Kurz-Kommentar vom Hochblauen

Scheinheilige Heuchler

von Evelyn Hecht-Galinski

Während Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede “mit bemerkenswerter Schärfe” Medienecho!) vor dem Weltkirchenrat die russische-orthodoxe Kirche kritisierte, der ROK -Führung die “Leviten las”, der er “die Wahrheit über diesen brutalen Krieg” nicht ersparen könne. (Steinmeiers “Wahrheit”) Übrigens wollte die EKD-Führung den Dialog mit der ROK nicht beenden (immerhin!) Allerdings sah speziell dass Außenministerium unter Baerbock, dass so kritisch, sie wünschte sich ein “härteres Vorgehen gegen die Moskauer Kirchenleitung um Patriarch Kyrill. Daraufhin sperrte das AA eben einmal mehrere hunderttausend Euro für das Karlsruher Treffen. Schließlich regelte man die Angelegenheit auf “höchster Ebene”. Barbock blieb der Tagung allerdings fern (was für ein Glück!)

Auch der der EKD erwies Steinmeier einen “Dienst”. Er erinnerte an die deutschen Verbrechen gegen die Juden und an die Verantwortung der Kirchen Antisemitismus entgegenzutreten. Hatte sich doch die EKD intensiv darum bemüht Steinmeier nach Karlsruhe zu bekommen, um besonders in der “Palästina-Frage” einen Eklat zu verhindern. Tatsächlich gibt es (glücklicher Weise) in den Reihen des ÖRK Kräfte, die Israels Politik als Apartheid verurteilen wollen (vollkommen richtig!). Nach der Documenta, wo Steinmeier schon eine “verunglückte” Rede gegen Antisemitismus (wo war der denn?) gehalten. Zwei Kontroversen über die Politik des “jüdischen Staats”, dass “geht gar-nicht”, dass musste verhindert werden. “Steinmeier hilf” und er half. Es gab Zeichen der “Entspannung”, da ihm palästinensische Kirchen (welche das wohl waren!) berichtet, dass sie kein Interesse daran hätten, dass Israel zum Apartheidstaat erklärt wird. Diese deutsche Art der Politik offenbart ihre armselige Scheinheiligkeit, indem Russland und Unterstützer, als Kriegsverbrecher diffamiert werden, während Israel der völkerrechtswidrige Besatzungs-Apartheidstaat verteidigt wird. So einfach wird Antisemitismus und Israel-Kritik in einen “Diffamierungs-Topf” geworfen und Kritiker werden zu Antisemiten . Warum kritisierte Steinmeier nicht einmal den “jüdischen Rassismus”, der noch staatlich gefördert sein Unheil im “Heiligen Land” anrichtet? ( Siehe unten) Diese Art der heuchlerischen Politik hätte Jesus sicher verabscheut und bekämpft!

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-aqsa-decry-unprecedented-settler-storming-asbat-gate

Palästinenser beten am ersten Tag des muslimischen Festes Eid al-Adha in der Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt, 9. Juli 2022 (Reuters)



Erstmals betreten israelische Ultranationalisten die Jerusalemer Stätte durch ein nicht zugewiesenes Tor und ziehen damit den Zorn der Palästinenser auf sich

Al-Aqsa: Palästinenser beklagen beispiellosen Sturm von Siedlern durch das Asbat-Tor



Von Juman Abu Arafeh in Jerusalem



5. September 2022

Die Palästinenser haben das Eindringen von Israelis in die Al-Aqsa-Moschee während einer Erstürmung durch Ultranationalisten durch das Bab al-Asbat (Löwentor) als “gefährlichen Präzedenzfall” verurteilt.

Der Vorfall, der sich am 28. August ereignete, war das erste Mal, dass Siedler durch das Tor im nordöstlichen Teil der Moschee eindrangen, seit Israel 1967 Ostjerusalem besetzt hatte.

Wir betrachten diese Übertretung und Verletzung der Souveränität des Waqf mit großer Sorge”.

– Scheich Omar al-Kiswani

Unter dem Schutz schwer bewaffneter Polizisten stürmen israelische Ultranationalisten täglich die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem und missachten dabei die palästinensisch-muslimische Verwaltung der Stätte und ein jahrzehntealtes internationales Abkommen.

Sie betreten die Moschee durch das südwestliche Bab al-Magharba (Marokkanisches Tor), das einzige der 15 Tore der Moschee, das unter der vollständigen Kontrolle der israelischen Behörden steht und zu dem Palästinenser keinen Zugang haben.

Während die Palästinenser schon immer gegen Razzien in der Al-Aqsa-Moschee vom Bab al-Magharba aus protestiert haben, befürchten viele, dass die Erlaubnis für Siedler, die Moschee durch andere Tore zu betreten, eine Ausweitung der israelischen Kontrolle über die Moschee und eine Änderung des Status quo bedeutet.

Der Jerusalemer Waqf, eine gemeinsame jordanisch-palästinensische islamische Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, verurteilte den Schritt umgehend und warnte vor den Folgen.

“Wir betrachten diese Übertretung und Verletzung der Souveränität des Waqf, der als Erweiterung der jordanischen Souveränität betrachtet wird, mit großer Sorge”, sagte Scheich Omar al-Kiswani, der Direktor der Al-Aqsa-Moschee.

“Wir akzeptieren keine Razzien, weder vom Bab al-Asbat noch vom Bab al-Magharba. Was passiert ist, war ein Versuch, die Jerusalemer Straße zu verärgern, und wir sehen das nicht in gutem Glauben.”



Tempelgruppen applaudieren

Der Vorfall am 28. August ereignete sich, nachdem die israelische Polizei eine Gruppe von Ultranationalisten bei einem ihrer täglichen Routineeingriffe aus den Höfen der Al-Aqsa entfernt hatte, weil sie in der Nähe des Bab al-Rahma (Goldenes Tor) in der Nähe des Bab al-Asbat sangen und tanzten.

Später erhoben Mitglieder der Gruppe Einspruch und erklärten, sie hätten sich nicht an Verstößen beteiligt und müssten in die Moschee zurückkehren. Die Polizisten erlaubten ihnen daraufhin, über Bab al-Asbat zurückzukehren.

Der Vorfall wurde gefilmt und von Mitgliedern der so genannten “Tempelgruppen” verbreitet, einer Reihe rechtsextremer israelischer Organisationen, die meist der Bewegung des religiösen Zionismus angehören und Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee organisieren, die sie als “Aufstieg zum Tempelberg” bezeichnen.

Die Tempelgruppen setzen sich für die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee ein, wo ihrer Meinung nach einst zwei alte jüdische Tempel standen, um Platz für einen dritten Tempel zu schaffen.

Beyadenu, eine dieser Organisationen, begrüßte den Durchbruch am Sonntag und erklärte, der Zutritt sei “reibungslos und ohne Probleme” erfolgt.

Sie fügte hinzu, dass dieser Präzedenzfall wiederholt und in ein formelles Verfahren umgewandelt werden sollte, insbesondere während der jüdischen Feiertage, wenn die Zahl der Israelis, die die Moschee stürmen, zunimmt.

Nach wütenden Reaktionen der Palästinenser, die seit langem vor einer Ausweitung der israelischen Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee gewarnt haben, erklärte die israelische Polizei, dass keine Änderungen am “Status quo” vorgenommen worden seien, und lehnte es ab, Siedlern den Zugang über Al-Asbat zu gestatten.

Der Status quo bezieht sich auf eine seit 1967 bestehende Vereinbarung zwischen Jordanien – dem Verwalter der islamischen und christlichen Stätten in Jerusalem – und Israel, die den Besuch der Al-Aqsa-Moschee regelt.

Nach dieser heiklen Vereinbarung dürfen Nicht-Muslime die Al-Aqsa-Moschee nur unter Aufsicht des Waqf besuchen, eine Bestimmung, gegen die Israel seit 2000 verstößt.

Die Palästinenser haben Zweifel an der Erklärung der Polizei geäußert und erklärt, dass derartige Entscheidungen nicht von Beamten vor Ort allein getroffen werden können und ohne vorherige Abstimmung nicht möglich gewesen wären.

Kiswani sagte, die Tempelgruppen und die Polizei seien “immer in voller Harmonie”, und er forderte die jordanischen Behörden auf, die Angelegenheit dringend mit israelischen Beamten zu besprechen.

Noch nie dagewesene Verstöße

Die Al-Asbat-Veranstaltung fällt in eine Reihe von beispiellosen Verstößen gegen die jordanisch-israelische Vereinbarung über den Besuch der Al-Aqsa-Moschee in diesem Jahr.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Nicht-Muslime die Moschee mit Genehmigung des Waqf besuchen können, aber keine nicht-muslimischen religiösen Rituale innerhalb der Moschee durchführen oder nationale Symbole zeigen dürfen.

Vor dem Jahr 2000 kontrollierte der Waqf die Besuche von Nicht-Muslimen durch ein Buchungssystem, das jedoch nach der zweiten Intifada, dem Aufstand, der 2005 endete, von Israel aufgehoben wurde.

Im Mai entschied ein israelisches Gericht, dass das jüdische Gebet in den Innenhöfen der Moschee nicht rechtswidrig ist, nachdem die Polizei eine einstweilige Verfügung gegen drei israelische Rechtsextremisten erlassen hatte, weil sie an diesem Ort gebetet hatten.

Das Urteil wurde später von einem Berufungsgericht aufgehoben, aber die Palästinenser erklärten, dass dies nicht ausreiche, da immer mehr Siedler bei ihren Razzien jüdische Rituale und Gebete verrichten, ohne von der Polizei gestört zu werden.

Ende Mai wurde zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit eine israelische Flagge in der Moschee gehisst, wiederum ohne Eingreifen der Polizei. Die Übergriffe wiederholten sich am 7. August, als Hunderte von Siedlern die Moschee anlässlich des jüdischen Feiertags Tisha B’av stürmten.

Angesichts der bevorstehenden jüdischen Neujahrs- und Sukkot-Feiertage Ende September bzw. Anfang Oktober wird mit größeren Siedlerstürmen auf die Al-Aqsa-Moschee gerechnet, wobei palästinensische Beamte davor warnen, dass sie zur Zementierung dieser Veränderungen genutzt werden könnten.

Warum Bab al-Asbat?

Bab al-Asbat ist ein gemeinsamer Name für zwei 50 Meter voneinander entfernte Tore, von denen das eine das Tor zur Jerusalemer Altstadtmauer auf der Ostseite ist. Das andere ist das Tor der Al-Aqsa-Moschee an ihrer Nordseite. Historisch gesehen sind sie durch einen Platz namens Al-Ghazali-Platz getrennt.

Das Tor mit seinen zwei Türen ist sowohl für Palästinenser als auch für Israelis von strategischer Bedeutung und war lange Zeit ein wichtiger Brennpunkt in der Stadt. Es ist einer der Haupteingänge für muslimische Gläubige, insbesondere für diejenigen, die mit Fahrzeugen oder Bussen anreisen, da es in der Nähe Parkplätze gibt.

Er liegt auch in der Nähe des sensiblen Gebiets von Bab al-Rahma, das 2003 von den israelischen Streitkräften abgeriegelt, aber 2019 nach heftigen Auseinandersetzungen von den Palästinensern wieder geöffnet wurde.

Historisch gesehen war Bab al-Asbat eines der Haupttore, durch das israelische Fallschirmjäger in die Al-Aqsa-Moschee eindrangen, als Israel die Stadt 1967 besetzte.

Später wurde neben dem Stadttor eine Polizeistation eingerichtet, die direkt auf den Eingang der Moschee blickt.

Außerhalb des Tors halten Israelis häufig religiöse Rituale ab, insbesondere an Feiertagen wie dem Anzünden von Kerzen zu Chanukka.

Die Razzia ist die Fortsetzung einer historischen Politik, die darauf abzielt, einen ständigen Zugang für Siedler zur al-Aqsa von der Ostseite her zu schaffen.

– Ziad Ebhais, palästinensischer Forscher

Bab al-Asbat war auch der Schauplatz einer der größten Protestbewegungen in Jerusalem im Jahr 2017, als Hunderte von Palästinensern Massendemonstrationen gegen die Installation von elektronischen Toren durch die israelischen Behörden abhielten. Nach zwei Wochen, die als “Aufstand von al-Asbat” bekannt wurden, entfernten die Israelis die elektronischen Detektoren.

Ziad Ebhais, ein in Jerusalem ansässiger Forscher, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die Entscheidung der Siedler, letzte Woche durch Bab al-Asbat einzudringen, im Einklang mit den seit langem andauernden Bemühungen steht, das Tor zu kontrollieren.

“Die heutigen Razzien durch das Bab al-Asbat sind nicht nur das Werk eines einzelnen Polizisten”, sagte Ebhais, dessen Arbeit sich auf die Angelegenheiten der Al-Aqsa-Moschee konzentriert.

“Es ist die Fortsetzung einer historischen Politik, die darauf abzielt, einen permanenten Zugang für Siedler zur Al-Aqsa von der Ostseite aus zu schaffen, parallel zum Zugang vom Marokkanischen Tor von der Westseite aus”, fügte er hinzu.

Der Zeitpunkt sei auch nicht unschuldig, sagte Ebhais, da er fast einen Monat vor den großen Stürmungen liegt, die für die jüdischen Feiertage ab Ende September geplant sind.

“Sie bereiten sich auf einen langen Monat voller Angriffe vor.” Übersetzt mit Deepl.com

