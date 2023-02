Samantha Power and the new war for democracy There is a new spring in the step of America’s democracy warriors since the Russian invasion of Ukraine last February. USAID chief Samantha Power writes in the current issue of Foreign Affairs that a turning point was reached last year following the invasion, and the forward march of authoritarianism was halted, due in large part to Russia’s disastrous early military campaign.

Samantha Power, Verwalterin von USAID, bei einer Pressekonferenz vor der Ervin Szabo Bibliothek in Budapest am 10. Februar 2023 (AFP)

Samantha Power und der neue Krieg für die Demokratie

von Joe Gill

22. Februar 2023



Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine könnte es sein, dass die US-Demokratie die schlechteste Werbung für den globalen Interventionsplan der USAID-Chefin ist?

Die Ablehnung des US-amerikanischen “Kriegs für die Demokratie” durch die meisten Länder des Globalen Südens zeigt, wie begrenzt die Anziehungskraft dieses Modells der US-Intervention jenseits der Schlachtfelder des Donbass ist

Der Höhepunkt des Autoritarismus, so Power, war im Februar 2022, nur drei Wochen vor der russischen Invasion, als der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin eine neue strategische Partnerschaft ankündigten, von der sie behaupteten, sie werde “keine Grenzen” haben. Seitdem hat China seine Besorgnis über die Invasion zum Ausdruck gebracht, während es seine strategische Allianz mit Moskau aufrechterhält.

In How Democracy Can Win” (Wie die Demokratie gewinnen kann) plädiert Power für eine vertraute Form der muskulösen Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Hilfe für schwache oder sich abmühende gewählte Regierungen an der vordersten Front dieses Kampfes”, z. B. in Sambia und Moldawien.

USAID verfügt im laufenden Haushaltsjahr über ein Budget von rund 60 Milliarden Dollar, wovon der größte Teil in die “internationale Sicherheitshilfe” fließt, vor allem in die Ukraine (36,7 Milliarden Dollar an zusätzlicher Soforthilfe). Die Biden-Administration hat dem USAID-Administrator einen ständigen Sitz im Nationalen Sicherheitsrat eingeräumt, was ein deutlicher Hinweis auf die Schlüsselrolle von USAID in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA ist.

Lösungen für Unternehmen

Während sie Lippenbekenntnisse zu den Problemen der wirtschaftlichen Ungleichheit und Ausgrenzung abgibt, die nach Ansicht von Power in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Enttäuschung über die Demokratie geführt haben, ist ihre Formel zur Bewältigung dieser Krise im Wesentlichen eine bekannte: von Unternehmen geleitete, technokratische Programme zur “Stärkung” der Zivilgesellschaft und zur Ermöglichung von Medien, die von den USA unterstützt werden.

“Die Vereinigten Staaten und andere Demokratien müssen enger mit dem Privatsektor und zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu erkennen, Partnerschaften aufzubauen und die Investitionen in die digitale Freiheit auf der ganzen Welt zu erhöhen”, schreibt sie.

Als Pionierin der Responsibility to Protect-Doktrin spielte Power eine Schlüsselrolle dabei, Präsident Barack Obama davon zu überzeugen, 2011 in Libyen zu intervenieren und das Gaddafi-Regime zu stürzen – ein Krieg, der langfristige negative Folgen für die Bevölkerung hatte.

US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew, 20. Februar 2023 (AFP)

Mehrere der Länder, die als Empfänger von US-Hilfe genannt werden, befinden sich in Afrika – einem umkämpften Gebiet mit China -, ein weiteres ist die Republik Moldau, die im derzeitigen Krieg in der Ukraine an vorderster Front steht und in der sich die militärische und zivile Hilfe der USA inzwischen auf 113 Mrd. Dollar beläuft. Die Republik Moldau hat mit einer schweren Wirtschaftskrise und einem kriegsbedingten Zustrom von Flüchtlingen zu kämpfen, und die Bevölkerung ist politisch polarisiert. (Die Tatsache, dass einige Moldawier den Schritt des Präsidenten in Richtung Nato ablehnen, wird auf russische Propaganda zurückgeführt.)

Es gibt hier einen inhärenten Widerspruch, den Power unbedingt ignorieren will: Politische US-Finanzierung zur Förderung von “Transparenz” ist politische Einmischung

Power erklärt, wie die US-Hilfe in Moldawien eingesetzt wurde, um die Einmischung externer Akteure” in den Wahlprozess aufzudecken, indem pro-russische Parteien unterstützt wurden. Hier gibt es einen inhärenten Widerspruch, den Power unbedingt ignorieren will: Die politische Finanzierung der USA zur Förderung der “Transparenz” ist eine politische Einmischung. Aus der Sicht der USA mag dies wohlwollend erscheinen, aber aus der Sicht von Staaten oder Parteien, die als feindlich gegenüber den US-Interessen eingestuft werden, tun sie einfach dasselbe, was sie Russland oder China häufig vorwerfen.

Power war letzte Woche in Ungarn, wo USAID zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützt, um die fragile Demokratie in Budapest zu stärken. Zweifellos ist Ministerpräsident Viktor Orban autoritär, aber es stellt sich die Frage, ob es bei dieser Intervention des USAID-Chefs in erster Linie um Demokratie oder um Ungarns Weigerung geht, den von der Nato unterstützten Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Wie bei vielen USAID-Aktivitäten weltweit scheint das zugrunde liegende Motiv ein geopolitisches Bestreben zu sein, den Einfluss von Staaten einzuschränken, die die USA als Bedrohung für ihre globale Vorherrschaft betrachten.

Unliebsame Verbündete

Eine weitere Frage ist, wie Power und die USA eine “demokratische” Bürgerbewegung definieren. In der Ukraine unterstützten sie einige sehr unappetitliche Neonazi-Milizen, die 2014 während des Sturzes der früheren prorussischen ukrainischen Regierung Gräueltaten verübten. In Lateinamerika gehörten dazu Gruppen, die mit Straßengewalt versuchten, Regierungen zu stürzen, die in Opposition zu Washington standen.

Zum Beispiel gab USAID 2018 in Nicaragua 20 Millionen Dollar aus, als es zu Protesten gegen die Regierung von Daniel Ortega kam. Westliche Medien haben die Ereignisse einheitlich als brutale Niederschlagung durch ein autoritäres Regime dargestellt, die zu 300 Toten führte.

Befürworter der sozialistischen Regierung behaupten jedoch, dass die USA eine Gruppe rechtsgerichteter Aktivisten und Politiker unterstützten, die auf einen gewaltsamen Sturz der Regierung aus waren. Oppositions-“Aktivisten” folterten, töteten und setzten sandinistische Regierungsangestellte und Polizisten buchstäblich in Brand, wobei 70 Menschen getötet wurden, und brannten Dutzende von Schulen, Büros und Gemeindeeigentum nieder, wie ein OHCHR-Bericht der Vereinten Nationen dokumentiert.

Die Macht glaubt, dass ihr Erfolg bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen Putins Russland, zusammen mit den Niederlagen der Populisten von Donald Trump bis zu Jair Bolsonaro in Brasilien, ein neues Ziel für den globalen Liberalismus bedeutet. Doch die Ablehnung des US-amerikanischen “Kriegs für die Demokratie” durch die meisten Länder des globalen Südens zeigt, wie begrenzt die Anziehungskraft dieses US-Interventionsmodells jenseits der Schlachtfelder im Donbass und an Russlands osteuropäischer Grenze ist.



Die schlechteste Werbung

Könnte es sein, dass die US-Demokratie die schlechteste Werbung für den neu gestärkten globalen Interventionsplan von Power ist? Eine Demokratie, in der der Mindestlohn auf dem Hungerniveau von 7,25 Dollar pro Stunde liegt und ein fanatischer Oberster Gerichtshof das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Eine Demokratie, in der die Waffenlobby und die Rechte der AR-15-Besitzer Vorrang vor den Rechten der Opfer der täglichen Waffenmassaker haben. Eine Demokratie, in der jedes Jahr bis zu 46.000 Menschen an Obdachlosigkeit sterben. Wo drei Jahre nach George Floyd die Polizei immer noch schwarze Amerikaner ermordet.

Eine Demokratie, in der eine Biden-Regierung Streiks in einer Eisenbahnindustrie verbietet, in der den Beschäftigten die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verweigert wird, während die Eigentümer eine erstaunliche Gewinnrate von 50 Prozent – 22 Milliarden Dollar – erzielen und gleichzeitig lebenswichtige Sicherheitskontrollen abgebaut werden. Das Ergebnis, so die Gewerkschaften, war die Entgleisung in East Palestine, Ohio, und der Austritt von Chemikalien, der eine ganze Region vergiftet hat, mit unbekannten langfristigen gesundheitlichen Folgen. All dies wurde von einer Regierung gebilligt, die von Unternehmensinteressen dominiert wird.

Amerika ist eine Oligarchie, und es liegt im Interesse dieser herrschenden Unternehmenselite, dass die USA ihre zutiefst fehlerhafte “Demokratie” in eine Welt exportieren, die sie nicht mehr will. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Gill hat als Journalist in London, Oman, Venezuela und den USA gearbeitet, unter anderem für die Financial Times, Morning Star und Middle East Eye. Er hat einen Master-Abschluss in Politik der Weltwirtschaft an der London School of Economics. Twitter @gill_joe

