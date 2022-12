Soviel zur Religionsfreiheit in der “Nazi-Demokratie” in der angeblich unsere Freiehit und Demokratie verteidigt wird und dessen Präsident hier als Held gefeiert wird! Evelyn Hecht-Galinski

Eine moderne postsowjetische orthodoxe Kirche in Transkarpatien nördlich von Uzhgorod, Ukraine. Sarov702, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, über Wikimedia Commons

Selenskyj will christliche Konfession mit Verbindungen zu Moskau verbieten

Von Kyle Anzalone / Antiwar.com



4. Dezember 2022

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat angekündigt, dass er alle Religionen mit Verbindungen zu Russland verbieten will. Er behauptet, der Schritt sei notwendig, um “die geistige Unabhängigkeit der Ukraine zu garantieren”.

Dieses Gesetz wird Millionen von Ukrainern betreffen, die sich als russisch-orthodox bezeichnen.

In seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag kündigte Selenskyj an, er werde ein Gesetz einbringen, das mit Russland verbundenen religiösen Organisationen die Tätigkeit in der Ukraine untersagen würde. Er sagte, dies werde es “religiösen Organisationen, die mit Einflusszentren in der Russischen Föderation verbunden sind, unmöglich machen, in der Ukraine tätig zu sein.”

Der ukrainische Staatschef sagte, es sei notwendig, die Kirche zu säubern, um die geistige Unabhängigkeit des Landes zu bewahren. Er fügte hinzu: “Wir werden niemals zulassen, dass jemand ein Imperium in der ukrainischen Seele aufbaut”. Zelensky prangerte an, dass die Ukrainer, die weiterhin die Kirchengemeinden besuchen, “der Versuchung des Bösen” nicht widerstehen können.

Er behauptete, bei einer Reihe von Razzien des Kiewer Geheimdienstes in jüngster Zeit seien orthodoxe Kirchen, die mit dem Moskauer Patriarchat verbunden bleiben, als Agenten des Kremls aufgeflogen. In seiner Ansprache wies Zelensky seine Sicherheitskräfte an, weiter gegen russisch-orthodoxe Kirchengemeinden vorzugehen.

Etwa zwei Drittel der Ukrainer bekennen sich zu den orthodoxen Christen. Früher besuchte die Mehrheit der Ukrainer Kirchengemeinden, die dem Moskauer Patriarchat angehörten. Einigen neueren Umfragen zufolge ist diese Zahl auf unter 15 % gesunken. Die Umfragen wurden jedoch nur in Gebieten durchgeführt, die von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert wurden. Zelensky hat geschworen, diese Regionen wieder unter die Autorität Kiews zu stellen.

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bezeichnete Selenskyjs Vorgehen als autoritär. “Die derzeitigen ukrainischen Behörden sind offen zu Feinden Christi und des orthodoxen Glaubens geworden”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

