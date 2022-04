Shitlibs Are Foam-Brained Human Livestock: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix The hyperbolic language westerners use to describe fairly normal modern warfare in Ukraine suggests they’ve invested exactly zero thought in what their own governments have been doing in the middle east for the last two decades. It’s like, yes, killing, violence and destruction is what war looks like.

Scheißer sind Schaumschläger und menschliches Stimmvieh: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

22. April 2022

Die hyperbolische Sprache, mit der westliche Menschen die ganz normale moderne Kriegsführung in der Ukraine beschreiben, lässt darauf schließen, dass sie sich genau keine Gedanken darüber gemacht haben, was ihre eigenen Regierungen in den letzten zwei Jahrzehnten im Nahen Osten getan haben.

Es ist so, als ob Töten, Gewalt und Zerstörung das sind, wonach Krieg aussieht. Du beschreibst das, was Krieg ist. Es ist unheimlich, dass du das erst jetzt entdeckst. Was dachtest du, was deine Regierung die ganze Zeit benutzt hat, um ihre Kriege zu führen? Dankbare Memes?

❖

Vor dem Ukraine-Krieg hätte ich dir gesagt, dass es für mich unmöglich ist, die Scheißer noch mehr zu verachten, als ich es ohnehin schon tue, und dass es für mich unmöglich ist, weniger Respekt vor ihrer schwachsinnigen Weltanschauung zu haben. Aber ich hätte mich geirrt. Sehr, sehr falsch.

❖

Wenn Ihr Verständnis des Weltgeschehens nicht die leicht quantifizierbare Tatsache berücksichtigt, dass die USA das mit Abstand tyrannischste Regime der Welt sind, wird nichts anderes in Ihrem Verständnis des Weltgeschehens auf Fakten beruhen.

Es gibt nur eine Regierung, die den Planeten mit Hunderten von Militärbasen umkreist, ständig daran arbeitet, jede Nation zu zerstören, die ihr nicht gehorcht, und die das 21. Es ist nicht Russland. Es ist nicht China. Man muss dieser Realität Rechnung tragen.

Das ist Tyrannei. Das ist es, was Tyrannei ausmacht. Wenn es keine Tyrannei ist, die ganze Welt zu tyrannisieren und zu brutalem Gehorsam zu zwingen, egal mit welchem Grad an Gewalt, dann ist Tyrannei ein sinnloses Konzept. Die USA exportieren zufällig den Großteil ihrer Tyrannei außerhalb ihrer Grenzen.

❖

❖

Die Tatsache, dass CNN+ nicht einmal 10.000 Menschen dazu bringen konnte, für seine Inhalte zu bezahlen, zeigt, warum das Silicon Valley seine Algorithmen so ausrichten muss, dass die Inhalte der Mainstream-Medien gefördert werden, während unabhängige Medien ausgeblendet werden: Die Menschen sehen sich diesen Mist nur an, wenn sie dazu gezwungen werden. Ohne die Algorithmusmanipulation des Silicon Valley wären Medien wie CNN schon vor Jahren ausgestorben.

❖

Es würde dem Journalismus sehr gut tun, wenn seine Vertreter die Anerkennung ihrer Kollegen viel mehr verachten würden, anstatt wie Drogensüchtige nach dieser Anerkennung zu streben. Wenn man im Journalismus von allen anderen Journalisten respektiert wurde, bedeutete das früher, dass man wahrscheinlich etwas richtig machte; heute ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass man etwas falsch macht.

❖

Ich kann nicht fassen, wie seltsam es ist, dass wir auf die nukleare Vernichtung zusteuern und immer noch über Will Smith und Gesichtsmasken plaudern.

❖

Künftige Generationen, falls es überhaupt noch welche gibt, werden mit Entsetzen auf die Tatsache zurückblicken, dass wir es zugelassen haben, dass milliardenschwere Unternehmen nicht nur vom Krieg profitieren, sondern über Denkfabriken, Wahlkampffinanzierung und andere Einflussnahme aktiv für mehr Krieg werben.

❖

Die Tatsache, dass die Australier mit Kriegspropaganda über China überschüttet werden, in Verbindung mit dem irrwitzigen Falken-Alarmismus über den chinesischen Sicherheitspakt mit den Salomonen, sollte alle bewussten Australier ein wenig nervös machen. Wenn Sie nicht glauben, dass das US-Imperium Australien mit Freuden in einem Stellvertreterkrieg gegen einen großen Rivalen opfern würde, dann sollten Sie sich die Ukraine genauer ansehen. Werden wir Australier unsere Kinder in den Tod schicken, wenn wir gegen China um die Salomon-Inseln kämpfen, oder wird es um Taiwan gehen? Finden Sie es in der nächsten spannenden Folge von Empire Management heraus!

So muss es nicht sein. Es gibt keinen legitimen Grund dafür, dass Großmächte miteinander konkurrieren, mit Waffen des Weltuntergangs winken und versuchen, sich gegenseitig zu dominieren. Wir können einfach alle zusammenarbeiten, um das Wohl aller zu erreichen. Das ist alles absoluter Wahnsinn.

❖

Ich hoffe, dass diejenigen von Ihnen, die China hassen, aber meine Arbeit verfolgen, weil sie meine Russland/Ukraine-Aufnahmen mögen, nicht der Illusion unterliegen, dass wir Freunde sind. Wir sind Feinde und ich verachte Sie zutiefst. Wenn sich die Dinge mit Peking aufheizen, werde ich jede wache Stunde damit verbringen, euch zum Wutschrei zu bringen.

❖

Wenn das Ökosystem aufgrund von Wirtschaftssystemen stirbt, die auf unendliches Wachstum in einer endlichen Welt angewiesen sind, hat man die Wahl, entweder (A) diese Systeme aufzugeben oder (B) zu beten, dass soziopathische Oligarchen uns in den nächsten Jahren irgendwie ins All bringen. Raten Sie mal, wofür wir uns entscheiden.

❖

❖

Die größten Probleme der Menschheit entstehen durch den Drang zur Kontrolle. Der Ökozid entspringt dem Drang, die Natur zu kontrollieren. Das Imperium entsteht aus dem Drang, Zivilisationen zu kontrollieren. Oligarchie entsteht aus dem Impuls, politische Ergebnisse zu kontrollieren. Das Ego entsteht aus dem Drang, das Leben zu kontrollieren.

Eine gesunde Menschheit wäre frei von dem Drang, zu manipulieren und Kontrolle auszuüben: über das Leben, über die Menschen, über die Natur. Aber sie würde sich so sehr von der Menschheit unterscheiden, wie wir sie jetzt kennen, dass es eine Art Tod wäre, in diese Art des Funktionierens zu fallen. Und es würde sich wie ein Tod anfühlen.

Manchmal scheint es, als wollten die Menschen, dass die Welt untergeht, dass die Menschheit ausstirbt. Ich würde sagen, dass dies vielleicht ein verwirrter Ausdruck einer intuitiven Wahrheit ist: dass es etwas Gutes auf der anderen Seite des Endes von all dem gibt. Aber es ist das Ende unserer Dysfunktion, nicht das unserer Spezies. Übersetzt mit Deepl.com

Caitlin Johnstone: Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, oder werfen Sie etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...