Its coronavirus response provides more evidence of Israel’s racism The coronavirus Covid-19 has spread around the world, with 372,757 confirmed cases and 16,231 deaths according to an updating dashboard run by the World Health Organisation. The Director-General of the WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, has said that it is „deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity“ of the virus.

Seine Reaktion auf das Coronavirus liefert weitere Beweise für Israels Rassismus

Von Motasem A Dalloul

25. März 2020

Das Coronavirus Covid-19 hat sich weltweit ausgebreitet, mit 372.757 bestätigten Fällen und 16.231 Todesfällen, so ein aktualisiertes Dashboard der Weltgesundheitsorganisation. Der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat erklärt, dass er „zutiefst besorgt ist über das alarmierende Ausmaß der Verbreitung und den Schweregrad“ des Virus.

Dieser Schweregrad hat viele Länder dazu veranlasst, die Feindseligkeiten beiseite zu legen und gemeinsam gegen das Virus vorzugehen. Es wurden strenge Maßnahmen verhängt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Menschheit zu schützen: Große Versammlungen wurden verboten, Schulen und Universitäten wurden geschlossen, Gemeindegebete in Gotteshäusern wurden ausgesetzt, und einige Länder haben sogar Gefangene freigelassen.

In Israel hat die Reaktion auf das Virus jedoch lediglich seinen offiziell sanktionierten Rassismus unterstrichen. So berichtete die Times of Israel am 20. März, dass der israelische Minister für innere Sicherheit, Gilad Erdan, beschlossen habe, 500 israelische Gefangene unter Hausarrest zu stellen, um das Risiko eines Coronavirus-Ausbruchs in den Gefängnissen des Landes zu verringern. Erdan akzeptierte offenbar die Empfehlung des amtierenden Chefs des israelischen Strafvollzugsdienstes, Asher Vaknin. Kein einziger der 5.000 palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden – darunter 180 Kinder, 43 Frauen und 430 ohne Anklage oder Prozess – wird jedoch freigelassen, auch nicht diejenigen mit kritischen Gesundheitszuständen.

READ: Rechtsgruppe warnt davor, dass das Gesundheitssystem des Gazastreifens durch den Ausbruch des Virus „zusammenbrechen“ wird

Nach Angaben des Palestinian Prisoners‘ Club (PPC) sind mindestens vier palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten werden, positiv auf Coronavirus getestet worden. Die israelischen Besatzungsbehörden bestreiten dies jedoch. Der PPC wies auf die Einschränkungen hin, die Israel bei der Berichterstattung über Nachrichten aus seinen Gefängnissen verhängt hat, so dass es ohnehin unwahrscheinlich ist, dass er ein solches Eingeständnis macht.

Die Rechtsgruppe Addameer stellte fest, dass der israelische Gefängnisdienst seit dem Ausbruch des Virus Besuche von Familienangehörigen und Anwälten bei palästinensischen Gefangenen verboten hat, anstatt sie mit Hygiene- und Reinigungsmaterial zu versorgen, das zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus unerlässlich ist. Es scheinen keine anderen Maßnahmen zum Schutz der Gefangenen umgesetzt worden zu sein.

„Palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten leiden ständig unter eindeutiger medizinischer Fahrlässigkeit“, erklärte Addameer. Die Situation hat sich seit dem Ausbruch des Virus nicht geändert. „Trotz der Tatsache, dass die Gefängnisse überfüllt und die Räume, Zellen und Sektionen klein sind und es ihnen an richtiger Belüftung mangelt, hat das IPS noch keine klaren Präventivmaßnahmen ergriffen… Den Gefängnissen fehlen Sterilisatoren, Reinigungsmaterialien und Medikamente wie Antibiotika und die notwendige Ernährung.

Am vergangenen Donnerstag drohten die palästinensischen Gefangenen mit einem Hungerstreik, falls keine Maßnahmen zu ihrem Schutz vor dem Virus ergriffen würden. Die Besatzungsbehörden taten nichts für sie und veranlassten sie zu schrittweisen Protestaktionen.

LESEN: Arabische Liga fordert die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es die palästinensischen Gefangenen freilässt.

Der zweite Beweis für den inhärenten Rassismus Israels ist die unmenschliche Behandlung eines palästinensischen Arbeiters, von dem die Israelis glaubten, er habe sich mit einem Coronavirus infiziert, als er an grippeähnlichen Symptomen erkrankte. Ein Video in den sozialen Medien zeigte, dass er am israelischen Militärkontrollpunkt Sira/Maccabim in der Nähe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland ausgesetzt wurde.

Der Mann sprach mit palästinensischen und israelischen Journalisten über den Vorfall. Er erklärte, dass er an Fieber gelitten habe und sich sein Zustand zu einer normalen Grippe entwickelt habe. Sein Arbeitgeber brachte ihn ins Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv, wo er auf das Coronavirus getestet wurde, aber bevor das Ergebnis bekannt wurde, kamen Polizeibeamte, legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Kontrollpunkt, wo er abgesetzt wurde; dann brach er zusammen.

Während die Besatzungsbehörden den israelischen Angestellten befahlen, zu Hause zu bleiben, beschlossen sie, Tausende palästinensischer Arbeiter an ihren Arbeitsplätzen zu blockieren, ungeachtet der Maßnahmen, die gegen die Verbreitung des Coronavirus ergriffen wurden. Als man glaubte, dass sich ein palästinensischer Arbeiter mit dem Virus infiziert hatte, gingen die Israelis weder mit Mitleid noch mit Gnade mit ihm um. Solche Worte sind nicht im israelischen Wortschatz, wenn es um den Umgang mit Palästinensern geht.

In den letzten Wochen gab es weitere Vorfälle, aber diese beiden reichen aus, um den israelischen Rassismus zu veranschaulichen.

Israel schließt die meisten Tore der Al-Aqsa-Moschee wegen Behauptungen, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Gefangene

Der zweite Beweis für den inhärenten Rassismus Israels ist die unmenschliche Behandlung eines palästinensischen Arbeiters, von dem die Israelis glaubten, er habe sich mit einem Coronavirus infiziert, als er an grippeähnlichen Symptomen erkrankte. Ein Video in den sozialen Medien zeigte, dass er am israelischen Militärkontrollpunkt Sira/Maccabim in der Nähe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland ausgesetzt wurde.

Der Mann sprach mit palästinensischen und israelischen Journalisten über den Vorfall. Er erklärte, dass er an Fieber gelitten habe und sich sein Zustand zu einer normalen Grippe entwickelt habe. Sein Arbeitgeber brachte ihn ins Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv, wo er auf das Coronavirus getestet wurde, aber bevor das Ergebnis bekannt wurde, kamen Polizeibeamte, legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Kontrollpunkt, wo er abgesetzt wurde; dann brach er zusammen.

Während die Besatzungsbehörden den israelischen Angestellten befahlen, zu Hause zu bleiben, beschlossen sie, Tausende palästinensischer Arbeiter an ihren Arbeitsplätzen zu blockieren, ungeachtet der Maßnahmen, die gegen die Verbreitung des Coronavirus ergriffen wurden. Als man glaubte, dass sich ein palästinensischer Arbeiter mit dem Virus infiziert hatte, gingen die Israelis weder mit Mitleid noch mit Gnade mit ihm um. Solche Worte gehören nicht zum israelischen Wortschatz, wenn es um den Umgang mit Palästinensern geht.

In den letzten Wochen gab es weitere Vorfälle, aber diese beiden reichen aus, um den israelischen Rassismus zu veranschaulichen.

Israel schließt die meisten Tore der Al-Aqsa-Moschee wegen Behauptungen, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Israel schließt die meisten Tore der Al-Aqsa-Moschee wegen Behauptungen, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Nehmen Sie abschließend die Worte des UN-Sonderberichterstatters für die Situation der Menschenrechte in Palästina, Michael Lynk, zur Kenntnis, der seine Besorgnis über Israels Rassismus zum Ausdruck brachte, als er feststellte, dass die offiziellen israelischen Veröffentlichungen zur Sensibilisierung für die Krankheit „ausschließlich in hebräischer Sprache“ herausgegeben wurden.

„Dieses ernste Ungleichgewicht wird offenbar nach Protesten angesprochen, aber es unterstreicht die Bedeutung der Gewährleistung der Gleichbehandlung“, betonte Lynk. „Die in Artikel 56 der Vierten Genfer Konvention verankerte gesetzliche Pflicht verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel dafür sorgen muss, dass alle ihr zur Verfügung stehenden notwendigen präventiven Mittel eingesetzt werden, um ‚die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien zu bekämpfen'“.

Wieder einmal, und zur Überraschung von niemandem, am wenigsten von den Palästinensern, ignorieren die Israelis einfach internationale Gesetze und Konventionen. Und, wie üblich, könnten die Auswirkungen für die Menschen im besetzten Palästina tödlich sein. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...