Zelensky’s Wunderwaffe Weapons © Photo: REUTERS/Stringer The Ukrainian war is in its end game. Checkmate is at hand, Declan Hayes writes. March 20, 1945. With Berlin in critical danger, the Führer chooses General Gotthard Heinrici to replace Heinrich Himmler as chief of Army Group Vistula.

Selenskyjs Wunderwaffe Waffen



von Declan Hayes



22. Januar 2023

Der Ukraine-Krieg befindet sich in seinem Endspiel. Schachmatt, schreibt Declan Hayes.

20. März 1945. Angesichts der kritischen Lage in Berlin wählt der Führer General Gotthard Heinrici als Nachfolger von Heinrich Himmler zum Chef der Heeresgruppe Weichsel. Heinricis Aufgabe ist es, Berlin zu verteidigen, das nun in Schlagdistanz zum Artilleriefeuer der Roten Armee gerät, und den Rückzug von Schukow nach Bachmut, Moskau und auf die Krim einzuleiten, um Hitler Zeit zu geben, seine Wunderwaffen ins Spiel zu bringen.

Obwohl Heinrici weiß, dass diese Düsenflugzeuge zusammen mit den V1-, V2- und V3-Systemen zu wenig und viel zu spät sind, wird er als preußischer Offizier den Befehl ausführen und versuchen, Schukows 1.500.000 Mann starke Armee mit seiner 100.000.000 Mann starken Kratzarmee auf den Seelower Höhen so lange wie möglich aufzuhalten. Heinrici, der größte Verteidigungstaktiker des Reiches, macht sich keine Illusionen darüber, wie diese Schlacht oder dieser Krieg enden wird.

Ende Januar 2023. Da das ukrainische Rumpfreich in großer Gefahr ist, befiehlt Kiews Komödiantenkönig seinen verbliebenen Truppen, in die Offensive zu gehen und Gerasimow aus Bakhmut zurück nach Moskau und auf die Krim zu werfen. Selenskyjs NATO-Kollegen erklären, dass Wunderwaffen auf dem Weg sind, Bradley-Transporter und fortschrittliche Luftabwehrsysteme, von denen Selenskyjs wehrpflichtige Kinder keine Ahnung haben, wie man sie bedient oder wartet.

Obwohl seine Generäle und die verbliebenen Truppenveteranen wissen, dass jUnsinn redet, werden sie wie Heinrici den Befehl befolgen, denn Ungehorsam bedeutet nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familien den sofortigen Tod durch die SBU. Das sagt der pensionierte US-Armeeoffizier Douglas Macgregor, einer der wenigen ehemaligen NATO-Befehlshaber, die in Bezug auf die Ukraine immer wieder vernünftige Aussagen machen.

Zwar sind die Äußerungen aller derzeitigen und ehemaligen NATO-Agenten mit einer großen Dosis Soledarsalz zu genießen, doch wenn diese Aussagen konsistent sind und ihre Analysen mit der Realität übereinstimmen, im Gegensatz zu den Fantasiewelten von Hitler und Selenskyj, dann müssen wir zuhören.

Ungeachtet seiner sonstigen Fehler war Heinrici, unser Giftzwerg”, wie ihn seine Truppen nannten, kein Aufgeber. Er kämpfte tapfer, tapfer auf den Seelower Höhen, aber am Ende, das wusste er immer, war es aussichtslos, und er verlängerte die unausweichliche Niederlage des Reiches um den Preis von Hunderttausenden weiterer Menschenleben.

Die Schlacht an der Oder-Neiße begann am 16. April 1945, und obwohl Heinrici die bewährte Taktik anwendete, mit der er zuvor den Rückzug der 4. Armee aus der Schlacht um Moskau gestoppt hatte, durchbrach die Rote Armee schnell seine erste, dann seine zweite und schließlich seine dritte Verteidigungslinie. Am 19. April, nur drei Tage nach ihrem Beginn, war die Schlacht an der Oder-Neiße beendet und damit der Weg nach Berlin und das Ende des Reiches und seines gedopten Führers nach dem sträflich unnötigen Schlachtfest der Schlacht um Berlin frei.

Wie bei den Seelower Höhen, so nun auch bei Bachmut. Die Russen haben die besten Verteidigungsanlagen der Nazis geknackt, von den Wunderwaffen ist nichts mehr zu sehen, und alles, was bleibt, ist, dass Hunderttausende von 14- und 15-jährigen Jugendlichen, die Selensky in seine Wehrmacht eingezogen hat, umsonst sterben.

Wenn patriotische Ukrainer sich ein Beispiel am Dritten Reich nehmen müssen, sollten sie sich nicht nur an die vergebliche Schlacht auf den Seelower Höhen erinnern, sondern auch an das Julikomplott, als Claus von Stauffenberg versuchte, das Reich von dem Selenskyj seiner Zeit zu befreien. Die Ukrainer, deren Angehörige in diesem sinnlosen Krieg gestorben sind, werden natürlich Russland die Schuld an ihrem Verlust geben, wie die Deutschen vor ihnen, aber sie sollten genauer hinschauen, wer wie Selenskyj von ihrem Leid profitiert hat und wer in der NATO ihnen Wunderwaffen versprochen hat, die ihnen den Einmarsch in Moskau ermöglichen würden, ihnen aber nicht einmal ein Leichentuch gegeben hat, in dem sie ihre Angehörigen begraben können, von denen Zehntausende als vermisst gelten.

Macgregor weiß, dass der Krieg verloren ist. Die amerikanischen Demokraten, die sich jetzt gegen die organisierte Verbrecherfamilie Biden wenden, wissen, dass der Krieg verloren ist. Die ukrainische Armee kämpfte zwar so tapfer und allzu oft auch so grausam wie ihre Wehrmachtshelden, aber sie ist nicht die Wehrmacht, die ihren Feinden fast immer weitaus größere Verluste zufügte, als sie selbst erlitten. Heute tötet Russland in der Ukraine bis zu einem Dutzend Ukrainer für jeden von Selenskyjs Wehrmacht getöteten Russen, und wenn es sich um einen Zermürbungskrieg handelt, dann verfügt der russische General Gerasimow über eine Fülle von Männern und Material, um den Tag zu überstehen. Der Krieg in der Ukraine befindet sich in der Endphase. Schachmatt ist angesagt. Der einzig sinnvolle Schritt für den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte besteht nun darin, die Waffen niederzulegen, ihren Komikerkönig zu stürzen und Selenskyj und die Schergen des SBU mitsamt ihren leeren Träumen von Ruhm und Wunderwaffen an jeden auszuliefern, der dumm genug ist, diesen Gaunern Asyl zu gewähren. Übersetzt mit Deepl.com

