Gemeinsame Pressekonferenz von Präsident Biden und Präsident Wolodymyr Selenskyj. Office of the President of the United States, Public domain, via Wikimedia Commons



Der ukrainische Staatschef sagte dem Kongress, die Ukraine habe nicht “genug” Artillerie.



Selenskyj trifft sich mit Biden und spricht vor dem Kongress in DC

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

22. Dezember 2022

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Mittwoch mit Präsident Biden zusammen und hielt eine Rede vor dem Kongress während seines Besuchs in Washington DC, der seinen ersten Auslandsbesuch seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar darstellt.

In seiner Rede vor dem Kongress dankte Selenskyj der Kammer und den USA für ihre Unterstützung, wies aber darauf hin, dass die Ukraine nicht über “genügend” Artillerie verfüge. Sein Besuch erfolgte, nachdem der Kongress einen 1,7 Billionen Dollar schweren Sammelbeschluss vorgelegt hatte, der weitere 45 Milliarden Dollar für die Ukraine-Hilfe vorsieht, womit sich die Gesamtausgaben der USA für den Krieg auf etwa 112 Milliarden Dollar erhöhen.

“Wir haben Artillerie, ja. Ich danke Ihnen. Wir haben sie. Ist das genug? Ehrlich gesagt, nicht wirklich”, sagte er. Vor seinem Besuch sagte Selenskyj in einem in Bachmut aufgenommenen Video, er werde dem Kongress mitteilen, dass die Ukraine “dankbar für ihre Unterstützung ist, aber es ist nicht genug. Es ist eine Andeutung – es ist nicht genug.

Selenskyj schlug auch vor, dass die USA der Ukraine modernere militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen sollten, die die Regierung Biden noch nicht zur Verfügung gestellt hat. “Ukrainische Soldaten können amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen”, sagte er.

Der ukrainische Staatschef bezeichnete Russland als eine globale Bedrohung, die gestoppt werden müsse, und versprach einen ukrainischen “Sieg”. Selenskyj betonte, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine keine “Wohltätigkeit” sei, sondern eine “Investition” in “globale Sicherheit und Demokratie”.

Der Abgeordnete Thomas Massie (R-KY), einer der wenigen Kongressabgeordneten, die gegen eine Aufrüstung der Ukraine sind, stimmte zu, dass die Hilfe für die Ukraine keine Wohltätigkeit sei. “Es ist keine Wohltätigkeit. Nächstenliebe würde man freiwillig geben. Die amerikanischen Steuerzahler wurden dazu gezwungen, Wohlfahrtszahlungen an diese ausländische Regierung zu leisten”, schrieb Massie auf Twitter.

Zuvor hatte Selenskyj nach einem Treffen hinter verschlossenen Türen eine gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Biden gegeben. Biden sagte, Selenskyj sei offen für einen “gerechten Frieden” und signalisierte damit, dass der ukrainische Staatschef offen für Verhandlungen mit Moskau sei. Auf die Frage, wie er sich einen “gerechten Frieden” vorstelle, antwortete Selenskyj, dies bedeute keine Kompromisse für Kiew.

“Für mich als Präsident bedeutet gerechter Frieden, dass es keine Kompromisse in Bezug auf die Souveränität, Freiheit und territoriale Integrität meines Landes gibt, die Wiedergutmachung für alle Schäden, die durch die russische Aggression verursacht wurden”, sagte er. “Es kann keinen gerechten Frieden in dem Krieg geben, der uns von diesen … Unmenschen aufgezwungen wurde, würde ich sagen.”

Selenskyj bekräftigte, dass er einen Friedensvorschlag unterbreiten werde, der jedoch einen Rückzug der russischen Streitkräfte aus den eroberten Gebieten voraussetze, was für Moskau nicht in Frage komme. Russische Offizielle beharren darauf, dass sie die von ihnen annektierten Gebiete niemals verlassen werden, und in diesem Stadium des Krieges sind die Aussichten auf eine Verhandlungslösung gering.

WährendSZelenskyjs Besuch in Washington kündigten die USA ein neues massives Hilfspaket in Höhe von 1,85 Milliarden Dollar für die Ukraine an, darunter erstmals auch ein Patriot-Luftabwehrraketensystem. Vor Selenskyjs Ankunft sagte einer seiner Berater, der ukrainische Staatschef werde sich um “Waffen, Waffen und noch mehr Waffen” bemühen. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

