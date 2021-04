Sagt nicht, Ihr hättet es nicht gewusst

1. Amos Gvirtz , ein israelischer Menschemrechtsaktivist berichtet regelmäßig unter seiner Kolumne “ Don’t say we didn’t know ” über Hauszerstörungen, Siedlerübergriffe, Schikanen aller Art. Dies ist auf deutsch nachzulesen unter

Am Montag, den 22. März 2021, arbeiteten zwei Bulldozer der Siedler-Kolonisten in einem palästinensischen Besitz in En Al Bida, in den Süd-Hebron-Hügeln (zwischen den Siedler-Kolonien Maon und Carmel). Ein palästinensisches Fernsehteam, das auf das Gelände kam, um seinen Beitrag über den Landraub aufzuzeichnen, wurde von israelischen Soldaten weggejagt.***Am Donnerstag, den 25. März 2021, haben israelische Regierungsagenten in Begleitung der Polizei erneut in Al Arakib abgerissen.

Nr. 741

In ihrem Bestreben, die Palästinenser der südlichen Hebron-Hügel zu vertreiben, blockieren die israelische Armee und Siedlerkolonisten Wege, die dem palästinensischen Verkehr in der Gegend dienen.

Am 11. März 2021 blockierte die israelische Armee mit Felsblöcken einen Weg, der Sha’ab Al Batam, Qawawis und Al Fakhit mit Al Carmil und Yatta verbindet.

Am Montag, den 22. März 2021, blockierten Siedler-Kolonisten den Weg, der Bir Al Eid, Jinba, Al Fakhit, Halawa und Al Markaz mit Yatta, Susya und Al Carmil verbindet.

Am Samstag, 27. März, räumten israelische Menschenrechtsaktivisten diese Sperre.

Nr. 742

Vor 3 Monaten haben Siedler-Kolonisten die En Sukut Quelle (im nördlichen palästinensischen Jordantal), die 2 Pools hat, hinter einen Zaun und mit einem geschlossenen Tor verschlossen. Ihr Ziel ist es, den palästinensischen Hirten den Zugang zu Wasser zu versperren.

Mit Hilfe des Regionalrats des Jordantals kamen Siedlerkolonisten (die von Außenposten in der Nähe der Siedlerkolonie Maskiyot stammen) zur En Al Hilwa-Quelle, legten einen Pool an, der von einem Garten umgeben ist, und luden das „Volk Israel“ ein, die Stätte während der Pessachwoche zu genießen. Seit Pessach hindern die Siedlerkolonisten die Palästinenser der Gegend daran, sich der Quelle zu nähern. Am Mittwoch, den 7. April 2021, kamen Siedlerkolonisten in das nahe gelegene Umm Jamal und bauten einen weiteren Pool in der Quelle, um auch diese für Palästinenser zu sperren.

***

Am Montag, den 5. April 2021, kamen israelische Regierungsbeamte in Begleitung der Polizei in das Negev-Beduinendorf Tel Arad und stellten Räumungsbefehle für hundert Häuser aus. Am Mittwoch, den 7. April, rissen sie 2 Häuser in Umm Batin ab.

Nr. 743

Am Montag, den 12. April 2021, kamen Siedlerkolonisten mit einem Bulldozer und einem Lastwagen zu einem Feld, das einem palästinensischen Bauern aus dem Dorf Jaloud gehörte, stahlen Erde und luden sie auf den Lastwagen, der zum Siedlerkolonisten-Außenposten von Esh Kodesh fuhr.

Am Donnerstag, den 15. April 2021, entdeckten Palästinenser aus Jaloud, dass Siedlerkolonisten, die vom Außenposten Ahiya kamen, zwei Dunam an Setzlingen von Obstbäumen entwurzelt hatten, den Neubau eines Hauses zerstörten, 30 Säcke Zement und Wasser aus Tankwagen vor Ort ausschütteten und Baugeräte, darunter einen Zementmischer, stahlen.

***

Am Donnerstag, den 8. April 2021, kamen israelische Regierungsagenten in Begleitung der Polizei in das Negev-Beduinendorf Umm Batin und zerstörten 50 Dunam Getreideanbau. Sie zerstörten auch einen 150 Meter langen Zaun.

Nr. 744

Die israelische Armee kehrt zu ihren Verlegungsübungen im besetzten palästinensischen Jordantal zurück und behauptet, es handele sich um Armeemanöver.

Am Donnerstag, den 11. April 2021, erhielten 25 Palästinenser aus Abzik (im nördlichen palästinensischen Jordantal) für 4 Tage, vom 26. bis 29. April, den Befehl, das Gebiet jeden Tag um 20 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Morgen zu verlassen. Mit anderen Worten – die ganze Nacht weg von ihren Häusern zu verbringen.