Schießt sie auf den Mond! Die Ambitionen des jüdisch-zionistischen Finanzier Sylvan Adams

Schießt sie auf den Mond!

Die gefährlichen Ambitionen von Sylvan Adams zeigen, wie zionistische Propaganda von jüdisch-zionistischen Einwanderern und Milliardären, wie z.B. dem kanadischen 2015 eingewanderten „Neu-Israeli“ inszeniert wird. Glücklicher Weise lief nicht alles so glatt, was dieser jüdisch-zionistische Hasbara-Finanzier anpackte und sponserte. Der Auftritt Madonnas beim Europäischen Song Festival, weil Madonna völlig daneben sang, dass Mondlandegerät Beresheet traf nicht den Mond, sondern schlug unsanft auf der Erde auf und die für 2019 avisierte „Tour of Israel“, wurde vom Internationalen Radsportverband gestrichen. Mit den Israelis und Gewinnern sind Grenzen gesetzt!



Das ist der Mann, den die Madonna-Blamage beim ESC 1,15 Millionen Euro kostet Häme und Spott ergießen sich über den Weltstar Madonna. Die 60-Jährige verpatzte ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv, statt für den Höhepunkt des Abends zu sorgen. Nicht nur Fans dürfte das traurig gestimmt haben. Der israelisch-kanadische Geschäftsmann Sylvan Adams hatte tief in die eigene Tasche gegriffen, um den Auftritt zu ermöglichen.

Milliardär Sylvan Adams brachte den Giro d’Italia nach Israel – Blick Man kann ihn mögen oder nicht. Sicher ist: Sylvan Adams ist ein Phänomen. Milliardär aus Kanada und „Rad-Heilbringer“ für Israel. Nur dank ihm und seinem Geld fahren die besten Top-Cracks derzeit durchs Heilige Land. Zwölf Millionen blätterte der 59-Jährige für drei Etappen hin – ein Betrag, den er locker aus dem Ärmel schüttelt.

https://www.derstandard.de/story/2000079066661/sylvan-adamsder-mann-der-den-giro-nach-israel-holte



„Israelis sind Gewinner“.

Von Erez Lynn Israel Hayom



Der israelisch-kanadische Geschäftsmann und Philanthrop Sylvan Adams ist ein begeisterter Zionist, der unermüdlich daran arbeitet, das, was er „das normale Israel“ nennt, weltweit zu fördern. Adams sagt, dass er durch die Darstellung Israels in der Welt durch das Prisma großer kultureller und sportlicher Ereignisse das Bild Israels im Ausland verändern kann.

Israelisch-kanadischer Geschäftsmann und Wohltäter Sylvan Adams

Der Name Sylvan Adams bedeutete den meisten Israelis nicht viel, bis im Sommer 2018 der kanadisch-jüdisch-israelische Philanthrop und Diehard Zionist den Giro d’Italia, das berühmte jährliche mehrstufige Radrennen, nach Israel brachte.

Mit diesem Radrennen gelang es Adams auf einen Schlag, Israel auf die Landkarte zu bringen.

Aber vor allem gab die Ausrichtung dem Rennen den Konzepten eine neue Bedeutung, die normalerweise auf verschiedenen akademischen Konferenzen darüber diskutiert werden, wie man Israels Ansehen verbessern kann, Konzepte wie „Israel Advocacy“, „Branding“ und „the winning the hearts and minds“.

Was Adams betrifft, so machen die Befürworter Israels alles falsch. Er glaubt, dass die Menschen nicht wissen wollen, was sie denken sollen; die Menschen verlieren dich, sobald du anfängst, ihnen zu predigen.

„Weißt du, 85% der Welt interessiert sich nicht wirklich für Israel und ist nicht besonders politisch. So haben wir die Extremisten, die uns hassen; wir haben natürlich unsere Anhänger, die uns lieben; aber was die massive Anzahl von Menschen in der Mitte betrifft, wenn wir ihnen dieses normale Israel zeigen, würden sie einen positiven Eindruck vom Land bekommen“, sagte Adams in einem Interview mit Israel Hayom.

Adams brachte den Giro d’Italia auch deshalb nach Israel, weil er selbst Radsportfan ist; und er hat sogar das erste professionelle Radsportteam in Israel zusammengestellt, die Israel Cycling Academy, die kürzlich ein Rennen ähnlich dem Giro in Ungarn gewann.

Er glaubt, dass er durch die Darstellung Israels in der Welt durch die Linse des Giro und durch andere große Spektakel das Bild Israels im Ausland verändern kann.

Deshalb hat er sich stark an anderen Großprojekten beteiligt, um Israel auf der ganzen Welt zu präsentieren: Er beteiligte sich an der Finanzierung von Beresheet, dem ersten israelischen Raumschiff zum Mond, und obwohl es abgestürzt ist, gelang es ihm dennoch, den Mond mit israelischer Flagge zu erreichen; er leitet ein spezielles Stipendienprogramm zur Förderung der israelischen Forschung; und erst kürzlich hat er den Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Israel stattfand, in eine epische Produktion verwandelt.

Er hofft, dass er durch diese ununterbrochenen Bemühungen Israel als ein normales Land brandmarken und die Menschen neugierig machen kann, und sie letztendlich von den negativen Wahrnehmungen, die sie von den Medien erhalten haben, zu befreien.

„Ich glaube nicht, dass Hasbara-Propaganda [Israels Fürsprache] an sich effektiv ist, es erreicht nicht die große Mehrheit der Menschen, die sich nicht wirklich um uns kümmern. Im Falle des Giro erreichten wir fast eine Milliarde Fernsehzuschauer und Sportfans und sie bekamen Israel für vier Tage zu sehen, einschließlich drei Tage Hubschrauberaufnahmen, die die Schönheit des Landes zeigen“, sagte Adams.

Adams war viele Jahre lang ein Anwalt für Israel, bevor er Ende 2015 Aliya machte. Er ist eine bekannte Persönlichkeit in der Wirtschaft und leitet Iberville Developments, das von seinen Eltern gegründete Immobilienimperium. Vor mehr als 20 Jahren, als er gerade 35 Jahre alt war, wurde er zum CEO und Präsidenten des Unternehmens ernannt und führt es seitdem mit großem Erfolg.

Sein Vater, Marcel, wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein NS-Zwangsarbeitslager in Rumänien gebracht, konnte aber 1944 fliehen und das von Großbritannien kontrollierte Palästina erreichen. Nachdem Israel die Staatlichkeit erklärt hatte, kämpfte er im Unabhängigkeitskrieg und zog später nach Kanada.

Dort traf Marcel seine zukünftige Frau Annie, die auch eine ähnliche Reise von Rumänien zum damaligen britischen Mandat von Palästina und schließlich nach Kanada unternommen hatte (irgendwann wurde sie sogar in einem britischen Internierungslager auf Zypern festgehalten).

Die Firma, die Marcel und Annie gegründet haben, besitzt und verwaltet unzählige Einkaufszentren, Bürogebäude und Häuser, aber die eigentliche Heimat für ihren Sohn Sylvan war immer in Israel. Als er Alija machte, ließ er sogar den Titel „Selbst ernannter Botschafter – groß für den Staat Israel“ auf seine Visitenkarte drucken.

F: Was bedeutet es, ein großer Botschafter für Israel zu sein? Beinhaltet dies auch die Rolle eines Botschafters in der Hauptstadt Ihres Heimatlandes, Ottawa?

„Natürlich. Es bedeutet, Israel zu repräsentieren, Periode. Der Grund, warum ich mich selbst als Botschafter bezeichne, ist, dass sich alle meine Projekte auf die Förderung Israels beziehen. Als ich Aliya machte, beschloss ich, dass das nächste Kapitel meines Lebens der Förderung Israels gewidmet sein sollte, der Förderung dessen, was ich „normales Israel“ nenne, dem Israel, das wir als Bewohner jeden Tag erleben: das offene, tolerante, heftig demokratische, vielfältige, freie und – was wichtig ist – sichere Land, das Israel ist, und diese Botschaft massiv auf die Weltbühne zu projizieren.

„Die üblichen Nachrichten über Israel sind sehr monochrom und geben offen gesagt ein sehr verzerrtes Bild davon wieder, worum es im Land geht. Es ist kein wahres Porträt, wenn man nur von Raketen in Gaza und dergleichen spricht. Die Menschen haben den Eindruck, dass Israel kein sicheres Land ist. Ich beziehe mich auf die normalen Leute, die nicht so eingestellt sind und keinen Hund im Kampf haben, aber wenn sie gefragt werden, würden sie einen leicht negativen Eindruck von Israel haben und sicherlich nicht verstehen, dass es ein vielfältiges Land und ein freies, offenes und tolerantes Land ist. Der Giro ist ein großartiges Beispiel, das den Fall beweist. Es hebt die Moral des ganzen Landes, es vereint uns und bringt uns zusammen…. niemand will eine Party verpassen, wir sind die enthusiastischsten und energischsten Menschen, die ich je gesehen habe.“

F: Werden Sie den Giro nach Israel zurückbringen?

„Wir haben es zum ersten Mal seit 101 Jahren mitgebracht; wir haben es geschafft, es zum ersten Mal aus Europa herauszunehmen und nach Israel zu bringen. Also, was ich sagen möchte, ist, dass es nicht 101 Jahre dauern wird, es zurückzubringen.“

F: Was ist Ihr nächstes großes Projekt in Israel?

„Was ich tun möchte, ist, einen Fonds, eine Stiftung einzurichten, die Mittel bereitstellt, um diese Art von Veranstaltungen[hier] regelmäßig durchzuführen. Ich wünsche mir einen Fonds, der proaktiv ist und sich um Großereignisse bemüht, um sie nach Israel zu bringen. Und ich bin durchaus bereit, selbst kräftig in diesen Fonds zu investieren. Ich denke, die Regierung sollte mit uns investieren, aber ich denke, es sollten vor allem private Fonds sein, die dazu beitragen, denn ich denke, wir müssen uns für unser Land einsetzen und Ressourcen für unser Land bereitstellen. Der Giro ist der Beweis für dieses Konzept, die Eurovision ist der Beweis für dieses Konzept, das Israel sehr positiv zeigt. Wir haben bewiesen, dass wir eine große Mehrheit erreicht haben, die sich nicht um uns kümmert, diejenigen, die nicht an Vorträgen interessiert sind. Natürlich schlage ich nicht vor, dass wir nicht weiter für unsere Rechte und unsere Gerechtigkeit eintreten sollten, aber ich denke, wenn wir Massen von Menschen erreichen wollen, müssen wir das ein wenig anders machen, und Hasbara wird nicht funktionieren. Wir müssen die Menschen auf eine nicht lehrende, nicht polemische Weise erreichen und die Realität des normalen Israel zeigen, es den Menschen zeigen. Meine Erfahrung mit Erstbesuchern in Israel ist, dass sie fast überall beeindruckt und überrascht sind. Sie sagen: „Das wussten wir nicht.“

F: Sie haben Ende 2015 Aliya gemacht und im September werden Sie bereits zwei israelische Wahlen gesehen haben. Das macht dich zu einem offiziellen Israeli. Was können Sie als Kanadier den Israelis angesichts des anhaltenden politischen Dramas Israels darüber sagen, wie sie die Dinge in eine andere Perspektive stellen können?

„Kanada ist auch eine parlamentarische Demokratie, aber Kanada ist eine britische parlamentarische Demokratie. Und Israel ist in die Verhältniswahl gegangen, die ein viel demokratischeres System ist. Israel hat eines der demokratischsten Systeme der Welt. Es gibt ein Gegenspiel: Je mehr Demokratie Sie haben, desto weniger Ordnung haben Sie und desto mehr Chaos haben Sie, denn jede Stimme zählt, anders als in Kanada, wo Premierminister Justin Trudeau mit nur 39% der Stimmen eine dominante Mehrheit für seine Partei bekommen hat. In Israel erhielten Likud und Blue and White jeweils etwa 27%, und sie müssen für Koalitionsparteien einkaufen gehen. Es ist ein sehr demokratisches System, und das Ergebnis der Demokratie ist, dass Sie ein wenig mehr Chaos haben. Also ist es interessant; wir leben in interessanten Zeiten.“

F: Vermissen Sie die Ruhe der kanadischen Politik?

„Kein Land denkt, dass es eine ruhige Politik hat. In Kanada gibt es, obwohl Trudeau eine konstante Mehrheit hat, ständige Opposition und Kritik, und jedes Land steht vor politischen Debatten, was für dieses Land wichtig zu sein scheint. Und der einzige Unterschied ist, dass wir in Israel in einer viel härteren Nachbarschaft leben und die Folgen sehr ernst sind. Mit all dem hat Israel eine florierende Wirtschaft, die der Neid Kanadas ist, um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Wo Kanada in diesem Jahr mit 1% wachsen wird, wird Israel mit 3,5% wachsen, so dass Israel alle westlichen Länder eingeholt hat. Jeder Ort auf der Welt hat etwas zu beklagen; wir sind nicht anders. In Israel beschweren sich die Menschen über das Wetter. Ich habe das nie verstanden. Weißt du, jeder Tag ist perfekt, aber nein, Israelis sagen: „Es ist zu heiß“ im Sommer, „Es ist zu kalt“ im Winter, „Wir hatten heute Regen“, „Wir hatten Wind“. Und ich weiß nicht, warum das Wetter in Israel überhaupt ein Thema ist. Komm im Februar nach Kanada und erzähl mir von dem Wetter in Israel.

F: Also teilen sich Kanada und Israel die gleiche Mission?

„Ich würde sagen, sie haben den gleichen Status eines kleinen Landes. Weil Sie wissen, dass Kanada letztendlich ein kleines Land ist, ein kleiner Akteur auf der Weltbühne. Israel ist ein viel größerer Akteur auf der Weltbühne, auch wenn wir ein kleines Land sind. Wegen der Region, in der wir leben und wegen unserer Geschichte und weil wir Juden sind, machen wir Lärm. Wir neigen dazu, Lärm zu machen.“

F: Viele Leute denken nicht an Kanadas Juden als Teil der allgemeinen Erzählung des israelischen Zionismus, im Gegensatz zu den amerikanischen Juden, die zumindest als Teilnehmer an der Geschichte der zionistischen Bewegung anerkannt sind. Wie würden Sie das ändern?

„Erstens denke ich, dass es ein falscher Eindruck ist, in dem Sinne, dass die kanadisch-jüdische Gemeinschaft viel traditioneller ist als die amerikanische[eine]. Wir haben viel weniger Probleme mit der Assimilation. Kanadische Juden sind in der Regel sehr zionistisch, sehr traditionell und familienorientiert. Ich denke also, dass wir ein wenig volkstümlicher sind und uns sicherlich mit Israel identifizieren, und Kanada ist die viertgrößte jüdische Gemeinde der Welt und unterstützt Israel sehr stark. Die USA machen 25% der Weltwirtschaft aus, und die USA haben einen hohen Anteil an Juden, relativ gesehen. Etwa 2% der Bevölkerung sind in den USA Juden. In Kanada sind es etwa 1% der Bevölkerung. Es ist eine andere Dynamik.“

Adams hat eine Botschaft für Israelis: Geduld und das Streben nach dem Sieg sind es wert. Er glaubt, dass Kanada und Israel erfolgreich waren, gerade weil sie ihren Anteil an Misserfolgen hatten und weil sie seit langem als Außenseiter gelten. Eines seiner Ziele ist es, Israel, genau wie Kanada, zu einem olympischen Kraftpaket zu machen.

„Wenn wir Medaillen gewinnen, wie jedes andere Land auch, sind wir sehr stolz. Wir (Israel) haben 9 kumulative Medaillen gewonnen… Ich habe erklärt, dass ich möchte, dass wir neun Medaillen in einem einzigen Olympia-Spiel gewinnen, und daran werde ich arbeiten. Als wir 1976 in Kanada die Olympischen Spiele von Montreal veranstalteten, gewannen wir null Medaillen. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver haben wir den Rekord für die Anzahl der jemals von einem Land gewonnenen Goldmedaillen aufgestellt. Es zeigt also, dass es möglich ist, es aufzubauen, wenn man die Ressourcen an den richtigen Stellen einsetzt. Und ich weiß, dass Israelis Gewinner sind. Alles, was wir tun müssen, ist, die richtige Infrastruktur und die richtigen Strukturen aufzubauen und unseren Athleten die richtigen Möglichkeiten zu bieten, und wir können auf der Weltbühne punkten, und es wird meine beiden Ziele erreichen: die Israelis im positivsten Licht auf der Weltbühne zu zeigen, was uns ein besseres Gefühl von außen bringt; und natürlich den Nationalstolz innerhalb Israels zu wecken und das Land zu vereinen.“

F: Was ist der wichtigste Ratschlag, den Sie Israelis geben würden, die auf beiden Kontinenten gelebt haben? Sollten Israelis optimistisch sein?

„Tatsächlich erlebe ich das die ganze Zeit. Israelis, wenn sie mich reden hören und all diese wunderbaren Dinge über Israel sagen, sagen sie: „Sylvan, ich liebe es, in deiner Nähe zu sein, du bist so positiv. Und hier ist, was ich über Israelis gefunden habe: Sie erkennen nicht, dass wir die gleichen Probleme haben wie jede moderne wohlhabende westliche Nation. Wir haben die gleichen Probleme der Politik, des unbezahlbaren Wohnens, des Versuchs, die Wirtschaft zu verbessern; all dies geschieht in jedem einzelnen Land. Aber manchmal, Israelis, glauben sie tatsächlich, dass diese Probleme nur in Israel existieren, und sie sind von allem überkritisch. würde ich sagen: Tritt zurück, schau, wie weit wir in 71 kurzen Jahren gekommen sind.“

Adams nahm eine aktive Rolle beim Israel Hayom Forum for US-Israel Relations am 27. Juni in Jerusalem ein, zusammen mit hochrangigen israelischen und amerikanischen Persönlichkeiten, wobei der Hauptredner der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Nikki Haley war. Er sagt, dass die derzeitige US-Regierung für das, was sie für den jüdischen Staat getan hat, bewundert werden sollte.

„Präsident Donald Trump war ein Segen für Israel. Er ist der einzige Präsident, der die Verpflichtungen Amerikas gegenüber Israel erfüllt hat: die Verlegung der Botschaft und die Proklamation Jerusalems als Hauptstadt. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter, sie sind die wichtigste Macht der Welt. Es macht 25% der Weltwirtschaft aus. Es ist die moralische Macht und der Polizist der Welt, die dafür sorgt, dass es nicht zu Unrecht und Missbrauch kommt. Was Nikki Haley betrifft, so könnten wir keine bessere Sprecherin haben, es tut mir nur leid, dass sie ihren Posten vorzeitig verlassen hat, aber ich bin sicher, dass sie eine lange Karriere in der Politik haben wird und wir keinen besseren Freund als die USA (wenn sie es ist) haben können, die von Leuten wie ihr geführt werden. Ich möchte ihr für ihre starke moralische Unterstützung danken, für die Verwendung der Sprache der Moral und die Treue zur Geschichte. Wir sind nicht erst 1948 aufgetaucht und die Geschichte hat nicht 1967 begonnen. Wir haben eine 3.000 Jahre alte Verbindung zu diesem Land.“

Adams hat auch Lob für die Familie Adelson, die der Hauptaktionär des Unternehmens ist, das Israel Hayom besitzt.

„Ich möchte Dr. Miriam und Sheldon Adelson gratulieren und loben, denn sie leisten auch fantastische Arbeit, einschließlich der Einrichtung des Forums und der Mitwirkung von Haley, und natürlich Taglit-Birthright[ein Programm, das jüdische Jugendliche aus aller Welt auf 10-tägigen Touren durch Israel bringt]. Die Adelsons unterstützen dieses Programm so schön, dass ich glaube, dass sie die größten Spender sind, und das leistet eine enorm gute Arbeit. Ich empfehle die Führung von Miriam und Sheldon Adelson und all die gute Arbeit, die sie leisten.“

F: Pierre Trudeau, der Vater des derzeitigen Premierministers Justin Trudeau, war als Außenseiter bekannt. Glaubst du, sein Sohn wird den gleichen Mut zeigen, indem er die Botschaft nach Jerusalem verlegt?

„Ich bin mir nicht sicher, ob Trudeau den Mut haben wird, es aus einem ganz einfachen Grund zu tun: der Demographie. In Kanada gibt es bei weitem mehr muslimische Wähler; Kanada ist ein Einwanderungsland, es nimmt mehr Einwanderer pro Kopf auf als jedes andere Land der Welt, das jedes Jahr fast 1% seiner Bevölkerung aufnimmt, weshalb ich glaube, dass es darum geht, an verschiedene Wahlkreise zu appellieren. Trudeau hat derzeit Angst, das Boot zu schaukeln…. aber ich denke, auf lange Sicht werden alle Länder ihre Botschaften verlegen und die Realität, dass sich die Hauptstadt Israels in Jerusalem befindet, wird sich letztendlich durchsetzen.“ Übersetzt mit Deepl.com



