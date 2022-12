Schließt das Silberbesteck des Weißen Hauses weg!

Wolodymyr Selenskyj ist in der Stadt!

von Philip Giraldi

Dennoch boykottierten die Republikaner, deren Köpfe nicht in ihren Hintern steckten, die Veranstaltung, so dass nur 86 von 213 anwesend waren. Es scheint, dass einige Republikaner generell gegen den Krieg sind, während andere tatsächlich glauben, dass die Milliarden, die in die Ukraine fließen, geprüft werden sollten, um festzustellen, ob sie gestohlen werden oder nicht. Die Kongressabgeordneten Matt Gaetz und Lauren Boebert waren zwar anwesend, spielten aber mit ihren Handys und erhoben sich nicht, um der mitreißenden Rhetorik von Selenskyj zu applaudieren, der im Grunde viele neue Waffen und noch mehr Geld forderte, das nicht als “Wohltätigkeit”, sondern als “Investition” gerechtfertigt wurde, damit er und die Ukraine daran arbeiten könnten, der Welt Rechtsstaatlichkeit, globale Sicherheit, Demokratie und Freiheit zu bringen. In der Folgezeit schwärmte ein besonders wahnhafter Kommentator: “Es kann heute keinen überzeugenderen oder effektiveren Führer der freien demokratischen Welt geben als den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Schicksal hat ihn zu einem Maß an Mut und Klarheit berufen, das nur wenige Persönlichkeiten in der Geschichte gezeigt haben.”

So konnte sich der unheimliche kleine Betrüger über einen Videolink zu Wort melden, der ein weltweites Publikum erreichte. Dass es sich dabei um ein Sammelsurium von Lügen handelte, um den raschen Transfer von Hunderten von Milliarden Dollar vom angeschlagenen amerikanischen Steuerzahler an eine Nation zu rechtfertigen, die nur für ihren Ruf als die korrupteste in Europa bekannt ist, wurde von den Zuschauern nicht bemerkt. Wie schon zu Beginn von Joe Bidens Krieg war es unvermeidlich, dass die Demokraten im Kongress jedes Mal, wenn Selenskyj seinen Mund öffnete, um einen weiteren Unsinn von sich zu geben, aufsprangen und den Saal mit Jubel erfüllten. Doch zu ihrer Schande schlossen sich viele Republikaner der Feier für den seltsamen kleinen Mann Selenskyj an, dessen Seligsprechung von den nationalen Medien leidenschaftlich begrüßt wurde, um sicherzustellen, dass niemand die Bedeutung des Ereignisses verpasst. Der Bericht der New York Times über den Besuch begann mit einer Beschreibung von Selenskyjs Status als “Nationalheld und globaler Superstar, der einen Führungsstil entwickelt hat, der persönlichen Wagemut mit geschickten Botschaften verbindet, um sein Volk zu Hause und seine Verbündeten im Ausland zu mobilisieren”. Zu dieser Botschaft gehörte auch, dass er seinen Kampf als einen Kampf zwischen “Gut und Böse” bezeichnete.

Meiner bescheidenen Meinung nach war das Auftauchen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington in der vergangenen Woche das vielleicht ekelhafteste Beispiel für die Korruption unseres Landes und seiner Werte, seit der israelische Präsident Benjamin Netanjahu 2015 eine ähnliche Einladung arrangiert hat, um vor einem begeisterten Kongress zu sprechen. Selenskyjs “überraschender” Besuch war in Wirklichkeit über mehrere Monate hinweg arrangiert worden und war eine sorgfältig choreografierte Aufführung, die sowohl für das Weiße Haus als auch für die Demokratische Partei im Kongress und für Zelensky und seine politischen Unterstützer zu Hause politische Gewinne abwerfen sollte. Er traf sich privat mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus, wo er vermutlich das meiste von dem erhielt, was er wollte, sowie die Zusage, die Ukraine so lange zu unterstützen, bis sie “gewinnt”. Anschließend wurde er eingeladen, vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen, ein Privileg, das ganz sicher nicht kurzfristig arrangiert wurde, da die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, vorhersehbar alle Kongressabgeordneten zur Teilnahme aufrief. Die Sitzung begann mit einer dreiminütigen Standing Ovation der versammelten Abgeordneten und Senatoren.

Ein anderer dämlicher Demokrat, der Abgeordnete Jake Auchincloss aus Massachusetts, erklärte den Krieg: “Wir befinden uns in einem globalen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Und die Ukraine kämpft an vorderster Front in diesem Kampf. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist eine Botschaft an Moskau, sie ist eine Botschaft an Peking. Und sie sendet eine Botschaft an andere autoritäre Regime.” Auchincloss war sich offenbar nicht bewusst, dass die Regierung der Vereinigten Staaten selbst immer autokratischer/despotischer geworden ist, da es allgemein anerkannt ist, dass der Präsident nun extralegal die Befugnis übernommen hat, Kriegsverbrechen an Orten wie Syrien, Afghanistan und Libyen zuzulassen, während er auch Menschen in geheimen Gefängnissen zu Tode foltert. Der Präsident und sein Generalstaatsanwalt Merrick Garland sind auch dabei, “inländische Terroristen” auszurotten, bei denen es sich im Allgemeinen um weiße Menschen handelt, die sich der Politik der Demokratischen Partei widersetzen.

Und auch Politiker neigten unweigerlich zu bombastischen Falschdarstellungen. Der Kongressabgeordnete Don Beyer aus Virginia twitterte: “Diese Respektlosigkeit ist peinlich. Es beschämt Sie, Ihre Wähler, das Gremium, dem wir dienen, und unser Land. Eine große Zahl von Präsident Selenskyjs Leuten ist in einem blutigen Krieg getötet worden, den sie nicht gewollt haben. Wir müssen in der Lage sein, über Außenpolitik zu diskutieren, ohne menschliches Leid zu verhöhnen.

In seiner Rede vergaß Selenskyj eindeutig zu erwähnen, wie er im Rahmen seiner Kriegsagenda die Rede- und Versammlungsfreiheit in seinem eigenen Land abgeschafft hat, während er auch Oppositionsparteien und Medien verbot und sogar die russisch-orthodoxe Kirche schikanierte. Aber die Tweetosphäre ignorierte diese Themen unweigerlich und regte sich stattdessen über das angeblich schlechte Verhalten einiger Republikaner auf, die einen so großen Führer nicht unterstützen. Ein Michael Beschloss (@BeschlossDC), der vom Fernsehsender NBC zum Präsidentenhistoriker ernannt wurde, twitterte: “Wir müssen von allen Kongressmitgliedern, die sich geweigert haben, für Selenskyj zu klatschen, genau wissen, warum.” Der unabhängige Journalist Glenn Greenwald (@ggreenwald) antwortete sarkastisch auf Beschloss: “Zieht sie vor einen Ausschuss und zwingt sie, der Ukraine und Selenskyj die Treue zu schwören, sonst droht ihnen eine lange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis. Sich zu weigern, einem ausländischen Führer auf Kommando Beifall zu klatschen, ist eine Form von Verrat.”

Auch war Beyer offenbar nicht beleidigt, als Pelosi und Vizepräsidentin Kamala Harris eine riesige ukrainische Flagge am Rednerpult entrollten und schwenkten. Und was Selenskyjs Auftritt selbst angeht, muss man sich fragen, wer Selenskyjs Rede geschrieben hat? Er hat weder die nötige Erfahrung noch die Intelligenz, um an die elementarsten Instinkte des amerikanischen Volkes zu appellieren, so dass man eher davon ausgehen kann, dass das Stück von den üblichen Neokonservativen, die ihn vermutlich seit seinem Aufstieg an die Macht umgeben, geschrieben und die Präsentation gecoacht wurde.

Offensichtlich haben weder Beyer noch Auchincloss verstanden, dass eine prinzipienfeste “Debatte” über die Außenpolitik in Amerika überhaupt nicht stattfindet, was größtenteils auf die Fähigkeit ihrer Partei und ihrer Kollegen zurückzuführen ist, den Prozess zu steuern und zu kontrollieren, durch den es möglich ist, einen illegalen/verfassungswidrigen Krieg zu beginnen, der möglicherweise zu einem Atomkrieg führt, ohne dass Kritiker oder die Öffentlichkeit einen wirklichen Druck ausüben. Wenn es darum geht, das Narrativ über die Ukraine zu kontrollieren, hat die normalerweise unfähige Biden-Administration die effektivste Propagandamaschine entfesselt, die es je gegeben hat, selbst wenn man die vielen Lügen von George W. Bush in Bezug auf Afghanistan/Irak in Betracht zieht. Interessanterweise fand Beyer auch nicht, dass Selenskyjs machohaftes Auftreten in einer “Kriegsuniform” mit einem Sweatshirt im Kampfstil und Cargohosen, die Tucker Carlson als passend für den “Manager eines Stripclubs” bezeichnete, respektlos gegenüber dem erhabenen Gremium war, vor dem er sprach.

Ich habe eher den Verdacht, dass die Begeisterung für den Juden Selenskyj zumindest teilweise von den üblichen Verdächtigen unter den politisch mächtigen jüdischen Gruppen, Lobbyisten und Medienpersönlichkeiten ausgelöst wurde, wo Kritik an der Ukraine, die eine große jüdische Bevölkerung hat, als Kapitalverbrechen gilt. Jüdische Medien in den USA begrüßten die bevorstehende Nachricht über den Selenskyj-Besuch und schwärmten in saisonaler Manier davon, dass “das Überleben der Ukraine” unter Selenskyj ein “modernes Chanukka-Wunder” gewesen sei.

Der Hass auf Russland (und natürlich auch auf den Iran) ist auch bei solchen Gruppen und Medien eine unabdingbare Voraussetzung, und sie werden jedes Argument verdrehen, um eine militärische Intervention der USA in diesen beiden Ländern zu fordern. Das ist genau das, was Selenskyj selbst tut, wenn er eine NATO-Intervention fordert, obwohl er es ist, der das benachbarte Polen bombardiert. In der gegenwärtigen Situation werden Sie die völlig “zuverlässige” New York Times nicht finden, die die lächerliche Behauptung entlarvt, dass das Werfen von Hunderten von Milliarden Dollar für Selenskyj und seine Diebesbande in irgendeiner Weise mit den nationalen Sicherheitsanforderungen der USA zusammenhängt. Niemand hat die Vereinigten Staaten bedroht, und der im Februar ausgebrochene Krieg war in zwei wichtigen Fragen eindeutig verhandelbar: Umsetzung der Minsker Vereinbarungen von 2014-5 über die Autonomie für den Donbass und Forderungen nach Neutralität für die Ukraine, d. h. kein Beitritt zur NATO. Es waren die Vereinigten Staaten, die den abrupten Schwenk der Ukraine nach Westen förderten und sich weigerten, mit Russland ernsthaft über Fragen zu verhandeln, die für die Sicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung sind.

Hat das vom Weißen Haus und Nancy Pelosi inszenierte Kabuki-Theater von Selenskyj also alles erreicht, was die Ukrainer wollten? Wahrscheinlich nicht, denn offensive Raketensysteme, mit denen man tief in Russland eindringen könnte, liegen immer noch auf Eis, aber das Geld und andere Waffen sind jetzt in der Pipeline. Und es werden sicherlich noch weitere folgen, zu denen mit Sicherheit auch US-Militär-“Berater” vor Ort gehören werden. Wie auch immer es ausgeht, die Ukraine ist eine Tragödie im großen Stil, und die Narren, die selbstgefällig auf dem Capitol Hill sitzen, tragen die Hauptschuld daran, dass sie nicht erkannt haben, dass die Interessen der USA nicht unbedingt mit den Bestrebungen von Wolodymyr Selenskyj und seinen Komplizen übereinstimmen. Vielleicht wird es in zwei Jahren, wenn das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist und sich die Amerikaner unter großen wirtschaftlichen und politischen Schmerzen zu fragen beginnen, was da eigentlich passiert ist, an der Zeit sein, alle Penner rauszuwerfen und durch Leute zu ersetzen, die sich wirklich darum kümmern, was mit diesem Land geschieht.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.