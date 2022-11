Zelensky trapped by Moscow and Washington, by Thierry Meyssan The evolution of the balance of power on the Ukrainian battlefield and the tragic episode of the G20 in Bali mark a reversal of the situation. If the West still believes that it will soon defeat Moscow, the United States has already begun secret negotiations with Russia.



Selenskyj in der Falle von Moskau und Washington

von Thierry Meyssan



22. November 2022

Die Entwicklung des Kräfteverhältnisses auf dem ukrainischen Schlachtfeld und die tragische Episode des G20-Gipfels auf Bali markieren eine Umkehrung der Situation. Während der Westen noch glaubt, Moskau bald besiegen zu können, haben die Vereinigten Staaten bereits Geheimverhandlungen mit Russland aufgenommen. Sie bereiten sich darauf vor, die Ukraine loszulassen und die Schuld allein Wolodymyr Selenskyj zuzuschieben. Wie in Afghanistan wird das Erwachen brutal ausfallen.

Als ich vor zehn Tagen in Brüssel mit einem aufgeschlossenen Vorsitzenden des Europäischen Parlaments sprach, hörte ich ihn sagen, dass der Ukraine-Konflikt sicherlich komplex sei, dass aber das Offensichtlichste sei, dass Russland in dieses Land eingedrungen sei. Ich entgegnete ihm, dass Deutschland, Frankreich und Russland völkerrechtlich verpflichtet seien, die Resolution 2202 umzusetzen, was nur Moskau getan habe. Ich fuhr fort, indem ich ihn an die Verantwortung erinnerte, die Bevölkerung im Falle des Versagens der eigenen Regierung zu schützen. Er unterbrach mich und fragte mich: “Wenn meine Regierung sich über das Schicksal ihrer Bürger in Russland beklagt und dieses Land angreift, finden Sie das dann normal? Ja”, sagte ich, “wenn Sie eine Resolution des Sicherheitsrates haben. Haben Sie eine? “Verunsichert wechselte er das Thema. Dreimal fragte ich ihn, ob wir über die ukrainischen “integralen Nationalisten” sprechen könnten. Dreimal lehnte er ab. Wir trennten uns höflich.

Die Frage der Schutzverantwortung hätte nuanciert werden müssen. Dieses Prinzip erlaubt keinen Krieg, sondern eine Polizeiaktion, die mit militärischen Mitteln durchgeführt wird. Deshalb hütet sich der Kreml auch, diesen Konflikt als “Krieg” zu bezeichnen, sondern als “militärische Sonderoperation”. Beide Begriffe beziehen sich auf denselben Sachverhalt, aber “spezielle Militäroperation” schränkt den Konflikt ein. Unmittelbar nach dem Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin klargestellt, dass er nicht die Absicht hat, dieses Gebiet zu annektieren, sondern lediglich die von den ukrainischen “Nazis” verfolgten Menschen zu befreien. In einem früheren langen Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass der Ausdruck “Nazis” zwar im historischen Sinne korrekt ist, aber nicht der Art und Weise entspricht, wie sich diese Leute selbst bezeichnen. Sie verwenden den Ausdruck: “integrale Nationalisten”. Erinnern wir uns daran, dass die Ukraine der einzige Staat der Welt ist, der eine ausdrücklich rassistische Verfassung hat.

Die Tatsache, dass das Völkerrecht Russland die Oberhand gibt, bedeutet nicht, dass es einen Blankoscheck hat. Jeder muss die Art und Weise kritisieren, wie es das Recht anwendet. Der Westen hält Russland immer noch für “asiatisch”, “wild” und “brutal”, obwohl er selbst in vielen Fällen weitaus zerstörerischer vorgegangen ist.

Umkehrung der Situation

Nachdem nun der russische und der westliche Standpunkt geklärt sind, ist klar, dass mehrere Ereignisse zu einem Umschwung im Westen geführt haben.

Wir stehen am Beginn des Winters, der in Mitteleuropa eine harte Jahreszeit ist. Die russische Bevölkerung ist sich seit der napoleonischen Invasion bewusst, dass sie ein so großes Land nicht verteidigen kann. Daher haben sie gelernt, die Weite ihres Territoriums und die Jahreszeiten zu nutzen, um ihre Angreifer zu besiegen. Im Winter ist die Front mehrere Monate lang gefroren. Jeder kann sehen, dass die russische Armee entgegen der Behauptung, die Russen seien besiegt, den Donbass und einen Teil von Noworussland befreit hat.

Vor dem Wintereinbruch zog der Kreml die befreite Bevölkerung nördlich des Dnjepr ab und zog dann seine Armee zurück, wobei er den am Nordufer des Dnjepr gelegenen Teil von Cherschon aufgab. Zum ersten Mal markierte eine natürliche Grenze, der Dnjepr, eine Grenze zwischen den von Kiew und den von Moskau kontrollierten Gebieten. In der Zwischenkriegszeit war es jedoch das Fehlen natürlicher Grenzen, das alle aufeinanderfolgenden Mächte in der Ukraine zu Fall brachte. Jetzt ist Russland in der Lage, sich zu behaupten.

Seit Beginn des Konflikts konnte die Ukraine auf die unbegrenzte Hilfe der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zählen. Die Zwischenwahlen in den USA haben jedoch die Mehrheit der Regierung Biden im Repräsentantenhaus beseitigt. Von nun an wird die Unterstützung aus Washington begrenzt sein. In ähnlicher Weise stößt auch die Europäische Union an ihre Grenzen. Ihre Bevölkerung hat kein Verständnis für die steigenden Energiekosten, die Schließung bestimmter Fabriken und die Unmöglichkeit, normal zu heizen.

Schließlich wundern sich einige Machtzirkel, nachdem sie die Talente des Schauspielers Wolodymyr Selenskyj als Kommunikator bewundert haben, über die Gerüchte über seinen plötzlichen Reichtum. In acht Kriegsmonaten wurde er zum Milliardär. Die Behauptung ist nicht nachprüfbar, aber der Skandal um die Pandora-Papiere (2021) macht sie glaubwürdig. Muss man bis in die vier Adern bluten, um nicht zu sehen, dass die Spenden in der Ukraine ankommen, aber in Offshore-Firmen verschwinden?

Die Angelsachsen (d.h. London und Washington) wollten den G20-Gipfel auf Bali zu einem antirussischen Gipfel machen. Sie hatten zunächst darauf hingewirkt, dass Moskau aus der Gruppe ausgeschlossen wird, wie es ihnen bereits bei der G8 gelungen war. Doch ohne Russland wäre China, der mit Abstand größte Exporteur der Welt, nicht gekommen. So war es der Franzose Emmanuel Macron, der die anderen Gäste davon überzeugte, eine blutige Erklärung gegen Russland zu unterzeichnen. Zwei Tage lang versicherten westliche Nachrichtenagenturen, dass die Angelegenheit in trockenen Tüchern sei. In der Abschlusserklärung wurde der westliche Standpunkt zusammengefasst und die Debatte mit diesen Worten beendet: “Es gab andere Standpunkte und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und der Sanktionen. Wir sind uns bewusst, dass die G20 nicht das Forum zur Lösung von Sicherheitsfragen ist, aber wir wissen, dass Sicherheitsfragen erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben können. “Mit anderen Worten: Zum ersten Mal ist es dem Westen nicht gelungen, seine Weltsicht dem Rest des Planeten aufzuzwingen.

Die Falle

Schlimmer noch: Der Westen erzwang eine Videointervention von Wolodymyr Selenskyj, wie er sie bereits am 24. August und 27. September im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durchgeführt hatte. Während Russland im September in New York vergeblich versucht hatte, sich dagegen zu wehren, akzeptierte es sie im November in Bali. Im Sicherheitsrat verstieß Frankreich, das den Vorsitz innehatte, gegen die Geschäftsordnung, indem es einem Staatschef per Video das Wort erteilte. Im Gegensatz dazu vertrat Indonesien auf dem G20-Gipfel eine absolut neutrale Position und war nicht bereit, ihm ohne russische Genehmigung das Wort zu erteilen. Dies war offensichtlich eine Falle. Präsident Selenskyj, der nicht weiß, wie diese Gremien funktionieren, tappte in diese Falle.

Nachdem er das Vorgehen Moskaus karikiert hatte, forderte er dessen Ausschluss von der… “G19”. G19 “. Mit anderen Worten: Der kleine Ukrainer hat im Namen der Angelsachsen den Staatsoberhäuptern, Premierministern und Außenministern der 20 größten Weltmächte einen Auftrag erteilt und wurde nicht gehört. In Wirklichkeit ging es bei dem Streit zwischen diesen Staats- und Regierungschefs nicht um die Ukraine, sondern darum, ob man sich der amerikanischen Weltordnung unterwerfen sollte oder nicht. Alle lateinamerikanischen, afrikanischen und vier asiatischen Teilnehmer erklärten, dass diese Vorherrschaft vorbei sei und dass die Welt jetzt multipolar sei.

Die Westler müssen gespürt haben, wie der Boden unter ihren Füßen bebte. Sie waren nicht die Einzigen. Wolodymyr Selenskyj sah zum ersten Mal, dass seine Sponsoren, die bisher die Welt beherrschten, ihn ohne Zögern im Stich ließen, um ihre Position noch eine Weile zu halten.

Es ist wahrscheinlich, dass Washington mit Moskau unter einer Decke steckt. Die Vereinigten Staaten sind sich bewusst, dass sich die Dinge weltweit gegen sie wenden. Sie werden nicht zögern, das ukrainische Regime dafür verantwortlich zu machen. William Burns, der Direktor der CIA, hat sich bereits mit Sergej Narytschkin, dem Direktor des SVR, in der Türkei getroffen. Diese Treffen folgen denen von Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater der USA, mit mehreren russischen Beamten. Allerdings hat Washington in der Ukraine nichts zu verhandeln. Zwei Monate vor dem Konflikt in der Ukraine habe ich erklärt, dass der Kern des Problems weder mit diesem Land noch mit der NATO zu tun hat. Es geht im Wesentlichen um das Ende der unipolaren Welt.

So ist es nicht verwunderlich, dass Wolodymyr Selenskyj wenige Tage nach der G20-Ohrfeige seinen amerikanischen Förderern zum ersten Mal öffentlich widersprach. Er beschuldigte Russland, eine Rakete auf Polen abgefeuert zu haben, und blieb bei seinen Worten, als das Pentagon darauf hinwies, dass er sich irrte und es sich um eine ukrainische Gegenrakete handelte. Für ihn ging es darum, den Warschauer Vertrag vom 22. April 1920, den die integralen Nationalisten um Symon Petlioura mit dem Regime von Piłsudski geschlossen hatten, weiter zu befolgen und Polen in den Krieg gegen Russland zu treiben. Dies war das zweite Mal, dass Washington ihm die Ohren klingeln ließ. Er hat es nicht gehört.

Wahrscheinlich werden sich diese Widersprüche nicht mehr in der Öffentlichkeit manifestieren. Die westlichen Positionen werden sich aufweichen. Die Ukraine ist gewarnt: In den kommenden Monaten wird sie mit Russland verhandeln müssen. Präsident Zelensky kann jetzt seine Flucht planen, denn seine geprellten Landsleute werden ihm nicht verzeihen, dass er sie getäuscht hat.

Wahrscheinlich werden sich diese Widersprüche nicht mehr in der Öffentlichkeit manifestieren. Die westlichen Positionen werden sich aufweichen. Die Ukraine ist gewarnt: In den kommenden Monaten wird sie mit Russland verhandeln müssen. Präsident Selenskyj kann jetzt seine Flucht planen, denn seine geprellten Landsleute werden ihm nicht verzeihen, dass er sie getäuscht hat. Übersetzt mit Deepl.com

Thierry Meyssan

Übersetzung

Roger Lagassé

