Scott Ritter: Deutschland ist nur eine Prostituierte der USA, genauso wie die anderen EU-Staaten

Demnach verhalten sie sich deshalb parasitär und imperial, um das US-amerikanische Konsumverhalten zu bedienen. Darauf basierend agiere die US-Außenpolitik, nämlich um die eigenen Vorteile zum Nachteil anderer durchzusetzen. Dabei sei es auch egal, wer dabei benachteiligt werde, denn diese Art Politik habe keine Verbündeten, sondern nur Unterdrückte und “nützliche Idioten”.

In diesem Zusammenhang ging er auch auf die EU und Deutschland ein und mahnte, dass endlich die wahre Natur der “US-Partnerschaft” erkannt werden müsse.

“Das ist pure Prostitution, bei der wir Europa zu unserem Vorteil prostituieren. Wir bekommen, was wir wollen, und alles, was sie bekommen, ist eine sexuell übertragbare Krankheit namens “Partnerschaft mit Amerika”. […]

Schauen Sie sich an, was wir mit Europa gemacht haben. Wir haben ihre Wirtschaft zerstört. Wir haben nicht die russische Wirtschaft zerstört. Wir haben Europas Wirtschaft zerstört. Ich habe gerade heute etwas darüber gelesen. Jeder vierte Industriezweig in Deutschland wird in den nächsten Jahren nach Amerika abwandern. Wegen dem, was passiert ist.”