeit, dass die Familien, deren Kinder ihnen weggenommen wurden, die Anerkennung des Staates und der Regierung Israels erhalten, und auch eine finanzielle Entschädigung.” Der israelische Finanzminister Israel Katz bestätigte eine Entschädigung für die jemenitischen Familien in Höhe von insgesamt 162 Millionen Schekel (50 Millionen US-Dollar). Nachdem ihnen das Krankenhauspersonal mitgeteilt hatte, dass ihre Babys und Kleinkinder gestorben waren, wurde den Eltern jede Möglichkeit verweigert, sie zu sehen, um zu trauern und Abschied zu nehmen. Außerdem wurden den Familien die Totenscheine verweigert! Hanna Gibori, eine Sozialarbeiterin von 1948 bis 1954, bezeugte dies: “Krankenhausärzte gaben Babys zur Adoption direkt aus dem Krankenhaus heraus ab, ohne dass die offiziellen Adoptionsagenturen beteiligt waren.” In den späten 1950er Jahren wurde ein Gesetz verabschiedet, das eine Klausel enthielt, die den Eltern eines adoptierten Babys oder Kindes das Recht nahm, vor Gericht anwesend zu sein, um entweder ihre Zustimmung zur Adoptionsgenehmigung zu geben oder dagegen Einspruch zu erheben. Andere Adoptionen wurden durchgeführt, ohne jegliche rechtliche Grundlage, und die ganze Praxis kann nur als Menschenhandel bezeichnet werden.

Eine Untersuchung von Al Jazeera enthüllte Beispiele dafür, wie adoptierende aschkenasische Eltern gestohlener Kinder diese über ihre wahre Abstammung täuschten. Als zwei von ihnen als Erwachsene versuchten, die Identität ihrer biologischen Familien herauszufinden, fanden sie die Unterlagen versiegelt und nicht verfügbar. Es gibt einen bewegenden Bericht über die Wiedervereinigung mit seiner Mutter in den 1990er Jahren von einer Person, Gil Grunbaum, der 1956 als Baby von Ärzten in einem Krankenhaus in Nordisrael gestohlen wurde. Im Jahr 2014 veröffentlichte die Dichterin und Aktivistin Shlomi Hatuka einen Bericht über ihren Besuch bei anderen erwachsenen Opfern der israelischen Politik, der die menschlichen Kosten dieses Verbrechens noch deutlicher macht.

Tödliche medizinische Experimente an jemenitischen Säuglingen

Eine Knesset-Untersuchung zu medizinischen Experimenten an jemenitischen Babys offenbart eine erschreckende ideologische Richtung. Für diejenigen, die sich ausschließlich auf die Mainstream-Nachrichtenmedien verlassen, dürfte diese Enthüllung verblüffend sein, zumal diese spezielle Nachricht bereits vier Jahre alt ist und seitdem immer wieder Fakten dazu auftauchen. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren hat Israel zur Förderung seiner ideologischen Ambitionen Zehntausende von jemenitischen Juden nach Israel geflogen. Richard Silverstein schreibt in der jüdischen Zeitschrift Tikun Oram, dass: “Innerhalb weniger Monate nach ihrer Ankunft begannen Berichte über Babys zu kursieren, die aus Krankenhäusern und medizinischen Kliniken verschwanden. Die endgültige Zahl belief sich auf Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Babys, die angeblich von ihren Eltern entführt oder sogar getötet wurden.” Israel HaYom brachte die Geschichte zuerst, die auch Berichte über die Zusammenarbeit der USA mit Israel bei den Experimenten enthielt. Die US National Institutes of Health bezahlten israelische Krankenhäuser dafür, Föten von toten jemenitischen Babys und Leichen von Erwachsenen zur Verfügung zu stellen, die in medizinischen Experimenten verwendet wurden, um festzustellen, warum Jemeniten keine Herzkrankheiten entwickelten. Der abscheuliche pseudowissenschaftliche Rassismus, der hinter vielen dieser Experimente stand, wird in dem Bericht Tikun Oram (Reparatur der Welt) beschrieben.

Erbarmungslose landwirtschaftliche Sabotage

Es gibt ein weiteres, sehr aktuelles israelisches Kriegsverbrechen, das von den Mainstream-Medien ebenfalls ignoriert wird, diesmal im Gazastreifen begangen. Am 18. Februar überfluteten die israelischen Streitkräfte große Teile des Ackerlandes im Gazastreifen mit Regenwasser aus massiven Stauseen, was den verarmten Bauern erhebliche Verluste einbrachte. Am folgenden Tag wiederholte es die Übung. Israel baute die Reservoirs, um zwei Zwecke zu erfüllen: Der erste gibt Israel die Macht, den normalen Wasserfluss in den Gazastreifen einzuschränken, was die Möglichkeiten der Bauern, ihr Land zu bewässern und Wasser zu speichern, stark einschränkt. Der zweite Zweck ermöglicht es, die Fluttore zu öffnen und das Land ohne Vorwarnung zu überschwemmen. Gewächshäuser und andere Einrichtungen werden überflutet, Bodenerosion zerstört Ernten, viele Hektar sind mit Schlamm gefüllt und landwirtschaftliche Straßen werden schwer beschädigt. Um die Situation für die Landwirte noch schlimmer zu machen, hat Israel einen großen Teil der landwirtschaftlichen Flächen in Gaza, die an die Grüne Linie grenzen, eingezäunt. In einigen Fällen hat dies die Bauern daran gehindert, den größten Teil ihres Landes zu betreten. Durch die Entscheidung, das Land zur Erntezeit zu überfluten, ist Israel in der Lage, den maximalen wirtschaftlichen Schaden anzurichten.

Es sind nicht nur die Überschwemmungen, die die Bauern ertragen müssen. Einfälle der israelischen Armee verwüsten oft das Land, und nachdem sie sich vergewissert haben, dass der Wind von der israelischen Seite der Grünen Linie weg weht, sprühen die Flugzeuge des zionistischen Regimes chemische Herbizide über die Feldfrüchte. Abgesehen von der Zerstörung besteht immer die Gefahr für die Gesundheit der Menschen, die die Feldfrüchte essen könnten, ohne zu wissen, dass sie besprüht worden sind. Das Sprühen schädigt nicht nur die Feldfrüchte, sondern vergiftet auch den Boden, wodurch Bauern und Vieh geschädigt werden und das Grundwasser verschmutzt wird. Die israelischen Streitkräfte schüchtern die Bauern und Landarbeiter auch ein, indem sie gelegentlich scharfes Feuer eröffnen und sie mit Betäubungsgranaten und Tränengas angreifen. Diese Übergriffe auf die palästinensische Landwirtschaft wurden von Israel auch im Januar dieses Jahres und auch im letzten Jahr begangen. Wenn in Gaza Erntezeit ist, kann man das vorhersagen.

Respektlosigkeit

Israel hat vielleicht aufgehört, den Libanon zu bombardieren, aber das bedeutet nicht, dass es den Luftraum des Landes respektiert. Die Washington Times hat berichtet, dass der Libanon beabsichtigt, bei den Vereinten Nationen eine Beschwerde gegen Israels tägliche Verletzungen seines Luftraums einzureichen, inmitten der zunehmenden Drohnenaufklärung und Schein-Luftangriffe über dem Land. Bei einer Gelegenheit, im Januar, registrierte die libanesische Armee israelische Kriegsflugzeuge, die fast sechs Stunden lang über den Süden des Landes flogen. Der Lärm der israelischen Drohnen und Kriegsflugzeuge ist traumatisch, besonders für Kinder, und die Interimstruppe der Vereinten Nationen (UNIFIL) bestätigt diese Verstöße der israelischen Luftwaffe. Ebenfalls unter Verletzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, die Tel Aviv auffordert, die Souveränität und territoriale Integrität Beiruts zu respektieren, fliegen israelische Kriegsflugzeuge weiterhin regelmäßig im Tiefflug über den Libanon, um auf dem Weg nach Syrien nicht das russische Luftabwehrsystem auszulösen.

Beendigung des Schweigens

Der Widerstand gegen die zionistischen Gräueltaten wächst rasant; wie lange können unsere Nachrichtenmedien die Stimmen des Protests noch ignorieren? Die Jüdische Stimme für den Frieden fördert einen Dokumentarfilm, OBJECTOR, der die Geschichte von Atalya verfolgt, einer jungen israelischen Frau, die von ihrer Regierung inhaftiert wurde und sich weigerte, in der IDF zu dienen, wegen ihrer Abscheu vor solch rassistischem Militarismus und ihrem Engagement für Gleichheit und Freiheit. In der Zwischenzeit genießt Israel weiterhin seine Immunität, ermöglicht durch eine Kombination aus Schweigen und heuchlerischen, leeren Äußerungen von “tut-tut, oh je! Als der britische Staatssekretär für auswärtige, Commonwealth- und Entwicklungsangelegenheiten gefragt wurde, welche Schritte sein Ministerium unternommen habe, um auf ein Ende der Inhaftierung palästinensischer Kinder in israelischen Militärgefängnissen zu drängen, war die Antwort traurig vorhersehbar: “Wir bleiben verpflichtet, mit Israel zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen der Praktiken im Zusammenhang mit Kindern in Haft zu erreichen und sprechen dies regelmäßig mit dem israelischen Justizministerium an …” Nach Jahrzehnten der unablässigen Entführung von Kindern ist die Beteuerung, dass “unsere Botschaft in Tel Aviv weiterhin einen regelmäßigen Dialog mit Israel zu diesem Thema führen wird” und das Versprechen, “die israelischen Behörden aufzufordern, ihre Verpflichtungen nach internationalem Recht einzuhalten”, für Israel nichts weniger als ein grünes Licht.

Selektive Empörung

Neuseeland ist stolz darauf, für Gerechtigkeit und Menschenrechte einzutreten, wie es z.B. erst letzten Monat nach dem Militärputsch in Myanmar tat, als wir auf der Weltbühne die Führung übernahmen und hochrangige militärische und politische Kontakte mit dem Regime aussetzten. Premierministerin Jacinda Ardern forderte die internationale Gemeinschaft auf, “das, was wir in Myanmar geschehen sehen, scharf zu verurteilen”. Sie kündigte Maßnahmen an, die Reiseverbote für hochrangige Persönlichkeiten des Militärs beinhalten und sagte auch, dass Neuseeland möchte, dass der UN-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung abhält, um die Entwicklungen in Myanmar zu diskutieren. Doch wenn es um die jahrzehntelangen grausamen Menschenrechtsverletzungen geht, die von Israel Jahrzehnt für Jahrzehnt begangen werden, bleibt Neuseeland zum größten Teil entschieden still.

Wo gibt es irgendeinen Ausdruck von Empörung? Wo gibt es das kleinste Zeichen von Scham und Bedauern, dass die Weltgemeinschaft alle Opfer von Israels ideologisch getriebenen Unmenschlichkeiten so völlig im Stich gelassen hat? Nach der Ankündigung des Premierministers sprach unsere Außenministerin Nanaia Mahuta bei einer Kundgebung vor dem Parlament und sagte: “Hier in Neuseeland verstehen wir, wie wichtig unsere demokratischen Prinzipien sind und was es bedeutet, zu einer integrativen Gesellschaft zu gehören.” Wird sie auch die unbestreitbaren Kriegsverbrechen des israelischen Staates unmissverständlich verurteilen? Wird Jacinda Ardern ankündigen, dass Neuseeland möchte, dass der UN-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung abhält (wie sie es in Bezug auf den Putsch in Myanmar getan hat), um Israels unerbittliche Verstöße gegen die Menschenrechtsbestimmungen der Vierten Genfer Konvention zu diskutieren?

Unser Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Handel (MFAT) informiert uns, dass “Sanktionen ein gängiges Instrument sind, um zu versuchen, ausländische Regierungen und Einzelpersonen zu beeinflussen, damit sie ihr Verhalten ändern”, wobei es auch anerkennt, dass: “Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) kann Sanktionen als Reaktion auf eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit verhängen.” Die MFAT sollte sich nicht länger hinter ihrer fatalistisch deklarierten “Unparteilichkeit” verstecken dürfen, wenn es um die Folgen der kriegerischen israelischen Militärbesatzung geht. Neuseeland sollte stattdessen zu Sanktionen gegen Israel aufrufen. Wird Nanaia Mahuta endlich etwas Besorgnis zeigen und sich mit den einheimischen Palästinensern solidarisch erklären? Übersetzt mit Deepl.com

Leslie Bravery ist ein Londoner mit lebhaften Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Blitz auf seine Heimatstadt. Sein Vater erklärte ihm 1947/1948, was mit den Palästinensern geschah, so: “Jede Ideologie oder politische Bewegung, die bei der Verwirklichung ihrer Ambitionen Flüchtlinge schafft, muss unmenschlich sein und sollte abgelehnt und als inakzeptabel verurteilt werden.” Was folgte, bestätigte diese Einschätzung des zionistischen Gebildes hundertfach. Jetzt ist er Flamenco-Gitarrist im Ruhestand und hat ein lebenslanges Interesse an der Tragödie des palästinensischen Volkes und versucht, ihre Notlage öffentlich zu machen. Weil die täglichen Ungerechtigkeiten, die sie erleiden, in den Mainstream-Nachrichtenmedien kaum Erwähnung finden, gibt Leslie einen täglichen Newsletter, In Occupied Palestine, für die Palestine Human Rights Campaign heraus und stellt ihn zusammen. Um seinen Verstand zu bewahren, nimmt er heutzutage, wann immer möglich, an einer Theatergruppe teil!

