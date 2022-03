Eine im Fernsehen übertragene Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Tel Aviv am 20. März 2022 (AFP)

Selenskyj: Die Rolle der ukrainischen Juden bei der Enteignung Palästinas darf nicht vergessen

werden

Von Joseph Massad

25. März 2022



Vor einigen Tagen forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Rede vor der Knesset, dass Israel der Ukraine gegen die russische Invasion in seinem Land beistehen solle. Er zitierte die ukrainisch-jüdische Kolonistin Golda Mabovitch (später Golda Meir), Israels ehemalige Premierministerin, die die Existenz des palästinensischen Volkes bestritt. Selenskyj sprach davon, dass sich die Ukraine heute in der gleichen Situation befindet wie Israel, nämlich dass beide Länder anscheinend schreckliche Nachbarn haben, die "uns tot sehen wollen". In der Tat hat sich Israel schon vor der russischen Intervention große Sorgen um die ukrainischen Juden gemacht. Bereits im Januar 2022 begann Israel mit der Planung der Umsiedlung ukrainischer Juden als Kolonisten in das Land der Palästinenser. Das israelische Ministerium für Alijah und Einwanderung verkündete: "Wir rufen die Juden der Ukraine auf, nach Israel – Ihrer Heimat – einzuwandern." Die Flüchtlinge/Kolonisten begannen Anfang März einzureisen und wurden bevorzugt behandelt, während Ukrainer, die ihre jüdische Abstammung nach Israels rassistischen Kriterien für Flüchtlinge nicht nachweisen konnten, mit unzähligen Schwierigkeiten konfrontiert wurden. Inzwischen hat die Siedlungsabteilung der Zionistischen Weltorganisation damit begonnen, 1000 Wohneinheiten für ukrainische Juden auf gestohlenem und besetztem palästinensischen und syrischen Land im besetzten Westjordanland und auf den besetzten Golanhöhen vorzubereiten. Diese ukrainischen Flüchtlinge/Kolonisten sind jedoch nicht die ersten ukrainischen Juden, die Palästina besiedeln. Ukrainische Juden haben seit 1882 eine Pionierrolle bei der Kolonisierung Palästinas gespielt.

Eine PionierrolleDie Geschichte der Südukraine und der ukrainischen Juden ist ein wichtiger Teil der Geschichte der Kolonisierung Palästinas. Sie beginnt im späten 18. Jahrhundert, als Katharina die Große (eine deutsche Lutheranerin, die zur Orthodoxie konvertierte und Zarin wurde) die Osmanen im Russisch-Osmanischen Krieg von 1768-1774 besiegte. Die Geschichte der Südukraine und der ukrainischen Juden ist ein wichtiger Teil der Geschichte der Kolonisierung Palästinas. Sie beginnt im späten 18. Jahrhundert, als Katharina die Große (eine deutsche Lutheranerin, die zur Orthodoxie konvertierte und Zarin wurde) die Osmanen im Russisch-Osmanischen Krieg von 1768-1774 besiegte. Dies führte zur Unterzeichnung des Friedensvertrags von Kutschuk-Kainarji, wodurch die Osmanen die Souveränität über den nördlichen Kaukasus, einschließlich der Krim und des Kuban, verloren und Istanbul mit Tausenden von tatarischen Flüchtlingen belastet wurde. Katharina begann sofort mit der Kolonisierung dieser Gebiete. Die erste Welle russischer Siedler traf 1778 ein und löste einen sofortigen Aufstand der Krimtataren aus, den Katharina niederschlug, bevor sie die Krim 1783 formell annektierte. Der russisch-osmanische Krieg von 1787-1792 führte zu einer weiteren osmanischen Niederlage und zu Gebietsverlusten, darunter der Sanjak von Ozi am nördlichen Schwarzen Meer, der an die Krim angrenzt. Die Russifizierung dessen, was nun “Neurussland” genannt wurde, folgte. Die osmanische Schwarzmeerstadt Hacibey wurde zu einer neuen Siedlerkolonie ausgebaut, die von den Russen gegründet und 1794 “Odessa” genannt wurde, in der irrigen Annahme, dass dort die alte griechische Kolonie Odessos existiert habe, was ironischerweise nicht der Fall war. Katharinas philhellenistische Taufe von Hacibey auf einen griechischen Namen sollte “alle mit den glänzenden Errungenschaften der Großen Katharina blenden… [und] der erste Schritt zur Befreiung Europas von den Mohammedanern und zur Eroberung Istanbuls.” Auf der Halbinsel Krim gründete Katharina 1783 die Stadt Sebastopol (die sie ebenfalls mit einem griechischen Namen versah) an der Stelle der tatarischen Stadt Achtiar und benannte die tatarische Stadt Aqmescit (was Weiße oder Westliche Moschee bedeutet) 1784 in Simferopol um. Die Krim selbst wurde zu Ehren des antiken griechischen Tauris in “Gouvernement Tauride” umbenannt. Andere Kolonien mit griechischen Namen waren Olviopol, Tiraspol, Melitopol, Nikopol, Grigoriopol, Aleksopol und Mariupol.

Zwischen Odessa und Palästina1804 versprach die russische Regierung in ihrer “Verordnung über die Juden” ehemaligen polnischen und russischen Juden, die bereit waren, sich in den besetzten osmanischen Gebieten anzusiedeln, zehn Jahre lang Subventionen und Steuerbefreiungen. 1804 versprach die russische Regierung in ihrer “Verordnung über die Juden” ehemaligen polnischen und russischen Juden, die bereit waren, sich in den besetzten osmanischen Gebieten anzusiedeln, zehn Jahre lang Subventionen und Steuerbefreiungen. Bis 1810 wurden 10.000 landlose Juden aus den russischen Regionen Weißrussland und Litauen in die Provinz Cherson am Schwarzen Meer geschickt, die Katharina nach der Eroberung durch die Osmanen nach der antiken griechischen Kolonie Chersonesus benannt hatte. Nach den antijüdischen Pogromen Anfang der 1880er Jahre mehrten sich die Aufrufe an die russischen Juden, nach Palästina auszuwandern.

In den 1820er Jahren ließ sich eine neue Welle jüdischer Kolonisten in Cherson und der benachbarten Provinz Jekaterinoslaw (die nach der Eroberung von den Osmanen zu Ehren Katharinas benannt wurde) nieder, und weitere kamen in den späten 1830er und 1840er Jahren, offiziell als “jüdische Landwirte” bezeichnet. Bis 1859 schien der ministrielle Plan, Juden zu Landwirten zu machen, nicht erfolgreich gewesen zu sein, so dass die Ansiedlung neuer jüdischer Kolonien in Neurussland 1866 offiziell gestoppt wurde, während die bestehenden jüdischen Kolonien erhalten blieben. In der Zwischenzeit war Odessa neben Warschau zur größten städtischen jüdischen Bevölkerung im kaiserlichen Russland herangewachsen. In Odessa begann die jüdische Haskalah, die hebräische Presse, jüdische Intellektuelle zu ermutigen, die Kolonisierung Palästinas in Angriff zu nehmen. Die Ursprünge Odessas als koloniale Siedlung hatten offenbar einen großen Einfluss auf die in der Stadt aufgewachsenen intellektuellen Schichten. Die griechischen Intellektuellen, die Anfang des 19. Jahrhunderts die griechische Unabhängigkeitsbewegung ins Leben riefen und die nationalistische Organisation “Philiki Etairia” (Freundschaftsgesellschaft) gründeten, stammten ebenfalls aus der griechischen Siedlerkolonie von Odessa.

Anwohner überqueren eine leere Straße neben Panzersperren in Odessa am 13. März 2022 (AFP) Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Odessa – dessen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt zu einem Drittel aus russischen, westukrainischen und polnisch-jüdischen Kolonialsiedlern und deren Nachkommen bestand – zu einem wichtigen Zentrum zionistischer Aktivitäten. Nach den antijüdischen Pogromen der frühen 1880er Jahre wurden die russischen Juden immer häufiger zur Ausreise nach Palästina aufgefordert. Während in den nächsten zwei Jahrzehnten zwei Millionen Juden nach Amerika und Westeuropa gingen, waren es nur ein paar Tausend, die Palästina besiedeln wollten. Der in Litauen geborene Moses L. Lilienblum (1843-1910), der 1869 als Siedler nach Odessa kam, wurde 1884 zum Anführer der ersten protozionistischen Siedler-Kolonialbewegung, nämlich der 1882 in Odessa gegründeten “Hovevei Tsiyon” (Liebhaber von Zion). Lilienblum vertrat die Ansicht, dass die Juden “eine eigenständige rassische und nationale Einheit” seien und dass alle russischen Juden nach Palästina umgesiedelt werden sollten, um dort landwirtschaftliche Kolonien zu errichten.

Die Geburtsstätte des ZionismusOdessa war auch der Geburtsort führender zionistischer Persönlichkeiten, darunter vor allem Wladimir Jewgenjewitsch Schabotinski (später umbenannt in “Ze’ev” Jabotinsky), der Begründer des revisionistischen Zionismus, der selbst ein direkter Nachfahre ukrainischer jüdischer Siedler in Odessa war. Sein Vater Jewgeni “Jona” Grigorjewitsch stammte aus der ukrainischen Stadt Nikopol und seine Mutter Eva Zak aus dem ukrainischen Schtetl Berdytschiw. Odessa war auch der Geburtsort führender zionistischer Persönlichkeiten, darunter vor allem Wladimir Jewgenjewitsch Schabotinski (später umbenannt in “Ze’ev” Jabotinsky), der Begründer des revisionistischen Zionismus, der selbst ein direkter Nachfahre ukrainischer jüdischer Siedler in Odessa war. Sein Vater Jewgeni “Jona” Grigorjewitsch stammte aus der ukrainischen Stadt Nikopol und seine Mutter Eva Zak aus dem ukrainischen Schtetl Berdytschiw. Der deutsch-französische jüdische Bankier und Philanthrop Baron Edmond de Rothschild finanzierte die Kolonien der Hovevei Tsiyon-Bewegung in Palästina, darunter 1882 die erste Kolonie in “Rishon le Zion” (d. h. “Zuerst nach Zion”). 1890 ließ sich die Bewegung in Russland als Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Odessa unter dem Namen “Gesellschaft zur Unterstützung jüdischer Bauern und Handwerker in Syrien und Palästina” registrieren. An ihrer Spitze stand der russisch-jüdische Arzt und Aktivist Leo Pinsker, Autor des Buches Autoemanzipation von 1882, das die Umwandlung der russischen Juden in Kolonisten befürwortete. Hovevei Tsiyon half in den 1890er Jahren bei der Gründung von zwei weiteren Siedlerkolonien in Palästina, darunter Rehovot und Hadera (für letztere wurden Hunderte von ägyptischen und sudanesischen Arbeitern importiert, um die Sümpfe für sie zu trocknen, von denen viele an Malaria starben). Sie zählte 4000 Juden, von denen die meisten später der von Theodor Herzl 1897 gegründeten Zionistischen Organisation (ZO) beitraten. Bereits 1884 lehnten sich palästinensische Bauern gegen den Diebstahl ihres Landes und ihre Vertreibung auf und griffen mehrere ukrainische jüdische Kolonien an, darunter Hadera und Rehovot. Die Kolonisten von Hovevei Tsiyon setzten ihre Aktivitäten fort, bis die Organisation 1913 aufgelöst wurde, als die Kolonien Teil des Kolonialprojekts der ZO wurden. Jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine warten am 16. März 2022 vor dem israelischen Konsulat in der moldawischen Hauptstadt Chisinau (Kishinev) auf die Registrierung für die Ausreise nach Israel (AFP) Auch auf der Krim wurden von den Zaren jüdische Kolonien gegründet. Nach der russischen Revolution wurden die Juden mit schrecklichen Pogromen angegriffen, die die Gebiete der Paläo-Siedlung, in denen sie lebten, verwüsteten und die lokale Wirtschaft zerstörten. In Zusammenarbeit mit amerikanisch-jüdischen Bankiers und Philanthropen, die die American Joint Agricultural Corporation” gründeten, förderten die Sowjets in den 1920er und 1930er Jahren die jüdischen Kolonien auf der Krim und bauten sie trotz des vehementen Widerstands der örtlichen Tataren weiter aus.

Als die Nazis einmarschierten, evakuierte die sowjetische Regierung so viele Juden wie möglich, auch aus der Südukraine und der Krim hinter die Linien der Roten Armee, um sie zu schützen. Diejenigen, die zurückblieben, wurden von den Nazis und ihren ukrainischen nationalistischen Kollaborateuren umgebracht. Als die Westukraine, Lettland, Litauen und Moldawien nach 1940 von Stalin wieder annektiert wurden, blieben die Juden dieser Regionen aufgrund einer Welle des Antisemitismus, die diese Länder nach dem Ersten Weltkrieg beherrschte, offener für zionistischen Einfluss.