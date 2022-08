https://www.972mag.com/palestinian-ngo-directors-shin-bet/



Der Geschäftsführer von Al-Haq, Shawan Jabarin, neben dem palästinensischen Premierminister Mohammed Shtayyeh, spricht zu den Medien, nachdem die israelische Armee die Büros mehrerer palästinensischer NROs durchsucht hat, Ramallah, Westjordanland, 18. August 2022. (Oren Ziv)

Unbeeindruckt von ausländischer Kritik droht Israel den Leitern zweier Menschenrechtsgruppen Tage nach der Razzia in ihren Büros mit Gefängnis und Strafverfolgung.



Sie werden den Preis bezahlen”: Shin Bet droht palästinensischen NGO-Direktoren

Von Oren Ziv

22. August 2022



Am Sonntag hat der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet Drohanrufe getätigt und die Leiter zweier palästinensischer Nichtregierungsorganisationen, deren Büros letzte Woche von der israelischen Armee im besetzten Westjordanland durchsucht wurden, zum Verhör vorgeladen.

Khaled Quzmar, der Direktor von Defense for Children International-Palestine (DCI-P), wurde von Shin Bet-Agenten während seines Verhörs gewarnt, dass jede Arbeit, die er von nun an innerhalb der Organisation leistet, als ungesetzlich betrachtet wird und rechtliche Schritte gegen ihn nach sich ziehen kann. Shawan Jabarin, Direktor von Al-Haq, wurde telefonisch gewarnt, dass er “Mitglied einer Terrororganisation” sei und dass er “den Preis zahlen” werde, wenn er seine Aktivitäten in der Organisation fortsetze; Jabarin ist bisher nicht zum Verhör erschienen.

Im vergangenen Oktober erklärte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, dass diese beiden Organisationen zusammen mit vier weiteren – Addameer, Bisan Center, Union of Agricultural Works Committees (UAWC) und Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) – “terroristische Organisationen” seien. Israel beschuldigt sie, als “Arme” der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), einer marxistisch-leninistischen politischen Partei mit einem militärischen Flügel, zu dienen, hat es aber versäumt, der Öffentlichkeit und ausländischen Regierungen ernsthafte Beweise vorzulegen, die seine Behauptungen rechtfertigen.

Bis letzte Woche hatten die israelischen Behörden keine größeren Maßnahmen gegen die Mitarbeiter dieser Organisationen ergriffen, abgesehen von dem Verbot für die Direktoren von Addameer und Bisan, vor einigen Monaten ins Ausland zu reisen. Doch am Donnerstag vor Sonnenaufgang führte die Armee in Ramallah eine Razzia in den Büros der sechs Organisationen sowie einer siebten, der 2020 verbotenen Health Work Committees, durch. Die israelischen Streitkräfte beschlagnahmten die Ausrüstung, schweißten die Türen der Büros zu und hinterließen militärische Anordnungen, mit denen die Organisationen für illegal erklärt wurden.

Das Büro der Union der palästinensischen Frauenkomitees nach einer Razzia der israelischen Armee, Ramallah, Westjordanland, 18. August 2022. (Oren Ziv)

Die Eskalation gegen die palästinensischen Nichtregierungsorganisationen erfolgt etwa einen Monat, nachdem neun europäische Länder öffentlich bekräftigt hatten, dass sie die israelischen Anschuldigungen zurückweisen, dass es dafür keine stichhaltigen Beweise gibt und dass sie die Organisationen weiterhin finanziell unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten werden. Am Donnerstagabend erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, in ähnlicher Weise, dass die von Israel vorgelegten Informationen “uns nicht veranlasst haben, unsere Position zu ändern”. Am Montag enthüllte The Guardian, dass die US Central Intelligence Agency (CIA) nicht in der Lage war, Israels Behauptungen über Verbindungen zum Terrorismus zu untermauern.

Mit seinen Warnungen und der Vorladung der Direktoren zur Untersuchung hat Israel gezeigt, dass es sich von den Worten der Besorgnis und Unterstützung, die die Organisationen nach den Razzien der letzten Woche von ausländischen Diplomaten und hochrangigen Beamten der Palästinensischen Autonomiebehörde erhalten haben, nicht beeinflussen oder abschrecken lässt, und hat signalisiert, dass es nicht die Absicht hat, sein hartes Durchgreifen einzustellen.



“Dies ist Ihre letzte Warnung”.

Am Sonntagmittag erhielt Quzmar von der DCI-P einen Anruf, in dem er aufgefordert wurde, sich unverzüglich in die Militäreinrichtung Ofer bei Ramallah zu begeben. Als er dort ankam, wurden seine Anwälte daran gehindert, ihn zu begleiten. Quzmar sagte, er habe zwei Stunden in einem kleinen Raum gewartet und sei dann zum Verhör in einen anderen Raum gebracht worden.

“Der Vernehmungsbeamte öffnete einen Computer und stellte mir technische und persönliche Fragen über meine Familie”, so Quzmar gegenüber +972. “Danach schloss er den Computer und sagte: ‘Hören Sie, ich habe Sie nur eingeladen, um Sie zu informieren, falls Sie es nicht wissen, dass beschlossen wurde, dass Ihre Organisation illegal ist und dass von nun an Ihre Arbeit in der Organisation – innerhalb oder außerhalb des Landes – ein Grund für rechtliche Schritte gegen Sie sein wird.'”

Quzmar fragte den Ermittler, ob es irgendwelche Beweise gegen seine Organisation gäbe. “Ich sagte ihnen, wenn sie Beweise hätten, würden sie mich vor einem Militärgericht anklagen. Aber ihr Fall [gegen die Organisationen] ist voller Lügen, und niemand hat ihre Behauptungen akzeptiert. Ich kenne meine Organisation gut, ich arbeite dort seit 1995. Wir haben nie gegen das Gesetz verstoßen oder Gelder missbraucht. Wir haben keine Verbindung zu anderen Organisationen, außer zu Menschenrechtsgruppen”.

Khaled Quzmar, Direktor von Defense for Children International-Palestine, spricht zu den Medien nach den Razzien der israelischen Armee in den Büros palästinensischer NGOs in Ramallah, Westjordanland, 18. August 2022. (Oren Ziv)

Nach Angaben von Quzmar antwortete der Vernehmungsbeamte: “Das sind die Informationen, die ich habe, und das ist Ihre letzte Warnung. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, was Sie tun wollen.”

Das Gespräch dauerte nur 15 Minuten, und Quzmar wurde ohne Auflagen freigelassen. “Die Botschaft war klar: Sie dürfen sich nicht an Aktivitäten der Organisation beteiligen. Ich werde mich jetzt mit unseren Anwälten beraten, wie ich mich verhalten soll”, sagte Quzmar.

Jabarin von Al-Haq erhielt zur gleichen Zeit wie Quzmar einen ähnlichen Anruf, begab sich aber nicht in die Militäreinrichtung. Er erklärte gegenüber +972, dass er seine Arbeit wie gewohnt fortsetzen werde: “Wir werden öffnen und vom Büro aus arbeiten. Sie können tun, was sie wollen. Wir respektieren keine militärischen Befehle. Wir sind eine zivile Organisation, die bei der Palästinensischen Autonomiebehörde registriert ist.”

Jabarin erzählte von dem Drohanruf, den er erhielt. “Ich dachte, es sei ein Journalist, also ging ich ran. Die Person am Apparat gab sich als ‘Fahad’ vom Shin Bet in Ofer zu erkennen. Er sagte, er wolle mich dort verhören, um nicht zu mir nach Hause zu kommen. Ich sagte ihm, dass das nicht der legale Weg sei und dass er auf offiziellem Weg kommen solle.”

Daraufhin sagte Fahad: “‘Hör zu, Shawan, wenn du deine Arbeit in einer Organisation fortsetzt, die per Militärdekret zur Terrororganisation erklärt wurde, dann bist du ein Mitglied der PFLP, du bist dort aktiv.'” Jabarin sagte zu Fahad, dass “das Lügen sind, dass er ein Lügner ist und sein Land ein Lügner ist. Ich habe keine Verbindung zur PFLP.”

Der Shin Bet-Offizier, so Jabarin weiter, sagte dann: “‘Wenn Sie so weitermachen, werden Sie den Preis dafür zahlen, persönlich.’ Ich fragte ihn, ob das eine Drohung sei, und er sagte: ‘Ja. Ermittlungen, Gefängnis oder andere Maßnahmen.’ Ich wurde wütend, sagte einige unschöne Dinge und er legte auf.”

Der Geschäftsführer von Al-Haq, Shawan Jabarin, spricht zu den Medien, nachdem die israelische Armee eine Razzia in den Büros mehrerer palästinensischer NROs durchgeführt hat, Ramallah, Westjordanland, 18. August 2022. (Oren Ziv)

Jabarin glaubt fest daran, dass er bald von den israelischen Behörden verhaftet werden wird. “Um ehrlich zu sein, rechne ich damit. Sie respektieren das Gesetz nicht, sie respektieren keinen demokratischen Wert, sie respektieren kein faires Verfahren. Auf diese Weise bedrohen sie die Menschen. Sie wollen ihre Entscheidung durchsetzen, ihre Ansprüche und ihr Narrativ gegen die Schlussfolgerungen der europäischen Länder durchsetzen.

Sie denken wie ein diktatorisches Regime

Quzmar und Jabarin glauben, dass es mehrere Faktoren gibt, die Israel dazu veranlasst haben, sein Vorgehen gegen die NROs in der vergangenen Woche zu intensivieren. Dazu gehören ihrer Meinung nach vor allem die Tatsache, dass mehrere europäische Geberländer Israels Behauptungen über ihre Verbindungen zum Terrorismus offen zurückgewiesen haben, sowie politische Beweggründe im Vorfeld der israelischen Wahlen am 1. November, die durch den kürzlichen Zusammenbruch der Bennett-Lapid-Regierung ausgelöst wurden.

“Als Palästinenser werden wir im Wahlkampf immer benutzt”, erklärte Quzmar. “Ich bin froh, dass sie uns, die Organisationen, benutzen und nicht unser Blut, wie sie es in Gaza [mit der “Operation Breaking Dawn” Anfang dieses Monats] getan haben. Sie drohen, aber wenigstens töten sie keine Menschen”.

Quzmar fuhr fort: “Unsere Arbeit in Bezug auf die Verhaftung palästinensischer Kinder ist bekannt geworden, und ich glaube, dass dies Israel zum Handeln veranlasst hat. Sie können mit den Fakten, die wir in unseren Berichten vorlegen, nichts anfangen und machen es sich wie üblich einfach, indem sie Behauptungen über Antisemitismus und Terrorismus aufstellen. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich feststellen, dass die internationale Gemeinschaft diese Behauptungen zurückgewiesen hat und uns weiterhin öffentlich unterstützt.”

Auch in Israel gab es Unterstützungsbekundungen für die palästinensischen Nichtregierungsorganisationen: Am Sonntag veröffentlichten über 50 israelische zivilgesellschaftliche Organisationen eine gemeinsame Botschaft der Unterstützung und Solidarität, in der sie hinzufügten, dass die Kriminalisierung von Menschenrechtsgruppen “ein beklagenswerter Akt ist, der für repressive Regime charakteristisch ist.”

Ein Schild zur Unterstützung der ins Visier genommenen palästinensischen NRO wird vor dem Gebäude von Al-Haq aufgestellt, nachdem die israelische Armee eine Razzia in ihren Büros durchgeführt hat, Ramallah, Westjordanland, 18. August 2022. (Oren Ziv)

Jabarin schloss sich diesen Worten an. “Das Ziel ist es, zu zeigen, dass sie [die Israelis] auf niemanden hören. Selbst nachdem die europäischen Länder [die israelischen Behauptungen] zurückgewiesen haben, werden sie nicht zugeben, dass sie bei der Verbreitung ihrer Lügen versagt haben. Sie wollen die Menschen bedrohen, um uns zurückzudrängen. Sie wissen nicht, dass dies keine Aufgabe für uns ist, sondern unser Glaube – an die Gerechtigkeit, an das Völkerrecht, an das Recht der Palästinenser, Rechte zu haben. Sie denken wie ein diktatorisches Regime, dass man akzeptieren muss, was sie sagen.” Die derzeitigen Vertreter der von Ministerpräsident Yair Lapid geführten Koalition, so Jabarin weiter, “wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass sie aggressiver sind als [der ehemalige Ministerpräsident] Netanjahu und seine Regierung”.

Nach Gantz’ Erklärung im Oktober verlangten die sechs palästinensischen Organisationen, die Beweise für die Entscheidung zu sehen, was ihnen jedoch verweigert wurde. Seitdem haben +972 und Local Call zwei Untersuchungen veröffentlicht, aus denen hervorging, dass die israelischen Dossiers, die an ausländische Diplomaten geschickt wurden, keine wirklichen Beweise enthielten, die ihre Behauptungen untermauerten, was von mehreren europäischen Regierungen und nun auch von den Vereinigten Staaten bestätigt wurde.

Rechtsanwalt Michael Sfard, der Al-Haq gegen die israelischen Vorwürfe vertritt, sagte gegenüber +972: “Gantz hat beschlossen, die Organisationen um jeden Preis zu eliminieren, um die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu vereiteln. Sein durchschlagender Misserfolg, die Geberländer davon zu überzeugen, die Unterstützung der Organisationen einzustellen, hat sein diktatorisches und repressives Vorgehen gegen sie noch extremer gemacht.”

Sfard fuhr fort: “Jetzt ist klar, dass es für die europäischen Länder und die amerikanische Regierung nicht ausreicht, zu erklären, dass sie nicht mit Israel einverstanden sind, oder auch nur die Razzien in den Büros der Organisationen und die Drohungen gegen ihre Direktoren zu kritisieren. Die israelische Regierung lässt sich von Worten nicht beeinflussen und sieht, dass Europa “business as usual” vermittelt. Um die palästinensischen Menschenrechtsverteidiger zu schützen, muss die internationale Gemeinschaft der israelischen Regierung klar machen, dass es einen hohen Preis – diplomatisch und anderweitig – geben wird, wenn sie ihnen weiterhin schadet.” Übersetzt mit Deepl.com

Oren Ziv ist Fotojournalist und Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills.



Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Local Call veröffentlicht.

