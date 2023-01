https://kurtnimmo.substack.com/p/zelenskyy-no-christmas-ceasefire?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=94911228&isFreemail=true&utm_medium=email





Die Ukraine ist dazu bestimmt, ein zahnloser NATO- und nazifreier Rumpfstaat zu werden.

Selenskyj: Kein Waffenstillstand zu Weihnachten, kein Frieden

von Kurt Nimmo

5. Januar 2023

Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest beginnt nach dem julianischen Kalender am 6. Januar. Wladimir Putin hat einen weihnachtlichen Waffenstillstand angeordnet.

Twitter-Avatar für @DailyWorld24

World News 24 @DailyWorld24

Putin ordnet zweitägige Waffenruhe in der Ukraine über orthodoxe Weihnachten an: Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Truppen angewiesen, über das orthodoxe Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar einen vorübergehenden Waffenstillstand in der Ukraine einzuhalten, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die Entscheidung worldnews247.over-blog.com/2023/01/putin-…

Bild

5:43 PM ∙ Jan 5, 2023

Selenskyj und die Ukronazis sind jedoch nicht an einem Waffenstillstand, Frieden und ernsthaften Verhandlungen zur Beendigung des Krieges interessiert.

Twitter-Avatar für @timesofindia

Ukraine weist russische Waffenstillstandserklärung als “Propaganda” zurück

toi.inUkraine weist russische Waffenstillstandserklärung als “Propaganda” zurück – Times of IndiaEurope News: Die Ukraine hat am Donnerstag die russische Waffenstillstandserklärung zum orthodoxen Weihnachtsfest als “Heuchelei” und “Propaganda” zurückgewiesen, so der ukrainische Präsidentenberater

5:18 PM ∙ Jan 5, 2023

Auch Biden äußerte sich zu dem Vorschlag. Er sagte, Putin versuche, “etwas Sauerstoff zu finden” und deutete damit an, dass der russische Staatschef wegen der zunehmenden Verluste in der Ukraine hyperventiliert.

Twitter-Avatar für @UsBurning

US Burning @UsBurning

Putin sucht “Sauerstoff” mit Ukraine-Waffenstillstandsbefehl: Biden dlvr.it/SgRDZJ #SocialMedia #News #BreakingNews

dlvr.itPutin sucht “Sauerstoff” mit Ukraine-Waffenstillstandsbefehl: Biden – Insider PaperUS-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, dass der Befehl des russischen Führers Wladimir Putin für eine zweitägige orthodoxe Weihnachts-Waffenruhe in der Ukraine

5:53 PM ∙ Jan 5, 2023

Wenn man die Kriegspropagandamedien der Konzerne liest, könnte man tatsächlich glauben, die Ukraine stehe kurz vor einem triumphalen Sieg. Dies ist jedoch nichts weiter als ein grausamer Scherz, eine makabre Vorstellung für ukrainische Soldaten, die zu Hunderten in und um Charkow, Donezk, Poltawa, Dnepropetrowsk, Nikolajew, Kiew und Cherson sterben.

Selenskyj und sein Ultranat-Team haben offensichtlich Todessehnsucht. Es ist eine Illusion zu glauben, die Ukraine habe eine Chance gegen Russland, ein Land, das 28 Mal größer ist als die Ukraine. Russland hat ein BIP von 41,48 Billionen, während das der Ukraine 1,55 Milliarden Dollar beträgt. Die “Annexion” der Krim (durch ein demokratisches Referendum) führte innerhalb von zwei Jahren zu einem Rückgang des ukrainischen BIP um fünfzig Prozent.

Vor dem Zustrom von Kriegsgerät war das ukrainische Militär ein Relikt der Vergangenheit und bestand größtenteils aus Ausrüstung aus der Sowjetzeit. Sie verfügt jedoch über eine “Verteidigungsindustrie”, die in der Lage ist, diese archaische Ausrüstung zu warten und aufzurüsten.

Die Russische Föderation verfügt über eine moderne Rüstungsindustrie. Ihr Militärhaushalt beläuft sich auf 61,7 Milliarden Dollar, das Land hat weit über eine Million aktive Militärangehörige und verfügt mit schätzungsweise 7.500 Sprengköpfen über das größte Arsenal an Atomwaffen.

Russlands militärisches Arsenal – Kampfpanzer, Kampffahrzeuge, Artillerie, Elektronik, Drohnen usw. – stellt das der Ukraine bei weitem in den Schatten, einschließlich der dürftigen und veralteten Luftwaffe und Marine des Landes, wobei letztere kaum existiert.

Im Juni wurde die Regierung Biden von der Realität eingeholt. “Beamte des Weißen Hauses verlieren die Zuversicht, dass die Ukraine jemals in der Lage sein wird, das gesamte Land, das sie in den vergangenen vier Kriegsmonaten an Russland verloren hat, zurückzuerobern, sagten US-Beamte gegenüber CNN, selbst mit den schwereren und ausgefeilteren Waffen, die die USA und ihre Verbündeten zu schicken planen”, berichtete CNN.

In Wirklichkeit ist es noch viel schlimmer als das. Es ist für die Ukraine unmöglich, das Land zurückzuerobern, das sich Russland gesichert hat, um den Einmarsch der NATO abzuwehren und mit einer Gruppe besonders bösartiger und psychotischer Ultranaten fertig zu werden, die es kaum erwarten können, ethnische Russen in der Ostukraine – oder in dem, was einmal die Ukraine war und jetzt Republiken der Russischen Föderation sind – ethnisch zu säubern und zu ermorden.

Selenskyj weiß, dass Russland niemals zustimmen wird, zu einem völkermörderischen Status quo zurückzukehren. Russland wird nicht zulassen, dass die NATO ihre Panzer, Raketen und Truppen bis an seine Grenze vorschiebt. Russland hat bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass die Republiken Donezk und Luhansk jetzt Teil Russlands sind und Angriffe auf diese Republiken eine direkte Bedrohung der russischen Souveränität und nationalen Sicherheit darstellen.

Bereits im März erklärte Bidens Außenminister Antony Blinken gegenüber der BBC-Propagandamühle, dass die Ukraine den Sieg davontragen werde, und

“Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das noch dauern wird. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauern wird. Aber die Vorstellung, dass Russland 45 Millionen Menschen, die leidenschaftlich für ihre Zukunft und ihre Freiheit kämpfen, seinem Willen unterwerfen kann, ohne dass Russland seinen Daumen auf der Ukraine hat, sagt eine Menge aus.”

Herr Blinken lügt natürlich. Er weiß, dass Russland nicht an der Unterwerfung und Besetzung der Ukraine interessiert ist. Er kennt den Zweck der BBS – die NATO zurückzudrängen und den Banderiten und ihrer völkermörderischen Terrorherrschaft ein Ende zu bereiten.

Außerdem gibt es unter Selenskyyj und seinen ultranationalen Schergen so etwas wie Freiheit und Demokratie nicht – er hat die politische Opposition ausgeschaltet, die Fernsehnachrichten zu Propagandazwecken verstaatlicht und ist sogar so weit gegangen, die russisch-orthodoxe Kirche zu verbieten. Dabei spielt es keine Rolle, dass sich zwei Drittel der Ukrainer als russisch-orthodox bezeichnen. Indem er die Öffentlichkeit darüber informierte, was er von ihnen hält, prangerte der ehemalige Komiker, der sich in einen kleinen Diktator verwandelt hat, “die Ukrainer, die weiterhin die Kirchen besuchen, als Versager an, die ‘Versuchung des Bösen’ zu überwinden”, schreibt das Libertarian Institute.

Die Ukraine ist dazu bestimmt, ein zahnloser Rumpfstaat zu werden. Die NATO wird ausgesperrt werden und nicht in der Lage sein, Russland an seiner eigenen Grenze zu bedrohen, und die verbleibenden Neonazis, die nicht wegen Terrorismus und Kriegsverbrechen verurteilt wurden, werden in den Untergrund gehen, wo sie heimlich mit Nazifahnen salutieren können.

Russland wird angesichts der Unnachgiebigkeit von Selenskyj die Ukraine weiterhin bestrafen. Für den ukrainischen Durchschnittsbürger wäre es weitaus besser, wenn die ultranationale Regierung nach dem Maidan-Putsch die Realität akzeptieren und Verhandlungen aufnehmen würde.

Aber wie Adolf Hitler, der eine deutsche Niederlage beim Einmarsch der Alliierten nicht akzeptieren konnte, wird Selenskyj den Krieg bis zu seinem bitteren und apokalyptischen Ende fortsetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...