“Garantien für Palästinenser”……

Bild: Shireen Abu Akleh berichtet für Al Jazeera aus Jerusalem am 22. Mai 2021 (AFP)



Shireen Abu Akleh: Israel will Kugel untersuchen, trotz US-Garantien” für Palästinenser



Israel sagt, es werde die Kugel untersuchen, mit der eine prominente palästinensisch-amerikanische Journalistin getötet wurde, nachdem die Palästinensische Autonomiebehörde sie an den US-Koordinator übergeben hat

Von MEE und Agenturen



2. Juli 2022

Die israelischen Behörden erklärten am Sonntag, sie würden eine Kugel testen, die die prominente palästinensisch-amerikanische Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh tötete, obwohl die Palästinenser behaupteten, ihnen sei versichert worden, Israel würde sich nicht an den Tests beteiligen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte am Samstag die Kugel, die Abu Akleh tötete, den US-Behörden zur gerichtsmedizinischen Untersuchung übergeben.

Abu Akleh war am 11. Mai bei der Berichterstattung über eine israelische Militärrazzia in der palästinensischen Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland getötet worden. Ihr Tod löste palästinensische Empörung und eine breite internationale Verurteilung aus.

“Die betroffenen Parteien im Staat Palästina haben zugestimmt, dass die US-Seite ballistische Untersuchungen an der Kugel durchführen kann. Sie wurde ihnen übergeben”, sagte Akram al-Khatib, Generalstaatsanwalt der Palästinensischen Autonomiebehörde, in einer von der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA veröffentlichten Erklärung.

Khatib sagte, die Kugel sei an US-Experten “für technische Arbeiten” übergeben worden.

“Wir haben vom amerikanischen Koordinator Garantien erhalten, dass die Untersuchung von ihnen durchgeführt wird und dass die israelische Seite nicht daran beteiligt ist”, sagte er dem Radiosender Voice of Palestine.

Israel erklärte jedoch, dass es die Untersuchung in Anwesenheit von US-Beobachtern durchführen werde.

“Der [ballistische] Test wird nicht amerikanisch sein. Der Test wird ein israelischer Test sein, bei dem die Amerikaner anwesend sind”, sagte der israelische Militärsprecher Brigadegeneral Ran Kochav.

“In den kommenden Tagen oder Stunden wird sich herausstellen, ob wir es waren, die sie versehentlich getötet haben, oder ob es die palästinensischen Schützen waren”, sagte er dem israelischen Armeeradio. “Wenn wir sie getötet haben, werden wir die Verantwortung übernehmen und bedauern, was passiert ist.”

Eine Sprecherin der US-Botschaft sagte: “Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine neuen Informationen.”

Ankunft der Kugel unter Kontrolle

Khatib hatte gesagt, der Test werde in der US-Botschaft im besetzten Jerusalem stattfinden und die Kugel werde am Sonntag zurückgegeben.

Der stellvertretende israelische Minister für innere Sicherheit, Yoav Segalovitz, sagte jedoch dem Armeeradio, dass der ballistische Test “einige Tage in Anspruch nehmen” werde, um eine “eindeutige Bewertung” durch mehrere Experten zu gewährleisten.

Segalovitz fügte hinzu, dass der neue israelische Premierminister Yair Lapid an der “Verwaltung der Ankunft der Kugel” beteiligt gewesen sei.

Khatib sagte, die Palästinenser begrüßten die Teilnahme internationaler Gremien, die “uns helfen, die Wahrheit zu bestätigen”.

“Wir sind zuversichtlich und überzeugt von unseren Untersuchungen und den Ergebnissen, die wir erreicht haben”, sagte er.

Untersuchungen der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Vereinten Nationen sowie mehrere journalistische Recherchen ergaben, dass der Schuss, der Abu Akleh tötete, von israelischen Streitkräften abgefeuert wurde.

“Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Schüsse, die Abu Akleh töteten, von israelischen Sicherheitskräften abgegeben wurden”, sagte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani, vor Reportern in Genf.

“Es ist zutiefst beunruhigend, dass die israelischen Behörden keine strafrechtlichen Ermittlungen durchgeführt haben”, sagte sie.

Das UN-Menschenrechtsbüro hat Foto-, Video- und Audiomaterial gesichtet, den Tatort besucht, Experten konsultiert, offizielle Mitteilungen überprüft und Zeugen befragt.

Bei der Untersuchung wurden auch Stellungnahmen der israelischen Armee und des palästinensischen Generalstaatsanwalts berücksichtigt.

Die israelische Armee bezeichnete die Feststellungen der UNO jedoch als unbegründet und betonte, es sei “nicht möglich”, festzustellen, wie Abu Akleh getötet wurde.

“Die Untersuchung der IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) kommt eindeutig zu dem Schluss, dass Frau Abu Akleh nicht absichtlich von einem IDF-Soldaten erschossen wurde und dass es nicht möglich ist, festzustellen, ob sie von einem palästinensischen Schützen, der wahllos geschossen hat, oder versehentlich von einem IDF-Soldaten getötet wurde”, erklärte das Militär.

Unabhängige Untersuchung

Die offizielle palästinensische Untersuchung ergab, dass die Starreporterin des in Katar ansässigen Fernsehsenders getötet wurde, nachdem sie von einer Kugel knapp unterhalb ihres Helms getroffen worden war.

Demnach wurde Abu Akleh mit einer panzerbrechenden 5,56-Millimeter-Kugel aus einem Ruger Mini-14-Gewehr getötet.

US-Außenminister Antony Blinken versprach im vergangenen Monat, die Tötung von Abu Akleh zu verfolgen, wo immer die Fakten auch hinführen mögen.

Wir werden den Fakten nachgehen, wohin auch immer sie führen. So einfach ist das”.

– US-Außenminister Antony Blinken

“Wir wollen eine unabhängige, glaubwürdige Untersuchung. Wenn es zu dieser Untersuchung kommt, werden wir den Fakten nachgehen, egal wohin sie führen. So einfach ist das”, sagte Blinken.

Am Samstag äußerten sich das israelische Militär, das Büro des Premierministers und das Verteidigungsministerium nicht sofort zu der Frage, ob sie mit der US-Untersuchung zusammenarbeiten würden und wenn ja, wie.

Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte im Mai, Israel sei “bereit, eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren durchzuführen”.

Es kann jedoch nicht feststellen, ob sie versehentlich von einem israelischen Soldaten oder von einem militanten Palästinenser während eines Schusswechsels erschossen wurde, ohne die Kugel zu untersuchen, um festzustellen, ob sie zu einem israelischen Militärgewehr passt.

Es wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden während eines Besuchs in der Region vom 13. bis 16. Juli getrennt mit palästinensischen und israelischen Führern zusammentreffen wird.

Videoaufnahmen zeigen, dass Abu Akleh, 51, eine blaue Weste mit der Aufschrift “Presse” trug, als sie erschossen wurde.

Mindestens zwei Kollegen, die sie begleiteten, sagten, sie seien unter israelisches Scharfschützenfeuer geraten, ohne sich in der Nähe von Kämpfern zu befinden. Übersetzt mit Deepl.com

