Samira Mohyeddin: Remember her name Samira Mohyeddin, the Palestinian woman known to millions as the widow of legendary Sheikh Abdullah Azzam, has died of Covid-19 in Jordan. She leaves behind a legacy of love, wisdom and kindness. Like her late husband (1941-1989), she had a great impact on anyone privileged enough to meet her in person and touched the lives of many, many more across the Middle East, North Africa and Asia.



Samira Mohyeddin: Merken Sie sich ihren Namen

Von Yvonne Ridley

30. Mai 2021

Samira Mohyeddin, die palästinensische Frau, die Millionen als Witwe des legendären Scheichs Abdullah Azzam bekannt war, ist in Jordanien an Covid-19 gestorben. Sie hinterlässt ein Vermächtnis von Liebe, Weisheit und Güte. Wie ihr verstorbener Ehemann (1941-1989) hatte sie einen großen Einfluss auf jeden, der das Privileg hatte, sie persönlich kennenzulernen, und sie berührte das Leben von vielen, vielen anderen im Nahen Osten, Nordafrika und Asien.

Ich war sehr traurig, von ihrem Tod zu hören, denn die muslimische Welt hat eine ihrer bedeutendsten Töchter verloren. Nachdem ich 2005 einige Tage in ihrer Gesellschaft verbracht hatte, war es offensichtlich, dass Samira mehr war als nur die Witwe eines großen Mannes.

Ein schneller Blick in westliche Medienarchive und das Fehlen von Wikipedia-Verweisen zeigt, dass sie, wie viele wichtige muslimische Frauen, weitgehend übersehen wurde, trotz ihrer Rolle in Pakistan als Leiterin des Frauenkomitees des Mudschaheddin Services Office in Peshawar. Sie war auch selbst eine angesehene islamische Gelehrte. Eine solche Auslassung ist beschämend, deshalb werde ich versuchen, ein wenig mehr über ihr unglaubliches Leben zu erzählen.

Samira, die in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist, hätte sich nach der schockierenden Ermordung von Scheich Azzam und zwei ihrer Söhne, Ibrahim und Muhammad, durch eine Autobombe in Peshawar, Pakistan, im Jahr 1989 so leicht für ein ruhigeres Leben entscheiden können. Damals galt der Scheich als Pate des von den Mudschaheddin angeführten Widerstands in Afghanistan gegen die sowjetische Besatzung; zu dieser Zeit wurde der Dschihad von den USA und ihren Verbündeten als eine noble Aktivität angesehen, so dass in den 70er und 80er Jahren westliche Gelder und Unterstützung flossen.

Die neunköpfige Mutter kehrte nach Jordanien zurück und setzte im Stillen die karitativen Arbeiten ihres Mannes fort, während sie ihre eigenen Projekte ausbaute. Noch lange nach dem Ende des antisowjetischen Dschihads in Afghanistan unterstützte sie Flüchtlinge in der ganzen muslimischen Welt mit humanitärer Hilfe, Waisenhäusern und Schulen.

“Sie war eine Inspiration und eine Führungspersönlichkeit”, sagte ihr Schwiegersohn Anas Abdullah, der 1990 ihre jüngste Tochter Sumayya heiratete. Sumayya flog letzte Woche aus dem Haus der Familie in London, um ihre Mutter in ihren letzten Stunden zu begleiten, als Samira, 73, von ihrer überlebenden Familie von drei Töchtern und drei Söhnen, Enkeln und anderen Mitgliedern der erweiterten Familie umgeben war.

“Sie war viel mehr als eine Mutter und eine Ehefrau”, sagte Abdullah zu mir. “Sie wurde von Allah geführt. Während des Ramadans konnte keiner von uns mit ihrem Niveau des Fastens, der Anbetung und der Koranrezitation mithalten. Am Ende jedes Ramadans hat sie den Koran mindestens sechs oder sieben Mal zu Ende gelesen.”

Wie ihr Mann, der in der Westjordanland-Stadt Jenin geboren wurde, vergaß Samira Mohyeddin nie ihre palästinensischen Wurzeln und setzte sich unermüdlich für die Flüchtlinge aus ihrer Heimat ein. Ihre Fähigkeit, andere zu unterstützen, beschränkte sich nicht auf Palästina, aus dem ihre Familie während des Sechs-Tage-Krieges 1967 vertrieben wurde.

Hätte Israel während dieses Krieges nicht den Sinai, den Gazastreifen, die Golanhöhen und das Westjordanland erobert, hätte die Welt wahrscheinlich nie von Scheich Abdullah Azzam gehört, und Samira wäre wahrscheinlich die anonyme Frau eines Universitätsdozenten geblieben. Ironischerweise waren es die Zionisten, die unbeabsichtigt den Mann zur Welt brachten, dessen Name zum Synonym für den globalen Dschihad wurde.

Als wir uns in London trafen, verbrachten Samira und ich über mehrere Tage hinweg Stunden damit, offen über ihr persönliches Leben zu sprechen. Sie vermittelte mir den Eindruck, dass sie ein temperamentvoller Teenager war, als sie den aufstrebenden muslimischen Gelehrten Abdullah Yusuf Azzam heiratete. Er war ein paar Jahre älter als Samira, und sie war fest entschlossen, sich nicht von seiner Persönlichkeit überwältigen zu lassen.

Ihre Beschreibung dieser frühen Ehejahre war voller amüsanter Anekdoten darüber, wie sie beide lernten, Kompromisse einzugehen und sich gegenseitig zu verstehen. Daraus entwickelte sich eine formidable Partnerschaft, die bis zum Tag seiner Ermordung im Alter von 48 Jahren ungebrochen bleiben sollte.

Es war ihr Konservatismus, der Scheich Azzam zuerst auffiel. “Ich suchte ein religiöses Mädchen zum Heiraten, und ich fand ein Mädchen, das ein Kopftuch trug, das zwei Drittel ihrer Haare bedeckte, und ein Gewand, das ihre Knie bedeckte”, erinnerte er sich später. “Also sagte ich: Moment mal, dieses Mädchen ist eine Heilige! Ich versuchte, ihr ein langes Gewand anzuziehen, um den Teil unterhalb ihrer Knie zu bedecken, aber dann brach ein Kampf zwischen mir und ihrer Mutter aus; glücklicherweise ging ich als Sieger hervor.”

Samiras Erinnerung daran, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, steht in dem 2020 erschienenen Buch “Die Karawane” von Thomas Hegghammer. “Ich wurde im Haus von Scheich Abdullahs Schwester geboren … Später gingen wir nach Tulkarem, und er war zufällig dort, um zu studieren. Er besuchte uns einmal, und drei Tage später hielt sein Vater um meine Hand an.”

Zum Zeitpunkt unseres Interviews in London war der Krieg im Irak außer Kontrolle geraten, und der Tod von Zivilisten, die Entstehung irakischer Flüchtlinge und die anhaltende Instabilität des Nahen Ostens bereiteten ihr große Sorgen. Wie ihr Mann wusste sie, dass die Stärke der Region in der Einheit und dem Konzept der Ummah (globale islamische Gemeinschaft) lag; sie war bestürzt über die Uneinigkeit in der muslimischen Welt.

In seinem eigenen Aufruf Join the Caravan (Schließt euch der Karawane an) hatte Azzam die Muslime aufgefordert, die Opfer von Aggressionen im Nahen Osten und in Asien zu verteidigen und muslimische Länder von westlicher Fremdherrschaft zu befreien, während sie den Glauben des Islam hochhielten. Samira bestand jedoch darauf, dass ihr Mann terroristische Gräueltaten wie die vom 11. September 2001 oder die Bombenanschläge in London 2005 nicht unterstützt hätte.

Sie machte mangelndes islamisches Wissen für die Terroranschläge verantwortlich und sagte mir, dass die Handlungen der Beteiligten niemals mit dem “reinen Dschihad” ihres Mannes verglichen werden könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie über das Aufkommen von Daesh und das schurkische Verhalten einiger muslimischer Gruppen in Syrien entsetzt gewesen wäre, die heute versuchen, den Islam zu verdrehen, um ihre Aktionen zu rechtfertigen.

Es stimme zwar, dass der Scheich Araber inspiriert und mobilisiert habe, nach Afghanistan zu gehen, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen, erklärte sie, aber die Geburt von Al-Qaida und die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 könne man ihm nicht in die Schuhe schieben. Samira machte unmissverständlich klar, dass der Verlust unschuldiger Menschenleben, unabhängig vom Glauben, sie sehr beunruhigt, und dass dies auch für ihren Mann der Fall gewesen wäre.

Samira war im Grunde ihres Herzens eine große Menschenfreundin und Erzieherin, die ihre Aufmerksamkeit auf Katastrophen richtete, von Menschen verursachte und natürliche, während sie sich für Witwen und Waisen und die Enteigneten einsetzte. Als wir uns unterhielten, äußerte sie auch ihre Besorgnis über die Art und Weise, wie die westlichen Medien versucht hatten, das Vermächtnis ihres Mannes zu missbrauchen, um den Eindruck zu erwecken, er sei ein islamischer Extremist gewesen, der den Terrorismus gefördert habe. Dies irritierte sie während ihrer letzten Lebensjahre. In einem ihrer letzten Interviews sagte sie der Anadolu Agency, dass Scheich Azzam “niemals Angriffe auf friedliche Zivilisten erlaubt hat, weder auf russische noch auf andere. Er sagte immer: ‘Wir bekämpfen nur diejenigen, die uns feindlich gesinnt sind und die unser Land besetzen.’ Wir wussten nicht einmal, woher das Wort ‘Terrorismus’ kommt.”

Als wir uns trafen, war ich erst kürzlich zum Islam konvertiert und hatte daher viele Fragen, vor allem über den “Dschihad” und seine Bedeutung und die Rolle der Frauen im Konflikt. Sie war sehr geduldig mit mir und nahm sich Zeit, mir das Konzept des Wortes zu erklären, das von Teilen der Medien mit Hysterie begrüßt wurde und immer noch wird. Dschihad bedeutet “Kampf”, so einfach ist das.

Ihre liberalen Ansichten über Frauen im Krieg stimmten auch mit denen ihres Mannes überein, vor allem, dass der Dschihad eine individuelle Verpflichtung ist, nicht nur – damals – in Afghanistan, sondern ganz sicher auch in Palästina. Obwohl sozial konservativ, war Samira eine starke Befürworterin der Emanzipation der Frauen durch den Islam, und ihre Kurse in Peshawar waren äußerst beliebt.

Die Emanzipation der Frauen in Peshawar während der achtziger Jahre war teilweise auf Samiras Einfluss zurückzuführen; sie war ein großes Vorbild unter den weiblichen Mudschaheddin, die sich dort niederließen. Ihr Handeln spiegelte auch die Verbindung wider, die sie und ihr Mann zur Muslimbruderschaft hatten (er schloss sich der Bewegung 1953 an), die seit ihren frühesten Tagen für ihre weibliche Beteiligung bekannt war.

Ich weiß, dass sich der Begriff “islamistische Feministin” in der arabischen Welt nicht gut übersetzen lässt, aber der Scheich war ein großer Förderer der Frauenrechte; Samira und ihre Töchter sind vielleicht die besten Werbeträger dafür. Was ihr an formaler Bildung fehlte, machte sie in ihren späteren Jahren mehr als wett, indem sie eine eifrige Leserin war, besonders bei islamischen Themen.

Während einige salafistisch orientierte Mudschaheddin ihre Frauen in völliger Abgeschiedenheit hielten, erzählte sie mir, wie sie und ihre Töchter ermutigt wurden, sich in die Bildung zu vertiefen und in der Gemeinschaft aktiv zu sein. Samira, so glaube ich, war in ihrem Element und ging als Vorbild und Erzieherin für andere Frauen und Mädchen voran, trotz der offensichtlichen Härten des Lebens am Rande eines Kriegsgebiets mit einer jungen Familie.

Die Ankunft einer weiteren Pionierin des islamischen Feminismus, Zaynab Al-Ghazali, in Peshawar im November 1985 sorgte für große Aufregung. Ihre Ansichten wurden von den Frauenzeitschriften veröffentlicht, zu denen Samira regelmäßig beitrug.

Wie die meisten Frauen, deren Ehemänner an der Front kämpften, war sie oft um das Wohlergehen und die Sicherheit von Scheich Azzam besorgt. Sie erzählte mir, wie sie bei seiner Rückkehr von einem Militäreinsatz verriet, dass sie für seine sichere Befreiung gebetet hatte. Der gemeinsame Humor und der Respekt, den sie füreinander hatten, spiegelte sich in ihrer Erinnerung wider: “Er ermahnte mich, weil ich für seine sichere Rückkehr gebetet hatte, und fragte, warum ich ihm den Märtyrertod und damit das Paradies verweigern würde.”

Den afghanisch-arabischen Dschihad von der Front aus zu führen, war ein prekäres Leben, und so beschloss er auf dem Höhepunkt einer Schlacht, sein Testament zu schreiben, in dem er Samira mehrmals erwähnte. “Du warst geduldig mit mir und hast mit Geduld und Mut durch dick und dünn zu mir gehalten. Von dir bekam ich die Unterstützung, die ich brauchte, um diesen Dschihad weiterzuführen … Wäre deine Geduld nicht gewesen, hätte ich diese Last niemals allein tragen können.” Er fuhr fort, sie für ihr Fehlen von Beschwerden, ihr Desinteresse an materiellen Besitztümern und ihr Meiden von Extravaganzen zu loben, bevor er schloss: “Ich bete zu Allah, dass er uns im Paradies vereint, wie er uns im Leben vereint hat.”

Ich erinnere mich, sie gefragt zu haben, wer hinter dem Komplott zur Ermordung ihres Mannes am 24. November 1989 steckte; es ist immer noch eines der größten ungelösten Rätsel in der Region. Sie spekulierte über den pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence Agency, Israels Mossad, die USA und andere westliche Geheimdienste sowie den saudischen und jordanischen Geheimdienst. Azzam war eine so verehrte Persönlichkeit, die andere über die Bedeutung der islamischen Ummah über autoritäre arabische und muslimische Staaten inspirierte, dass er von ihnen allen und auch von ihren westlichen Verbündeten als Bedrohung angesehen werden konnte. Sie wies darauf hin, dass ihr Mann die Fähigkeit besaß, Muslime jeden Alters zu mobilisieren und zu motivieren und ihnen zu helfen, ihren Glauben und ihren Lebenssinn wiederzuentdecken.

Samira ehrte das Andenken ihres Mannes weiterhin, indem sie nach seinem Tod ein bescheidenes Leben führte. Sie hat nie wieder geheiratet, was kaum verwunderlich ist; wer hätte in die Fußstapfen ihres Mannes treten können?

Ich erinnere mich an ihre Antwort, als ich sie fragte, ob das Thema Polygamie jemals zwischen ihnen zur Sprache gekommen sei. Sie lächelte und erzählte mir, dass ihrem Mann die Familie sehr wichtig war und er trotz der vielen Heiratsanträge, die er dem Scheich machte, alle mit der Begründung ablehnte, dass er Samira nicht genug Zeit widmen würde. “Er sagte zu mir: ‘Wie könnte ich am Tag des Jüngsten Gerichts rechtfertigen, dass ich eine weitere Frau annehme, wenn ich nicht genug Zeit mit dir verbringen kann?’ Polygamie war für uns einfach kein Thema.”

Als wir unser Interview beendeten, hatte ich das Gefühl, einen Einblick in das Privatleben eines extrem hingebungsvollen Paares erhalten zu haben, dessen Leben so anders hätte verlaufen können, wenn es nicht den Sechstagekrieg gegeben hätte, der von Israel im Juni 1967 präventiv begonnen wurde.

Es wäre unmöglich, dem Leben von Samira Mohyeddin in dieser kurzen Würdigung gerecht zu werden, und so möchte ich andere, vor allem Frauen, dringend bitten, ihre eigenen Erinnerungen an sie zu schreiben und sie online und in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Es ist wichtig, dass die Welt mehr über sie und die unbestreitbare Rolle erfährt, die sie in Scheich Abdullah Azzams Bestreben spielte, die muslimische Welt als eine Ummah zu vereinen. Sein Vermächtnis setzte sich durch sie fort, ganz sicher, aber vor allem ihr eigener Beitrag zum Wohlergehen von Flüchtlingen hat unzählige Leben auf der ganzen Welt verändert. Man wird sich zweifelsohne an ihren Namen erinnern. Das sollten wir auch. Übersetzt mit Deepl.com

Samira Mohyeddin (1948-2021): Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un – Wahrlich, wir gehören zu Gott, und zu Ihm ist unsere Rückkehr.

