Saeb Erekat: Palestinian politician who believed talk was the way to a deal Saeb Erekat, who died at 65 on Tuesday after contracting Covid-19, was one of the best-known Palestinian political figures during the last three decades. Once the face of the Oslo Accords, the ultimately failed attempt to forge a permanent peace deal with Israel and establish an independent Palestinian state, Erekat held the title of chief Palestinian negotiator since the early 1990s, when he became involved in the early rounds of talks.

Saeb Erekat: Palästinensischer Politiker, der glaubte, Gespräche seien der Weg zu einem Abkommen

Von Shatha Hammad

in Ramallah, besetzte Westbank

10. November 2020

Einst das Gesicht des Oslo-Abkommens, wurde Erekat in späteren Jahren zum Unterhändler, ohne an den Verhandlungen teilzunehmen.

Saeb Erekat vertrat Palästina jahrzehntelang bei den Verhandlungen mit Israel (AFP)

Saeb Erekat, der am Dienstag im Alter von 65 Jahren starb, nachdem er sich mit Covid-19 unter Vertrag genommen hatte, war eine der bekanntesten palästinensischen politischen Persönlichkeiten der letzten drei Jahrzehnte.

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat stirbt nach dem Vertragsabschluss mit Covid-19

Einst das Gesicht des Oslo-Abkommens, des letztlich gescheiterten Versuchs, ein dauerhaftes Friedensabkommen mit Israel zu schmieden und einen unabhängigen palästinensischen Staat zu errichten, hatte Erekat seit Anfang der 1990er Jahre, als er in die ersten Gesprächsrunden einbezogen wurde, den Titel des palästinensischen Chefunterhändlers inne.

Als eines der lautstärksten Mitglieder der palästinensischen Führung hinterlässt er ein umstrittenes politisches Vermächtnis, wobei sein Ziel, durch politische Verhandlungen einen unabhängigen, souveränen palästinensischen Staat zu erreichen, unerfüllt bleibt.

Zwischen Palästina und den USA

Erekat wurde 1955 in der Stadt Abu Dis in der Nähe von Jerusalem geboren und war der Sohn von Mohammad Saleh Erekat, einem palästinensischen Geschäftsmann, der viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hatte. Er studierte in Jericho im besetzten Westjordanland und reiste später nach San Francisco, um sein Studium zu vervollständigen. Dort erwarb er in den 1970er Jahren einen BA und in den 70er Jahren einen MA in Politikwissenschaft: Später wurde ihm die US-Staatsbürgerschaft verliehen.

Während er 1983 an der Universität von Bradford in Nordengland in Friedensstudien promovierte, prägte Erekat viele seiner politischen Ideen, darunter die Schlussfolgerung, dass der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis nur durch Verhandlungen gelöst werden könne.

Der damalige US-Außenminister John Kerry (rechts) mit dem palästinensischen Verhandlungsführer Saeb Erekat im Januar 2014 auf dem Gelände des Präsidenten in der Stadt Ramallah im Westjordanland

Der damalige US-Außenminister John Kerry (rechts) mit dem palästinensischen Unterhändler Saeb Erekat im Januar 2014 auf dem Gelände des Präsidenten in der Stadt Ramallah im Westjordanland (AFP)

Zwischen seinem MA und seiner Promotion kehrte Erekat nach Palästina zurück und begann seine Tätigkeit als Dozent an der Al-Najah-Universität in Nablus, der größten palästinensischen Universität, eine Position, die er zwischen 1982 und 1986 innehatte. Außerdem arbeitete er mehr als ein Jahrzehnt lang als Journalist und Mitglied des Redaktionsausschusses der palästinensischen Tageszeitung al-Quds bis 1994.

Erekat wurde in seinen jungen Jahren mehrfach von israelischen Streitkräften festgenommen – das erste Mal im Alter von 13 Jahren nach einer Konfrontation mit israelischen Soldaten. Später wurde er nach der Eröffnung eines Programms, das 1983 Studenten der Universität Haifa nach Al-Najah brachte, verhaftet und in den ersten Jahren der Ersten Intifada mehrmals unter Hausarrest gestellt.

Erekat begann seine politische Verhandlungskarriere 1991 als stellvertretender Leiter der palästinensischen Delegation bei der Madrider Friedenskonferenz, die die erste persönliche Konferenz zwischen israelischen, palästinensischen, jordanischen, libanesischen und syrischen Vertretern darstellte, und soll einige Jahre später den Weg für die Osloer Abkommen geebnet haben.

Er gehörte der Delegation während der Jahre 1992 und 1993 an, bis er 1994 zum Leiter ernannt wurde.

1995 wurde Erekat dann zum Chefunterhändler der Palästinenser bei den Gesprächen über das Oslo-Abkommen, die zur Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) führten, mit dem erklärten Ziel, bis zum Jahr 2000 einen unabhängigen Staat zu schaffen – ein Ziel, das 20 Jahre nach dem genannten Termin noch immer nicht erreicht wurde.

Erekat hat Israel wiederholt Vorwürfe gemacht, weil es die Zweistaatenlösung zerstört und sich nicht an die Vereinbarungen von Oslo gehalten hat.

“Aufeinanderfolgende israelische Regierungen haben darauf hingearbeitet, das Abkommen zu zerstören, insbesondere die gegenwärtige Regierung unter Benjamin Netanjahu, die am meisten rechtsgerichtet ist”, sagte er am 27. Jahrestag des Abkommens.

1996 wurde Erekat in den Palästinensischen Legislativrat (PLC) gewählt, um Jericho zu vertreten, wo er bis zu seinem Tod lebte.

Erekat war der Minister für lokale Regierungsführung in der ersten von der Palästinensischen Autonomiebehörde gebildeten Regierung, die vom damaligen Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jassir Arafat, geführt wurde. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten in mehreren politischen Fragen galt Erekat als einer von Arafats Loyalisten während der Verhandlungen von Camp David zwischen Ägypten und Israel im Jahr 2000 und der anschließenden Verhandlungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel in Taba, Ägypten, im Jahr 2001. Der Gipfel von Taba wurde vor den israelischen Wahlen abgebrochen und unter dem Falken des neuen Premierministers Ariel Sharon nie wieder aufgenommen.

Aufgrund seiner Nähe zu Arafat wurde Erekat 2003 unter dem damaligen Premierminister der PA, Ahmed Qurei, in dem nach dem Rücktritt von Mahmud Abbas als Premierminister gebildeten Notstandskabinett erneut zum Verhandlungsminister ernannt.

Im Jahr 2009 ernannte Abbas – nach Arafats Tod im Jahr 2004 nun Präsident der PA – Erekat zum Leiter der palästinensischen Verhandlungsdelegation. Im selben Jahr wurde er auch zum Mitglied des Zentralkomitees der Fatah, des höchsten Führungsgremiums der politischen Bewegung, gewählt: Ende 2009 wurde er im Konsens der Fatah auch zum Mitglied des Exekutivausschusses der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gewählt.

Die Palästina-Papiere

Im Februar 2011 trat Erekat kurzzeitig als Leiter der Verhandlungsunterstützungseinheit der PLO zurück, nachdem Al Jazeera durchgesickerte interne israelisch-palästinensische Verhandlungsdokumente, bekannt als die Palästina-Papiere, veröffentlichte.

Zu den 1.600 Dokumenten gehörten Memos, E-Mails, Protokolle von privaten Treffen, Berichte über den Austausch auf hoher Ebene, Karten und Powerpoint-Präsentationen aus den Jahren 1999 bis 2010, die hauptsächlich aus der Verhandlungsunterstützungseinheit der PLO stammten.

Die Dokumente enthüllten bedeutende Zugeständnisse der PA in Schlüsselfragen wie dem Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge, darunter auch, dass die PA zugestimmt hatte, dass nur eine sehr kleine Zahl der während der Nakba vertriebenen Flüchtlinge nach Palästina zurückkehren durfte.

Die Führung der PA akzeptierte angeblich auch größere Kompromisse in Bezug auf Land sowie den Rückzug Israels aus dem besetzten Ost-Jerusalem. Die Zeitungen enthielten auch durchgesickerte Informationen darüber, wie sich die Sicherheitseinheiten der PA mit den israelischen Streitkräften bei der Tötung und Festnahme von Palästinensern, die sich am bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung beteiligten, abgestimmt hatten.

Palästinenserführer Jassir Arafat (rechts) mit Saeb Erakat im November 1999 in Oslo (AFP)

Die Enthüllungen riefen in der palästinensischen Öffentlichkeit Empörung darüber hervor, dass ihre Führung bei den allgemein als die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der palästinensischen Sache angesehenen Themen nachgab.

In einem hitzigen Meinungsaustausch mit al-Jazeera nach den Lecks wies Erekat Vorwürfe, er habe Schlüsselfragen, insbesondere die Flüchtlingsdatei, vernachlässigt, vehement zurück. Während des Interviews legte er Dokumente vor, die, wie er sagte, im Widerspruch zu dem standen, was in den Al-Dschasira-Akten stand, und rahmte die Palestine Papers als ein Komplott zum Sturz Abbas’ ein.

Was diesen Dokumenten entnommen werden sollte, ist, dass die palästinensischen Unterhändler stets in voller Ernsthaftigkeit und in gutem Glauben an den Tisch gekommen sind und dass wir am anderen Ende nur auf Ablehnung gestoßen sind.

– Saeb Erekat

Damals sagte Erekat in einer Erklärung: “Was diesen Dokumenten entnommen werden sollte, ist, dass die palästinensischen Unterhändler stets mit vollem Ernst und in gutem Glauben an den Tisch gekommen sind und dass wir am anderen Ende nur auf Ablehnung gestoßen sind.

Erekat zog seinen Rücktritt rasch zurück und kehrte auf seinen Posten zurück. Er reichte seinen Rücktritt im Oktober 2013 während Verhandlungen mit Israel unter der Schirmherrschaft der USA erneut ein, aber Abbas weigerte sich, seinen Rücktritt anzunehmen und bat ihn, seine Mission fortzusetzen – was Erekat tat.

Trotz des Stillstands der Verhandlungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel seit 2014 hielt Erekat an seiner langjährigen Position fest, dass Verhandlungen der geeignetste Weg für eine Lösung seien und dass Diplomatie, nicht bewaffneter Kampf, der Weg nach vorn sei.

“Der kürzeste Weg zu Sicherheit, Frieden und Stabilität ist das Einfrieren des israelischen Besatzungssumpfes durch Verhandlungen, die zu einem vollständigen israelischen Rückzug unter internationaler Aufsicht und spezifischen Sicherheitsvorkehrungen in Anwesenheit einer dritten Partei führen”, sagte Erekat 2011, eine Position, die er bis zum Ende beibehielt.

Während seiner gesamten Arbeit machte Erekat Israel wiederholt für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich und nannte seine fortgesetzte Politik des Siedlungsausbaus – eine Hauptvoraussetzung für die Wiederaufnahme der Gespräche durch Palästina war, dass Israel die völkerrechtswidrige Strategie einstellt.

Gegen den “Deal des Jahrhunderts

Im Januar 2020 enthüllte US-Präsident Donald Trump seinen Vorschlag – der umgangssprachlich als “Deal des Jahrhunderts” bezeichnet wurde – für Palästina und Israel vollständig, obwohl die palästinensische Führung sich geweigert hatte, sich an dem Prozess zu beteiligen.

Von einer amerikanischen Regierung präsentiert, die Israel nachdrücklich unterstützt, betrachtete Erekat den Plan als Washington, das den Palästinensern ein Abkommen diktiert, während es die Palästinenser und andere von jeglichen Verhandlungen oder der Hoffnung auf zukünftige Selbstbestimmung ausschließt.

Saeb Erekat beobachtet, wie US-Präsident Donald Trump den Umzug der Botschaft nach Jerusalem ankündigt

Saeb Erekat beobachtet, wie US-Präsident Donald Trump den Umzug der Botschaft nach Jerusalem ankündigt (AFP)

In einem Buch mit dem Titel “The Palestinians and Confronting the Deal of the Century” (Die Palästinenser und die Konfrontation mit dem Deal des Jahrhunderts), das vom Arab Thinking Forum veröffentlicht wurde und Gedanken mehrerer palästinensischer Persönlichkeiten zusammenträgt, schlug Erekat vor, wie sowohl der “Deal” als auch die israelische Politik der völkerrechtswidrigen Annexion palästinensischen Landes durch Eigenständigkeit und nicht durch die Suche nach Unterstützung durch arabische oder internationale Parteien vereitelt werden könnten.

Die Vision von “Erekat” beruhte auf sieben Säulen, nämlich: Versöhnung zwischen den palästinensischen Parteien; Anerkennung der PLO als einziger legitimer Vertreter des palästinensischen Volkes; Stärkung der Standhaftigkeit der Palästinenser auf ihrem Land; Wahl eines palästinensischen Nationalrats, der das gesamte palästinensische Volk vertritt; Verweisung aller Streitigkeiten an die Wahlurnen; Konsolidierung des Prinzips des Verbots interner Kämpfe; und schließlich Vertrauen auf internationale Legitimität und Gesetze, einschließlich der Entscheidung der Vereinten Nationen, Palästina als “Nichtmitgliedstaat mit Beobachterstatus” zuzulassen, die 2012 erfolgte.

Palästina ist ein Opfer der Wahlambitionen von Präsident Trump geworden, dessen Team jede noch so destruktive Maßnahme für den Frieden und eine auf Regeln basierende Weltordnung ergreifen würde, um seine Wiederwahl zu erreichen.

– Saeb Erekat

Im September 2020 lehnte Erekat die von Trump gesponserten Abkommen ab, die Israel mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet hatte, da er der Meinung war, dass das Hauptziel der Abkommen darin bestand, neue Militärbündnisse in der Region zu Israels Gunsten zu etablieren.

“Palästina ist ein Opfer der Wahlambitionen von Präsident Trump geworden, dessen Team jede noch so destruktive Aktion für den Frieden und eine auf Regeln basierende Weltordnung ergreifen würde, um seine Wiederwahl zu erreichen”, sagte er in einem Tweet. “Hier geht es, genau wie beim Abkommen VAE-Israel, nicht um den Frieden im Nahen Osten.

Erekat hatte davor gewarnt, dass die Abkommen zwischen Israel und den beiden Golfstaaten Zeichen einer radikalen Veränderung des politischen Systems in der arabischen Welt seien, was er als “giftigen Dolchstoß in den Rücken der Palästinenser und der palästinensischen Sache” betrachtete.

Als bekannter Autor veröffentlichte Erekat zwischen 2008 und 2018 eine Reihe von Büchern über seine Erfahrungen mit politischen Verhandlungen, einschließlich detaillierter Berichte über die Korrespondenzen, Verhandlungen und Treffen, die während der Belagerung Arafats durch Israel im Hauptquartier der PA zwischen 2002 und 2004 inmitten der zweiten Intifada stattfanden.

Anfang Oktober zog er sich das neuartige Coronavirus zu. Sein Zustand verschlechterte sich rasch: Er litt seit 2012 an Lungenfibrose und erhielt 2017 in den Vereinigten Staaten eine Lungentransplantation.

Erekat hinterlässt seine Frau Niemeh, seine Zwillingstöchter Salam und Dalal sowie seine beiden Söhne Ali und Mohammad. Übersetzt mit Deepl.com

Erekat was a true patriot, Hamas chief Hamas leader Ismail Haniyeh today telephoned President Mahmoud Abbas to convey his condolences after PLO Secretary General Dr Saeb Erekat died of covid. In his tribute to the late senior negotiator, Haniyeh praised Erekat’s patriotic stance on numerous occasions in defence of the rights of the Palestinian people and their just cause.

Erekat war ein wahrer Patriot, Hamas-Chef

Der Vorsitzende des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh (C), hält während seines Besuchs in Beirut (Libanon) am 11. September 2020 eine Pressekonferenz ab. [Mahmut Geldi – Agentur Anadolu]

Vorsitzender des Politischen Vorstandes der Hamas Ismail Haniyeh (C) in Beirut, Libanon, am 11. September 2020



Hamas-Führer Ismail Haniyeh rief heute Präsident Mahmoud Abbas an, um ihm sein Beileid zu übermitteln, nachdem PLO-Generalsekretär Dr. Saeb Erekat an Covid gestorben war.

In seiner Würdigung des verstorbenen leitenden Unterhändlers lobte Haniyeh bei zahlreichen Gelegenheiten Erekats patriotische Haltung zur Verteidigung der Rechte des palästinensischen Volkes und seiner gerechten Sache. Nach Ansicht des Hamas-Führers war Erekat ein aufrichtiger Sohn Palästinas und ein loyaler Kämpfer für die Freiheit und Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes.

Abbas dankte Haniyeh für seinen Aufruf und seine Gesinnung.

Die Fatah gab bekannt, dass Erekat sechs Wochen nach der Behandlung von COVID-19 gestorben sei. Übersetzt mit Deepl.com

Saeb Erekat, a pillar of Palestinian leadership, dies at 65 – Mondoweiss Saeb Erekat, 65, chief Palestinian negotiator and longtime leader in the Palestine Liberation Organization (PLO), passed away on Tuesday following a month-long battle with COVID-19, which left him hospitalized and in critical condition.

Saeb Erekat, eine Stütze der palästinensischen Führung, stirbt mit 65

Saeb Erekat, palästinensischer Chefunterhändler und langjähriger Führer der PLO, verstarb am Dienstag nach einem monatelangen Kampf mit COVID-19.

Von Yumna Patel 10. November 2020

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Saeb Erekat, spricht zu Journalisten nach einem Treffen mit dem russischen Nahost-Gesandten Michail Bogdanow in der Stadt Ramallah im Westjordanland am 6. September 2016. (Foto: Shadi Hatem/APA Bilder)

Saeb Erekat, 65, palästinensischer Chefunterhändler und langjähriger Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), verstarb am Dienstag nach einem einmonatigen Kampf mit COVID-19, der ihn ins Krankenhaus brachte und in kritischem Zustand hinterließ.

Das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, dem Erekat lange Zeit als Berater und Kollege zur Seite stand, gab am frühen Dienstagnachmittag in einer Erklärung den Tod Erekats bekannt, in der es hieß, dass “der Weggang des Bruders und Freundes, des großen Kämpfers Saeb Erekat, einen großen Verlust für Palästina und für unser Volk darstellt”.

“Wir empfinden tiefe Trauer, dass wir ihn verloren haben, besonders in solch schwierigen Zeiten, wie sie die palästinensische Sache durchlebt, so die Erklärung.

Erekats Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, er habe “ein Leben voller Gedanken, Liebe, Vergebung und Frieden gelebt, und er wird sehr vermisst werden”.

“Saeb hat eine außerordentliche Geduld und Widerstandsfähigkeit bewiesen, mit derselben Entschlossenheit, die seine Karriere geprägt hat, um Freiheit für Palästina und einen gerechten und dauerhaften Frieden in unserer Region zu erreichen”, hieß es in der Erklärung der Familie.

Präsident Abbas erklärte eine dreitägige Trauerzeit im Westjordanland und ordnete an, die palästinensischen Flaggen auf Halbmast zu hissen.

Erekats Tod ereignete sich weniger als einen Monat, nachdem seine Familie bekannt gab, dass er ins Krankenhaus eingeliefert und im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem in ein medizinisch bedingtes Koma versetzt worden war, kurz nachdem er sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

Erekat war ein Hochrisikopatient, da er 2012 und 2017 einen Herzinfarkt hatte und sich 2017 einer Lungentransplantation unterzog.

Dr. Hanan Ashrawi, PLO-Kollegin und Freundin von Erekat, trauerte über seinen Tod und sagte, sie habe seit den 1980er Jahren an seiner Seite gearbeitet, um “das unantastbare Recht unseres Volkes auf ein Leben in Würde, Gerechtigkeit, Freiheit und Rechten, frei von der Brutalität der israelischen Herrschaft und militärischen Besatzung” zu verteidigen.

Führende Persönlichkeiten und Diplomaten aus der ganzen Welt zeigten eine Welle der Unterstützung für den palästinensischen Führer, die der König von Jordanien, der ägyptische Außenminister, der britische Außenminister und der UN-Sonderkoordinator für den Frieden im Nahen Osten und viele andere durch die Veröffentlichung von Erklärungen zum Gedenken an Erekats Leben und seinen Beitrag zur palästinensischen Sache zum Ausdruck brachten.

Joseph Borrell, der Chef der EU-Außenpolitik, sagte, dass Erekats Ableben “einen großen Verlust für das palästinensische Volk und für den Friedensprozess im Nahen Osten darstellt”.

Erekat, der jahrzehntelang in der palästinensischen Politik unveränderlich präsent war, diente sowohl unter Abbas als auch unter seinem Vorgänger Jassir Arafat. Er stand an der Spitze der palästinensischen Verhandlungen und war ein entschiedener Befürworter und Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung, der palästinensischen Souveränität und eines Endes der israelischen Besatzung.

Zuletzt führte Erkat Verhandlungen mit der derzeitigen US-Regierung unter Präsident Donald Trump, bevor die diplomatischen Beziehungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und den USA Ende 2017 abgebrochen wurden.

Nach Erekats Krankenhausaufenthalt vor einem Monat sagte die palästinensische Politikanalytikerin Dianna Buttu zu Mondoweiss Erekats Ableben, “wird das Ende dessen sein, was man Friedensprozess nennt”.

“Wir haben den informellen Tod bereits gesehen, aber sein Ableben wird die Formalität dieses Prozesses symbolisieren”, sagte sie.

COVID-19Palästinensische BehördeSaeb Erekat Übersetzt mit Deepl.com

