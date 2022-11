https://caitlinjohnstone.com/2022/11/12/zelensky-and-bush-to-give-joint-pro-war-presentation/



Selenskyj und Bush halten gemeinsame Pro-Kriegs-Präsentation



Von Caitlin Johnstone



12. November 2022

Der Kriegsverbrecher George W. Bush und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werden nächste Woche auf einer Veranstaltung im George W. Bush Presidential Center auftreten, die in Zusammenarbeit mit den von der US-Regierung finanzierten Organisationen Freedom House und National Endowment for Democracy stattfindet. Berichten zufolge wird das Ziel der Präsentation darin bestehen, die völlig fiktive und imaginäre Sorge zu zerstreuen, dass die Republikaner im Kongress die Bemühungen der USA um einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine nicht weiter unterstützen werden.

CNN berichtet:

Der ehemalige US-Präsident George W. Bush wird nächste Woche ein öffentliches Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen, um zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die USA die Kriegsanstrengungen der Ukraine gegen Russland weiterhin unterstützen.

Die Veranstaltung, die in Dallas stattfindet und für die Öffentlichkeit zugänglich ist, findet vor dem Hintergrund der Frage statt, ob die Republikanische Partei des ehemaligen Präsidenten bereit ist, die Ukraine weiterhin zu unterstützen.

“Die Ukraine ist die vorderste Front im Kampf für Freiheit und Demokratie. Sie wird in diesem Moment buchstäblich angegriffen, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine militärische und andere Unterstützung gewähren, damit sie sich verteidigen kann”, sagte David Kramer, geschäftsführender Direktor für globale Politik am George W. Bush-Institut, gegenüber CNN. “Präsident Bush glaubt an die Unterstützung der Ukraine”.

Die Veranstaltung “Struggle for Freedom” findet am Mittwoch in Zusammenarbeit mit Freedom House und dem National Endowment for Democracy im George W. Bush Presidential Center statt.

Um es klar zu sagen: Es gibt absolut keinen realistischen Grund zu glauben, dass die Republikaner vor einer umfassenden Unterstützung der Bewaffnung und Hilfe für das ukrainische Militär zurückschrecken werden. Der Stellvertreterkrieg hat nur eine ohnmächtige Minderheit der Opposition in der Partei und jeder Gesetzentwurf zu seiner Finanzierung wurde mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet. Einige “MAGA”-Republikaner haben behauptet, dass die Finanzierung des Krieges gestoppt würde, wenn die GOP die Zwischenwahlen gewinnen würde, aber sie haben gelogen; es gab nie die geringste Chance, dass das passiert.

Sie erinnern sich vielleicht, dass Bush Anfang des Jahres mit seinem Freudschen Geständnis, in dem er Wladimir Putin beschuldigte, “eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion im Irak – ich meine in der Ukraine – gestartet zu haben”, für Schlagzeilen und Gelächter sorgte. Die Tatsache, dass der Präsident, der eine groß angelegte Bodeninvasion eingeleitet hat, die die gesamte Region destabilisiert und zum Tod von über einer Million Menschen geführt hat, nun als Sprecher für die derzeitige aggressiv propagierte Intervention des US-Imperiums fungiert, sagt alles über den Charakter dieses Krieges aus.

Zusammen mit Bush wird auch der Führer auftreten, der das Gesicht des nächsten Stellvertreterkrieges des US-Imperiums werden soll, Tsai Ing-wen aus Taiwan. CNN schreibt:

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen wird nächste Woche ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Sie wird eine aufgezeichnete Botschaft übermitteln, in der sie betonen soll, dass der Kampf für Freiheit eine globale Herausforderung ist.

Und natürlich, warum nicht. Wenn man Zustimmung für Stellvertreterkriege gegen mehrere Mächte erzeugen will, während das eigene Imperium verzweifelt versucht, das Entstehen einer multipolaren Welt zu verhindern, kann man auch Zeit sparen und sie alle auf demselben Ticket fördern.

Viele Menschen, die den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine unterstützen, erkennen jetzt an, dass der Irak-Krieg ein schreckliches Desaster war, aber die Ukraine ist nicht der gute Krieg, sondern nur der aktuelle Krieg. Die westliche Propaganda führt dazu, dass die Menschen immer gegen den letzten Krieg sind, aber nicht gegen den Krieg, der gerade von der heutigen Propaganda propagiert wird. Dass die USA ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine provozieren und aufrechterhalten, ist nicht ethischer als der Einmarsch in den Irak; es sieht nur aufgrund der Propaganda so aus.

Nur durch die Unmengen an Propaganda, mit denen unsere Zivilisation überschüttet wird, ist dies nicht für jeden sofort offensichtlich. In der Zukunft (vorausgesetzt, wir vernichten uns nicht vorher) wird die Propaganda so weit abgeklungen sein, dass die Menschen mit Klarheit auf das Jahr 2022 zurückblicken und erkennen, dass sie wieder einmal belogen wurden.

Es ist leicht, den letzten Krieg abzulehnen. Es ist schwer, sich den aktuellen Kriegen zu widersetzen, da sie uns von der Propagandamaschine aufgedrängt werden. Jeder ist gegen den Krieg, bis die Kriegspropaganda beginnt. Übersetzt mit Deepl.com

