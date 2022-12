Meine bulgarische Freundin erzählte mir diese “Diplomaten-Farce” und das ganz Bulgarien entsetzt ist. Sicherlich hat Olesya Ilashchuk “besondere” Fähigkeiten bewiesen ,um sich bei Selenskyj für diesen Posten “anzudienen”. Und als Vorbestrafte passt Olesya Ilashchukja bestens in die politische Landschaft. Schauen wir uns nur Selenskyjs Vorbildsland “jüdischer Apartheidstaat” an, wo es seit heute jede Menge vorbestrafter Minister gibt… Ja, für diese Ukraine lohnt es sich die Milliarden wegzuschmeissen, bis an die Zähne zu bewaffnen und Russland zu ruinieren. Man kann nur noch kotzen, ob soviel scheinheiliger westlicher “Wertepolitik”. Evelyn Hecht-Galinski

Selenskyj ernennt Sexualwissenschaftlerin und Schneeballbetrügerin zur Botschafterin in Bulgarien



von Alexander Rubinstein

28. Dezember 2022

Während Selenskyj westliche Regierungen hypnotisiert, damit sie riesige Summen zur Finanzierung seiner Kriegsanstrengungen bereitstellen, hat er eine echte Hypnotiseure (und Teilzeit-Sexologen und Multi-Level-Vermarkterin) auf einen hochrangigen diplomatischen Posten berufen.

Edler Schmuck, Hypnose und Multi-Level-Marketing sind keine Qualifikationen, die man normalerweise mit internationaler Diplomatie in Verbindung bringt. Doch diese Fähigkeiten stehen im Lebenslauf der neuen ukrainischen Botschafterin in Bulgarien, Olesya Ilashchuk, an prominenter Stelle.

Seit ihrer Ernennung am 23. Dezember durch den ukrainischen Präsidenten Wlodymyr Selenskyj zur bulgarischen Botschafterin hat Olesya Ilashchuk ihr Facebook-Konto gesperrt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts war nur der Abschnitt “Intro” ihrer Facebook-Seite sichtbar. Dort wurden einige Bildungserfahrungen aufgeführt und die folgenden Berufsfelder genannt: “Klinische Psychologin, Systemische Familientherapeutin, Gestaltungsherapeutin, Sexualberaterin”. Ilashchuk hat Berichten zufolge “bis vor kurzem” Aktualisierungen auf ihrer Seite zu Themen im Zusammenhang mit Gestaltungsherapie und Sexologie gepostet.

Ilaschtschuks Mangel an diplomatischen Qualifikationen ist so eklatant, dass sogar die von der britischen Regierung finanzierte BBC ihre Ernennung als “skandalös” bezeichnet hat. Während der Spott wächst, hat das ukrainische Außenministerium eine Erklärung abgegeben, in der es die politische Novizin als Expertin für internationale Beziehungen verteidigt und darauf hinweist, dass sie fließend Englisch spricht – nicht die Amtssprache Bulgariens.

In einem Facebook-Live-Video vom April 2020 stellt sich Ilaschtschuk als moderne Hypnotiseurin vor. Kiew hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie diese Fähigkeit für ihre diplomatischen Bemühungen nutzen will.

Ilaschtschuk auf der für ihren Botschafterposten eingerichteten Telegram-Seite

Ende Juli 2021 erschien Ilaschtschuk in zwei Videos auf einem YouTube-Kanal von Eduard Burdakow, einem selbsternannten Experten für Multi-Level-Marketing. Burdakov ist ein “Diamond Elite”-Mitglied von RAIN International, einem Gesundheits- und Wellness-Schneeballsystem. In Videos mit den Titeln “MONEY, SUPPLEMENTS AND TABOO” und “Supplements, SEX AND MAGNETISM” preist Ilashchuk die positiven Auswirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln auf die Libido an, die sie als “die Energie des Geldes” bezeichnet.

Ilaschtschuk ist zwar nicht im diplomatischen Dienst oder überhaupt in der Regierung tätig, kann aber auf eine beachtliche Erfahrung im Schmuckverkauf verweisen. Laut der ukrainischen Nachrichten-Website Bukinfo war Ilaschtschuk von 2010 bis 2014 als Managerin eines Schmuckunternehmens namens Jemma tätig und wurde bis Oktober 2021 als Mitbegründerin des Unternehmens genannt.

Das Unternehmen war Berichten zufolge “Auslöser” für die Ermittlungen gegen den ukrainischen Oligarchen Iwan Rynschuk, der 2011 wegen Geldwäsche und Annahme von Bestechungsgeldern im Wert von einer Viertelmillion US-Dollar verhaftet wurde. Von den 25 Unternehmen, die mit Rynzhuk in Verbindung stehen, war Jemma die “Hauptquelle” seines Einkommens. Die Polizei beschlagnahmte bei dem Juwelierunternehmen Gold und Diamanten im Wert von fast 650.000 USD. Obwohl Rynzhuk schließlich freigesprochen wurde, stellte eine ukrainische Nachrichtenagentur fest, dass “es noch viele Fragen gibt”.

Ilaschtschuk auf dem Foto ihres Unternehmens Jemma

Die Ernennung von Ilaschtschuk erfolgt zu einem bedeutsamen Zeitpunkt in den Beziehungen zwischen Bulgarien und der Ukraine. Bis Anfang Dezember gehörte Bulgarien zu den einzigen EU-Ländern, die sich weigerten, Waffen an die Ukraine zu liefern. (Die sozialistische Partei des Landes hatte im Mai eine Maßnahme zur Lieferung von Waffen blockiert).

Bei seinen landesweit im Fernsehen übertragenen Besuchen im Weißen Haus und im Kongress am 21. Dezember bezeichnete Präsident Selenskyj die amerikanische Militärhilfe für sein Land als eine “Investition” in die “Demokratie”. Zwei Tage später, mit der Ernennung Ilaschtschuks zum Botschafter bei einem wichtigen europäischen Verbündeten, demonstriert Selenskyj der Welt, wie leistungsorientiert das politische System seines Landes sein kann.

In welchem anderen Land kann ein Komiker, der zum Präsidenten ernannt wurde, eine Sexualwissenschaftlerin und Schneeballbetrügerin zum hochrangigen Diplomaten ernennen? Vielleicht in demselben Land, in dem Hunter Biden für seine Öl- und Gasexpertise großzügig entlohnt wurde.

Alexander Rubinstein

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihrem Posteingang zu erhalten. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

