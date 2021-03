Bild: Palestinians are denied their human rights on a daily basis in Israel, but perhaps the International Criminal Court’s intervention will change things for the better.

Even with ICC investigation looming, Israel refuses to behave itself Even though Israel is about to go under the microscope of the International Criminal Court, it continues to defy international law by abusing the human rights of Palestinians. Why? We want to hear your theories. In case you haven’t heard, Israel is in a bit of hot water.

Selbst mit der drohenden ICC-Untersuchung weigert sich Israel, sich zu zügeln

Von Kathryn Shihadah

28. März 2021

Palästinenser werden in Israel täglich ihrer Menschenrechte beraubt, aber vielleicht wird das Eingreifen des Internationalen Strafgerichtshofs die Dinge zum Besseren wenden.



Obwohl Israel kurz davor steht, unter die Lupe des Internationalen Strafgerichtshofs zu kommen, setzt es sich weiterhin über internationales Recht hinweg, indem es die Menschenrechte der Palästinenser missachtet. Und warum? Wir wollen Ihre Theorien hören.





Falls Sie es noch nicht gehört haben, Israel befindet sich in einem heißen Wasser. Der Internationale Strafgerichtshof ist dabei, eine Untersuchung über mögliche Kriegsverbrechen Israels gegen das palästinensische Volk einzuleiten.

Israel ist sich der drohenden Untersuchung wohl bewusst und hat nicht wirklich versucht, die Kriegsverbrechensvorwürfe zu bestreiten. Vielmehr hat es verschiedentlich behauptet, dass die Untersuchung abgebrochen werden sollte, weil entweder Israel außerhalb der ICC-Gerichtsbarkeit liegt, oder Palästina kein Staat ist, oder der ICC “politisiert” oder “antisemitisch” ist.

Wiederum hat Israel wenig oder nichts gesagt, um die Anschuldigungen zu bestreiten.

Die US-Regierung hat sich an die Seite Israels gestellt, wohl wissend, dass mögliche amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan als nächstes auf der Liste des Gerichts stehen könnten, und die Medien ignorieren das wie üblich. Denken Sie daran, unsere Politiker haben dafür gestimmt, 19 Millionen Dollar pro Tag für Israel auszugeben.

Ein aktueller Artikel, den IAK veröffentlicht hat, “Unbestreitbare Fakten über Israel und den Internationalen Strafgerichtshof”, erklärt, warum die Argumente gegen diese Untersuchung nicht stichhaltig sind.

Der ICC schaltet sich zwischen Israel und Palästina ein, weil Israel (angeblich) nicht bereit ist, Verstöße gegen das Völkerrecht zu verfolgen. Natürlich behauptet Israel, das sei nicht der Fall – es sei eine “demokratische, gesetzestreue Nation” mit der “moralischsten Armee der Welt”.

Da der ICC dabei ist, in Israels Angelegenheiten herumzustochern, könnte man denken, dass Israel und seine moralische Armee sich zumindest für eine Weile zurückhalten oder versuchen würden, ein paar gute Taten zu vollbringen – aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn überhaupt, dann hat sich Israel in seinen Bemühungen, seine palästinensischen Nachbarn zu ruinieren, selbst übertroffen.

Ein palästinensischer Demonstrant und ein israelischer Soldat während einer Kundgebung gegen Israels Plan, Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren, Haris, nahe Nablus, Westjordanland, 26. Juni 2020

Ein palästinensischer Demonstrant und ein israelischer Soldat während einer Kundgebung in der Nähe von Nablus, Westjordanland, 26. Juni 2020 (www.nybooks.com)

Hier sind ein paar aktuelle Berichte über Israels auffälliges Fehlverhalten, die von IAK und anderen Nachrichtenseiten gebracht wurden:



Artikel: Während der Pandemie nimmt Israels Abriss von palästinensischen Häusern zu – weit zu. Das ist richtig: 2020 zerstörte Israel eine Rekordzahl von palästinensischen Häusern und machte über 1.000 Palästinenser obdachlos. Bis jetzt, im Jahr 2021, sind die Abrisse um weitere 65% gestiegen. Und das während einer Pandemie. (Für ein aktuelles Beispiel, lesen Sie “Wenn Israel die Häuser der Palästinenser abreißt, leben sie in Höhlen. “)

(Seit seiner Entstehung als Nation auf 78% des historischen Palästina hat Israel über 120.000 palästinensische Häuser abgerissen. Der Akt ist nach internationalem Recht verboten.)

Artikel: Im Jahr 2020 eskalieren die israelischen Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser. Auch in diesem Jahr hat Israel eine Rekordzahl von Menschenrechtsverletzungen begangen, darunter Tötungen, Hauszerstörungen, Verhaftungen, Beschlagnahmungen und verschiedene andere Gewalttaten.

Eine Gruppe, die Israels Handlungen seit 20 Jahren dokumentier t, verzeichnete über 2.200 Menschenrechtsverletzungen allein seit dem Neujahrstag 2021. (Für einige aktuelle Beispiele von Verletzungen, lesen Sie “Israels wochenlanges Sammelsurium von Misshandlungen gegen Palästinenser vom 9. bis 15. März”).

Artikel: “‘Beispiellose Eskalation’ bei israelischen Siedlerangriffen gegen Palästinenser” . Israelische Siedler sind jüdische Israelis, die innerhalb der palästinensischen Westbank auf konfisziertem palästinensischem Land leben. Man könnte meinen, dass sich diese Siedler, da sie gegen internationales Recht verstoßen, zurückhalten würden. Man würde sich täuschen.

Extremistische Siedler greifen Palästinenser oft gewaltsam auf deren eigenem Land an (ein aktuelles Beispiel: “ Ein Palästinenser fotografiert einen eindringenden israelischen Siedler und bekommt seinen Schädel gebrochen”). Die Siedler wollen dieses Land, und die israelische Polizei und das Militär sind oft mitschuldig an ihrer Gewalt.

Dies sind einige der wichtigsten Trends in Israel, die der Internationale Strafgerichtshof wahrscheinlich missbilligen würde.

Offensichtlich kümmert sich Israel nicht um seinen Ruf.

Aber so entsetzlich diese Menschenrechtsverletzungen auch sind, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Israel hat sich in alle Arten von Schwindel verwickelt – und der Internationale Strafgerichtshof wird sich einfach damit befassen müssen.

Warum sollte sich Israel weiterhin so aufführen, wenn es bereits in großen Schwierigkeiten steckt? Es ist verwirrend. Die Beweise für Israels Verrat häufen sich weiter.

Hier sind ein paar weitere Beispiele, über die IAK und andere in den letzten Wochen berichtet haben – von “der einzigen Demokratie im Nahen Osten”:

Artikel: “Israels KKK – Jüdische Machtpartei – kooperiert mit Netanjahu” . Israel hat gerade seinen 4. Wahlversuch in 2 Jahren hinter sich (die ersten 3 haben nicht stattgefunden – es ist kompliziert). Um eine Regierung unter dem israelischen System zu bilden, müssen die vielen politischen Parteien genug Gemeinsamkeiten finden, um Koalitionen zu bilden. Der derzeitige Premierminister Benjamin Netanjahu bildete kürzlich ein Bündnis mit der offen rassistischsten politischen Partei in Israel: Otzma Yehudit, oder Jewish Power (eine von mehreren supremazistischen Parteien – aber die dreisteste von allen).

Die Jewish-Power-Partei hat Verbindungen zu dem verstorbenen Meir Kahane, dem Gründer einer vom FBI als terroristisch eingestuften Gruppe in den USA, und einer politischen Partei in Israel, die so rassistisch war – sogar nach israelischen Maßstäben – dass sie verboten wurde (lesen Sie mehr über Israels religiöse Radikale in “In Israel, religiöser Extremismus ist allgegenwärtig , unkontrolliert”). Und Jewish Power hat gerade 5% der Sitze in der Knesset (israelische Legislative) errungen.

Der israelische Journalist Yossi Gurvitz sagte über die Wahl, dass “die Knesset jetzt 20 Sitze von rassistischen, jüdischen, supremazistischen Parteien enthält, und sie kommen zu ihrem Recht und gehen nirgendwo hin.”

Artikel: “Israel verhaftet palästinensische Politiker vor den PA-Wahlen. ” Das ist richtig, während sich das palästinensische Volk auf eine eigene Wahl vorbereitet, hat Israel palästinensische Abgeordnete und Kandidaten verhaftet. Im Grunde genommen riskiert jeder politisch aktive Palästinenser eine Verhaftung, da “Israel praktisch alle palästinensischen Parteien und Widerstandsorganisationen als “terroristische” Gruppen betrachtet.”

Der ICC wird diese Aktionen wahrscheinlich nicht wohlwollend betrachten. Aber warte, wie man sagt, da ist noch mehr.

Artikel: “Israelische Industriezonen beuten palästinensische Arbeiter aus und stehlen palästinensisches Land.” Diese Diskriminierung und der Landraub sind Teil eines langfristigen, landesweiten Systems, das ein Großteil der Welt als Apartheid betrachtet (für Details über die Apartheid-Situation in Israel/Palästina, lesen Sie “Das ist Apartheid: Jüdische Vorherrschaft vom Fluss bis zum Meer”; für südafrikanische Reaktionen auf das Etikett Apartheid, lesen Sie “To Jews, from a rabbi raised in South Africa: ‘tell the truth – Israel is apartheid'”).

Artikel: “Israelische Streitkräfte erschießen einen weiteren palästinensischen Demonstranten”. Seit Jahren organisieren Palästinenser – oft Dorfbewohner – überall im Westjordanland wöchentliche Proteste und nehmen daran teil. Das israelische Militär reagiert darauf immer wieder mit Brutalität. US-Medien berichten fast nie über diese gewaltfreien Demonstrationen.

Fragen Sie sich, wogegen die Palästinenser protestieren wollen? (Tipp: Mauer, staatliche Gewalt, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Landkonfiszierung und Folter, um nur einige zu nennen.) In den Jahren 2018 und 2019 protestierten die Palästinenser im Gazastreifen 19 Monate lang wöchentlich gegen die Blockade und für ihr Recht auf Rückkehr aus dem Exil (mehr zu den Demonstrationen finden Sie in einem der über 100 lokalen Berichte hier, bei IMEMC, dem International Middle East Media Center).

Artikel: “Israels FBI gibt Menschenrechtsforscher eine ‘Warnung’ “. Ja, in dieser Geschichte sagt ein Mitglied des israelischen Sicherheitsdienstes einem Menschenrechtsforscher, er solle aufhören, Beweise für die unnötige Gewaltanwendung des israelischen Militärs gegen unbewaffnete Palästinenser zu sammeln (wie dieser junge Mann, dem in den Nacken geschossen wurde, als er versuchte, die Soldaten davon abzuhalten, fälschlicherweise einen Generator zu beschlagnahmen).

Artikel: “Israels Militärgerichte für Palästinenser sind eine Verhöhnung der Gerechtigkeit “. Dieser Artikel beginnt mit den Worten: “Die überwältigende Mehrheit der Palästinenser im Westjordanland wurde in eine israelische Militärbesetzung hineingeboren und hat ihr ganzes Leben unter ihr verbracht, die ihr Recht auf Selbstbestimmung verletzt. Ein neuer Bericht der britischen Wohltätigkeitsorganisation War on Want entlarvt [Israels] Militärjustizsystem, das durch Verletzungen des Völkerrechts gekennzeichnet ist.”

Der Internationale Strafgerichtshof wäre kein Fan von einer dieser Geschichten. Hier sind noch ein paar weitere Schlagzeilen, nur so zum Spaß.

Palestinian Dies in Fire After Israeli Checkpoint Holds Up Firetruck

On Int’l Women’s Day, Israeli police raid “illegal” Palestinian women’s exhibit

Secretive Israeli nuclear facility undergoes major project

Israel’s Covid response is a “moral failure” – World Health Organization

Es gibt noch mehr, viel mehr, aber vielleicht ist das genug für einen Tag.

Das ist eine Menge zu verdauen – besonders, wenn Sie noch nichts über israelische Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen gehört haben.

Israel begeht diese Ungerechtigkeiten schon seit Jahrzehnten (lesen Sie hier eine Zusammenfassung der Geschichte), aber bis vor kurzem war es nicht bekannt (zum Teil dank der Pro-Israel-Zensur in den Mainstream-Medien).

Nun, da die Katze aus dem sprichwörtlichen Sack ist, versuchen Israel und seine Unterstützer, sich zu beeilen – nicht um Israels Fehler zu korrigieren, nicht um Israels Verhalten zu bereinigen. Vielmehr versuchen sie, amerikanische Konservative und Progressive unter Druck zu setzen, um Israel so zu akzeptieren, wie es ist, um Kritik zu unterbinden.

Aber die Amerikaner werden schlauer.

In den letzten Jahren hat die Sache der Gerechtigkeit für die Palästinenser in den USA an Schwung gewonnen – sogar im Kongress, der eine langjährige Liebesaffäre mit Israel hatte. Hier sind ein paar Beispiele, die IAK in letzter Zeit gebracht hat:



Artikel: “Gallup: Unterstützung für Israel schwindet – Mehrheit der Demokraten will Druck auf Israel” Umfrageergebnisse wie dieses wären noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, aber wie Sie, hören die Amerikaner auf die Fakten. Anstatt den Palästinensern die Schuld dafür zu geben, dass sie sich gegen ihren Unterdrücker wehren, erkennen immer mehr von uns die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel an.

Artikel: “‘Winds are shifting’: US-Kongress kritisiert Israel in zwei seltenen Briefen. ” Es ist eine Sache, normale Leute umzustimmen; es ist eine ganz andere Sache, Kongressmitglieder umzustimmen. Aber es fängt an zu passieren: Gesetzgeber stellen sich mutig gegen die Israel-Lobby und sagen “nicht unter meiner Aufsicht”.

Die Frage bleibt: Warum? Warum sollte Israel angesichts der wachsenden Opposition und der Unannehmlichkeit, vor der ganzen Welt für Kriegsverbrechen angeklagt zu werden, auf seinen Übergriffen beharren? Übersetzt mit Deepl.com

