Shin Bet behauptete, sie stecke hinter dem Mord an den israelischen Jugendlichen. Ihre Anklage sagt etwas anderes. Gideon Levy und Alex Levac Haaretz

Shin Bet behauptete, sie stecke hinter dem Mord an den israelischen Jugendlichen. Ihre Anklage sagt etwas anderes. Die erneute Verhaftung der palästinensischen Gesetzgeberin Khalida Jarrar löste eine Medienkampagne aus, die sie der angeblichen Beteiligung an der Ermordung der israelischen Teenagerin Rena Shnerb beschuldigte. Niemand interessierte sich für die eigentliche Anklage Gideon Levy und Alex Levac 27. Dezember 2019 Die Anklage: „Militäranklägerin gegen Khalida Jarrar. Art des Vergehens: Stellung in einer illegalen Vereinigung. Vergehen gemäß Artikel 85(b) der Notstandsverordnung von 1945.“ Dieses Gebührenblatt, das eine Klausel enthält und nur eine Seite umfasst, ist Pflichtlektüre. Es enthüllt die nackte – und beunruhigende – Wahrheit über Israels Besatzungsbehörden und Sicherheitsapparate, aber auch über die Medien des Landes, ihren gefesselten Lakaien. Dies ist nicht nur eine Geschichte über die Tyrannei in den Gebieten, nicht nur über die Tatsache, dass Jarrar, wie Tausende anderer Palästinenser, in jeder Hinsicht ein politischer Gefangener ist – wie die Militärstaatsanwaltschaft diesmal selbst zugibt. Es geht auch nicht nur darum, dass Israel sich erlaubt, palästinensische Mandatsträger ohne jede Hemmung zu verhaften. Ebenso beunruhigend ist die blinde, reflexartige Mobilisierung der israelischen Medien im Dienste der Propaganda des Sicherheitsapparates. Der Shin Bet diktiert die Erzählung, die Medien wiederholen und deklamieren sie, niemand kontrolliert, niemand fragt, niemand drängt auf mehr Informationen – auch das nennt man Journalismus. Das sind schließlich die linken Medien für Sie. Khalida Jarrar wurde am Abend des 31. Oktober zu Hause in El Bireh, in der zentralen Westbank, verhaftet. In der vergangenen Woche informierte der Shin Bet Militärkorrespondenten über die weit verbreiteten Verhaftungen, die er im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an Rena Shnerb im August an einer Quelle im Westjordanland, die von Siedlern gewaltsam besetzt wurde, bei Mitgliedern der Volksfront für die Befreiung Palästinas vorgenommen hatte. Am Tag nach dem Briefing erschienen in fast allen Zeitungen schreiende Schlagzeilen über Jarrars angebliche Beteiligung an dem Mord. Yedioth Ahronoth: „Shin Bet verhaftet Khalida Jarrar, verantwortlich für den Mord an Rena Shnerb“; Israel Hayom: „Unter den Verantwortlichen für den Mord an Rena Shnerb: ‚Menschenrechtsaktivistin‘ von 56.“ Die anderen Medien – mit der bemerkenswerten Ausnahme von Haaretz – folgten in ihrer Berichterstattung: Jarrar ermordete Shnerb – oder gab zumindest den Befehl, sie zu töten. Niemand interessierte sich für die eigentliche Anklage. Sie enthält kein Wort über den Mord an Shnerb, über irgendeine Art von Mord, nicht einmal über irgendwelche Gewaltakte, mit denen Jarrar in Verbindung gebracht werden kann. Der vom Militärstaatsanwalt, Major Tal Ziskovich, unterzeichnete Anklagebogen besagt, dass Jarrar beschuldigt wird, „Direktor oder Assistent der Verwaltung einer illegalen Vereinigung zu sein, oder eine Position oder ein Ansehen in einer illegalen Vereinigung oder unter deren Schirmherrschaft zu haben“. Diese schwache Formulierung war das Beste, was die Militärstaatsanwaltschaft tun konnte. Aber die Medien waren überzeugt: Jarrar hat einen Mord begangen. Die Anklage enthüllt auch Informationen über ein Treffen dreier namentlich genannter palästinensischer Persönlichkeiten, das 2014 stattfand, „oder zu einem nahen Zeitpunkt“, bei dem die drei die Situation der PFLP diskutierten. Die Teilnehmer des Gesprächs, so heißt es, haben beschlossen, „die Tätigkeit der Front in der Region zu erneuern und umzusetzen und als Führer der Organisation zu dienen“. Außerdem heißt es in dem Dokument: „Bei diesem Treffen einigten sich die drei auf eine Aufteilung der Aufgaben untereinander. Nach dieser Aufteilung ist der Angeklagte für die nationale und politische Tätigkeit der PFLP sowie für die offizielle Verbindung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Organisationen verantwortlich. Daraus folgt, dass Jarrar für die politische Tätigkeit der PFLP verantwortlich ist, und zwar allein – auch nach der Anklage der Armee. Die Anklage enthüllt, dass sich die Angeklagte weiterhin mit den beiden anderen traf und ihnen über ihre politische Aktivität berichtete. Bei einem Treffen im Juni 2019 „gab die Angeklagte ein Update über die nationale und politische Situation. Damit hatte die Angeklagte bis zum Tag ihrer Verhaftung eine Position in einer illegalen Vereinigung inne.“ Kein Mord, kein Terrorismus, keine Rena Shnerb, keine Gewalt – nur politische Aktivität in einer Bewegung, die Israel außerhalb des Besatzungsgesetzes zu platzieren entschied. Die PFLP ist eine politische Bewegung mit einer Ideologie und einer Plattform, die auch einen separaten und abgeschotteten militärischen Flügel hat. Aber das israelische Lexikon enthält keinen Eintrag unter „palästinensische politische Bewegung“ oder „palästinensische politische Partei“ – nur „Terrororganisation“.

Von Juli 2017 bis Februar 2019 war sie in „Verwaltungshaft“, d.h. ohne Gerichtsverfahren, unter einem Militärbefehl festgehalten, der besagt, dass sie eine politische Aktivistin ist, „die die Sicherheit der Region gefährdet“. Das folgte etwa ein Jahr, nachdem sie eine 14-monatige Gefängnisstrafe beendet hatte, nachdem sie sich zu politischen Aktivitäten im Namen der PFLP bekannt hatte. Zu den absurden Zählungen in dieser früheren Anklage, im Jahr 2015: Jarrar besuchte das Haus von Trauernden und hielt einen Vortrag in einer Bibliothek. Nach ihrer Verhaftung wurde zunächst eine Verwaltungshaftanordnung gegen sie erlassen; nach 13 Tagen hatten die Machthaber einen Sinneswandel: Die Militärstaatsanwaltschaft erhob in 12 Punkten Anklage gegen sie, die einen Monat später auf zwei reduziert wurde: „Mitgliedschaft in einer illegalen Vereinigung“ und „Anstiftung“. >Von Februar bis Oktober dieses Jahres war Jarrar allein, acht Monate Freiheit und Euphorie – wir haben sie am Tag nach ihrer Entlassung in ihrem Haus getroffen – aber dann kam ihre Nachsorge vor knapp zwei Monaten. Ihr Mann, Ghassan, 60, der eine Fabrik besitzt, die Kindermöbel und bunte Stofftiere herstellt, war zu dieser Zeit in Jordanien. Zu Hause in El Bireh scherzte er eines Abends in dieser Woche, dass sein entferntestes Ziel in seinem Leben das Ketziot-Gefängnis in der Negev sei, obwohl er aufgrund des Status seiner Frau einen Diplomatenpass besitzt.

Die andere Tochter des Ehepaares, Yafa, die ein Jurastudium absolviert hat, lebt in Kanada. Ghassan hat ihre Hochzeit in Ottawa vor einigen Jahren, bei der sie einen Kanadier heiratete, zusammen mit Freunden über das Internet verfolgt. Khalida war zu dieser Zeit wie üblich im Gefängnis und durfte das Land wie üblich nicht verlassen. Die Verhaftung hat ihn diesmal überrascht, erzählt er uns. Seit ihrer Freilassung kümmerte sich Khalida um ihre Gesundheit und um ihre alternde Mutter, die in Nablus lebt (ihr Vater starb, als sie im Gefängnis war) und einen Lehrauftrag an der Bir Zeit Universität erhalten hatte. Sie wollte einen Kurs über Menschenrechte geben und begann sich darauf vorzubereiten, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Kurs wie geplant im zweiten Semester, im Februar, beginnen wird. Ghassan erinnert sich, dass Khalida ihm bei ihrer Entlassung Anfang des Jahres sagte: „Sie wollen mich nicht draußen sehen. Ich werde von all meinen Aktivitäten zurücktreten und mich auf die Lehre an der Universität konzentrieren, zumindest vorübergehend.“ Aber dann fügt er mit einem Lächeln hinzu: „Aber Sie wissen, wie schwer es für einen Politiker ist, sich zurückzuziehen.“ Ende Oktober erhielt Ghassan zum ersten Mal in seinem Leben die Erlaubnis, die Gebiete zu verlassen. Er ging nach Jordanien, um seine zwei Brüder, vier Schwestern, drei Tanten und 22 Cousins zu sehen, die dort leben. Einige der jüngeren Verwandten hatte er noch nie zuvor gesehen. Seinen Bruder Hussam hatte er seit 50 Jahren nicht mehr gesehen; seinen Bruder Zuheir sah er zuletzt 1998. Das seltene Familientreffen war emotional – ein Videoclip fängt die Umarmungen und Tränenausbrüche ein. Plötzlich, sagt er, bekam er einen Anruf von einem Mitarbeiter seiner Fabrik in Beit Furik, in der Nähe von Nablus. „Es tut mir so leid, was mit Khalida passiert ist“, sagte sie. Das war das erste Mal, dass er von der Verhaftung erfuhr. Er ließ alles stehen und liegen und war innerhalb von Stunden in Ramallah. Das Familientreffen, das für zwei Wochen geplant war, endete abrupt nach zwei Tagen. Khalida ist im Damon-Gefängnis in der Nähe von Haifa inhaftiert. Ihre Verhandlung soll am kommenden Montag vor dem Militärgericht in der Basis Ofer bei Ramallah wieder aufgenommen werden. Sie wurde 20 Tage lang in einer Shin-Bet-Einrichtung verhört, und die Ergebnisse des Verhörs erscheinen in der Anklageschrift. Nach Angaben ihres Mannes wurde sie nicht einmal nach dem tödlichen Vorfall im August im Westjordanland befragt, der sich im Frühjahr ereignete. Während ihrer Untersuchungshaftanhörung gelang es Ghassan, ihr eine kurze Frage zu stellen: „Haben Sie Ihre Medikamente bekommen?“ Aus der Erfahrung mit den Verhaftungen seiner Frau ist er immer besorgt, dass sie ihre Medikamente bekommt; sie leidet an Blutgerinnungsproblemen. Warum wurde sie erneut verhaftet? Ghassan ist überzeugt, dass Israel beschlossen hat, die PFLP zu entwurzeln und alle ihre Aktivisten zu verhaften. Ihr Anwalt, Sahar Francis, ist sich ihrerseits sicher, dass die Verhaftung ein politischer Trick ist, der darauf abzielt, Menschenrechtsorganisationen, die noch immer in den Gebieten tätig sind, zu verunglimpfen. Zunächst wurde eine bis zum 31. Dezember gültige Maulkorberlass über die Verhaftung von Jarrar und den anderen PFLP-Funktionären erlassen. Das Shin Bet-Briefing, das Jarrar mit der Ermordung von Shnerb in Verbindung brachte, fand am 18. Dezember statt; der Knebelbefehl wurde zu seinen Ehren vorzeitig aufgehoben. Rechtsanwalt Francis glaubt, dass es eine Verbindung zwischen dem Briefing über Jarrars angebliche Komplizenschaft an dem Mord und der Tatsache gibt, dass die amerikanische Organisation Human Rights Watch am Tag zuvor einen scharf formulierten Bericht über die Situation in den Gebieten veröffentlicht hat. Mit dem Titel „Geboren ohne Bürgerrechte“: Israels Einsatz drakonischer Militärbefehle zur Unterdrückung der Palästinenser im Westjordanland“ widmet der HRW-Bericht ein Kapitel über Khalida Jarrar und die Geschichte ihrer Gefangenschaft. Er schließt mit einer Liste von Empfehlungen, unter anderem, dass Israel die Menschenrechte der Palästinenser im Westjordanland vollständig schützen sollte. Was die israelische Armee betrifft, so sollte sie „aufhören, Menschen wegen ihrer gewaltlosen Ausübung ihrer Rechte auf Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit zu verhaften und zu inhaftieren“. Der Bericht empfiehlt auch, dass die israelische Militärstaatsanwaltschaft die Anklageerhebung gegen Personen gemäß den Defense (Emergency) Regulations von 1945 einstellen sollte.

Der Autor des Berichts, Omar Shakir, Direktor des israelisch-palästinensischen Zweigs von HRW, wurde kürzlich aus Israel ausgewiesen. Übersetzt mit Deepl.com

