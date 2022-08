https://thecradle.co/Article/Columns/14747



Der unvermeidliche Machtwechsel weg vom Westen führt zu einem Anstieg des staatlich geförderten Terrorismus, aber das wird den Trend kaum umkehren

Sechs Monate nach dem Zusammenbruch der Ukraine hat sich die Welt für immer verändert

Von Pepe Escobar

24. August 2022

Sechs Monate nach Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine haben sich die geopolitischen tektonischen Platten des 21. Jahrhunderts mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Tiefe verschoben – mit immensen historischen Auswirkungen, die sich bereits abzeichnen.

Um T.S. Eliot zu paraphrasieren: So beginnt die (neue) Welt, nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Knall.

Die kaltblütige Ermordung von Darya Dugina – Terrorismus vor den Toren Moskaus – mag schicksalhaft mit dem sechsmonatigen Schnittpunkt zusammenfallen, wird aber nichts an der Dynamik der gegenwärtigen, in Arbeit befindlichen historischen Veränderung ändern.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) schien den Fall in etwas mehr als 24 Stunden geknackt zu haben und bezeichnete den Täter als neonazistischen Asow-Aktivisten, der vom ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) instrumentalisiert wurde – der wiederum nur ein Werkzeug der CIA/MI6-Kombination ist, die Kiew de facto regiert.

Der Asow-Agent ist nur ein Sündenbock. Der FSB wird niemals öffentlich bekannt geben, welche Informationen er über die Auftraggeber gesammelt hat und wie mit ihnen verfahren wird.

Ein Ilja Ponomarjow, eine kremlfeindliche Nebenfigur, die die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen hat, prahlte damit, dass er mit der Organisation in Kontakt stehe, die den Anschlag auf die Familie Dugin vorbereitet hat. Niemand hat ihn ernst genommen.

Ernst zu nehmen ist jedoch die Frage, wie die mit der Oligarchie verbundenen Gruppierungen des organisierten Verbrechens in Russland ein Motiv haben könnten, Alexander Dugin zu beseitigen, den christlich-orthodoxen nationalistischen Philosophen, der ihrer Meinung nach den Schwenk des Kremls nach Asien beeinflusst haben könnte (was nicht der Fall war).

Diese Gruppierungen des organisierten Verbrechens machten Dugin für eine konzertierte Offensive des Kremls gegen die unverhältnismäßige Macht jüdischer Oligarchen in Russland verantwortlich. Diese Akteure hätten also sowohl das Motiv als auch das lokale Know-how, um einen solchen Coup durchzuführen.

Wenn dies der Fall ist, könnte es sich um eine Operation handeln, die mit dem Mossad in Verbindung steht – insbesondere angesichts der ernsthaften Spaltung der jüngsten Beziehungen zwischen Moskau und Tel Aviv. Sicher ist, dass sich der FSB nicht in die Karten schauen lassen wird – und die Vergeltung wird schnell, präzise und unsichtbar sein.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte

Anstatt der russischen Psyche einen schweren Schlag zu versetzen, der sich auf die Dynamik ihrer Operationen in der Ukraine auswirken könnte, hat die Ermordung von Darya Dugina die Täter nur als geschmacklose Killer entlarvt, die ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben.

Eine Sprengfalle kann einen Philosophen – oder seine Tochter – nicht töten. In einem wichtigen Essay hat Dugin selbst erklärt, dass der wahre Krieg – Russland gegen den kollektiven Westen unter Führung der USA – ein Krieg der Ideen ist. Ein existenzieller Krieg.

Dugin definiert die USA zutreffend als eine “Thalassokratie”, als Erbe von “Britannia rules the waves”. Doch jetzt zeichnen die geopolitischen tektonischen Platten eine neue Ordnung vor: Die Rückkehr des Kernlandes.

Der russische Präsident Wladimir Putin selbst hat es 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz erstmals formuliert. Chinas Xi Jinping setzte es in die Tat um, indem er 2013 die Neuen Seidenstraßen ins Leben rief. Das Imperium schlug 2014 mit dem Maidan zurück. Russland schlug zurück, indem es 2015 Syrien zu Hilfe kam.

Das Imperium verdoppelte den Druck auf die Ukraine und die NATO bewaffnete sie acht Jahre lang ununterbrochen. Ende 2021 lud Moskau Washington zu einem ernsthaften Dialog über die “Unteilbarkeit der Sicherheit” in Europa ein. Das wurde mit einer Nicht-Antwort abgetan.

Moskau nahm sich keine Zeit, um zu bewerten, dass stattdessen eine gefährliche US-geführte Trifecta in Arbeit war: ein bevorstehender Blitzkrieg Kiews gegen den Donbass, die Ukraine, die mit dem Erwerb von Atomwaffen liebäugelt, und die Arbeit von US-Biowaffenlabors. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Eine konsequente Analyse der öffentlichen Interventionen Putins in den letzten Monaten zeigt, dass der Kreml – wie auch der Yoda des Sicherheitsrats Nikolai Patruschew – sehr wohl erkannt hat, wie die Politiker/Mediensprecher und Schocktruppen des kollektiven Westens von den Herrschern des Finanzkapitalismus gesteuert werden.

Als unmittelbare Folge davon erkennen sie auch, dass die westliche öffentliche Meinung absolut ahnungslos ist, wie in einer Plato-Höhle, völlig gefangen in der Hand der herrschenden Finanzklasse, die kein alternatives Narrativ dulden kann.

Deshalb werden Putin, Patruschew und ihresgleichen niemals annehmen, dass ein seniler Teleprompterleser im Weißen Haus oder ein koksender Komiker in Kiew irgendetwas “regieren”.

Da die USA die globale Popkultur beherrschen, ist es angebracht, eine Aussage von Walter White/Heisenberg, einem durchschnittlichen Amerikaner, der seinen inneren Bösewicht kanalisiert, in Breaking Bad zu zitieren: “I’m in the Empire business.” Und das Geschäft des Imperiums besteht darin, rohe Macht auszuüben, die mit allen notwendigen Mitteln rücksichtslos aufrechterhalten wird.

Russland hat diesen Bann gebrochen. Aber Moskaus Strategie ist weitaus raffinierter, als Kiew mit Hyperschallwaffen zu bombardieren, was jederzeit möglich gewesen wäre, angefangen vor sechs Monaten.

Stattdessen spricht Moskau mit praktisch dem gesamten Globalen Süden, bilateral oder mit Gruppen von Akteuren, und erklärt, wie sich das Weltsystem vor unseren Augen verändert, mit den Schlüsselakteuren der Zukunft, die als Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU), BRICS+ und Greater Eurasia Partnership konfiguriert sind.

Und wir sehen, dass weite Teile des Globalen Südens – oder 85 Prozent der Weltbevölkerung – langsam aber sicher bereit sind, sich dafür einzusetzen, die Finanzkapitalisten von ihren nationalen Horizonten zu vertreiben und sie letztendlich zu Fall zu bringen: ein langer, mühsamer Kampf, der mehrere Rückschläge mit sich bringen wird.

Die Fakten vor Ort

Vor Ort in der künftigen Rumpfukraine werden weiterhin Hyperschallwaffen des Typs Khinzal eingesetzt, die von Tu-22M3-Bombern oder Mig-31-Abfangjägern abgeschossen werden.

Stapel von HIMARS werden weiterhin erbeutet werden. Die schweren Flammenwerfer TOS 1A werden weiterhin Einladungen an die Pforten der Hölle senden. Die Luftabwehr der Krim wird weiterhin alle Arten von kleinen Drohnen mit Sprengfallen abfangen. Der Terrorismus der lokalen SBU-Zellen wird schließlich zerschlagen.

Mit Hilfe eines phänomenalen Artilleriebeschusses – billig und in Massenproduktion hergestellt – wird Russland den Donbass annektieren, der in Bezug auf Land, natürliche Ressourcen und Industriekraft sehr wertvoll ist. Und dann geht es weiter nach Nikolajew, Odessa und Charkow.

Geowirtschaftlich gesehen kann es sich Russland leisten, sein Öl mit fetten Rabatten an jeden Kunden im globalen Süden zu verkaufen, ganz zu schweigen von den strategischen Partnern China und Indien. Die Förderkosten erreichen maximal 15 $ pro Barrel, wobei der Staatshaushalt von 40-45 $ für ein Barrel Ural ausgeht, dessen Marktwert heute fast doppelt so hoch ist.

Eine neue russische Benchmark steht unmittelbar bevor, ebenso wie Öl in Rubel nach dem äußerst erfolgreichen Programm “Gas gegen Rubel”.

Die Ermordung von Darya Dugina hat endlose Spekulationen darüber ausgelöst, dass der Kreml und das Verteidigungsministerium endlich ihre Disziplin aufgeben. Das wird nicht passieren. Die russischen Vorstöße entlang der riesigen 1.800 Meilen langen Kampffront sind unerbittlich, höchst systematisch und tief in ein größeres strategisches Bild eingebunden.

Ein entscheidender Faktor ist, ob Russland eine Chance hat, den Informationskrieg mit dem Westen zu gewinnen. Das wird innerhalb des NATO-Gebiets niemals geschehen – auch wenn sich im globalen Süden ein Erfolg nach dem anderen einstellt.

Wie Glenn Diesen in seinem jüngsten Buch “Russophobia” meisterhaft dargelegt hat, ist der kollektive Westen unfähig, irgendwelche sozialen, kulturellen oder historischen Verdienste Russlands anzuerkennen.

Sie haben sich bereits in die Stratosphäre der Irrationalität katapultiert: Die Zermürbung und faktische Entmilitarisierung der imperialen Stellvertreterarmee in der Ukraine macht die Handlanger des Imperiums und ihre Vasallen buchstäblich verrückt.

Aber der globale Süden sollte das “Geschäft des Imperiums” nie aus den Augen verlieren. Diese Industrie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Chaos und Plünderung produziert, immer unterstützt durch Erpressung, Bestechung lokaler Eliten und billige Attentate. Mit allen Tricks des “Teile und Herrsche”-Prinzips sollte jederzeit gerechnet werden. Unterschätzen Sie niemals ein verbittertes, verwundetes, tief gedemütigtes, untergehendes Imperium.

Schnallen Sie sich an und machen Sie sich für den Rest des Jahrzehnts auf mehr von dieser spannungsgeladenen Dynamik gefasst.

Aber vorher sollten sich alle auf dem Wachturm auf die Ankunft von General Winter vorbereiten, dessen Reiter sich schnell nähern. Wenn die Winde zu heulen beginnen, wird Europa in dunklen Nächten frieren und nur gelegentlich von seinen Finanzkapitalisten, die an fetten Zigarren paffen, erhellt werden. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

